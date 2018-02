La Super Bowl 2018 en la SER (primera parte)

Voz 1 00:00 el cole Sinkewitz sea comer Luis yo quito Urdal de González el chico de la embajada Raúl Ruiz Laura Martínez Jordi Martí y Xavi Saisó Dani Garrido José Antonio Ponseti mi Wing Lahm Patriots Philadelphia Eagles

Voz 2 00:17 toda la emoción de la Super Bowl

Voz 0481 00:26 qué tal estáis muy buenas noches pasa un minuto de las once y media de la noche y a partir de ahora en la SER por dispositivos móviles y por Onda Media ya a partir de la una de la mañana a través también de las emisoras de FM en la Super Bowl la edición número cincuenta y dos en directo un año más y ya van tantos que no sé cuántos van y un año más están los Patriots en la final frente a Philadelphia Eagles ya había alguna carita de alegría porque hay gente de los Patriots que año tras año nos visitan Chico de la embajada hasta mi lado la Christopher buenas noches buenas

Voz 1704 01:03 noches

Voz 0481 01:04 el año pasado me editaron te dudé que dudé hasta el descanso y te Dudek del tercer cuarto cuarto cuarto me fui a casa llorando

Voz 1704 01:12 tu Bell la fe y este año

Voz 0481 01:15 yo sigo mantenía su manteniendo pero vamos a hacer lo mismo que cada año vamos a ir hasta el último cuarto porque yo creo que en Philadelphia o lo puede poner difícil

Voz 2 01:26 sí con la de gente que yo creo que es más difícil yo te voy a hacer una cosa me da

Voz 0481 01:32 otro hombre compañero tuyo de la Universidad por cierto cosa que no se puede llevar hoy más de un dos golpes

Voz 0579 01:40 yo veo en su futuro varios golpes

Voz 0481 01:44 vamos a ver si es verdad hondo es verdad está el equipo Etienne yardas al completo está el equipo de la Super Bowl al completo un año más si presento a Christopher que ese chico en baja Ada no tiene sentido presentará Christopher sin presentar a Raúl Ruiz que es quien acompaña siempre al chico en la embajada que pasa Raúl cómo está muy buenas noches buenas noches yo estaba con Cristo pero el año pasado se decía que vamos a ganar nadie tenía fe

Voz 2 02:10 éramos dos entre mucho exactamente que este año

Voz 0481 02:13 sigue estando con Christopher Hill

Voz 0579 02:15 poco la Universidad como no hombre

Voz 2 02:18 él no cambio la chaqueta porque voy con más conocida convenció Jonan Xavi madre mía cómo Numancia más visto de todo

Voz 1704 02:30 yo voy con él

Voz 2 02:31 Javi Gómez qué tal está qué tal buenas noches cómo estáis todos pues dos cosas claras en la vida serio tengo yo tres

Voz 0579 02:42 una soy de moderador d'Onyar dos soy de todos los equipos que juegan contra los

Voz 0684 02:47 he tenido mira

Voz 2 02:51 habéis sabido no habéis oído no no tengo palabras yo no fui a la universidad contó pero es como si hubiera nacido en un barrio de Filadelfia esta noche

Voz 0481 03:00 madre mía otro como Rocky señor Lee Jones que pasa las noches aquí está tenerte después de toda la temporada disfrutando cien yardas por cierto quien no quiera seguir cien yardas punto com pueden también John bueno Zidane el deporte fuera justo sinceramente decir ya que ganar sin duda Philadelphia fila del que ha hecho una regular si son mucho mejor

Voz 0460 03:22 el anuncio obsceno gas pero que conste que yo Olear Le atizado con Amy famosa pala Le atizado muchos bueno muchos partidos no desde la adhesión de Carlson Wentz allí empecé a quizás porque vi que fue

Voz 0481 03:34 pero vamos a ver si tú y yo frente a Atlanta en los enterramos dijimos que sí sí hemos que no pasaban de ahí de llegaban Boñar totalmente de acuerdo y ese es el punto donde me equivoqué porque

Voz 0460 03:49 post perfectamente nos ha demostrado que puede liderar

Voz 1704 03:52 a este equipo

Voz 0460 03:53 con lo cual algún retrospectivo de la regular si son veo cómo han fulminado a los Vikings en estos playoff y evidentemente si el deporte fuera justo tendría que ganar ellos ahora se enfrentan a ningún gran su último

Voz 2 04:08 veremos lo que pasa seis Iker San y el hombre San Sebastián cómo estás muy buenas noches esposa qué tal Cuéntame

Voz 1704 04:16 pues lo siento estar contra mis compañeros admirados queridos pero me parece que Chris estamos tuyos solos para ponerla cordura hoy es la noche de los Patriots hoy es la noche de Tom Brady

Voz 0460 04:30 hoy

Voz 0684 04:34 hoy tu nombre y puede hacer historia no deben F L historial

Voz 1704 04:37 el deporte

Voz 0684 04:38 el otro también vamos si esto sí pero no es lo mismo ganar la primera vez que ganar seis veces

Voz 2 04:44 otra eh

Voz 0684 04:45 eso ya no entiende bien que que Iker Iker tú te acuerdas

Voz 2 04:49 más de tu primera vez o de tu sexta vez hoy claro

Voz 0684 04:51 es es poco Javi yo me acuerdo más holgado la sexta todavía me acuerdo más de la canasta de Michael Jordan en Utah ganando el sexto anillo

Voz 0460 05:01 que del primero así

Voz 0481 05:03 has salido a sale el otro por favor alguien puede voy a llamar a seguridad hoy Chris que lo hace

Voz 0684 05:08 las

Voz 0481 05:09 bueno voy a termina de presentar la mesa que voy a contar dónde estamos

Voz 2 05:13 gente que nos está viendo Mela Chércoles como lo primero que hace es una camiseta

Voz 1704 05:18 de los uves y ráfagas para todos el pero esta camiseta un homenaje póstumo del

Voz 0579 05:23 desde de la eliminación que tuvieron los play off en el último segundo en esos tres minutos locos contrasta

Voz 0684 05:29 hay Kings déjame deciros una pena

Voz 0579 05:31 estoy preocupado gol de hoy porque el mar todo

Voz 2 05:34 mira a la embajada de Estados Unidos pasa acá el visado y poder llegar en abril a Gran Premio de Texas lo cual estaba ahí con vosotros hoy igual me lo deniegan en cualquier momento está por aquí el embajador pueblos tienes algo igual tenemos mano cada tiene que ser bucal he dos de razonamiento para ir con los Eagles es súper científico muchísimo daño a todos los partidos la ciencia voy con los Eagles esta noche

Voz 0684 05:59 por porque Sylvester Stallone dijo ayer

Voz 3 06:01 qué Rocky Balboa es de Filadelfia

Voz 0684 06:06 ahora radio

Voz 0481 06:08 en comentarios cinco bueno afortunadamente Xavi Saisó le va a poner la narración al partido como cada año estás preparado Xavi qué tal está

Voz 0684 06:19 no sé qué tal saludos a todos pues sí vamos a poner a ser serio de la tradición para para ir explicando lo que pasa bueno como sabéis también un poco como vela yo soy un loco friki de Lassana Rocky y por tanto los Eagle para ganar hoy seguro ciudades Misterio porque otros tres talón está detrás de ello ya ahí está está claro pero tantos saldos están a mucho mejor las puesta en la victoria de los Eagles si va a ser un partido realmente estresante bonito igualado aquí vamos a ver vamos a ver porque después de lo del año pasado madre bueno pudiese decir algo vía algo

Voz 0481 07:03 anoche viendo cosas diálogo va por favor

Voz 0684 07:05 aquí en en la primera película ganado ha perdido les dieron me robaron le robaron le robaron el espero raro moral pero yo digo más como la sexta película que pasó bueno es es otra cosa a esta película usted el casco de nuestros miedos reconozca yo lo que bueno

Voz 2 07:27 el alemán de nombre emitiera insisto verídico y Chris estudio con Tom Breivik que ya tiene nariz escuchaba de San Francisco termine estudiando en Michigan porque ahí a jugar

Voz 0481 07:40 Montana también

Voz 4 07:41 bueno yo esto en en el campo excede de desmontada sabe poco

Voz 2 07:46 también no sé bueno yo hablo su boda

Voz 0579 07:51 no

Voz 2 07:52 yo voy a ir a tu dime Javi veraneaba en Minnesota por cierto así que no sé no sé si si tiene amigos en Minnesota no se sale de ahí no te Minnesota correcto puede hacer que el público vaya un poquito

Voz 0481 08:05 las compré cuando pues lo vamos a ver lo vamos a vivir una noche que hemos de contar Mahrez contra la primera que estamos en América en que estamos compartiendo está retransmisión en directo con la gente de la embajada americana que estamos felices que no se hayan de invitaba a su casa para poder hacer en directo este programa el segundo que les voy a pedir a la gente que nos está mirando porque tenemos aquí como doscientas almas que aplaudan para que veáis la gente que ha venido

Voz 0684 08:30 gracias chicos Parker el partido Popular Jaime qué canción una cosa más de todos menos yo

Voz 0481 08:40 ha está mal ya está ya por vuestra seguridad de futuro porque estáis todos con las redes sociales todas las fotografías de la línea para abajo para arribado que voy preso porque esa señales de la NFL de de logró así que agradezco mucho burgalés de gaita caro haber sentado que todos Laporta en nombre de la porque guía Hodac agradeceré mucho que las fotografías que espero para nosotros si la otra parte dar dar las gracias a un montón de gente que ha creído esta noche en nosotros empezando por y luego estuvo iré contando con calma por la gente Foot Bosch que leído un montón y comida para que nadie pase hambre esta noche para compartir con nosotros con la gente de Pepsi Max que no dan traído no sólo toda la el CIS del mundo sino también agua y nos han traído patitas Blake en otra de hecho el favor de compartir esta noche con nosotros un abrazo enorme la gente Mao que por ciento está viviendo un canal nuevo Youtube atentos con con los chicos de Mao que vamos a hablar mucho de lo que está viendo en Youtube que están preparando una historia espectacular del canal así que ya sabes que con los youtubers de Mao vamos a aprender más y no me puedo olvidar de Red Bull que les tengo

Voz 0460 09:53 por aquí que no me roben de Pool porque

Voz 0481 09:56 esto va a ser largo hoy en verde hombre quiere porque estaba de limón a que no había visto está la mirada la naranja estás alucinando ahora que sin amigo Chris bueno pues a partir de ahora de espectáculo de la Super Bowl en directo como siempre en la Cadena SER un año más cada uno de vosotros se has posicionado pero a partir de ahora tenemos que empezar a argumentar por qué creemos que van a ganar los Patriots porque queremos que van a ganar los Eagles Jorge que vale vale que todo el mundo me pueblos siguen Djokovic ya espero porque

Voz 0684 10:29 poco lo de Rocky Balboa lo de Rocky Balboa me pareció bastante poco venga a ver porque Mandalay a ganar dinero lo Hengel que yo no digo que vayan a ganar yo creo que es un partido muy igual

Voz 1704 10:39 yo quiero que ganen porque creo que puede ser una noche histórica para el deporte si ganan pero si somos honestos Si miramos el partido tal y como es es un partido de poder a poder los Eagles han demostrado que contra todo un mundo del deporte que les daba por muertos han resucitado y han llegado con toda la rabia del mundo para decir no nos van a hundir y eso les ha dado un poder total fuego ha crecido pero los patios tienen la experiencia los espacios conoce en una situación como esta y tienen Atom Breivik tienen a Bill Belichick tienen a Gronkowski tienen a Mendiola y puedo seguir así casi con los cincuenta

Voz 0460 11:12 yo tengo la duda yo tengo una a ver yo pongo la verdad que dura para mí yo creo que nadie les ha dado por muertos a este paquete porque yo tengo que reconocer el único equipo estancia tus en la Super Bowl era New England luego

Voz 2 11:25 no va a los patios nadie lo sabía por los Miguel

Voz 0460 11:28 los vale vale bien entendido nada bien a los medios

Voz 0684 11:34 me has pillado

Voz 0481 11:36 lo ve como Ícaro Jason

Voz 0684 11:39 se da por muerto a los sigue vamos justos no perdió hace dos semanas

Voz 0460 11:44 bueno era evidente no había demostrado nada el ahí hizo dos partidos en poco ocho kilos

Voz 2 11:50 claro es que os diga lo mismo una semana y la siguiente

Voz 0460 11:53 exacto eso es lo normal es que yo me baso en lo que

Voz 2 11:56 ahí que es lo que lo que ocurre cada semana a ver me Ponseti sería un grave error fue con Javier dime dime sería un grave error hacer Erden

Voz 1704 12:04 menos a los Philadelphia Eagles a bueno

Voz 2 12:06 sin aparecer tú a mí me parece a mí

Voz 0481 12:09 aquí aquí el chico el apagada Grid ya

Voz 0684 12:11 a los da Vinci quitado deportes jugamos bien ganar dígame Javi dos no

Voz 2 12:16 pero chicos dos dorsales el noventa y uno de Filadelfia va a ser la peor pesadilla de Tom Brady esta noche Fletcher Cots si Fletcher Cox tiene buena partido sí Tom Brady lo pasa mal Philadelphia tiene muchas posibilidades el otro el que yo creo que va a ser el en bici esta noche y seis allá que dejaste salir de los Goldfinger

Voz 0481 12:38 el sobran jugadores en Miami no sabemos qué hacer con él

Voz 1704 12:43 es donde la balanza se va más hacia el lado de los Eagles que es en el poder de los running sobre todo por el centro Running back fuertes Running Bach para para para asfaltar a la defensa de otro

Voz 0684 12:54 lo que Raúl Motion a ver setenta y nueve probado pero también son el número de reacciones que este año sesenta y ahí estamos

Voz 0481 13:05 más que quiere decir porque pueden ganar los Patriots

Voz 0684 13:09 sólo hay un número no a abrirlo se juegan más tío además de su equipo ya lo que creo que vamos a ver es

Voz 0579 13:20 como el año pasado hemos visto a uno que salí

Voz 4 13:22 pero de del de de de

Voz 0579 13:26 ya sabes quién era el año pasado quién era

Voz 2 13:29 el el White no he White salió

Voz 0579 13:32 hoy que no había tenido mucho tanto hizo antes como en este tipo de Wall a lo mejor Pelé checa había identificado a alguien este año algún nuevo algo alguien que no conocemos todavía Tucker bueno no lo sé

Voz 0684 13:45 bueno yo sigo confiando en el

Voz 0579 13:47 en el convertir el capten comback quizás como ya es mayor general comback vamos a ver

Voz 2 13:55 pero sobre los dos nombres que quedaba Javi que yo creo que son dos jugadores clave para Philadelphia primero Fletcher con si toda la línea de filias decía es muy buena es muy dura pero creo que es la gran estrella de esa defensa puede hacer mucho daño porque entra por el centro

Voz 1704 14:10 no por los lados y colapsa sabrá y dentro del que es cuando les puedes hacer daño desde el aire va que menos rápido menos móvil que no se va por el exterior él no va a hacer es gramos no va a correr él se mueve muy bien pero dentro del Pocket si colapsa sexo le puedes meter en problemas ya Jaycee si Philadelphia establece el juego de carrera sus posibilidades de victoria crecen mucho yo creo que Belichick tienen muy claro que hay que para a las derrotas este año de los Petros han venido contra juegos de carrera potentes acordados casa así de otros ejemplos es la clave para los paros

Voz 0460 14:40 los y todos bastante más que atacar Ventilla un poco también a contener el jugador que mejor sabe leer a la defensa entonces cuidado con ese punto de lanzarse a saco eh o sea yo personalmente iría con cuidado que te

Voz 2 14:55 pasa Mela chicos la Super Bowl a nivel deportivo es la noche más mágica del año de una noche en cosas que se atreve de es decir que los patios a pesar de sustraerse los favoritos en este partido este perdí la superó no hay favoritos pues ahí y sabes quién Álvaro estabas en cincuenta y la escasez la puestas ahora el uno cuarenta para padres dos sesenta o setenta para los Eagles

Voz 1704 15:19 sabes con Adriano sabes quién ha dicho que la Petros son favoritos tenemos las palabras de Duck pido el son el entrenador de de Filadelfia la última frase que les ha dicho antes de salir del vestuario yo la filtrar a la prensa de Filadelfia Esait chicos habéis llegado más lejos que cualquiera de todos los que están ahí fuera esperaban de vosotros la presión no es vuestra es de ellos lo ha dicho despido

Voz 2 15:41 es que pase lo que pase esta noche para mí el mejor equipo en la temporada ha sido fila del Key

Voz 0684 15:45 sin duda de acuerdo caros por Xavi que tengo que ir con Jorge Escorial y tengo empezar a repartir premios

Voz 0579 15:53 no apuntar un nombre yo estoy enamorado del jazz de los Eagles sus jugador que ojo ojo porque

Voz 0684 16:04 puede marcar la diferencia volvamos a estar pendientes varias cosas la primera porque el Ford al que estará entre el público va a estar ahí ya qué tal estás Jorge buenas noches qué tal muy buenas nada simplemente que sepáis todos los que estáis aquí estoy aquí es que me han echado porque ha sido de Jover que sepáis que vamos a estar sorteando balones durante todo el partido como los vamos a sortear pues allí el amigo Iker salas este que está jugando el balón

Voz 2 16:27 para crear una serie de preguntas al inquisidor

Voz 0684 16:29 nueva responderlas si hacer Thais os lleváis el balón y también tenemos la que buscan la Cámara de los besitos di Vega americana pero si os desboca Thais un beso pues también podéis conseguir los balones para los que estáis fuera tenemos el has Super Bowl en la SER a través del Twitter y también tenemos los mensajes debuta en el guasa penes seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve todo lo que no pongáis lo iremos escuchando e Iker luego hacemos un pequeño Sandro

Voz 0481 16:57 lo quiera muy bien estaremos pendientes de eso ojo porque hay más cosas Xesco ya que estamos cuyo mando Manu

Voz 0684 17:03 a mí pero eso lo sabes

Voz 0481 17:04 su mejor pero ahora lo cuento yo lo comparto contigo primero se siguen en marcha los dos concursos que tenemos en arroba ya bajo bajo que está ahí un casco y un balón que os puede ganar hizo que es muy fácil R creando en un cazo usted quedar como creéis que terminará el partido y en el otro caso las yardas de Tom Brady el el ahí perfecto

Voz 2 17:29 Casto dedicó al equipo es el casco

Voz 0481 17:32 patrio interesante bueno pues lo más interesante doce eso para los que donde estáis escuchando en casa en el coche donde ahora mismo o para los que estáis aquí vamos a ver la embajada americana va a regalar la camiseta oficial

Voz 0684 17:47 de los Steelers de Alejandro Villanueva ojo bien por la camiseta oficial de Alejandro Villanueva de los desvelos

Voz 2 17:54 quiero que

Voz 0481 17:57 todos los centrará una historia que hemos llamado recto Super Bowl hay que entrar en arroba Josep Basi Madrid USD en básico doble s el Madrid ir respondes a la pregunta Callosa para llevarnos la de acuerdo au saquen trata ahora mismo seguir ya mismo a la embajada americana arroba us You Betts puedo lo digo la española lector West Paci con doblete Alpine Ali griega Madrid en traéis ahí yo os lleváis si os toca la camiseta oficial que utiliza Alejandro Villanueva en los Steelers que si de rápido que no es una camiseta fácil de conseguir ya había a mucha gente por ahí con los lema

Voz 0684 18:43 cuatro ya Tabor como lo cortó a ver si pillaba

Voz 2 18:46 agreste todo lo estoy tú ahora mismo pero ahí estaba ahí que uno que no lo que sí sí

Voz 0481 18:52 de poca broma Keith que aquí no hacemos regale a los paga lo que policial que no sé dónde está lo he hecho bien lo dicho bien lo has dicho perfecto muy bien

Voz 0684 19:03 atentos atentos a los vale

Voz 0481 19:05 las preguntas de Iker oye tú a tú vas a tener Whatsapp te después mandarme

Voz 0684 19:09 tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve se encargó de Borja bien con tanta ahí lo que queráis sino se cambien Durand qué te pasa Raúl que me está mirando careta que lo están haciendo muy bien gracias caballista once oye lo que les voy a pedir a a Jorge ya que te tengo

Voz 0481 19:32 por ahí no voy a hacer trabajaron poco que te acerques a todos estos que están como locos ahora mismo me contestando como a salvo de aparcacoches la madre mía nueva cara mira mira que si estamos distraidos y tenía que unos ven muy intenso

Voz 0684 19:49 los dos con Raúl con los Eagles uno para ellos la rápida conlleva Carmen con Patriots Carmen va con los Patriots de alguna novela frunce el ceño los patrio dos de decirle a los ingleses pero fuera de esto sí pero hay alguien para que nombre y con que yo voy con nivel Guillermo Guillermo para hacer goles van a ganar los nombre a la derecha los de los cuatro oye camuflado Alba patrios pero voy con eagle pero todo es más con Miguel Boyer a ganar ha echado al ver me me habría

Voz 2 20:40 Bill este chaval me cae muy bien que me invita a otros a terminar la pila ese choque Angels ha muerto

Voz 0684 20:47 gracias Germán va con los Eagles hay años

Voz 2 20:49 bien la camiseta del en once pero tu nombre con la camiseta de Pittsburgh Luis también va con los Eagles de momento mayoría de

Voz 0460 20:58 vale tocayo de tren

Voz 0684 20:59 pero vamos yo soy de letras vamos a pero otra cosa vamos a hacerlo

Voz 0481 21:03 Patil por favor puede levantar los que la mando con los que ha visto en los Patriots

Voz 5 21:08 bueno

Voz 0684 21:10 ahora la PAH dos lo que vais con los Eagles pero espera momento en los que hubo que vais a Pato lo ahora vale

Voz 2 21:25 entonces configura los padres no sólo Iturrate el árbitro su figura midió un primer Dawn el otro día con una tarjeta se sacó una tarjeta vivió siente vamos a correr agrego pulgadas y para los incline puse a Toni para quién sea fan del balón que ya lo es en una beca para quien sea fan del baloncesto aquí en este Latores además de ser árbitro de la NFL es árbitro de la NCAA de baloncesto los Puche en el cien yardas hombre tiene claro que selle el ser aventurero vamos Vita con tarjeta de crédito los ves las motos en la SER tampoco está mal la cuestión es quién se la dejó

Voz 0684 22:09 bueno pues seguimos con tu esto

Voz 0481 22:12 a partir de En Nahda en poco menos de diez minutos sabéis que empieza el PRI GREIM expliquen lo voy a ir viendo a esta la viejecita la bolita de los digo

Voz 1704 22:25 no no la abuelita era de los Bike y los Bike y la afición de los Eagles la ADER

Voz 2 22:30 por eso por eso los también

Voz 1704 22:33 Estados Unidos porque tienen una partidillos los Eagles

Voz 0684 22:36 cuyo entreabierta de Juan

Voz 1704 22:38 claro porque los Eagles señora mayor Salas

Voz 0481 22:41 fin de ETA vieja anciana anciana once te decía que la la

Voz 1704 22:46 afición los Eagles no no caerá bien estas unidos porque tiene una parte que son muy vamos a decir macarras jarrón son muy ya la señora mili que era esta ciudad que carecía cien años la más Chacao que quiero que eso no es bonito que no se va de nadie pero es que este año tenemos ahora el equipo

Voz 0481 23:03 porque por un lado peor cae en Estados Unidos que suelo patrio al Papa contra el equipo de que macarras con lo que hoy es la peor

Voz 2 23:12 la noche de la historia Nueva llegar a todos los días

Voz 1704 23:14 sonados de los Giants entre ellos Mauricio el jefe de prensa de la embajada a época el estudio el New York Post sacó una forzada hace dos semanas maravillosa que era la peor final de la historia por un lado fila de F por el otro Boston imagínate los de Bayona en la costa algún los macarras

Voz 0684 23:31 lo pregunto nadie porque tú tuyos vez que estamos desde este concepto con los quiero mucho

Voz 2 23:38 SETI ahora que dices que va a empezar el PSO

Voz 0684 23:41 yo creo que es hora de ordenar un poco lo que va a pasar sabes sabes organizando el campo tocado de parte del dos que va a pasar antes de que empiece a Valverde ahí

Voz 2 23:52 hay hay varios hitos en esa primera media hora antes de que empiece el paro

Voz 1704 23:54 pido el más importante para

Voz 0684 23:57 Estados Unidos para la retransmisión antes de que empiece

Voz 1704 23:59 sí por supuesto es el himno sí señor el los Estados Unidos que cada año canta una gran estrella musical en este caso Ping fin muy bien como siempre aunque éste sea un estadio cubierto utilizarán las pantallas gigantes porque en el momento justo en el que acaba el himno cazas de la Armada de los Estados Unidos sobrevuelan el estadio no coincide con el ha habido algún comentario y que una cosa este tipo

Voz 0460 24:25 en se ha habido una pequeña Messi

Voz 1704 24:28 que se cortó muy rápido porque hubo ya no juegas no todo lo contrario Luis hubo una asociación que pidió que en la NFL prohibiera que sea arrollado en la Super Bowl la NFL se posicionó del lado de los jugadores que harán que al año que ellos cocinada veremos los ERE veremos lo cierto pasan los cazando lo van a ver porque lo ponen era

Voz 0684 24:48 pantalla gigante aporte de aviso pues está claro que aún era narco hace menos veinte gran

Voz 2 24:55 Nos veinte grados bajo cero

Voz 1704 24:58 esas menos veinte no está mal para ver un partido en directo aquí te cito yo no sé si es lo mejor no sé yo tampoco son cincuenta y cinco

Voz 0481 25:06 los los que pasan de las de la noche y estamos esta previa de lo que está haciendo la Super Bowl va a ser la Super Bowl la cincuenta y dos hacía muchos años que no se iba hasta Minnesota hoy pero veamos durante todo el día en Carrusel de que tenemos un clima ahora mismo montados nuestro país aquí en España parecieron Minnesota así que si hay horas dónde estás escuchando porque va a ser el coche base en carretera Estarás conduciendo con tranquilidad y con cuidado porque sigue lloviendo mucho de mucho hace frío las cosas es tan delicada que da lo parezca

Voz 0460 25:42 imágenes instala menos veinte ahí veremos de verdad

Voz 0481 25:44 pero dentro están calentito esto esto de los están ahí a menor porque estamos viendo ya las primeras imágenes que nos han llegado de la previa dejó en Madrid ya por eso te digo de media España hoy que ahí estamos

Voz 1704 26:01 hoy nevó

Voz 0481 26:02 sí que con Chris tú tú eres

Voz 1704 26:08 yo sé

Voz 0481 26:09 en Mallorca hay nieve

Voz 0684 26:12 desde aquí hace frío no te frío

Voz 2 26:14 hace mucho frío y entonces qué me estás al de barba desde esta vía que estoy cinco años aquí eso es la tercera vez que ve une no nieve entonces me sorprendió mucho

Voz 0684 26:25 a mí me de M

Voz 2 26:28 pues bien el día del Super Bowl como nieve en en sí

Voz 0684 26:33 que de gracias de los equipos

Voz 2 26:36 que con esta temperatura en en manga corta con la que se con los padres en manga corta vale oye por cierto

Voz 0684 26:45 todo esto está diciendo escoria la antes hoy el concurso de preguntas cuando empiece el curso cuando bastante pregunta yo estoy ha preparado allá algo de moda del poder único lo que digo yo soy tu brazo ejecutor es el director que bueno hemos elegimos antes a la persona que contesta el balón pero bueno venga dos vete a tu hija oiga hay que da Veiga al primero que levante mano que es que Coria Otter hay más gente ahora estoy jugadores de los siguen Gabilondo es un lobby veinte estamos data esto ya estaba ya me extrañaba a mí que por ahí cerro Villar sí buenas noches atenta por favor a la pregunta de Iker Zabala excite un maravilloso hoy lo voy a dar un maravilloso balón atenta por silencio momentos de tensión directo importante

Voz 0460 27:42 que reúne buenas noches

Voz 2 27:44 cuál es tu no lo he dicho muchas veces perdona yo que más con la camiseta Julian con los Patriots así que te voy a hacer una pregunta de los Eagles Zilina muy fácil como se llama el entrenador de los sí

Voz 0684 27:59 Peterson o completo pase completo Vegas yo voy a voy para allá voy amarillo Clyde montón ahí mismo claro me buscando otra victima habría archivado amarillo que ya le he dicho que madre ahí está Govern Gadafi genio Wilson quitó la etiqueta

Voz 0481 28:26 Ali Ariño Nadj Iker aficionado de los rápido por favor levántate Adil porque sino

Voz 1704 28:34 te ven igual lo que diga cómo está fuerte audible ese doble

Voz 0684 28:39 bueno a ver si vienes con con los de Meredith

Voz 1704 28:42 venga a ver si vienes con los deberes hechos si hoy ganan los Patriots Brady Belichick cuantas súper los ganadas sumarían

Voz 6 28:49 eh seis sí señor sí señor

Voz 0684 28:57 está haciendo bueno Iker eh ahí está bien venga una madre muy para el otro lado

Voz 0481 29:04 que hay Alien venga el Times chico Olmos es balones

Voz 0460 29:07 ah sí

Voz 0684 29:09 la noche del os preocupéis voy para allá habernos dado usted de la American Space el Madrid venía porque este chico como chicos y luego no a ver a ver aquí y ha vencido a nosotros ha ido a mejor cómo es tu nombre Isidro hola Isidro toda levanta tomó el micrófono te pero aún el desmedido te conoce es buena o mala noticia esperada escucha ahora la más difícil toda ponte de pie Isidro venga facilita Isidro es un jugador muy importante de los Patriots que no es con Breivik que ha estado a punto de perderse el partido por una conmoción cerebral está por ahí está por el he visto porque hay más gente con Cosby Bayer ha provocado bien que veremos Guido cosquillas os cosquilleo en el Figueroa azul azul de cerebros con qué color era el tamaño blanco de Santiago azul marino de manera

Voz 3 30:19 hace

Voz 0684 30:19 hola me quiere el que me han tenido la mala suerte de que el Kicker llamamos pos it in están aquí es la que sale lideró no puede ser padre a España vosotros bueno pues sí pero veremos intentarlo no pero está bien que cuando gané relanzar el pase a la más difíciles la cual no hay problema más no coño

Voz 0481 30:49 sí además y Pepe está sufriendo daños siempre más historia antes de empezar el partido más votado que quiero Costa en este partido de nuevo el

Voz 2 31:00 ya

Voz 0481 31:00 esto cuarto el momento cumbre veremos partió distinto a la pesadilla que no tiene como decía el acostumbrado los Patriots el partido desde el principio no convenció

Voz 0460 31:14 ha convertido convencido convencido de verdad lo digo que Philadelphia ha tomado buena nota de ese último cuarto de los pecios Irak Peter son es un estratega que Ridao Belichick ya sabemos todos lo que podía hacer pero Pierson nadie lo espera lo que Vázquez en el veinte de este tío y para mí ha sido mucho mejor estratega esta temporada incluso han Irene perfectamente a nivel de Bill Belichick ya hay un gran ayuda al ausente que lo estamos poniendo sobre la mesa

Voz 0481 31:43 que hay que tener en cuenta

Voz 0460 31:44 la alta idea de los de los Eagles el saqueo a Zac Efron cuidado con el yo aviso Soccer va a hacer hoy clave también de nota

Voz 0684 31:55 ni una coma y es cierto que dos Pierson

Voz 2 31:57 llevo una temporada sobretodo unos play playoff a nivel táctica a nivel toma de decisiones tal excelente pero hay un dato la defensa de Filadelfia que es una de las mejores de la Liga tiene un punto débil que baja sus prestaciones en el último cuarto

Voz 0460 32:11 estamos por eso no van a por eso el partido estará centrado

Voz 2 32:14 es lo único que en el último cuarto el examen que por eso

Voz 0460 32:19 admite por eso el juego se va a centrar en no jugarse todo en ese último cuarto estoy convencido que así lo habrá establecido Pearson en su en su estrategia a ver creéis que te ahí está el canal yo al loro con eh

Voz 1704 32:33 con

Voz 0460 32:33 al loro con él recuerda que esto Radio que la gente no ve la tele eh

Voz 0684 32:37 no por nada yo hablaba pero sí bueno claro

Voz 0481 32:41 ha seguido cohabitan los mismos

Voz 1704 32:44 lo que quería es decir nada

Voz 0684 32:46 las dos cosas no puede puede te está molestando esta camiseta venga voy yo llevo dos donde encima que llevo dentro

Voz 2 32:54 no tiene frío tiene preo madre mía que tiene

Voz 0684 32:58 madre

Voz 0481 32:58 mira mira tendría que mirar el el récord que tenía

Voz 0579 33:01 muchos partidos jugados tras seis qué tal ahí historial de eso no no sé yo sé la verdad no yo estoy un poco la verdad es que no se está noche que estamos aquí dos universitarios unos frente a otros como muy claro esto eh no yo tampoco pues lo voy a buscar a puede decir dos cosas

Voz 2 33:17 venga a ver ha dicho Luis que el que el P

Voz 0579 33:20 es es extraño

Voz 0684 33:22 estoy así a ver pero vamos a ver

Voz 0579 33:27 cuando el delito ya que es el mejor estratega estratega todo el mundo primero otra cosa que si el deporte fuera justo ya no siga el sí ganaría no sigo pero si el deporte fuera Augusto Atlético de Madrid tendría dos Champions también

Voz 0684 33:43 venga hombre por qué porque soy de cómo voy a echar fuego veces Madrid claro escritos creo no voy a en en en en el deporte no veo justicia

Voz 2 33:56 no no no sólo digo eso eh a propósito pertenezca a la embajada americana no está a salvo no pasa por a propósito de esto que tiene mucho que ver con las finales en la Super Bowl va de blanco como

Voz 1704 34:10 en la Champions casi siempre gana antes de volver antes las últimas trece hoy desbancó sí sí vaya hombre un poquito más convencidos que con él y Breivik jugado siete finales vestidos de blanco han ganado las tres que han jugado vestidos de azul dos dos así

Voz 0460 34:27 claro que quiero jugar de blanco los malos olvidaros de las maldiciones

Voz 0684 34:31 era el mérito

Voz 0460 34:33 hay vientos del Madrid también ibérica

Voz 0684 34:37 a la rotura había una gira hacia el tema señaló que ganábamos

Voz 0481 34:45 para que muera

Voz 0684 34:47 era prima del pulpo Paul tiene exactamente no te puedo querer Aneto bien lo hicieron esos fue pues nos vamos ya a que vamos a cuenta de cosas Tengo una pregunta para todas las demás

Voz 0579 35:04 sí oye varilla sexto anillo se se pone a la altura supera los supera

Voz 2 35:12 Michael Jordan con seis anillos la pregunta que acaba de hacer Saisó ahora mismo está

Voz 0684 35:18 lleno en la sociedad de los Estados es la pregunta de la semana contestar con otra pregunta no ya un rival algún rival de Breivik ha dicho que ha jugado contra Dios disfrazado jugadores como dijo

Voz 0460 35:34 la river de Michael Jordan manera pero sí a estar aerolínea dijo lo que dijo o no lo dice indudablemente palabras exactas no Mela amigo Larry Bird lo dijo indudablemente en el olimpo de esos de esos jugadores y Valentino Rossi no hay no hay ni una duda sí pero pero evidentemente en la repercusión que tiene Jordan en el mundo no es la que tiene en el mundo y esa es la única diferencia que creo eche Badenas Tito

Voz 2 36:02 los que ahora mismo escenario que yo tengo mis dudas ello bueno pero que en real más grande que la exigencia física cabe este deporte eso no lo haré a ese nivel rodeado de esa gente con cuarenta años chicos y yo lo respeto sea con los que tienen casa eh aguantar sobrevivir a lo que tiene en casa tiene mucho mérito también por eso debe nueve litros de agua diarios más pero

Voz 0460 36:30 darme hay un hay un icono hay una marca que todo el mundo la ve ese salto sabe quiénes Breivik aún no tiene eso

Voz 2 36:40 es cierto Luis lo que pasa es que Tom Brady pero ojo entender Olimpo claro hiciera metido en ese grupo de los mejores deportistas de todos los tiempos con Roger Federer con Michael Phelps con Mohamed Alí ICO Michael Jordan Sombreidi ya es un miembro Valentino

Voz 0481 36:58 hoy en cualquier momento estamos arrancando con la Keith Campbell esto funciona muy fácil ya

Voz 0684 37:06 eh tú te Verdasco

Voz 0481 37:08 de al lado Allá tú colocar haga pague padre mejilla vale mejilla otra que no tengo nada que así como quedó vale que en aquel momento cuando la conecten y el que lo tiene

Voz 0684 37:21 hay mucho con mucha tiene valor recibiré bien decías

Voz 0460 37:25 pero hay dos chicas que acaban acaban de irse

Voz 0684 37:27 no será algo yo también me iría

Voz 1704 37:31 porque es cordial ya les ha dado todos los balones a ella

Voz 0684 37:33 esa

Voz 0481 37:34 claro que debe ser la me cordillera donde quiera beso libre

Voz 2 37:42 quizás por firmar a ocho y muy del Lorca femenino de jóvenes volverá presidenta concretamente en defensa sus pies la persona que vaya por ahí

Voz 0481 37:50 el claves de el día por ejemplo la línea de Filadelfia que todo el mundo está hablando de Filadelfia Ésta es una de las claves para ganar el partido a los Patriots

Voz 2 38:00 sí porque ellos lo que tienen que intentar es meterle prisa

Voz 1704 38:03 sí pero sin usar el jugador más sea intentar no hacer Please necesitan a un jugador más siempre para cubrir agro

Voz 2 38:11 bosque para cubrir las rutas por el centro de la

Voz 1704 38:14 Ellos no pueden cargar mucho la línea necesitan que esos cuatro

Voz 2 38:17 ese Baxter es muy probable que está Pérez

Voz 1704 38:20 John venga con los dos jugadores de defensa que están en los exteriores muy abiertos para que la línea ofensiva de los Patriots tenga que ocupar más terreno se creen más espacios ahora esa batalla de ocultaron Ozzie la presión como decía Javi llega con el Blix te puede matar porque Brey es el que mejor

Voz 0481 38:37 por le si hay un jugador que llego

Voz 1704 38:40 en cuanto encuentra desventaja haga hace hace poco

Voz 0460 38:43 cuando el interesa no le interesa mucho llega al último cuarto

Voz 2 38:46 han pasado

Voz 0460 38:47 exhausto yo apuesto más por un contéis una pero contener más que irá irá a la presión

Voz 0579 38:55 ahora acercando ya los jugadores de los dos equipos hacia el terreno de juego y un dato muy curioso es que mientras Tom Brady lidera lo estamos viendo también lidera al equipo de los tríos Fletcher Cox que es el hombre que se pone delante de sus compañeros ahí en el momento clave de empezar todo ya a punto para que salten uno con otro equipo

Voz 0684 39:20 a ver si está vivo en Minneapolis Minnesota

Voz 2 39:24 oye pues antes de que empiece por ser repartimos

Voz 0684 39:26 otros balones venga a pero de otra forma por ahí que por favor nos Kiss Cam a estimamos la kikos ahí para ellos yo vengo malo no besson le insisto es cierto pero pero ha pasado a ver venga siguiente eh la última la última de venga además ahí está si hace un abono morada de balones está

Voz 7 40:15 no tongo tongo

Voz 0684 40:17 pero que está está cuando su hermana Elena me está bien venga voy a tres malos lo iremos repartiendo pose dale

Voz 0481 40:28 venga pues seguimos día estamos precisamente pasando de minutos de las doce de la noche ir poco a poco como decía Xavi jugadores yo en el terreno de juego en el precalentamiento en nada en la porque normalmente diez quince minutos tenemos en marcha también no

Voz 0684 40:44 yo meto recordemos que el partido

Voz 0579 40:47 el cero cero treinta ahora de aquí sin duda siete horas menos en Minneapolis Minnesota cuando salta ahora mismo al terreno

Voz 0684 40:57 juego aquí podemos corto

Voz 1704 41:09 una una tradición esta de saltar al campo todos juntos que es precisamente establecieron los New England Patriots los pecios de Bill Belichick que ponen el equipo por delante de todo antes representaba a todas las estrellas una por una y los Petros dijeron no nosotros vamos a salir todos juntos desde entonces todos los equipos hacen lo mismo muy bonito por parte de los una una piña una peña que hace hoy yo creo que está claro que como diría Chris va haber veintiún jugadores en el campo no una leyenda es Tom Brady pero un detallito de los que Molas tac pido el son el entrenador de Filadelfia fue un cuarto va vamos a decir Malilla no reserva regula Iev siempre fue el gran apoyo de otra leyenda Brett Favre se ha llevado a Brett Favre hablar con sus chicos esta semana osea que ha habido una leyenda en cada vestuario al menos dándose de discoteca

Voz 0684 42:01 oye Mercedes Cabrera

Voz 0481 42:02 venga ya me da

Voz 0684 42:04 yo sí claro que sí

Voz 0481 42:06 en un poquito en un poquito

Voz 2 42:10 mangas como poco Green Bay Packers bien me parece un buen equipo no correcto bueno eran con buen equipo no sé que Piqué había pasado este año Aaron Roger selección

Voz 0684 42:21 el elecciones luego desde entonces

Voz 0481 42:23 nada bueno oye por cierto pero nadie me ha estado hablando de un tema de quarterback importante porque realmente a Filadelfia igual de habríamos visto este año en las

Voz 0684 42:33 su Bowl pero con otro varón porque el titular no está precisamente no esto según lo que pase en el partido de hoy puede acarrear más de un problema nos lo ha dicho Jones han comentado por encima no nos va a ver

Voz 0460 42:48 las al quarterback de la temporada que viene gane o no gane la Super Bowl no obstante está perfectamente preparado para liderar a este equipo yo en los estrelló el balón y capaz de Pedro Cerezo de serie Twin tiene buen ojo Jones ya hay que reconocérselo bueno a ver no lo entierre pero sólo lo enterró letras versus sus dos primeros partidos data

Voz 0684 43:13 la verdad poco quita

Voz 1704 43:16 oye que lo han dicho hoy que que lo han dicho hoy que sabes que los sentimientos y en business no tienen nada que ver hoy han filtrado los Philadelphia que por un módico precio según han dicho que Phones vamos lo vende con un lazo

Voz 0684 43:29 en el partido y aunque gane lo venden que no lo no el héroe del partido no hay duda se venga vamos yo creo lo vendían por cinco millones más pero lo venden pues dígame de Navas Navas

Voz 1704 43:43 de la historia de Nicole se Nichols juega tres partidos de liga regular y los playoff hace unos grandes Play Off pero a quién no esté tan familiarizado con el deporte de la NFL el sudamericano puede pensar que es raro que un suplente sea capaz de llevar al equipo hasta las

Voz 0684 43:57 Terol

Voz 1704 43:58 no es algo tan raro muchos cortes más famosos empezaron como suplentes en medio de la temporada desde esta o Bach hemos estudiado estilo ir uno en particular en su segundo año cuando era un desconocido el ciento noventa y nueve el draft sexta ronda tenía delante a hecho hasta con propaganda basta un dato hombre y si ganaron la primera Superbowl con un suplente no es tan raro que con un equipo tan bueno tan sólido tan completo como los Eagles

Voz 0684 44:27 jugador que salga banquillo lo pueda llevar de voy a tener que aguantar toda la noche lo de como gunner que no es eso

Voz 2 44:33 vete de es posible machacan

Voz 0684 44:37 es una cosa volverá a ver en este caso son lesionados qué tal eso es bueno para alarmar de eso ocurre la sin Brian Heuer eso ocurre sale a jugar hoy bien Milanés debería saber debería saber quiénes Brian Hoyer porque tú tienes claro hoy fue el portero titular al inicio de esta temporada orina energía cortaron el año que viene muy buenos no

Voz 0460 45:05 pero una lástima porque Trading no ha permitido que Garó Polo pueda disfrutar de una niña dejarlo Luis te equivocas Rhein y hoy a decenas de qué te quejas

Voz 0684 45:15 todos los fines de hagan algo muy bonito

Voz 1704 45:18 pero ahora de Pablo Crespo Sombreidi por cierto que no creo que no lo hemos dicho ayer

Voz 0684 45:22 en despide la temporada

Voz 0481 45:23 James Bond a estas horas estamos viendo más imágenes que está pasando ahora mismo Xabi no

Voz 0684 45:30 pues en la previa porque estamos ya la cuenta atrás menos

Voz 0579 45:34 quince minutos para él

Voz 0684 45:35 cinco pues está siendo toda una serie de ahora mismo están de actos en el premio de Jugador Más olvidando ya el jugador del año en cuanto a temas de solidario acordaos de que ese tipo recaudó decenas de millones de dólares con las inundaciones os acordáis lo que pasó en Houston con las inundaciones y los huracanes pues la clave de de una campaña espectacular que recibió un montón de apoyo

Voz 1704 46:05 esta entrega de premios parte de todos los honores que ayer se hacen en el Salón de la Fama hilos que entran en el salón de la fama

Voz 0684 46:10 hoy también reciben cierto por cierto

Voz 1704 46:13 este año Walter Payton es el hombre

Voz 0481 46:15 el baño no

Voz 8 46:18 ahora a veces Washington pero no parece que estamos en la embajada algo respeto Jones no te conjuntas conexión no

Voz 9 46:34 un no en América

Voz 0481 46:38 no

Voz 10 46:40 no no no no mi muy muy un el los aquí mi los a mí

Voz 12 47:42 a mí

Voz 0481 47:48 por cierto que no cedieron toda vez que la letra de una profesora que la compuso en mil ochocientos noventa y tres y que está incorporada a muchísimos actos de los que

Voz 0684 47:58 el ser realizan a lo largo y ancho de Estados no

Voz 0579 48:03 cuando jugaba anuncios

Voz 0684 48:05 sí era otra época bueno ahí están representadas las Fuerzas Armadas ahora mismo están paralelismo ahora sí que se están preparando para el himno

Voz 0579 48:20 antes hemos Adrados debe encuadrado en la las banderas de uno contra uno y nosotros por solidaridad con Cristian viene ahí vamos

Voz 0481 48:37 aparece Pink ahora mismo que va a interpretar el himno ahí estamos y vamos con ello chicle de quitar chicle de la boca ya me vale

Voz 0684 48:46 sí

Voz 0481 48:47 lo has pegado al palo no tenga pegados palabras

Voz 2 48:50 Blanco cuidado que vamos

Voz 0684 50:47 el escollo ahora estamos viendo las imágenes precisamente decía uno claro está sobrevolando el estadio donde estáis cincuenta Super Bowl sabes lo que significa que a partir de ahora aquí estoy yo he Showtime

Voz 0481 51:02 tiempo para los entrenadores para los jugadores es tiempo para el fútbol americano toda la temporada esperando este momento toda la temporada esperando

Voz 0684 51:12 oye Gary vivir este instante ya aquí

Voz 0481 51:15 estamos los dos mejores de este año por un lado New England paz

Voz 0684 51:19 debió por otro Philadelphia Eagles

Voz 0481 51:21 cada dos representando su conferencia la americana Ayala en la final el espectáculo hoy sí que está garantizado ya lo que se tenía que ir hablar Ziani Chase labrado a partir de ahora hay que demostrarlo en el campo jugando que es precisamente en este deporte cómo se solucionan las situaciones por cierto dos detalles de Ping la del chicle pegadito al palo que ya tiene rollo de que salga está cantar el himno comiendo chicle los veinte el palo de cantar el himno Olé tú ya te dio velinas un a raíz de ahí

Voz 2 51:58 oye ahí que digamos mucho piano

Voz 1704 52:01 es muy funky yo a mi me gusta más clásico de una cosa a mí me gusta más la simple a veces delito de Estados Unidos

Voz 2 52:08 no deja de impresionar por el respeto al han España se respetara destruir cualquier respetan

Voz 0684 52:15 dados sobre todo la letra ahora es muy bonito Pitu Javi Javi acaba de dar

Voz 1704 52:22 detalle muy muy importante el himno de Estados Unidos hasta un momento clave siempre se interpretaba de manera solemne sí bueno Marvin Gaye en los años ochenta en un All Star de la NBA decide sin avisar a nadie hacer una versión soul de digno de los Estados Unidos y la gente en la grada era entonces el Fórum Dane que el voto llorando de la emoción de lo que había hecho Marvin Gaye a partir de ese punto el himno se empieza a interpretar de manera libre

Voz 0460 52:54 algunos se han venido un poco arriba

Voz 2 52:56 se han venido arriba quedando

Voz 0579 52:59 ahí

Voz 0684 52:59 claro las cosas van bueno sabes que otra de las

Voz 0481 53:02 el partes importantes que mañana estoy seguro que vais a ver en todas las televisiones del mundo son los anuncios saber quién se lleva el top cinco o el top diez ya hemos visto ya no está mal pero bueno vamos a ver quién le salen como el gozado esto se vota Chris o llevó es una elección de no te estoy metiendo en un lío ahora mismo que no estaba escuchando no le estaba claro pensando en el y dueño con sus está acostumbrado a hablar una hora

Voz 16 53:36 me escuchas la pregunta pero oye Raúl los anuncios te votan o ahí un avión

Voz 2 53:43 es que yo pero quien por la mañana en Youtube des venza a todo muy bien gracias por la aportación

Voz 0481 53:52 bajada

Voz 0684 53:52 la brillante

Voz 1704 53:55 las desgracias y mil mil gracias por ponerse conmigo Aroca

Voz 2 53:59 claro eso somos un equipo

Voz 1704 54:01 con que para mí muy forzamos a respetarlos claro que por supuesto queréis si queréis meter treinta segundos de alguna historia que tengáis que contar en orden hay descanso de la Super Bowl una fiesta de colegas y tal seis millones de dólares vale treinta segundos