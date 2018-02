La evolución OT

Voz 1389

00:08

ascendencia del del programa porque me he ido enterando para mí hay imágenes que van a permanecer sin haber estado dentro ha sido la dinámica del del programa pero seguirá out de Amaya que fue la ganadora ayer ese vídeo ya lo ha tenido que ver muchísimas veces porque me parece me parece Senante es que me siento muy poco autorizada porque no la vi no pero estoy un vamos pero es verdad que lo que te va llegando fuera quiere decir que eso está triunfando que eso está teniendo mucho éxito deja ciertas imágenes asentadas en el imaginario popular por ejemplo la versión que está diciendo desequilibrio tiene razón en verse lo que estaba diciendo ahora sobre la la la evolución que tú ves eso el público la atraen muchísimo ver en directo la evolución de alguien en una faceta artística ver cómo recordar cómo empezaba recordar como acabó que tiene el camino tenga la fama tenga el prestigio tenga de repente el aplauso del público esto que Montoya Cervantes en la novela con la evolución psicológica los personajes verlo en la vida real atrae mucho atrás y además son imágenes impactantes para el gran público