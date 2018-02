¿Se equivocan los jugadores haciendo estos gestos?

Voz 1 00:00 hombre rápido eres yo sabía que iba a meter música o algo cuyo

Kiko Narváez buenas noches hola qué tal buenas noches Carreño pero sí Santi Cañizares hola qué tal buenas noches

Voz 1 00:33 pues no sé por dónde empezar porque yo sé que vosotros siempre además para eso estáis aquí a hablar de fútbol y hablar a los oyentes pero es que ha habido algunas cosas esta jornada que que cómo no voy a preguntaros por tres tíos que han mandado

Voz 3 00:44 sí sí eso eso esos por qué no te callas

Voz 4 00:50 como me callo Griezmann a su afición Piqué a la afición del español Cristiano al pobre cámara que dijo déjame hacer mi trabajo no querrán venir

Voz 1261 00:58 pues bueno he joven bella de lo de todo lo que más fíjate lo de Cristiano no me llama la atención de Piqué ya lo esperaba lo de Griezmann creación de Griezmann

Voz 1 01:08 a mí también mano la verdad es que de las tres

Voz 0967 01:12 este año ya que aquí no hay tema ni nada cámara bueno estupenda lo que vende tiene cuántos millones de seguidores porque está muy pendiente de ti y uno hace su trabajo y Cristiano sólo tomo medido cachondeo pues decretaba oye no me grave daba partido que es lo que hay y hay cincuenta cámaras partido pero raro es el foco en todos lo aspecto de Piqué yo decir que no lo quiero justificar ni mucho menos porque a lo mejor sí se meten con la parienta o con misiles lo mejor yo tengo algún que otro acto yo creo que esto viene de mucho más atrás debate que va por otro camino a lo mejor a mí me sale eso no le doy de verdad tanta importancia aunque creo que no bueno de cara a lo que es un juvenil de turno que lo pueda haber que vaya a un campo y lo pueden pueden pelear dentro padre porque Ulinho Nos cree que no es bueno pero casi que lo entiendo pero lo que más me sorprendió es el tema de de Griezmann sobre todo porque con balón yo creo que acertó pero sin balón sabiendo no que la línea es tan fina que queda toda una segunda vuelta que sabe cómo está la afición del Atlético de Madrid que esa relación es de ida y vuelta que de amor de confianza no es amor y odio porque el tío como borre trabaja es honesto pues no llega a ser ese odio por cierto que la línea tan fina que en cualquier acción el pues no ayuda la de ayer ya te digo acertó con balón mi Se equivocó sin balón por qué la relación está ahí cogida con alfileres que que que de cara al futuro es que no suma absolutamente nada todo lo contrario puede restar en cualquier partido que que la gente se pueda sepuede operaba en ahora que está muy dado todo Manu de redes social de de no sé qué qué le en oye un simple guiño que no cuesta trabajo ella lleve calen te me lo que bueno no

Voz 1 02:47 no no no no yo no habido nada es que le salió del alma le le brotó Gustavo Cañete

Voz 0749 02:54 sí yo creo que hay opino en parte como Kiko el el tema de de Griezmann que nadie le haya hablado no a Grima decirle mira que no pide perdón no es un acto bueno sabemos que venimos de un verano convulso sabemos que en el mercado invierno también un coqueteo con otros clubes y entonces no es bueno ni para el equipo en imperativo por ahí enfriando un poquito el el panorama porqué poco en balón lo que hizo lo hizo bien efectivamente era lo que demandaba el partido aguantar un poco el varón frenar el contragolpe a tratar de tener más la posesión y después de ahí en más ir hacia el ataque el gesto a mí personalmente no me gustó respecto a lo de Piqué creo que se equivocan todos primero el que insulta a Piqué como a nivel familiar el gesto lo tomo como algo el partido en la calentura del partido donde hubo mandas a callar al público no está bien pero lo entiendo en ese en ese sentido lo que no entiendo después en rueda de prensa

Voz 1 03:42 sí

Voz 0749 03:43 efectivamente porque el jugador ya se enfrió un poco más porque ya está más calmado después no entiendo lo de los dirigente por parte de los equipo no sólo por parte del Espanyol que tienen que sacar esos cafres insulto porque nadie le gusta que en insultos sancionarlo en un campo puede no es la mayoría la afición después también a Piqué el propio capitán o alguno de ellos de los capitán el Fútbol Club Barcelona o los propio dirigente diciéndole hasta basta porque esto no queremos que vayan mal podamos un poquito de calma es un derbi fútbol es un espectáculo ical doce todo se equivoca el de Grima no está bien el de Piqué tampoco está bien después del partido y creo que lo de Cristiano ya lo veíamos venir Xala cuando iba caminando desde su inicio y los sagacidad ataque se sienta en el banquillo

Voz 1 04:24 yo tengo que va abandonando hasta que llega al burladero efectivamente ya se intuye te lo que él llama el cámara lo enfoca algo va a pasar cámaras fue no va a pasar algo

Voz 5 04:36 si yo supiera desde la portería muchos insultos en mi carrera deportiva muchos normalmente la afición visitante también alguna vez de mi propia afición y obviamente no es agradable obviamente no es agradable y obviamente pues además yo creo que es un debate importante la Ley del Deporte castiga a todos los que insultan en un recinto deportivo no pero no no pasa nada hay barra libre todo el mundo pueda

Voz 1 04:55 el maquis merma que castiga sin duda

Voz 5 04:57 el problema yo me acuerdo cuando estudie una vez que el coste de la Ley del Deporte y cuando hubiese artículo que decía no me acuerdo de la multa que había que ponerle entre cincuenta y cien euros a cualquier juez a cualquier persona que insultara digo pero vamos a seguir que inventamos

Voz 0967 05:09 en el número cuatro claros solventar

Voz 5 05:11 así ningún problema Kiko toda la crisis a la grieta de la presión fiscal comparados recabación que se puede hacer a quienes no entiendo por qué no se persigue esto es para empezar y se persigue se persigue

Voz 1 05:22 pero de verdad es es muy pobre muy pobre porque

Voz 6 05:25 qué no hay no hay casos no

Voz 5 05:28 tampoco yo creo que un futbolista tiene dos opciones siempre tiene la opción de callar que es algo indigesto no algo injusto muchas veces indigno y te sientes indefenso pero con ello haces de menos a los que te insultan o tiene la opción de contestar o que lo que consigues es mayor nerviosismo mayor alteración mayor polémica también en el caso de Piqué a mí me duele que de Piqué estemos hablando de esto en lugar de estar hablando del magnífico gol que hizo y creo que él sí tuvo la vocación de pequeño de jugar en un gran equipo de jugar en la selección española de ganar títulos y ahora que lo está consiguiendo yo creo que es mentó como para disfrutar de ese momento no Hinault como para que yo creo es que

Voz 1 06:08 no les llega sólo con eso bueno bien puede

Voz 5 06:11 se puede ser cada uno tiene su personalidad pero que yo creo que al final lo que estás haciendo es enterrar eh prácticamente en el anonimato Un gol que has metido un golazo que ha servido para que tu equipo siga invicto líder de la Liga

Voz 0967 06:24 estaría pagado sinceramente no manera Cañete yo te digo que también es dice no es una manera inteligente bajar a mí no diferente a la hora de las manifestaciones también te digo lo que se refiere al terreno de juego Manu porque yo como jugador contrario me pasa eso is salgo híper motivado porque de las cosas que te ponen en la pizarra mira lo que ha dicho tal me velamos la motivación esto se va a enterar ahora tal la grada es de animar mucho más todavía su equipo pulcro promete

Voz 5 06:53 yo te prometo que en la muchos son la mayoría de los campos al ser un portero y con el pelo rubio y un poquito parado yo ya he dicho de todo yo jamás de verdad me has sido tú no no nunca me encaré no solamente eso pero sobre todo es casi un estímulo fantástico para decir a ver si Dios me da un poquito de suerte no me hacen ningún gol es verdad es verdad y al final es lo que tú dices al deben ser un estímulo que no está justificada ni muchísimo menos la actuación de la gente del español en concreto esas entre España y eso cuando tú mandas callar a una afición probablemente mucha gente hay que nota insultado la mayoría a lo mejor no tentar no sé no sé cuánto esperamos con que uno haya insultado al está faltando respeto a ese periquito que es respetuoso con con todo el mundo que va al campo a ver a su español

Voz 0967 07:40 que no quería insultar a nadie somos más número de un principio hace tiempo una pancarta

Voz 5 07:44 si tú lo otro desde hace tiempo

Voz 0967 07:46 que hay que meter yo empiezo por ahí a partir de ahí ya después se van sumando todo lo demás menos no puede quedar impune de una pancarta que se meta con tu sonrisa

Voz 1 07:54 bien Paiva rally pero hay que velar por ahí abajo hay chicos yo veo más grave

Voz 0749 07:58 después de lo que pasa en el partido las declaraciones que hace pues partido

Voz 1 08:02 pues sí también en caliente pero ahí está

Voz 0749 08:05 porque vivo en el partido a mí me pasó hizo tuve un encontronazo con el propio público e ir realmente pueden Roy sino

Voz 5 08:15 porque para que lo quizás para que eficaz

Voz 0967 08:18 lo peor para mí peor para Miki

Voz 0749 08:20 tipo peor para una afición después vuelves a ese campo de pues hay jugadas en ese equipo anda saber muchas cosas que pueden pasar en el fútbol pero después cuando voten frías ya tienes que bajar un poquito un cambio no tener que salga el Piera sedado y frenar un poco poner algo más de cordialidad por el bien del fútbol por el bien del equipo también no

Voz 1 08:37 con lo que dice manos desarraigo de verdad

Voz 0967 08:39 las tuvo analiza bien que un equipo cuando tiene más jugadores de la cantera cuando tenga hasta trescientos millones de euros en dos futbolistas a La masía cuando la pasta que te viene de Qatar ordenó seguir

Voz 1 08:49 de Japón busca además que le gusta

Voz 5 08:53 sobre todo como hablábamos muchas veces de Mourinho osea qué lástima que este magnífico entrenador tenga esta falta de sentido hice vaya a recordar siempre como un tío polémico como un tipo extravagante como un tipo con poco respeto en ruedas de prensa es lugar de su categoría como entrenador pues algo parecido a va a pasar

Voz 1 09:10 sí se lo recordará mucho prorrogó pero mucho me igual tiene que ganarle a pique

Voz 5 09:15 con todo esto a quién gana a cuatro tipos radicales porque yo estoy convencido con mucha gente del Barça dice está mucho más contento con la actitud de Messi el de Iniesta que cola de Piqué explica absolutamente convencido más de la mayoría antes que cuatro tipos así un poquito más a discutir en eso si te has gana el corazón de sus pero son muy pocos para los que se gana corazón jugando al fútbol como tú juegas que además tiene la la la capacidad de hacerlo muy bien siempre que eso ya es suficiente como para llamar la atención en en en en en el corazón de todo el mundo

Voz 1261 09:46 bueno os pregunto de fútbol eh a espero esta mañana hasta mañana gracias así no el Atleti opciones de es la única alternativa al título o ni siquiera nueve puntos

Voz 0967 10:00 pero es la única Manu porque el que está lloviendo al Fútbol Club Barcelona y con la gente que que le viene como está llevándolo Valverde veo poca posibilidad de es la única porque es la que está más cerca pero deportivamente viviendo a los equipo veo muy poca por no decir tenga casi ninguna viendo sobre todo lo que es el Fútbol Club Barcelona día de hoy con Valverde

Voz 0749 10:23 que tiene que fallar el Barça también se pero fíjate que era un buen día al día el español no el campo como estaba la lluvia embarrado sin Messi que salió desde el banquillo sin sin también los dos laterales y lo hay sin ser si Roberto parecía que iba a perder el partido y sin embargo

Voz 0967 10:38 sacó Darra sacó casta sacó otra fan

Voz 0749 10:41 Z de juego que no era el habitual porque es un juego de toque combinativo de posesión con llegada y sin embargo no vimos al mejor fútbol club Barcelona hay rescató un punto Es verdad que en algún momento va a perder y que el Atlético Madrid siguiendo el partido a partido que quiere el Cholo y siguiendo un equipo tan aguerrido el que más cerca está sin pierda algún punto se puede acercar mucho a pero pienso como vivo está muy difícil muy complicado porque

Voz 7 11:01 da la sensación de que le cuesta menos ganar al Barça que al Atlético de Madrid siendo una magnífica temporada el Cholo Simeone y evidentemente la única alternativa ahora mismo gays

Voz 5 11:10 el título que poco te gusta el Valencia en Carrusel

Voz 1 11:13 poco a poco de ser alineaciones me gusta muy poco desde la alineación a los que les metió ayer a no vamos a volar a palos son forma de verdad José conejita yo no

Voz 5 11:26 yo yo dije mira yo no puedo entender y luego Marcelino seguro que sí que lo entiende si me lo explica pues a lo mejor no

Voz 1 11:32 ya hay cosas que no entendí

Voz 5 11:34 entendí primero que que que el Atos jugará por delante Gayá con lo cual perdíamos algún allá que ataca mejor que la Topas

Voz 6 11:40 mi defensivamente no hay mucha diferencia

Voz 5 11:44 no entendí por qué Carlos Soler no jugó cuando me parece mejor fundamental pues a lo mejor me da una aplicación Marcelino bueno mira que lo estoy cuidando por una lesión y no quiero forzarle tal cual bien lo puedo entender perfectamente lo mejor digo habrá explicaciones para ello pero meter a máximos por banda derecha meter al acto por banda izquierda en el centro el campo evidentemente el equipo iba carecer de profundidad si además prescinde del único que engancha que Rodrigo porque ni Santi Mina ni Niza son capaces de enganchar que jugar a Zaza por aquello de que bajaba un balón al suelo de vez en cuando en un momento dado que esté muy presionado quieres tira una pelota arriba bien pero que no jugara Rodrigo Juan Carlos Soler que que que invirtieran los laterales yo al menos no lo entendí entendí por ejemplo otro de los cambios que hizo que fue el de Vezo por Montoya porque bueno pues Vezo pues un tipo que le dieran algo de más de entidad en el juego aéreo ya que tenía dos jugadores muy bajitos como la TUI como vaya el Atlético ataca con muchos hombres en la juegas a balón parado muchos hombres altos lo pude más entenderlo el hecho de que yo no lo entienda no quiere decir que no tengo una una explicación pero a mí personalmente desde la alineación no me gustó ni en el juego ni en la actitud ni en ni en la poca ambición que tuvo todo eso ya lo vimos todos y que

Voz 1261 12:50 qué os ha parecido el fichaje de Seedorf por el de porque en Coruña no no es que hayan recibido muy bien de haber probablemente seamos injusto con Seedorf no lo sé yo lo único es que ha estado seis meses en el Milan que ni siquiera acabó muy bien allí su trabajo y luego seis meses en un equipo de la Segunda División china y bueno ahora vamos a ir a hablar con el presidente del Depor pero en Coruña no lo ve muy bien los aficionados como

Voz 0967 13:12 visto el fichaje de Sidor ya Cañete decía oye una explicación no gustaría porque no ha extrañado a todo el que se queda ahí no en esta en Vic a ver en incertidumbre a ver qué es lo que puede hacer de qué manera puede hacer sido of con el Deportivo La Coruña no iba a tener ahora al presidente no si pues bien ahora vamos a escuchar si la intención y el motivo Hinault aclara la mucha cosa porque es cierto que que no sorprende sobre todo no por la poca experiencia que ha podido tener aquí por los conocimientos que no fácil en una segunda vuelta de tienes que encontrar para mí cuando coger un entrenador para tres cuatro mese

Voz 1 13:44 el tema de motivación tiene que ser fundamental a la hora de llegar directo y rápido a al jugador no tiempo claro no sé cuándo vuelve la Liga no Gustavo que conocerá de los rivales Dorribo no

Voz 0749 13:56 efectivamente sobre todo de tu propio equipo no después de los rivales lo puede conociendo es el Espanyol estuvo hoy puede tener la información recorriendo los campos del como jugador lo los tú y yo creo que me da la sensación un poco lo que fue para el Celta Stoichkov no que vino como alguien con mucho nombre pero con poco bagaje no le salió bien al sentido de la la realidad bueno vamos a esperar que es lo que pasa porque nombre como jugador tiene pero como técnico tiene poco bagaje en el Milan no lo hizo vienen en China estuvo en una segunda división Monza eres difícil tienen una presa difícil la verdad porque el Depor tiene muchos jugadores pero poco fútbol poco equipo Illa en una situación muy complicada sacarlo de abajo necesita primero tener una forma muy buena a nivel futbolístico y después de que el mensaje que vaya a traer Sidor para los jugadores cale muy profundo pues lo tiene muy complicado

Voz 1 14:43 a ver lo bueno que tiene esta situación dichos Hydro hoy en la presentación perdona Santi que Zidane tenía menos experiencia todavía se pero seguro pero lo que tenía en El Vestuario y eso es lo que yo si no me lo impidió está a ver lo bueno

Voz 5 15:03 tiene la situación del Depor es que yo creo que el deporte en equipo tiene futbolistas

Voz 6 15:08 el loco es verdad lo que dice

Voz 5 15:10 Gustavo que no ha sido capaz de ser un equipo no ha sido capaz defender bien buena C30 pero tiene tiene tiene materia prima para hacerlo mejor tiene no tiene importante distancia con con la salvación no de la situación ya de entrada no es crítica hubiera entendido mucho más a Clarence Seedorf empezar una pretemporada conocer a su equipo y demás que Clarence Seedorf viniendo de otro país en febrero porque yo entiendo que Clarence Seedorf un tipo que sabe de fútbol es un tiempo que dialoga mucho es un tipo que que que seguramente se va a conectar con mucha gente El Vestuario puedo creer en clave en sí como entrenador lo que no sé si es el adecuado para este momento puntual en el Deportivo pero también entiendo una cosa con permiso señor presidente que no está oyendo creo que entender que esta semana ratificó al entrenador a Cristóbal Parralo no días antes del del partidos y luego llega al partido al un mal partido y se lo carga pues hombre yo creo que sobre todo hay que hay que tener las ideas no sé si un poco más claras hablar menos una de las dos cosas

Voz 1 16:06 pues sí eso es lo que le pasa al Deportivo La Coruña que está en una situación bastante tocada aunque ya hemos visto lo que vas a oír ese Las Palmas Málaga parece que no era la culpa de Míchel Kiko eh en el Málaga

Voz 0967 16:15 a sensación de bueno de cara a lo que es el futuro que que tuvo problema de del principio hoy poco a poco el equipo no levanta

Voz 1 16:21 la cabeza hay partida era de cero cero en mano ni si tenía toda la pinta

Voz 5 16:27 por qué no había menos menos uno y menos un sí

Voz 1 16:29 ido fíjate que la portería a cero el equipo de Paco Jémez hoy lo visto poquitín más sólido y el mejor Andra atrás tome hay y es verdad que iba abocada al cero cero y lo hubiera marcado ese gol pero que

Voz 0967 16:42 está claro que no

Voz 1 16:42 tiene realmente complicado uno de los iba salí con la autoestima arriba por lo que parece ser el equipo de Paco Jémez pues nada chavales que me voy A Coruña está el presidente por ahí esperándonos abrió o pues habría agua por aquí también eh yo me lleva yo me llevara de verdad

