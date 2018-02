"OT muestra el trabajo que hay detrás de la fama"

Voz 1 00:00 leerse Oliva es profesora de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra autora del artículo académico fama y éxito profesional en Operación Triunfo haberse Oliva buenos días bon día qué ha pasado en esta ocasión que ha vuelto a crear un fenómeno como el de la primera edición de OT y que además ha enganchado a públicos muy diferentes

Voz 2 00:22 la verdad es que el éxito

Voz 3 00:26 qué motivó a electo de esta esta nueva edición es en parte el hotel reencuentro que es es especial de tres episodios que hizo Televisión Española recordando quince años después la primera edición irá ahora a nuestros diecisiete dieciocho lo que se ha hecho en su un poco a rememorar no apelar a la nostalgia de volver a vivir lo que había sido creación triunfo uno no intentando olvidar un poco a poco dados los formato que parecía que estarían Alkiza diez supera que cedía ha superado no que que la gente parecía en el hotel once que ya no quedan no interesaba

Voz 1727 01:03 el fútbol ha sido un espectáculo tradicionalmente vía de escape a las tensiones de la sociedad pero es un eh espectáculo crispado también hasta qué punto el éxito de un producto como OT que emana lo que podríamos llamar buen rollo no hay que es de consumo agradable poco complejo se ajusta a las necesidades de una sociedad que en este momento efectivamente vive un momento complejo y crispado

Voz 3 01:26 si por un lado obviamente la apelación a nostalgia no a residir lo que fe Operación Triunfo uno la idea de comunidad la idea de todo un país no pendientes de un mismo programa algo que ahora ya no es posible no con la fragmentación de las audiencias esto por un lado y por el otro obviamente Operación Triunfo conecta con ciertas tensiones Asier ciertas a lo lo que sería al contexto laboral contemporáneo no nos explica dramatiza un poco lo que es el trabajo contemporáneo de la época dan pocos precarias donados decir fíjate como a los concursantes de Operación Triunfo se les pide pues que ese trabajo continuo o no que un trabajo que tienen que que continuamente ensayar tienen que eh lapidar doce o se come podríamos decir la las personal no en la Academia todos estos espacios a la espacios de trabajo a es también un poco hay esta idea de a tener que la pasión por el trabajo que subordinar SEO aceptar ha puesto todas las perlas las reglas del programa las reglas un poco de del ámbito de del trabajo pero todo esto a través de la idea de realización personal no la idea es que a través de un trabajo que tiene que ver pues con tu con tu pasión hacer lo que tú quieres pues parece que este trabajo continuo a usted es mejor no profesional lo que hace es Albert rememora eh nos explica o dramatizada podríamos decir lo que sería el entorno de trabajo contemporáneo

Voz 1727 02:53 además el éxito va siempre ligado a la fama no

Voz 3 02:56 sí absolutamente claro a unos de los elementos principales de Operación Triunfo es que a la muestra un poco lo que sería la manufactura de la fama no es es decir vemos cómo los concursantes se convierten en famosos a partir de las galas en las que se les representa de forma pues pues de todo Moore no de las estrellas de la música pero al mismo tiempo trimestre muestra en los resúmenes diarios en la eh la Academia eh en el Canal veinticuatro Horas que muestra lo que hay detrás de trabajo que hay detrás del mundo de la José digamos que es lo que has el fin de estar lo que es eh pues a las sedes de la música no vemos la la alfombra roja digamos el escenario pero también vemos a José otro sería equivalente a la restos del corazón no vemos tampoco está cara oculta para intentar mostrar pues como son realmente no esto es es todos estos concursar

Voz 1727 03:49 se ha dicho mucho que se ha dicho mucho durante la emisión del programa que en esta edición los concursantes en los profesores defendían el feminismo la diversidad sexual lo LGTB ha sido una de las claves del triunfo el conectar con sensibilidades actuales

Voz 3 04:04 sí en parte sí es decir es un volver al formato original pero con una cierta actualización y apelando a una audiencia muy joven que novio e seguramente la primera edición porque eran muy pequeños a ir por tanto conectando con estas nuevas sensibilidades no hay que tiene que ver pues obviamente con pues con con grandes como como Marina ha con los Javis pero también tiene que ver pues con a concursantes que a ninguno de tienen otros estilos musicales no apelando a otros ni a otros nichos de mercado no solamente la música más popular y obviamente también tiene que ver con la esas lejía en You Tube no el hecho de utilizar Youtube como plataforma de de emisión de contenidos no facilita precisamente que se creará una comunidad alrededor de lo de no en las redes sociales que es parte del éxito

Voz 1727 04:51 así que el trabajo casi como un sacerdocio Isona y fama no hay éxito Mercè Oliva gracias por estar en la sedes buenos días gracias