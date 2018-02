"Los profesionales de la danza de más de 50 años no tenemos que retirarnos, nos tenemos que reivindicar"

Voz 1

00:00

mi nombre es los médico creía yo me dedico al mundo de la danza tanto a la docencia como a la creación de espectáculos llegó treinta años como profesora de baile con escuela aquí en Madrid que si amagan Bini llevó pues toda la vida bailando desde los cuatro años creo que eso es importante hacer visible a la sociedad que tener cincuenta años no quiere decir el tema este que retirar quiere decir el una experiencia o una profesionalidad IU un buen hacer que mucha gente con cincuenta años lo tiene y que quiere seguir adelante con la mismas energías incluso madre cuando era jovencito me salgo que que se deba haber como mucha gente piensa al viejo ya no puede hacer nada no cincuenta o sesenta años no es ser viejo es ser maduro y yo cuando es la mía ya dijo hace treinta años también era una pequeñita en un barrio donde había once doce academias de las mejores de Madrid hoy en día casi todas han cerrado y yo me siento muy orgullosa de ser de las pocas veteranas que mal me mantengo y me mantengo con alumnos y me mantengo pudiendo trabajar y vivir de mi trabajo pero la mayoría han tenido que cerrar porque económicamente les han hecho tanto daño que no han podido seguir adelante sea como se dice la danza tiene que ser todo gratuito cuanto más barato mejor y eso es un gran error porque el niño disciplinado que aprende a funcionar dentro de un colectivo de lanza también aprende a funcionar dentro de un colectivo de vida