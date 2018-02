Estartapeando: Pivotar en la cocina

Voz 3

01:07

esto viene de una spin off de una agencia de publicidad en realidad es que es una agencia que se dedica a Marketing Gastronómico habíamos hecho para unas marcas en Galicia unas experiencias con cocineros en casa de buena de clientes de estas marcas las hayan funcionado muy bien es bueno quedó ahí se hizo la campaña en stand by funcionando genial hábito muy contento a raíz de eso y de que en aquel momento estábamos viendo urgencia ideas pues decimos lanza este proyecto decir oye vamos a hacer aquello que hicimos para marcas pero vamos a hacerlo para particulares y que que bien no sé cuando hicimos una especie y Comerç y no tenía buena pinta tenía cifras medias que podían que podían hacerte pensar que iban a funciona te lo cierto es que un momento dado eh vemos que tenemos además tráfico cada vez la gente que se interesa más por el producto de las ventas no llegan que realmente no hay o no parece contra mercado cuando nosotros pensábamos que íbamos a vender a particulares están encantados de tener ese servicio porque llega más sondeos padecido comen en restaurantes en tu casa con tu gintonic y tu rollo bien montado que todas las peticiones que nos llegaban eran que bueno cosas oye me encantaba Gustavo servicio ya lo que quiero es esto otro que siempre un poquito más a dar una vuelta de tuerca al final llega un punto en el que decidimos ampliar un poco el catálogo Easy ofrecerá gente bueno está pidiendo por ahí viene tema de cada tenidas sobre todo el catering para para empresas y servicios de gastronomía un poco Wise para empresas algunas empresas que nos llaman para regalar a sus clientes cenas noche para homicidio o para hacer eso Cuqui Insein sitios un poco espectaculares au para hacer sus propios caterings y que nosotros negociamos con Teresa 4k tienes en lugar de hacer todos proceso ellos entonces un poco qué servicio de seudo broker que hacemos ahora como es bien