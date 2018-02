Tino Fernández: "Vemos en Seedorf a un líder, un liderazgo que no abunda en nuestro grupo"

Voz 1 00:00 presidente del Deportivo de la Coruña Tino Fernández buenas noches buenas noches por qué ficha usted Clarence Seedorf

Voz 2 00:07 bueno pues yo creo que tiene la capacidad suficiente ya que tiene de capacidad y sobretodo pues creo que que vemos en él como líder de una capacidad de liderazgo una condición karate está muy seguro de que puede lograrlo insistentemente que pensamos que esa capacidad de liderazgo es algo que no abunda su grupo el nuestro nuestro equipo pues es lo que necesitamos en este momento yo creo que tenemos talento incipiente para para salir pero sí es cierto que estamos viendo pues como especialmente en las últimas jornadas singularmente con las las dos últimas salidas decorado un siete uno ya no hay sacó cinco cero el equipo mostró una una fragilidad psicológica global muy notable hemos también jugadores pues muy por debajo de de esos

Voz 3 00:57 por lo que traemos pues no es verdad es verdad que hay plantilla claro que hay calidad hay ahí hay jugadores para que esté más arriba al Depor

Voz 1375 01:05 pero entiende usted eh Tino que haya aficionados del Depor bastantes por lo que hemos palpado hoy en A Coruña que duden de la capacidad de entrenador que dice usted que la tiene y por supuesto no vamos a dudar de ellas faltaría más si lo tendremos que hirviendo semana semana pero entiende usted que haya gente que dude

Voz 2 01:23 bueno yo entiendo que que duda que haya gente que dude porque además pues la gente como es lógico que se está desanimada no se les va al final cuando estás inmerso en caída que cuando estás en un mal momento pues oye muy difícil ilusionarse claro pero yo creo que al final el fútbol decía ahora Hermida no ya lo dijo el propio Clarence Seedorf la prensa no no es hablar sólo los resultados puede dar la vuelta en cualquier él la experiencia es suficiente y espero que así se pueden

Voz 1375 01:54 ha estado seis meses en el Milan y luego ha estado también otros seis meses en un equipo de Segunda División china y ahora es su primera aventura en el en el fútbol español fue su primera opción

Voz 2 02:05 bueno estaba en la en el en el trío de primeras opciones no no hicimos un orden sino que bueno trabajamos con nosotros digamos la reflexión que hicimos fue pues de buscará alguien digamos con esa capacidad de liderar no con distintos tipos de liderazgo que puede haber yo creo que le Clarence algo que pueden especialmente orientado al grupo de trabajo a trabajar con jugadores que a los que no les lleva mucha edad que lo pueden ver como un referente que pueden ver a alguien que además pues transmite motiva que tiene carácter y que vienen son súper convencido de lo que voy a hacer

Voz 1375 02:36 o sea que era era era uno de los tres que usted tenía escritos en su hoja digamos que los otros dos serán Martín Lasarte Diego Alonso

Voz 2 02:44 bueno prefiero no decirlo dos nombres pero pero sí es cierto que con Martín a los hola

Voz 3 02:50 entonces eran ellos no sólo que entonces habría más de tres vamos vamos vamos a dejarlo ahí ya no aportan vamos a dejarlo ahí al final

Voz 1375 02:57 tiene clara en lo lleva usted cuatro años como presidente del Depor siete entrenadores teme Tino Fernández que al final la grada se vuelva contra sí

Voz 2 03:09 hombre el tema de los entrenadores yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer los cambios por desgracia porque yo creo que ningún presidente les gusta porque en el fondo está reconociendo pues un fracaso de un proyecto no es un momento además duro en lo personal porque por lo menos a mí por lo menos me cuesta lo él ese ese ese ese adiós no de los entrenadores sobre todo como ha sido recientemente ahora cuando sólo Parra lo que yo creo que es una persona extraordinaria un gran trabajador bueno pues que no ha tenido quizá la suerte que que necesitaba no yo creo que en ese sentido pues la labor del presidente es el consejo administración es hacer lo que hacer yo creo que era necesario este cambio no nos puede parar el hecho de que hayamos cambiado ya dos veces esta temporada tenemos el ejemplo ese momento dentro de la Liga española es veces con el camino ya lo creo que sí pero de qué manera te lo que no te puedes quedar parado nunca puesto que te parece basaba en intentando no dejar de luchar

Voz 1375 04:11 la duda que tengo cómo se puede pensar a principio de semana que Parralo va a estar toda la temporada que dijo este pase lo que pase va a seguir iba a cambiar no voy a cambiar entrenador iba a acabar la temporada seguro

Voz 2 04:23 siete días después menos cara a usted

Voz 1375 04:25 ahora lo cómo se cambia de opinión así de fácil

Voz 2 04:28 y cuando esa afirmación lo dice también pensando que era lo mejor para ellos lo mejor para el club lo mejor para todos

Voz 1375 04:35 pero ahí ya creía usted ahí ya sabía usted que si pérdidas cargaba

Voz 2 04:39 no la verdad que no la verdad que no lo que pasa es que yo creo que en fútbol muchas veces tendemos a hablar de resultados sensación y a veces pues bueno tienes malos resultados pero es lo mismo muy tener un resultado de compites y donde pues al final te mete con dolo pues pero no sé cómo fue el Atlético de Madrid aquí en Riazor pues es practicamente en el descuento con una falta al borde del animal eso iba gente yo me voy contento yo creo que el otro día deportivo pues yo clon es un equipo que se desmonta a partir del dos cero y donde yo creo que la obra siquiera diez minutos más el partido nos caen otros dos tres o algo parecido a lo que pasó en el Bernabéu no que empezamos compitiendo competimos etcétera ganando en ganando indican es alto a partir de Little tres uno pues el equipo se desmonta uno también vuelve es un poco dura quince minutos

Voz 1375 05:33 es un tema ha fichado en el mercado de invierno han fichado en el Depor a tres jugadores Cobo al portero Krohn Dehli ex del Celta y Bóveda el defensa que era jugador del Athletic Club de Bilbao al un jugador

Voz 4 05:46 por qué

Voz 1375 05:48 puede haber más tiene cabida en la plantilla el Depor de acuerdo pero que hay alguna ficha

Voz 2 05:54 libre sabía tiene efectivamente técnicamente porque hemos liberado una ficha con la baja de de Bruno Gama tenemos algún dinero para hacer un fichaje bueno pues tampoco tener pues mucho mucho no te mueve mucho en la caja fuerte no está sí estábamos estamos pelado pero pero bueno realmente estamos hablando de quince partidos tampoco de difícil que quedan difícilmente vendrá para jugar pero sí

Voz 1375 06:18 ya pero si llegara a jugador más

Voz 2 06:20 no es seguro estamos valorando la posibilidad pero bueno es algo que las primeras reuniones que hemos tenido esta misma tarde ya con Seedorf aquí presente lo hemos hablado pero bueno vamos a ver qué propuestas tenemos Si realmente Nos llena yo creo que tampoco se trata de fichar por fichar porque además tenemos gente en el B también conoce algunos jugadores que han seguido bueno pues vamos a ver qué cual simplemente

Voz 1375 06:43 pues le deseo mucha suerte Tino Fernández a usted

Voz 1 06:46 el nuevo entrenador Clarence Seedorf que estamos pendientes de Coruña tenemos ahí una parte de de gente de familia en Coruña están preocupados ha dicho pregúntele al presi pregunta a ver si se va a salvar el Depor se va a quedar en Primera

Voz 2 06:58 sí hombre que sí que nos vamos a salvar y que vamos a luchar y que no no vamos a bajar luego pues nunca vamos a estar peleando hasta

Voz 1375 07:06 Fran algo para el presi

Voz 5 07:08 bueno a mí me gustaría no preguntarle al presidente que dentro de la hoja de ruta que se ha marcado que evidentemente lo prioritario era intentar buscar ahora un timonel cuando se va a poner con otros temas importantes que es lo de la dirección deportiva porque él de fueren esa parcela buenos ha quedado bastante cojo en estos momentos se ha tenido que funcionar yo creo que a modo de vida di breve sea para estar en primero de Segunda el Depor necesita ser movimientos ahí

Voz 2 07:35 pues en breve iniciamos ya tenemos ya algunas reuniones concertadas con candidatos para que presenten sus propuestas estamos arrancando de hecho ya pensábamos de haber iniciado lo que pasa es que sí que es verdad que no que los dos primeros días de la semana en otra cosa hoy con este con la llegada declare mañana tenemos la despedida Cristóbal y bueno amenizar consideró que el primer paso es arrancaremos a partir del miércoles pero ya estamos ahí

Voz 1 08:03 Tino le agradezco que haya estado en El Larguero y mucha suerte en lo que queda de temporada deportiva

Voz 2 08:07 muchas gracias a vosotros