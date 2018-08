El Larguero: Yeray Álvarez, Gary Lineker y el sanedrín de exfutbolistas (05/02/2018)

Voz 3 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero hasta

Voz 1375 00:49 a la una y media con dos horitas por delante de información deportiva que vamos empezar con Yeray Álvarez en el sur la lista del Athletic Club de Bilbao que va a ser el primer protagonista en El Larguero que no está esperando ya teníamos ganas de hablar con el con el jugador del Athletic Club después de haber superado por dos veces un cáncer testicular es sin duda nuestro protagonista en la portada del Larguero ante desde que te del resto de titulares del día hay de completar la portada de este Larguero de hoy lunes cinco ya de febrero eh o nos vamos a ir a Las Palmas porque allí ha terminado el último partido de esta jornada número veintidós eh ya ha ganado la Unión Deportiva el equipo de Paco Jémez al Málaga uno cero está por ahí Nicolás López hola Nicolás muy buenas que era el mano muy buena pues ha llegado la victoria y ojo que se ponen a tres de las salvaciones

Voz 1621 01:36 sí sí sí lo ha destacado Paco Jémez porque cuando aterrizó precisamente la Unión Deportiva Las Palmas la distancia precisamente con el Deportivo de la Coruña era en torno a los seis puntos igualado en la tabla clasificatoria hay evidentemente con esta victoria respira una Deportiva Las Palmas que acometía supongo que igual que el Málaga este partido como la final de la final ya que eran dos equipos muy necesitados en la tal agrias

Voz 1375 01:58 cicatería no ha sido como era visto en parte

Voz 1621 02:00 digo bueno claro producto de la

Voz 1375 02:04 que están jugando suena exactamente igual no

Voz 1621 02:06 hay dos equipos que salen del barro y que la Unión Deportiva Las Palmas ha ganado de aquella manera prácticamente que en la recta final del partido en un rebote que le cae a Halilovic a partir de ahí una deportiva en Las Palmas que respira lógicamente también con este triunfo no

Voz 1375 02:21 a tres puntos de la salvación la Unión Deportiva Las Palmas el gol de Halilovic que le da esos tres puntos a los de Paco Jémez se pone con diecisiete puntos

Voz 1375 02:32 EFE A siete de la salvación parece ser parece ser que Míchel no era el culpable de la situación está por ahí Justo Rodríguez también hola justo muy buenas hola buenas noches no hay manera a Nico Michel ni sin Michel y con José González

Voz 1621 02:45 el mira que hoy no mereció perder mala las cosas como son tenido dos muy claras pero cuando se perdona al final terminas perdiendo y de la manera más brusca que es en el ochenta y nueve tiro de Halilovic que que bueno yo creo que ni ni siquiera iba ahí Roberto se confía bueno muchas cosas y cuando un equipo está a la deriva pues pasa todo esto a siete puntos de la permanencia en la cosa está muy muy complicada la afición ya ha tirado la toalla no así los profesionales supongo supongo yo que no tirará la toalla por lo menos que compitan hasta el final pero hay un dato que es a lo que se agarran en la temporada dos mil once dos mil doce tras la jornada veintidós el Zaragoza estaba diez puntos de la salvación acabó salvando el Málaga hasta siete siguen soñando pero fíjate lo que viene Oprah el Atlético de Madrid el sábado y el siguiente sábado el Valencia en La Rosaleda luego avivado

Voz 1375 03:35 al final se puede casi nada ocho fichajes

Voz 1621 03:38 ocho fichajes en el mercado invernal imagínate cómo ha sido la planificación en pretemporada

Voz 1375 03:43 a ver si lo que hay que fichar otro jeque

Voz 1621 03:46 pues hombre si estaba preocupado con los árboles y conoce la historia y el mala hoy por lo menos hoy por lo menos ha venido uno de los hijo del Consejo administración porque tú sabes que el Consejo mostración cobra hoy ha venido uno acompañando al al equipo que no lo hacen habitualmente pero bueno el sigue en Qatar en su historia lo mismo

Voz 1375 04:05 no se merece no se merece esto la afición del Málaga es una grandísima afición una gran ciudad tuvo que está pasando por un calvario porque puedes perder y puedes bajar y al final siempre toca tres ya hay tres equipos y tres sabes que cada año bajan pero joe hacerlo tan rematadamente mal desmantelar el equipo a Michel lo acabas echando a Michel ahora tras a José González esto es un pues eso al final se acaba pagando no cuando Thomas tantas decisiones e a trompicones y sin pies ni cabeza ello en el que no sabe ni cómo va esto pues al final se acaba notando eh pero bueno como decimos Las Palmas logra la victoria gol de Halilovic tres de la permanente a la salvación el equipo de Jémez a siete el mala una abrazo agosto un abrazo Nicolás hasta luego luego ya ha terminado la jornada número veintidós en un lunes en el que antes reírnos con Yeray Javier Tebas ha dicho esto sobre las palabras de Piqué ayer después del partido y el gesto famoso en Cornellà y lo que dijo después Piquet tendría que también focos

Voz 5 05:00 hay formas de goles que a lo mejor tenemos que tratarlos tratamos de alguna otra forma porque aquí no hemos visto la causa efecto que ha creado por lo menos por nuestra parte lo pasaremos la competición y que se decida si es sancionable en otras lamento de Japón filial que ciertas formas de cinco goles se puedan cosa provocación pero eso ya no lo decido yo

Voz 6 05:16 hombre claro tenemos español acusó a Piqué

Voz 1375 05:19 se cree que se equivoca pidiendo

Voz 5 05:21 se lo dije el otro día yo creo que con todo el Español en Cornellá y las que hizo ayer están está muy desafortunado el día dije sólo desafortunado para suman muy desafortunado xenofobia no creo que sea xenófobo yo creo que eso está fuera de marca

Voz 1375 05:34 pues sí muy desafortunado Piqué muy desafortunado los que insultan en la grada muy desafortunado el español al pedir la denuncia para pillar pero no para los aficionados de su propia grada que insultan muy desafortunado todos en general esto es lo que ha dicho Tebas que llevará a competición la celebración de Piqué en Cornellà y las declaraciones posteriores por cierto que Sergio García ha explicado hoy que el el enganche que tuvo con un Tití durante el partido en ningún caso en su ánimo quiso que fuera un acto racista además ha recalcado que su mujer es de etnia gitana y que su cuñado es afroamericano como diciendo eh cómo voy a tener yo algo contra los negros si mi cuñada mi cuñado es afroamericano bueno otro de los capítulos que no se alejaron este derbi de Barcelona lamentable el Real Madrid no ha entrenado hoy se suspendió a causa de la nieve caída en la capital durante todo el día que caído una nevada tremenda como habrás visto por la tele en Madrid en media España pero el Madrid ha decidido suspender el entrenamiento a nueve días de ese Real Madrid donde os vamos contar cosas de ese partido de cómo está el Real Madrid de cómo están algunos jugadores importantes del Real Madrid de cómo está el París Anne Germaine in Aimar visto por uno de los grandes personajes del fútbol que conoce muy bien que vive en París y que nos va a decir cómo ve a Neymar y la eliminatoria a nueve días repito ese PSD Real Madrid en el Bernabéu en el Atlético de Madrid buena noticia se renueva Vrsaljko hasta dos mil veintidós está al caer la renovación de Juanfran como ya adelantamos hace mes y medio aquí en el larguero y además Godín tiene afectada la mandíbula sólo está descartado para el partido del sábado en Málaga eh por cierto sobre lo de Piqué no hemos dicho que hoy la lesión al final lo tiene en parte médico empezó diciendo iba a ser un mes luego quince ellas no descartó que incluso juegue en Valencia al partido de Copa Se va a aprobar iba a forzar yo apostaría a que va a estar en Valencia Mestalla el jueves para jugar el partido de vuelta de Copa del Rey para el emite luego descanse en Liga y se reserve ya para el partido contra él así un Chelsea que cuando llegue esa eliminatoria no sé si va a seguir teniendo a Conthe en el banquillo hoy ha perdido contra el Watford Watford cuatro Chelsea uno marcó Deulofeu eh el Chelsea hizo el empate a uno y luego del ochenta y cuatro al noventa encajó tres goles el equipo de Conthe repito lleva dos victorias en diez partidos en lo que llevamos de año en además os acordáis del supuesto amaño que lleva siendo años supuesto amaño el del Levante Zaragoza bonobos continúa su curso no si acaba de enterrar este caso ni tampoco sacaba de esclarecer la juez Isabel Rodríguez procesa a treinta y seis jugadores dieciocho cada equipo el entonces técnico de Zaragoza Javier Aguirre máximo dirigente del club aragonés el máximo dirigente Agapito Iglesias así que todos ellos se van a volver a sentar otra vez en el banquillo entre los futbolistas encuentran Gaby Hernández ahora en el Atlético y Ander Herrera ahora en El United el Ministerio Fiscal va a solicitar la apertura de juicio oral estos culebrones son los que posiblemente Nos Moore que nos muramos alguno de nosotros nuestros hijos o nietos os cuenten cómo acaba el juicio éste del Levante Zaragoza no lo descartó que alguno de nuestros nietos cuente algún día como acaba el juicio del supuesto amaño del Levante Zaragoza Jover tan difíciles o lo archivan o determina o lo resuelve para eso están los jueces ir eh es esa en ante pero bueno vamos otra vez al banquillo otra vez con el Levante Zaragoza a ver si algún día dan con la clave el Gobierno español por cierto la FIFA hoy se han reunido

Voz 7 09:05 aquí esos fantasmas que veía Villar

Voz 1375 09:07 qué quiso utilizar como alguna vez ha hecho diciendo cuidado que viene el lobo que viene el coco que viene el coco que no vais a ir al Mundial que no hay mundial pues hoy reunión con absoluta normalidad y que esté todo el mundo tranquilo si es que alguien no lo estaba porque España va a estar en el Mundial de Rusia al cien por cien creo que ya lo teníamos todos claro pero hoy la FIFA lo ha eh es tenido más claro todavía después de reunirse con las autoridades españolas ha quedado clara un ávido injerencia del Gobierno y que por tanto lo que ha hecho es eh aplicarse la ley es lo que ha ocurrido por mucho que a Villar no le haya gustado y eso es lo que pasa ni más ni menos lo que sí que sea tratado es el asunto de lo que puede decidir el consejo dado o el TAD en unos quince días esconde lo va a decidir con respecto a si hay nuevas elecciones o no eso es lo que todavía no se sabe qué va a ocurrir el único asunto porque le ha preguntado la FIFA al Gobierno español porque el Consejo de Estado tiene que decidir en este caso si hay elecciones a la federación a uno en el Gobierno que ha dicho es que es un órgano absolutamente Inter pendiente de consulta del TAD y que como tal decidirán entre el Tau y el Consejo de Estado en quince días si hay elecciones a la Federación o no pero el titular es que España estará en el Mundial de Rusia sí O'Shea en baloncesto fuera del fútbol la noticia está en que el Barça ha despedido a Sito Alonso contrata Alfred J le puede escuchará al en la radio también a través de nuestra página de Facebook como cada noche son las doce menos veinte una menos en Canarias cogemos un coche nos está esperando Yeray

Voz 8 10:35 pues el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin

Voz 9 10:41 dar entrada asegura Torrigo y todos los mantenimientos incluidos Ci presentamos el pueblo no hubo Riis todo un Volkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entrada sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día hay renting consulta condiciones en un punto Es falso ha

Voz 1375 10:57 pues nos vamos a Barcelona que esta noche tiene lugar la entrega de premios de la gala del Mundo deportivo y allí uno de los premiados es eh Yeray Álvarez con el que teníamos ganas de hablar y de charlaron un rato de fútbol de todo lo que ha pasado hoy junto al está por ahí a Adriá Albets hola Adrián compañero muy buenas hola

Voz 0017 11:15 pero qué tal muy buenas pues sí la verdad es que nos hace ilusión no hay estar con un hombre que ayer la verdad es que nos dio una gran alegría cuando elegimos en el once inicial del Athletic volvió

Voz 10 11:25 jugar ocho meses después tras supera

Voz 0017 11:28 por un cáncer testicular yo hoy pues está muy feliz disfrutando de esta gala en la que estamos aquí en la gala de mundo

Voz 0967 11:34 cortijo donde además ha recogido el premio Fair Play

Voz 0017 11:36 a la plantilla del Athletic por ese gran gesto que tuvieron con él cuando todos sus compañeros cerraron la la cabeza y como digo está muy feliz ya en sintonía del Larguero Yeray Álvarez

Voz 1375 11:47 ya te escucha en directo Manu pues saludamos a esta hora la noche a Yeray Álvarez hola Yeray muy buenas buenas buenas noches enhorabuena por ese premio hombre muchas gracias no te ha dejado quizá en arte ha levantado de la mesa Adriano sí me quedaba el postre todavía está rica la cena estaba buena la cena no sí bueno se podía comer algo voy a gobernar en Bilbao que es que Bilbao mil muy bien estoy muy mal acostumbrado muy bien y muchos

Voz 11 12:13 sí ya le he pillado has sido dónde iremos a cenar bueno es que soy mucho soy muchas invitados oye eh

Voz 1375 12:20 cómo te sientes recogiendo este premio después de lo que has pasado habiendo jugado otra vez al fútbol titular otra vez nueve meses después de tu recaída ahora mismo y que en qué punto está Yeray Álvarez

Voz 12 12:34 por decirlo de alguna manera en el momento más feliz de mi vida no después de haber superado esto yo que llevo ya NYSE los días doscientos noventa días creo que eran Si sin jugar en Liga que fue contra el Atlético Si la verdad es que si te digo la verdad sentía el cosquilleo que sentí aquel día en mi debut contra el suelo sentían vascos Quillo este fin de semana contra el Girona

Voz 1375 13:00 era como si debutara otra vez llegó al igual oye tienes veintitrés años pero no sé cuantos años has cumplido en este en este tramo en el que ha superado por dos veces el cáncer testicular porque imagino que uno madura mucho más con esto no cuando se enfrenta a este tipo de situaciones

Voz 13 13:16 increíble ni te lo imaginas yo creo que

Voz 12 13:20 empiezas a valorar cosas y a pensar en cosas que antes ni te imaginabas no yo creo que con veintidós años recién subido al primer equipo piezas esa

Voz 14 13:32 la jugar a

Voz 12 13:34 hablar de renovaciones de selección y tal y cuando llegan estas noticias el fútbol yo el se queda en miniatura no es una cosa parte ya empiezas a valorar lo que tienes alrededor las familias los amigos

Voz 13 13:50 aquí lo que es en realidad la vida no que en un momento

Voz 12 13:55 os te puede te puede quitar todo eso

Voz 1375 13:58 puede te puede dar el el mayor susto de tu vida para el que no lo tenga en la memoria tu desde luego tienes Yeray el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis es cuando te dicen que tienes un cáncer testicular que opera en el día veintisiete cuatro días después el cuatro de febrero de dos mil diecisiete sólo dos meses después mes y medio después vuelves a los terrenos de juego pero el trece de junio de dos mil diecisiete de ese mismo año he recae es recibes quimio durante tres meses hasta que afortunadamente nueve meses después lo has vuelto a superar y ha vuelto a jugar que fue más duro Yeray cuando cuando te dicen la primera vez que tienes cáncer o cuando recae es por segunda vez

Voz 15 14:35 al final

Voz 12 14:36 qué tal el momento más duro creo que fue en la selección no

Voz 11 14:42 cuando te vistes cuando éste que abandonar la concentración

Voz 12 14:45 siete seis sincero en Mi vida pocas veces he llorado yo creo que ese día aunque me costó pero pero solté solté la lágrima recuerdo estar con Willy hoy con Kepa en la habitación no dándome ánimos ellos también llorando oí yo creo que es así el momento más duro no llegara va a dar el puerto que haya cámaras detrás tuyo preguntando de que no te dejen tranquilo yo creo que esos momentos son para pasarlos todo guardarse lo dentro no para uno Si llegar a Bilbao hoy hay ver a tus padres no con esa cara de que yo hijo de de veintidós años ha recaído de un cáncer no yo creo que incluso sufren más ellos que tú oí yo creo que se ha sido el momento más duro

Voz 1375 15:33 me imagino que uno tiene que hacerse fuerte primero Portillo pero también por los que tienes a tu alrededor no

Voz 12 15:39 eso es ya no sólo por mí sino por la gente que me rodea el verlos a ellos mal a mí no me gusta no y por eso lo he llevado de esta manera no tan la gente me dice que que lo llevaba como si no pasase nada no final se ve que es una persona que está enferma no no tiene pelo tal pero mi manera de ser yo creo que es siendo agradable con todo el mundo no voy con mi familia con mis amigos y con todo decidido igual que como era ahí gracias a eso lo he llevado muy bien

Voz 1375 16:13 pero tú siempre ha sido así no o te ha cambiado de alguna manera el carácter también la la enfermedad que ha superado

Voz 12 16:19 no al revés sigue igual que siempre seguido sonriendo todos los días yendo con mis amigos todos los días que podía decir que estaba cansado pero aún así me iba a dar un paseo Si lo considera oportuno oí intentándolo llevarlo de la mejor manera posible

Voz 1375 16:35 también el ser un león eso ayuda también a eso no lo puedo decir todos eh a eso sólo podemos decir hoy del Athletic que esa ventaja la herir los leones claro eso le pasa Leoni y lo puede superar mucho mejor oye el momento más duro cuál ha sido Yeray

Voz 12 16:50 el momento más duro de premios si de las

Voz 1375 16:52 quimio de de del tratamiento de cuando dicen tus amigos venga sal veinte y el cuerpo te la cabeza te dice sí pero el cuerpo te dice no momento has llegado a rendir te a decirme que no puedo más

Voz 12 17:04 no al final no sea Mis amigos tampoco me han dicho XX osea yo al final el día que que podía salir salía Chan Mi cuerpo me decía lo que podía y lo que no podía hacer no hay días que he ido a Lezama no la al cada a dos semanas me daban tratamiento la primera semana de la que pasaba mal y la segunda a la que ya iba recuperando semana iba a todos los días sea así podía iba Hay intentaba hacer lo que podía con el máximo peso que podía intentaba correr en cinta o correr o andar en la bici o lo que sea llevarlo de la mejor manera posible

Voz 1375 17:42 siempre has llevado bien dentro de lo difícil que es llevar este tipo de de de situaciones no lo digo porque creo que cuando tus compañeros Serra para todos la cabeza como medida de apoyo hacia Haití ahí te pille en un momento especialmente delicado no

Voz 13 17:55 te vino muy bien no si era él

Voz 12 17:58 si no me equivoco era el segundo tratamiento que me daba Ny ahí era el primero lo llevo muy bien el segundo lo peor no que es cuando esos efectos pues los empezaba a notar no hoy veía lo que era pero la verdad es que fue una gran ayuda no ese ese momento tan emotivo

Voz 1375 18:16 pues nada yo otro momento emotivo ahí con ese trofeo que recogió junto al chopo no junto

Voz 12 18:20 va a José Ángel Iribar si junto a José Ángel que está al lado sentado en la mesa dando conversación a

Voz 1375 18:25 a los otros con quién te ha tocado con quién estás en la mesa co cómo era así que se sepa que se conozca en la caseta contiguo Ona Carbonell es decir él no dar nada muy bien darle un beso de mi parte a Ona Carbonell hombre vale sí señor Hay quién y más estás por ahí

Voz 12 18:46 no te sé decir bueno uno ese nombre hay mucha gente

Voz 1375 18:48 ahí hay muchísimo y eso es mucho mucho mucho famoso in situ entre ellos oye como futbolista como ha sido la vuelta y encima con compañero nuevos siete ha ido Laporta estaba a punto de irse Kepa uno de esos compañeros que aquel día en la sub-veintiuno llorando contigo en la habitación ha estado a punto de irse te en un momento no llegas te abre fuera

Voz 12 19:06 quiere ahí en ningún momento me has visto a que para fuera haya sea todos sabemos cómo son los medios sí que es verdad que que una vez que una persona no

Voz 13 19:18 no dice si se quiere ir si no se quiere ir

Voz 12 19:21 ahora todas las cosas se sacan de contexto pero yo creo que el equipo lo tenía claro no hemos confiado Nelly al final él no se ha quedado con nosotros

Voz 1375 19:30 tu mejor amigo en la plantilla

Voz 12 19:32 de los mejores sí te puedo decir bueno y con Íñigo

Voz 1375 19:35 qué tal con Íñigo Martínez

Voz 12 19:37 muy bien yo ya le conocía en muchos de mis compañeros ya Le conocían de la selección no de española tan todo Euskadi sé que ha pasado momentos duros Si ahora nosotros lo que tenemos que hacer es darle nuestro apoyo ahí que se sienta lo más a gusto posible en el club que le queda muy bien esa camiseta

Voz 1375 20:00 lo que me queda bien eh tu a la Real Loterías nunca no nunca la vida cuidado que sólo dijo guiño también tan cuidado nada nada estoy muy tranquilo vale vale oye sabes lo que me gustaría para terminar dejarte que vayas a comer el postre que ha los que están oyendo El Larguero y les gusta escucharte y les gusta saber que estás bien pero a lo mejor entre los que están escuchando Larguero hoy alguno que está pasando ahora por lo que tú has pasado tú has demostrado que con el deporte y con la fuerza y con la confianza Se puede salir y me gustaría que Le mandar su mensaje aprovechar lo que ha sido ayer además el día mundial de la lucha era el cáncer Yeray

Voz 12 20:35 si ya es manda unos cuantos mensajes de apoyo oí a ellos y sobre todo a sus familias no que sólo los que más sufren darles mucho ánimo que tiren para adelante

Voz 13 20:48 sé que es una enfermedad pero que se sale de esto hay que se apoyen en toda esa gente que que les quiere que el fijo que es muchísima Hay que sigan adelante

Voz 12 21:00 con quieren mandarme algo lo que sea que me manden que yo les respondo sin ningún problema

Voz 1375 21:05 ha sido es aquel que te quiera mandar ahí algún mensaje algo que tú lo vas a responder a todos

Voz 12 21:09 D'Alema yo respondo a quién se tío beber

Voz 1375 21:12 bueno creo que le mandas tu a Berizzo no me han dicho al entrenador del Sevilla es sí

Voz 12 21:17 a mí sí me llegan peticiones todos los días de de gente que está pasando ahí no me cuesta nada mandarles un mensaje

Voz 1375 21:24 pues sí ya haber dicho a mandar un vídeo también sí también qué bien qué bien pues oye Yeray no te imaginas lo que nos alegramos verte así ya escucharte así verte otra vez en el terreno de juego sintiéndote futbolista y sobre todo sintiéndote la Vall de veintitrés años que ha superado el trago tan duro que ha superado tú y además por dos veces así que el postre dale un beso a Ona Carbonell y que vaya bien lo que queda de pena vale muchas gracias aquí Yeray chao hasta luego hasta luego hasta luego dejamos ahí a Yeray Álvarez que estaba con con en abril al ver que se va ya por el postre me imagino que más personajes por ahí habría en esa gala El Mundo Deportivo no

Voz 0017 22:00 Adrienne hay hay de mano no yo estoy ahí estoy más personajes de hecho ya están la segunda parte esta gala está a punto de de finalizar ya estaba al lado de un hombre que ha sido protagonista porque ha sido el invitado especial a esta gala de Mundo Deportivo que es el ex jugador del Barça Gary Lineker que además también ha recibido un premio ya hace un momento estaba hablando con el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu qué tal Gary buenas noches gracias también lo has pasado bien en la gala hace momento hablando con el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu bien que te ha dicho si bien

Voz 1 22:35 en ficharme no está mal no porque tengo muchos años pero yo creo que con Messi bien fuga

Voz 0017 22:42 el hombre podría jugar sin duda Gary Lineker con Leo Messi mano y te escucha ya Gary Lineker en directo en El Larguero

Voz 1375 22:49 seguro que podría jugar no tengo ninguna duda que lo que no sé si el Barça tiene dinero para fichar a dar Kline que dejó la Gary buenas noches

Voz 1 22:55 hola buenas noches con todo lo que se han gastado

Voz 1375 22:57 Neymar en Coutinho en Dembélé igual no tienen dinero para fichar

Voz 11 23:01 sí para mí eso no me lo creo no me lo que oye qué tal la vuelta a Barcelona bien no

Voz 13 23:09 sé muy bien siempre

Voz 1 23:11 cuando vengo aquí es es como ver a escasa no porque tengo muchos amigos aquí vengo no sé dos veces al año siempre estoy muy contento cuando cuando

Voz 1375 23:24 viene la gente está muy contenta de verte por ahí dejaste un gran recuerdo allí en Barcelona que premio te han dado exactamente cuál ha sido el premio

Voz 12 23:30 ahora es es el premio que tengo

Voz 3 23:34 sí

Voz 1 23:35 vale extraordinario se dice no sé

Voz 3 23:38 ah

Voz 11 23:39 ahora qué es pero será eh el comentarista extra será por atizar a veces más coches

Voz 1 23:43 por estas fútbol esta sólo me Nuria Espert

Voz 11 23:47 porque no tengo nada os digo que por atizar a Benzema sería lo mejor no como noche os digo que igual te han dado un premio el igual te anda atizar por criticar a Benzema o no

Voz 1 23:58 no critico Benzema Benzema es un buen jugador

Voz 11 24:04 pero no igual en Barcelona te han dicho joder Gary lo has clavado toma un previo no

Voz 1 24:10 se preguntaba a la gente que piensa de Benzema es tan bueno como piensa pensamos sólo esto yo creo que Benzema su obvios siendo muy bien que no es un goleador ya esto pero juega bien con Ronaldo este es un gran jugador pero los los ha los fans de Madrid un poco nervioso no bien antes no cese sólo es tu hechas siempre

Voz 11 24:38 twitter twitter siempre se revoluciona la gente es el truco para que los bastante bastante oye te vienes

Voz 1 24:45 muy divertido si te sorprende Gary

Voz 11 24:48 ver al Madrid a diecinueve puntos del Barça en la Liga

Voz 1 24:51 sí por supuesto no sé qué ha pasado con este entrar porque la temporada pasada Canada o casi todo ha es difícil explicar confianza es muy importante para los futbolistas y también creo que quizás no lo superó esa es algo unos ahora Cheney son poco más mayores ya de ese sexto más porque pasado lo son pero es bueno pero la verdad es que el material de este año es muy diferente

Voz 16 25:21 la

Voz 11 25:22 en serio totalmente cómo ha cambiado en pocos meses oye no sé

Voz 1375 25:25 les puedes dar información a los oyentes de El Larguero de la Cadena SER tú que estás allí en los medios de comunicación en Inglaterra crees que Luis Enrique va a sustituir a Conthe en el Chelsea

Voz 1 25:36 eh han a Chelsea a permitir otra veces este noche cuatro uno cuatro uno con todo esto y bueno la verdad es que con el Chelsea no no sé si va hay voy a Ballack ahí Concha no sé veremos pero si además no no hay mucho en Nepal

Voz 11 26:04 entonces lo veremos no buen oye termino con esto Gary quién es mejor es como una quiniela Cristiano o Messi

Voz 1 26:12 no me gusta mucho a Cristiano Ronaldo pero espero meses del otro mundo cristiano Neymar Najwa cuando era basa Ibar cuando

Voz 11 26:25 pero cuando está dando jugador fue conquistada por el Barça vale

Voz 1 26:28 ahora no se deja Neymar ese es el futuro no va crecían ha sido muy bueno muy bueno Neymar también es es un Range fueron me gusta mucho Harry Kane o Christie

Voz 11 26:40 no

Voz 1 26:44 para el futuro haré Cain Pochettino Zidane muro que que preguntas más difíciles serán o no porque si no me gusto mucho pero todo lo vea Fawcett ganar algo vale la última Gary Lineker o Benzema Benzema mucho mejor

Voz 11 27:05 un abrazo Darias ahora porque tengo en cuenta si tendría primero soy muy lento abre gracias por estar en El Larguero de nada fíjate un abrazo

Voz 1375 27:15 enhorabuena por ese premio ahí está la garganta me quedé en directo a las doce menos tres en esa gala de premios de El Mundo Deportivo donde está también Joan Tejedor hola Joan muy buenas en Barcelona o la mano buenas noches el hombre muy bien aquí en la gala de Mundo Deportivo también

Voz 5 27:32 en representación de los clubes catalanes entre ellos el español del cual hemos hablado mucho en estas últimas tres semanas por los tres derbis contra el Barça en el cual ganó uno estuvo a un gol de pasar en el segundo eliminatoria y ayer fue capaz de empatar después de ponerse por delante en ese partido en Cornellà El Prat y hoy tenemos aquí a su vicepresidente a dos manos escuchan en El Larguero pues besar

Voz 1375 27:51 le saluda al vicepresidente hola Adolfo buenas noches qué tal buenas noches bona nit y bueno ni me da usted un minuto

Voz 0231 30:54 El Larguero con Manu Carreño

Voz 0749 30:59 la reformas abierto con Yeray Álvarez una gozada de charlar con el con el ex eh

Voz 1375 31:05 paciente afortunadamente esos dos cáncer testicular y que ahora está otra vez vestido de futbolista como nos ha gustado charlar con él un ratito y ahora mismo hablando con Gary Lineker pero a las doce en punto estamos o mejor dicho en Barcelona y lo tenemos allí en en directo al presidente de el español lado el ruso que ya les saludamos antes de la pausa le han dado algún premiado español Adolfo

Voz 22 31:28 sí hemos recibido un premio mal a José Manel Casanova que lleva EEUU no fue responsable de la de la cantera de la español durante veinte años

Voz 1375 31:40 y que falleció recientemente

Voz 22 31:42 sí bueno ha tenido un orden en su hijo a recoger el galardón pues nada pues enhorabuena por el premio y gracias T

Voz 1375 31:49 digamos ganas ya poco todos no sé vosotros ustedes de que terminasen ya los español Barça o al menos que se enfría un poco el tema porque creo que habéis estado todos tan desafortunados e para empezar los hinchas los más desafortunados por supuesto Piqué calentando y echando siempre gasolina al fuego y también echa o en falta algo más del español no sé usted qué balance hace de todo esto que ha pasado

Voz 22 32:13 bueno yo creo que el comportamiento del Espanyol ha sido fundamentalmente impecable quizá podemos haber cometido algún error promisión pero en general creo que el enfoque ha sido fenómenos desde el punto de vista del club institucional de la directiva creo que ha sido eh pues pues en la Adecco cuando no es decir nosotros hemos tratado siempre desde el principio de los tres partidos al rival con muchísimo respeto hemos dado instrucciones a en la medida de lo posible para que se respetarán todas las digamos en normas pues lógicas de respeto a increpar al contrario respeto no no no entrar en provocaciones pues no fue uvas sexistas etc a tomar todas las medidas de seguridad etcétera no es decir y creo que esto pues muy

Voz 1375 33:05 buenas las medidas no han sido eh

Voz 22 33:07 a saber las las medidas que uno adopta son las que las que puede adoptar la reacción de la gente pues ser una u otras no si nosotros analizamos el último partido por ejemplo en el que incluso una una gas

Voz 1375 33:22 manifestaciones mías pidiendo eh

Voz 22 33:25 pues pues eso no pues un respeto precisamente para evitar las provocaciones del número tres del del Barça y analizamos el partido los podemos entender que la afición se comportó de un modo yo diría excelente au cuasi excelente pues hasta el minuto en que se produce el gol y un gesto de provocación y entonces a partir de ahí pues esos otros tuvimos diez minutos y esto es algo que ha corroborado propias digamos manifestaciones de la Liga de Fútbol Profesional serán que el momento donde se de alguna ese desmadre el asunto no pero hasta ese punto la la la afición de la española estuvo magníficamente conté

Voz 1375 34:00 mira diría yo y me parece que el gesto es una provocación

Voz 22 34:03 no yo soy abogado y más que provocó hablaría de inducción a veces a veces hacemos actos que con buena o mala fe con más intención o menos intención pueden convertirse en algo que de Toni no a veces lo hacemos pues pues llevados pues Portland

Voz 1375 34:29 Soria llevados por

Voz 22 34:30 por un estado de ánimo un poco aquello de subidón no puede ser una eximente de culpabilidad propinando lo que no es lo que no frena es el resultado que provoca no dejémoslo así

Voz 1375 34:42 imagino que le ha molestado más las palabras que por si alguien eh no las escuchó ayer las recordamos las pusimos ayer en el Larguero esto es lo que dice cuando acaba el partido después del gesto de mandar callar a la grada de Cornellà y esto dice Piqué ya en zona mixta en frío sobre el español

Voz 0237 34:55 se falta de respeto es es que me denuncian por por decir que son de Cornellà cuando es una obviedad no denuncien a su propia afición cuando insultan a mi familia esos falta respeto luego mandar callar pues bueno forma parte del juego hoy después de todos los acontecimientos pues era lo lo mínimo que podía hacer una cuernos

Voz 23 35:14 para acallar ya está es muy obvio eso son de Cornellà ya lo dijo el otro día iba con eso yo lo que me refería que cada vez están mal más desarraigados de Barcelona tienen propietario chino también eh de todos sus consejeros creo que son chinos hace falta que se gasten tampoco dinero en todos los periódicos de Cataluña diciendo que son de China España de Italia ahí de Tabarnia al final de lo que Sony funciona así cada vez están más desarraigados y yo lo único que quise decir y sé que dolió pero claro es que ellos también

Voz 0237 35:45 la afición también todo lo que dice duele mucho entonces yo con el sarcasmo intente pues devolvérsela parece que ha funcionado porque se ha gastado una pasta de le molesta más eso que el gesto

Voz 22 35:54 pues mira yo yo he hecho comentario sobre estas manifestaciones que es el siguiente hubo primero una cierta insinuación que pudo ofender a los socios del español que somos veintiocho mil uno luego una manifestación yo diría que menosprecia a la gente de Cornellà porque al final es decir meter en ese paquete como si fuéramos como si fuéramos un municipio de segunda clase a la gente de Cornellà que son noventa y seis mil habitantes todo mal pues es meter a todos en el mismo saco no estoy convencido que en el municipio de Cornellà hay seguidores del español pero también hay muchos seguidores del Barça es cuando uno dispara digamos a Bhutto no a lo que llamamos nosotros aquí Alan Gross pues corre el riesgo de pegarse un tiro en el pie no esto es un tema delicado no si amplía su lo conviertes en un ataque a la comunidad china estamos hablando de mil cuatrocientos millones de personas no con lo cual vayamos con cuidado con lo que decimos porque al final esto hay una frase muy gráfica perdone

Voz 1375 37:00 sí que no moleste a nadie que es que el vómito

Voz 22 37:02 lo puede volver a la boca no entonces pues me vayamos vayamos con cuidado al hablar de consejeros chinos pues también te diera una cosa es decir ver el consejo de administración es una cosa pero el Espanyol funciones funciona con una comisión ejecutiva delegada del Consejo que somos cuatro personas no para hacerlo más operativo entre estas cuatro personas sólo hay una persona China qué es lo que es una persona que lleva veinte años en China en Barcelona en Cataluña que ha estudiado aquí que habla perfectamente mandarín cantones catalán castellano

Voz 1375 37:36 inglés sea ya me gustaría a mí hablar el canto

Voz 22 37:39 Messi a mí también juega como él habla el catalán le ha pero también quiero recordar que en la directiva del Barça también un consejero que chino que ese señor Dídac Lee con lo cual oye es un señor encantador que a la que tengo el máximo respeto pero lo que quiero decir es que vuelvo a decir cuidado con dispersarse tiene no digamos de unos no se pueda predicar luego en la casa propia no

Voz 1375 38:03 no tiene ni pies ni cabeza y aquí lo hemos dicho porque para empezar el fundador de el Barça fue un tal Joan Gamper que todos sabrán que éramos

Voz 22 38:10 en una persona que nació en Suiza hola

Voz 1375 38:12 ciudad deportiva al Barça están en Sant Joan Despí o el propio Piqué se ha encargado de euskara uno de los sponsor principal es del Barça y Rakuten que es dinero japonés en fin son una serie deja invitadas de Piqué que está muy claro y que no tiene ni pies ni cabeza pero no le parece a usted a ese por Adolf que al Espanyol le ha faltado algo más que es decir lo de Piqué no nos gusta lo de Busquets tampoco nos gusta que tampoco entiendo que hay que investigar en las palas de Bousquet pero es mi opinión y ustedes tienen la suya pero creo que además de eso que pueden ustedes tener más o menos razón y que parte de razón la tienen porque no hace falta nada más que dejar retratados a los que dicen tonterías a mí me ha faltado que el español dijera ya además de esto estos aficionados que están en mi estadio en Cornellà no pueden ni un día más seguir insultando porque si no los echamos yo he echado en falta es porque no lo ha hecho el español

Voz 22 39:05 pues mire yo en todas las manifestaciones que hecho es condenado radicalmente radicalmente esas manifestó

Voz 1375 39:13 el representan a la afición del Espanyol lo sabemos que no la pueden hacer algo hay que hacer algo no sólo condenar porque si llevan siete partidos bien los siete pasa lo mismo no vale sólo con con decir bueno lo lamentamos la semana que viene otra vez la siguiente otra vez algo más tendría que hacer el español o no

Voz 22 39:27 a ver si nosotros tomaremos las medidas que podamos tomar si identificamos a las personas igual que lo hemos hecho en otras veces yo siempre he dicho la primera vez que no son esto es aterrizamos hace dos años en el consejo del Espanyol tuvimos un primer derbi ha pues en los primeros meses de la segunda parte de la temporada fue el famoso derby en que apareció la la pancarta aquella relativa a Shakira que que hicimos retirar en la junta de accionistas yo condene específicamente ese hecho porque a mí me repugna es decir yo que la afición del España que una pequeña parte de aficionados de la español pueda proferir insultos respecto a la persona de Shakira o cualquier otra persona relacionada con Piqué de un modo agresivo vulgar ruin me parece absolutamente repugnante lo del que lo he dicho en todas partes en la medida de lo posible daremos todas las medidas que podamos tomar y que sean convenientes y desde aquí lo condenó ya está no no puedo decir nada más

Voz 1375 40:29 para terminar Seal estuviera escuchando pille os Si usted viera Piqué cara a cara que no sé si alguna vez se han visto le gustaría decirle algo

Voz 22 40:36 a mí me encantaría tomarme un café con él es seguro que nos entenderíamos vuelvo a decir yo soy

Voz 1375 40:41 ha abogado hoy por lo tanto trabajo de componedores

Voz 22 40:43 no es es es el objetivo de

Voz 1375 40:46 proponga se lo proponga a lo mejor es hacer de mí

Voz 22 40:48 trabajo no con lo cual estaría encantado no tendría absolutamente ningún inconveniente yo estoy seguro que podríamos llegar a entendernos sociedad que

Voz 1375 40:56 en tengo este sonido para terminar del ex presidente del español Joan Collet que dijo esto sobre lo de Villa

Voz 24 41:03 cuando una persona es un quiere provocar nunca tiene bastante y esta semana parecía que la cosa había quedado ya muerta que todo el mundo había respetado el el el el trato de de de de de bueno pero de no insultar pues al final la otra muestra más a la tuerca y al final acaba cayendo lo de ayer ya es una animalada mucho más grande de lo que dijo que si el Espanyol de Cornellà

Voz 1375 41:22 una animalada decía Joan Goyet que se lo decía a David Bernabéu otro compañero de de Deportes Cuatro está usted de acuerdo

Voz 22 41:29 bueno yo lo que sí que estoy de acuerdo es que al final alguien tiene que cortar esto no es lo que decíamos al principio no tiene sentido hacer una declaración sobre otra contra la declaración porque al final esto se convierte en un bucle sin fin no entonces desde nuestra posición como directiva lo que nos gustaría es pues dejar este asunto por zanjado no ha yo vuelvo a decir si Piqué quiere toman un café conmigo con cualquier tremenda divertida estaremos encantados pero al final para mí la polémica se ha acabado la relación con la directiva del Barça es buena

Voz 1375 42:01 tiene usted un primo que es directivo del Barça creo no es correcto

Voz 22 42:04 con primor manos si hicimos una entrevista recientemente y además nos llevamos magníficamente bien o sea que en ese sentido no

Voz 1375 42:12 no hay ningún problema no lo que me gustaría

Voz 22 42:15 como he dicho antes es es si vuelven a preguntarnos sobre este asunto es decir aquello de ahora no toca no es una frase

Voz 1375 42:22 muy catalana y que sirve para para para no ahondar más ni

Voz 22 42:27 atizar el fuego en echar gasolina fue porque ya no hay más Espanyol Barça

Voz 1375 42:30 bueno queda la Supercopa no

Voz 22 42:32 eh juegan ahora en no tenemos la la Copa de Cataluña para Catalunya a principios de marzo necesita que más duele siete si efectiva

Voz 1375 42:39 ya ya hay otro Barça español hay otro base español se lo que ocurre es que el español suele ir con su equipo titular

Voz 22 42:45 no claro ya al Barça no no habitualmente eh pero pero si sigue lo habrá el año pasado ganamos y bueno es es otro enfrentamiento más yo creo que este este año yo creo que los pericos se pueden sentir muy orgullosos de su equipo que en los tres partidos ha competido con muchísima dignidad

Voz 1375 43:05 yo creo que esto nos prestigia Ike Ike

Voz 22 43:08 que muestra un camino de que bueno a lo mejor porque ya lo hemos encontrado la pagan Cano y las cosas pueden ser distintas en un futuro no como mínimo para darle alegría a nuestros socios en estos partidos

Voz 1375 43:18 Don Adolfo le agradezco que haya estado en El Larguero que ya da sus opiniones y explicaciones a los oyentes de la SER

Voz 22 43:24 gracias a vosotros gracias hasta luego Adolfo

Voz 1375 43:27 eso del vicepresidente del español dando su opinión sobre el asunto de Piqué de quién dice que no le parecerá absoluto bien todo lo que ha dicho también condena todo lo que sea ha en la grada de Cornellá pero como le hemos dicho al vicepresidente además de condenar hay que hacer algo más no vale con condenar una semana otra otra otra el año que viene el pasado el siguiente seguir escuchando lo mismo cada semana alguien tendrá que hacer algo el español y Antiviolencia y competición tantos que se les llena la boca diciendo vamos a sancionar y a escuchar pues vamos a ver si están palo sólo para figurar doce y cuarto Joan Tejedor veremos a ver qué qué ocurre en ese otro partido en la Copa de Cataluña aunque como dice seguro que la ambientes da bastante distinto a lo que hemos vivido ahora no de entrada