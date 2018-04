"En esta edición ha habido magia. Y eso no se puede controlar"

Voz 1 00:00 vamos a hacer un alto el camino porque está bien agradecerle a la gente que te hace feliz cuando lo hacía ayer después de tres meses conocimos a la ganadora de Operación Triunfo

Voz 2 00:11 me lo tomo ante más votado y que por tanto es el ganador de OT dos mil diecisiete ICO siga así el premio diez cien mil euros con el cuarenta y seis por ciento de los votos

Voz 4 00:39 de Roberto Leal dándonos el nombre de la ganadora

Voz 1 00:42 a ver torear buenos días buenas

Voz 5 00:44 hasta fin tienes tienes buena voz

Voz 6 00:47 baja bueno tengo tengo un poco Garganta de aquella manera que luego aquellos seres un poquito para celebrar

Voz 5 00:56 con Facebook como habéis terminado la noche Roberto

Voz 7 00:59 pues aquí

Voz 6 01:02 con una bonita sensación por un lado porque se acababa la final y porque bueno es también había ganas de que llegara a la final por otro también con la pena de que ahora ya sacaba la final cambio bueno como o algún que otro problemilla técnico con ese sabor de boca de Siria y que espera no que las eran pasar a este pero bueno muy bien muy contento y muy felices todo

Voz 1 01:25 no es una sensación yo hay muchas reflexiones que hacer y en un momento como éste tan tan cercano a lo que ocurrió ayer con tanta emoción quizá no es el no es el mejor de los momentos pero mira yo abro ahora mismo página las au hablo la página el diario El País impone a la izquierda el Ibex abre con una fuerte caída arrastrado por goles cesando a la vuelta

Voz 8 01:44 a la derecha y una foto enorme Amaya ganadora de Operación Triunfo dos mil diecisiete como que el

Voz 1 01:50 la vida se compensa

Voz 6 01:52 claro si es muy fuerte en lo que lo que ha pasado este año con Operación Triunfo algo que que nadie de nadie evidentemente esperamos todos soñábamos con que el formato funcionará pero como cualquier otro formato de televisión que que puede encajar pero pero se ha repetido mucho y es todo lo decíamos los compañeros ha habido Macía y esto es algo que tú no puedes controlar por mucho que tu quieras llevar el formato poblado por otro hay algo que sucede eso Florido no los chavales el cásting los profesores se habla mucho de Carmen de bueno del la la verdad que ha habido es verdad es cierto que que hemos ayer en portada en muchos periódico de la mayoría de las revistas semana tras semana sino Trending Topic en vez de sociales no se ha salido de las manos pero por el buen camino no que que muchas veces cuando hace falta

Voz 1 02:44 Iceta apuesta más lo hablaba esta mañana Pepa se han puesto en la mesa muchas cosas que tradicionalmente no aparecen en la televisión pública bueno siquiera en la televisión ha puesto el trabajo encima de la mesa se ha puesto el conocimiento la diversidad se han puesto muchas cosas encima de la mesa con la excusa de cantar

Voz 7 03:02 sí yo creo que que han sido valores que que

Voz 6 03:04 cierto que se echaban de menos en en televisión sobre todo en una televisión en la que al final están enseñando la la vida de un ocho la de durante veinticuatro horas que este ha sido el acierto también no el tema de las redes sociales yo creo que han dado un empujón definitivo a a este formato al final son chavales que tienen dieciocho año bueno pues había tres con dieciocho años siempre estamos acostumbrados no hablar de de de la juventud que cierto y esto me hace mayor hablar de esta manera pero es verdad

Voz 5 03:30 un poco sí Roberto

Voz 6 03:33 de cuando hablando pero es verdad que cuando cerró de la Juventud bueno pues siempre con este con este tono de buena los chavales pues fíjate Chagall en no es verdad que al final tú ponen en bandeja por delante de unos ingredientes que que bueno es otro programa llama a los doctores para que hablen de Sira dentro de la Academia para que se hable de la importancia de más sangre pero luego tuvo en esos chavales cómo cómo tocan los temas o como de forma natural hablan de temas tabú tabú ése en televisión índices que pueden no que que verdad que bien que en una televisión pública tras sucederá

Voz 1 04:06 Roberto yo a ver tanto leal el presentador de Operación Triunfo lleva mucho tiempo trabajando en la televisión haciendo muchas cosas muy diversas además si Irak ese talento ha llegado a la cima yo creo que a pesar del también tienes debería dejarlo ya

Voz 5 04:24 lo de jugar después de hecho me voy como Marisol y luego salí de Laguna tienes que dejarlo hablar

Voz 6 04:32 yo he dicho muchas veces hizo el de los que dicen que es mejor dejar las cosas en

Voz 5 04:37 el alto no dormir allí un chiringuito lo que sea sabes una exclusiva en Hola o algo así

Voz 6 04:45 bueno la verdad es que esto también me me me

Voz 9 04:48 no no se me me sorprendió tanto y me ha venido también intentó de vivirla creía que así de pronto me me

Voz 6 04:55 estos Cauce y usted no porque esto podría también haber salido nas esto de pronto te encuentras con con un formato que Julia también mucho con la con la nostalgia por lo menos a priori de salida si este se puede volver en contra pero que pronto va a salir bien ahora la gente ya con pues por la calle me para lo mismo chico un explica de catorce quince años que una señora de sesenta y cinco que en España directas no porque extravertido formato

Voz 7 05:21 interferir pero bueno sí

Voz 6 05:24 qué otra según en que que supongo que espero que la habrá buenas a trabajaremos con la misma con la misma ilusión mi que me apetecería hacer las pero soy de los que piensan como el que viene como también Guardiola subraya no me voy

Voz 5 05:35 sí bueno ahí jugando en Qatar tú si yo sentando valorados pero estando Roberto Mayall déjame darte la enhorabuena y una vez más

Voz 1 05:48 gracias de verdad yo creo que en un entorno como el que vivimos muchas amenazas y con mucha gente amenazando en nuestra forma de vivir nuestra forma de convivir esfuerzos como el que habéis hecho tú y todo el equipo de verdad merecen mucho la pena son son ejemplares así que un abrazo muy grande yo estoy aquí con los periodistas conserje con Nacho que no han visto

Voz 10 06:06 va con lo cual los voy a dejar fuera de todo esto porque no tiene ni idea de lo que estamos que no pero me ha llegado la me ha llegado

Voz 11 06:13 sí me han llegado la ola de eso significa además lo pregunto digo porque está todo el mundo hablando de hotel y me dijeron dicen porque son muy majos me dijo entonces porque hay que ha venido muy bien y que son y es normal que está edición haya tenido esa repercusión es un es muy buen ejemplo de verdad insisto Roberto gracias de corazón un abrazo muy grande y gracias por atender nuestra llamada

Voz 6 06:32 a vosotros también ha sido un placer