¿Y si resulta que la idiotez es el motor del sistema?

imaginan ustedes el susto que enviado Pepa Bueno cuando ha leído el titular que conocimos ayer los datos del CIS leía el titular el cabecilla de la Gürtel en el Congreso y he pensado que lo hemos elegido también en fin son las diez y cinco minutos una hora menos en Canarias existe cierto acuerdo científico sobre que los últimos veinte mil años nuestras cerebro no ha evolucionado sigue en general que no estoy pensando en nadie en concreto pero no me negarán que cuesta creer que los mismos cerebros recolectores de vallas y semillas sean esos mismos que ahora suben fotos de gatos a Instagram ayer carreteras cortadas clases suspendidas y tantos lights como copos de nieve y ahora hoy llega el frío así que tápense Si la cosa se pone mal hace que usted de las manos altavoz de la radio que ya verán queda gala muy buenos días insisto escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser a esta hora ya saben que ayer conocimos los datos que el último CIS donde se está en resultados interesantes muy interesantes por ejemplo llevamos toda la mañana hablando de ellos un noventa y tres coma cuatro por ciento de los españoles consideran la situación política regular mala o muy mala por su parte un noventa y dos con cinco considera la situación económica regular mala o muy mala lo bueno de la estadística es que como va la ropa sucia hay que darle la vuelta para lavarla así que desde aquí me gustaría poder saludar afectuosamente a ese aproximadamente siete por ciento que considera la situación política y económica como buena o muy buena de verdad sería fantástico conocerles saber a qué se dedican como heredaron su fortuna ya saben lo típico si convertimos ese dato en personas es más preocupante todavía ya que el siete por ciento de cuarenta y cinco millones que vivimos en España da como resultado más de tres millones de seres humanos que creen que la cosa va fenomenal entiendo que no quiero yo parecer un cenizo persones demasiada gente es como si todas las personas que viven en Madrid o en Barcelona Si hubieran vuelto idiotas algo que por otra parte viendo la reacción a las inclemencias meteorológicas según el director de la DGT no es nada descartable debemos quizá replantearnos las cosas hasta ahora existía una idea firme sobre la desigualdad Se dice que la desigualdad no es un efecto indeseable e inoportuno del sistema económico que nos gobierna la desigualdad es el motor de ese injusto sistema pero sin lugar de la desigualdad fuera la idiotez si tomamos como referencia la intención de voto y el análisis político y económico que extrae CIS pudiera ser que la idiotez no fuera un efecto indeseable inoportuno del sistema que nos gobierna si resulta que la idiotez es el motor del sistema en fin sólo recordar a ese siete por ciento de gente feliz lo que decía Jardiel Poncela lo inmoral es gastar dinero en aburrirse amigos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser