"No digo que no a volver a presentar los Goya"

Voz 1 00:00 hombre siéntate Tom once y seis incautos hay que poner voz así como de una hora menos en Canarias esta mañana recibimos en Hoy por hoy a una mujer valiente una persona cuya Rojo ha llevado a enfrentarse a las más inciertas sin prisas dentro de la industria del espectáculo

Voz 2 00:25 con Crack mal carácter pero no es mal carentes no mujer que ha pronunciado ninguna no es la primera vez que puede pasar a cualquiera pero no en dos ocasiones una de las frases

Voz 1 00:41 es más peligrosas en el show business

Voz 3 00:44 en el mundo le han venido a la vigésimo séptima ceremonia de entrega de los Premios Goya un escalofrío

Voz 1 00:52 recorre España ya se nos ha olvidado no olvida lo que abundó la Federación pero tensión Federación de Balonmano dos mil trece Esto fue oficial hubo un comunicado de prensa de la Federación de balonmano cabreada con Eva Hache por su ironía sobre este deporte los premios hoy a dos mil trece puerto iraní Eva Hache Valiente cómo estás valiente vamos a hablar de muchas cosas pero tú cuando te pones a ver los Goya es una mezcla de

Voz 4 01:36 alivio distancia

Voz 1 01:38 es como viajar al pasado y pero alguien que no las tú ves los Goya

Voz 0600 01:42 los veo por supuesto que si los veo con la atención con cariño y con entrega y luego algunas veces pero sabes que me pasa que cuando veo los Goya las dos las dos ediciones que yo presenté no sé qué hice que que no me puse nerviosa sea di de mi pellejo conseguí disfrutarlo y no tener nervios y ahora en cuanto escucho la melodía de la Academia de Cine en mi casa me pongo nerviosísima el otro día cuando además estaban a punto de empezar Joaquín y Ernesto a los que adoro muchísimo con con devoción incluso se me saltaron las lágrimas los ya me emociono completamente estúpida

Voz 1 02:29 me pongo muy muy nerviosa cuando sabe porque lo su voz con todo el bueno cuando después un chiste hay un silencio y un aplauso en el fondo que se como tú te mueves en esa Fakhet

Voz 0600 02:45 sí sí sí me caigo en el vacío de del del de la de la basura artística o sea me me pongo muy nerviosa pienso que que lo están pasando mal sé que tienen capacidad para a superarlo porque sino claro caería un agujero negro del mundo del espectáculo no podrías levantarte nunca más se que son bueno todos los que presentan los Goya son tan profesionales como para poder superar eso pero realmente es

Voz 5 03:10 ese ingrato

Voz 1 03:11 es muy muy ingrato y ahora es de esto que lo hacía a Eva Hache porque después claro con el tiempo que pone cada uno en su sitio el tiempo todo lo cura menos la hipoteca desgraciadamente cuando tú con cierta distancia es esa gente que ahora pues las cosas tengo aquí algunos comentarios que no me atrevo no por ejemplo dice bueno sí me atrevo

Voz 0600 03:32 claro

Voz 1 03:34 los que For Love poco dice la única vez que me hizo gracia Eva Hache fue cuando cancelaron su programa Éste era uno de los comentarios que en dos mil trece pero qué te pasa Veloso sea cuando ves a esta hora hay gente echando de menos no como de por qué no decirlo autosuficiente pues no voy a volver porque me da la gana

Voz 0600 03:54 no sé si voy a volver fíjate no creo que a disposición de decir no voy a volver nunca a presentar los Goya porque creo que lo puedo hacer creo que me puedo superar a mí misma no creo que se puede hacer mejor siempre se puede hacer mejor los Goya es un trabajo presenta luego los goyas un trabajo tremendamente difícil porque todo el mundo lo está viendo todo el mundo piensa que lo puede hacer mejor que tú es como ser entrenador de la selección au mecánico de la Fórmula uno todo el mundo tiene o cree que tienen los conocimientos suficientes como para hacerlo mejor que el que está ahí pero siempre hay que pasar de de hay que intentar hacer disfrutar y ahí que intentar hacer el trabajo que es de ese engrasar algo que que realmente es muy tedioso que sí

Voz 1 04:38 si hay que hay que decir que tu brillante mucho en los Goya a pesar de un tipo que le ponía la voz horroroso durante la ceremonia Grosso el locutor locutora muy torpe malo muy malo soledad el nombre pero a pesar de eso como brilló Eva Hache Éste es el chiste que molestó a la Federación Española de Balonmano

Voz 6 05:03 príncipes no vienen aquí porque qué pena

Voz 0600 05:08 son en cambio fíjate el va a los partidos

Voz 7 05:11 el humano con el daño que ha hecho el balonmano a esta familia

Voz 1 05:16 pues un comunicado de prensa no entendía no

Voz 0600 05:20 no se entendió nos entendió ante lo que es la parte

Voz 1 05:23 todo lo que sea pero no por lo que sea bueno EFA viene a hablarnos de Bin tache que no no deben tache veinte h y que es algo que va a presentarse en sociedad el próximo veintidós de febrero pero antes de eso es claro es que se que piano un poco le porque ha venido aquí es que es difícil hacer punto de vista ha venido aquí en calidad de ex presentadora de los premios Goya pero es que además es actriz de cine y teatro

Voz 9 05:51 porque nunca

Voz 1 05:54 es demoledora de personajes de animación y éste no que es mencionar árboles la primera mujer porque todavía no ha habido tren conducir on line Knight en nuestro país fue Eva Hache

Voz 10 06:05 abogados señores abogados un poquito de compostura

Voz 0600 06:07 ah coño la justicia ciega pero no gilipollas

Voz 1 06:10 se presenta como Fernández de éxito como el Club de la Comedia

Voz 0600 06:14 es probable además que después de hacer este programa de

Voz 11 06:17 éxito pues difícilmente empalmó haremos con otro que también lo Pet

Voz 1 06:21 has protagonizado tu propia serie API

Voz 11 06:24 cero es una terapia revolucionaria yo soy la pionera en España

Voz 1 06:28 sí repartes tascas considerarles como jurado de total debería merecer

Voz 8 06:35 siempre tendrás otra oportunidad de Mi votos uno

Voz 1 06:43 no haré nunca habíamos pensado que la palabra hachazo venía de de lo tuyo pues parece ser que el apellido al final todo imagino que todo parte un poco el interés por crear y por por exigir te ir un poco más lejos de aceptar nuevos retos al final todo todo lo que que hemos comentado que viene un poco lo mismo me negó

Voz 0600 07:03 en el fondo es a mí lo que me gusta trabajar poco eh porque me gusta mucho trabajar pero me gusta trabajar quienes criterio pero siempre que pueda elegir claro que estoy en una situación bastante privilegiada con cómo va este mundo y este país en particular pero en el fondo lo que pasa es que soy es que soy yo en una al tejemanejes de flipante y ahora pues lo que he venido aquí a bueno contaros que es una exclusiva absolutamente mundial es que tengo una banda Ivo ya hacer música

Voz 1 07:35 o sea todo todo todo el mundo cree que esta es la protagonista ayer ganaba maya en Operación Triunfo creen que esta es la revelación musical del año

Voz 8 07:48 pero la verdadera arriba

Voz 1 07:50 la acción del año tiene lugar el próximo veintidós de febrero a las doce la noche poco tarde digo es tarde si la sala El Sol en Madrid te vas a cantar pues si me voy a la

Voz 0600 07:59 para cantar de hecho ya llevamos unos cuantos años practicando porque esto no es no se hace así a lo loco o sea yo yo lo hago a lo loco porque no soy cantante y además no tengo ninguna formación musical nada más que la que me dan mis propios oídos pero llevo ya unos cuantos años practicando con Pepe vale es un pianista de escándalo hay ahora nos hemos juntado con Álvaro Rivero que es un Dj formidable estamos haciendo Bin tache la Sala Sol que es una cosa que nos hace muchísima ilusión pues unos lazos Ésta es que es es una maravilla sea para mí el hecho de de poder ser rock'n'roll star que era lo que yo quería al principio actriz presentadora Migoya ni nada yo lo que quería hacer era rock'n'roll star lo voy a conseguir la sala El Sol que para mi es el templo mítico de del centro de Madrid

Voz 1 08:48 este cava Vargas Llosa que haya que atrás son los dos templos en los que hemos formado

Voz 0600 08:52 sí pero a la biblioteca voy un poquito menos

Voz 1 08:55 que la sala si es verdad que te hemos escuchado cantar por ejemplo en los Goya

Voz 12 08:58 es muy bien qué hago aquí lo de las ganas y los premios sigo

Voz 1 09:07 que Kiessling Touch por qué has dicho voy con un pianista con un DJ dj pincha discos como como sexo

Voz 0600 09:15 bueno hacemos se podría decir Clásicos populares hacemos ayer y de hoy de ayer y de siempre pero los trufa Amos con un puntazo de electrónica que en realidad nosotros lo que pensamos cuando quisimos hacer esta banda

Voz 1 09:29 era

Voz 0600 09:30 a dar conciertos estabais hablando antes de la soledad bueno pues es muy bonito que la gente vaya a los conciertos si no se sienta sola baile y lo que queremos no es que nos miren y nos diga no que bonito sabes estar estos conciertos que miras a la cantante y observas a los músico vamos a poner a bailar a todo el mundo de una manera increíble y cada tema del que no voy a hablar aquí porque quiero que sea sorpresa es

Voz 1 09:54 si cabe más imperdonable

Voz 0600 09:55 queda anterior

Voz 1 09:57 como titular entrevista entonces cada tema es más interminable que el anterior si podía no Tito la eh o sea no te digo detalles pero no nos puedes dejar con cada tema es más ven como idea general del espectáculo Bin tache si cada temas más que la anterior no sé si es no es sin Pepín abre o más

Voz 0600 10:23 Pino bueno es muy es ese podría decir Bin tache

Voz 1 10:29 tú Ronnie zapatilla

Voz 13 10:32 no está lista quedando

Voz 0600 10:35 su titular hay hay que venir hay que venir el jueves veintidós a la sala Sol a las doce pues si queréis venir a las once y media mejor porque porque se va Petar donde sí sí o o arcos mira por la carretera porque

Voz 1 10:49 te quedaste atrapada de la AP seis porción sí sí sí sí

Voz 0600 10:51 Bardem hacer un trayecto de una hora y cuarto cinco horas y media fue precioso

Voz 1 10:56 esta es culpa tuya ya lo dijo el señor de la DGT

Voz 0600 10:59 bueno fíjate que fue precioso porque yo consulté tuiteros a llevábamos ya como una hora parados en en en en medio de una de una carretera que tampoco tenía más de un centímetro de nieve osea que se veía solución hable de Baviera bebía iraquí consulté Twitter por cierto un saludo a los de Twitter que me me ha pedido sin clarísima quede por favor salude a Twitter todos voces todo entonces dije pueda consultar Twitter y me estuve estuve escribiendo con el señor director de la DGT te lo dije bueno esto cómo va no porque él había puesto en Twitter pregunte dio bueno está como él me dijo en unos momentos lo estamos arreglando las quitanieves están ya en marcha le dije usted de un señor encantado por

Voz 1 11:42 ahora lo tengo que retirar ya las encantador

Voz 0600 11:45 para mí si los fue pero luego ya se vio que no tenía es que es decir sí sí que había había por un tubo pero andaban como vaca sin cencerros en direcciones extraños no no

Voz 1 11:55 carretera por lo menos no sé si pero por la ganando

Voz 0600 11:58 has la de la

Voz 1 12:00 tiempo después

Voz 0600 12:02 ah bueno no no hay no hay protagonizado ya sabéis que José Luis Cuerda es un tipo que debe ser que no le gustan los los protagonistas porque todas sus películas Morales ha sido es que voy de mito en mito es una cosa fascinante esgrimió bajó en la Sala Sol hago una película de cuerda ha sido precioso tiene una fórmula uno y esas cosas si es que ya no mira fíjate qué es lo que es la nieve ya tiene experiencia de mi experiencia pero no me llama no me hallaba Pelejero sitios donde haga calor

Voz 1 12:36 ya para los cómicos se dedica este país Amanece que no es poco La Biblia ahí me acuerdo qué tal

Voz 0600 12:43 bueno pues súper fácil que es una cosa yo fíjate al mundo del cine todavía me acerco con con con bastante más miedo que a la música por ejemplo no porque a la música me acerco de una forma mucho más festiva y creo que que lo que es básico es no hacerlo mal pero sobre todo que la gente se lo pase bien pero entrar en un rodaje es un es un follón allí cuentas con que la puedes pagar muy fácilmente y hacer perder mucho dinero pero si es de otros pero al fin al cabo no sé yo voy con mucha mesura ha sido muy fan el trabajar con a eso el hombre que lo tiene todo tan claro que que con pocas instrucciones te pone en tu sitio hay realmente muy emocionada de poder de poder decir que tengo en el currículum son una película concuerdan

Voz 1 13:28 no osea que tenemos Eva Hache cantando el día veintidós en la sala en Madrid ya pueden ustedes letal cuidado a nevar pero pueden fletar autobuses para venir a verla tenemos pendiente el estreno de la peli lo de El Got Talent luego parece que dice que no te gusta trabajar no sea que no es lo tuyo el y la intensidad del laboral no no viene siéndolo tuyo vaya fija

Voz 0600 13:49 sé que esto sale me parece que que estoy todo el día dando el callo y que va e os tengo una vida muy relajada serio pues ya no vale algún gira por España sí sí sí ajeno haremos gira por España pues no sabemos a lo mejor tenemos que hacer internacional vete tú ya sabes

Voz 1 14:11 desde luego es es conquistará como hemos empezado a recuperar la música tensión me ha gustado mucho él era de mí mismo Chapman mucha gente antes conquistará Eva Hache aquí con este gris no suena mucho mejor que la música atención bueno esperemos que vistes el mundo

Voz 2 14:33 Eva Hache

Voz 1 14:34 mundo

Voz 2 14:35 no se pondrá a trabajar Iván se jugará el balonmano con su hijo

Voz 1 14:48 Eva Hache el veintidós de febrero en directo a las doce la a son siempre es un placer pienso hasta que no llegue y si bien es trabajamos es el el XXIII hacemos esta hecho Nos vemos ahí otro