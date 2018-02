España ausente de Europa

Voz 1727

muy buenos días España es la cuarta economía de la zona euro nuestra riqueza representa el siete por ciento del total de la Unión Europea hay casi el once por ciento de los países de la moneda única un peso evidente que sin embargo no tiene ninguna traducción política no estamos en ningún puesto de la primera línea comunitaria sólo tenemos una estaría la de Acción por el Clima energía que está en manos del cuestionado Arias Cañete Portugal un país mucho más pequeño y rescatado colocó hace poco a Mario Centeno como jefe del Eurogrupo Italia tiene a Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo a Mogherini en política exterior y el Parlamento Europeo lo preside Antonio Tajani por no hablar de Francia de Alemania el Gobierno Rajoy fue alumno al pintado de las políticas de austeridad que implementó sin rechistar pero se conformó con palmaditas en el hombro y ninguna presencia relevante española en los órganos de gobierno atrás muy atrás quedaron los tiempos de los Javier Solana Borrell Almunia o González Páramo en puestos de primera línea parecía que con el Brexit con la pérdida de influencia británica correría el escalafón seríamos más activos en el núcleo duro pero hemos visto reactivarse para las grandes decisiones el eje Roma París Berlín y Madrid a sus asuntos es verdad que la política española lleva tres o cuatro años de convulsión intensa pero es que la europea no es política exterior sino interior determina nuestras vidas es con todos sus defectos el proyecto colectivo que puede salvarnos de los desequilibrios de la globalización sin cerrarnos al mundo mañana termina el plazo de candidaturas para la vicepresidencia del Banco Central Europeo el Gobierno ha dicho ya que presentará candidatura hay todo el mundo da por hecho que será Luis de Guindos pero hay resistencias porque el Parlamento Europeo pidió que la candidata fuera una mujer el PSOE dice que sólo va a apoyar al Gobierno en esta batalla si presenta candidata y no candidato de los veinticinco miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central sólo dos dos de veinticinco son mujeres veremos qué ocurre finalmente porque la propuesta española tiene que hacerse pública en las próximas horas en cualquier caso una vicepresidencia del Banco Central Europeo con ser importante no compensará nuestra ausencia en órganos ejecutivos en Bruselas donde sólo estamos presentes por la crisis catalana o episódica mente por Gibraltar Pepa Bueno