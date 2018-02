“La normativa española para prohibir las bolsas de plástico llega tarde”

Voz 1 00:00 ecología buenas practicas queremos ser sostenibles Marta Beltrán que tal cómo estás hola buenos días

Voz 0480 00:09 coordinadora de campañas de la Fundación recelo a ver explícanos esto que escuchábamos una pequeña frase tuya en el arranque que que es este lío de que en unas comunidades está cobrando en otras no en unas han empezado a cobrar desde desde enero diciendo que ya es obligatorio pero realmente no es obligatorio todavía cómo está el asunto Nos pues aplicar

Voz 2 00:27 sí a ver esto un poco parte de normativa europea que ya hace un par de años pues aprobó una ley en que obligaba pues a todos los países de la Unión Europea a regular el consumo de bolsas no para conseguir uno G divos de reducción de bolsa que en el dos mil diecinueve en el dos mil veinticinco entonces pues algunos países ya hace tiempo que han aprobado medida no la prohibición como es el caso de de Francia o Italia e Irlanda imagínate en dos mil dos aprobó un impuesto ambiental a la bolsa la T veinte séptimos y consiguió reducir eh pues en tres meses el noventa por ciento de las bolsas de plástico muy bueno muchísimos países han aprobado medidas en el Estado español todavía no no está implantada pero sí que está previsto que a partir del uno de marzo que se prohíba en todo el Estado

Voz 3 01:23 en algunas regiones

Voz 2 01:26 sí hay normativa por ejemplo en Cataluña pues desde abril del año pasado que se prohibe la entrega gratis de de bolsas en los en los establecimientos en la venta a domicilio también online etcétera eh el Formentera en la isla no desde el dos mil quince También están prohibidas las bolsas de plástico sean no o no su entrega gratuita sino que directamente no se pueden entregar al consumidor hay bueno en Andalucía también hay un un impuesto ambiental etcétera eh

Voz 4 02:00 en Baleares también ha sacado algo en esta línea no debe ser un poco caótico que está en marcha que está en marcha

Voz 2 02:04 sí es decir Baleares ha aprobado bueno aprobaron el anteproyecto de Ley de Residuos que incluye la prohibición de de las bolsas de plástico

Voz 0480 02:12 sí sí porque estamos hablando de un problema grave Marta porque claro generamos muchas bolsas y la mayoría además no lo sé no son biodegradables porque por ejemplo Italia prohibió las balsas bolsas o en su caso que las cobrara que fueran todas biodegradables que no que no es el caso de nuestro país no

Voz 2 02:27 no no a ver el tema es la bolsa de plástico que es un elemento que deberíamos eliminar de no nuestras vidas y eso es un ejemplo de de mal diseño sea un producto que lo utilizamos diez minutos para transportar nuestra compra a nuestras casas después que la tiramos aunque se recicla tiene muchos problemas sí sí al final también es un elemento que eh fácilmente se escapa no de los circuitos de recogida selectiva termina en el en el entorno integrada a Tardà no muchísimos

Voz 0480 03:03 dimos años y fíjate que en las playas dicen que el ochenta y cinco por ciento los residuos son bolsas de plástico

Voz 2 03:08 exacto yo la contaminación marina aunque no se vea porque a lo mejor no siempre lo tenemos presente e nuestros mares no el mar Mediterráneo tolos o los océanos están llenos de partículas de plástico no se dice que en unas décadas habrá más

Voz 3 03:26 plástico que Peces en el mar es una barbaridad no entonces para

Voz 2 03:30 poner freno a esta a esta locura digamos no de nuestra cultura de Xavi tirar a pues de aquí pues todas estas medidas no a lo único lo único que que quiero también incidir es que a la sustitución por bolsas biodegradables tampoco es la solución

Voz 4 03:48 tampoco

Voz 2 03:51 eh sustituir un un producto de plástico por otro biodegradable que al final es de un solo uso de usar y tirar tal no es la solución que necesitamos no de hecho en el en el medio marino en el mar las bolsas biodegradables tampoco se degradan

Voz 0480 04:08 oye oye Marta las soluciones entonces volver un poco lo del carrito y esas cosas que se ven la verdad que cada día más si esa es la solución

Voz 2 04:15 ah si todos los elementos reutilizables que tenemos todos de nuestra casa y al alcance porque en todos los comercios ya no ya no sepan ofreciendo estafa alternativas no bolsa reutilizable la de tela de toda la vida el carro no en laSexta lo que Seat pero preparados a la a la hora de ir a comprar y en ese sentido también para normativa lo que pasa es que como he comentado pues esta normativa española llega tarde porque ya muchos países están ya tiempo que no que están haciendo implantando medidas

Voz 0480 04:46 aquí llegamos tarde a muchísimas cosas demasiadas incluso estas que son tan importantes para para el medio ambiente pero ya saben ustedes a partir del uno de marzo Todo va a cambiar ya en todas las comunidades incluso en las que lo tenían ya puesto por las propias entidades autonómicas así que nada bueno pues seguimos en contacto Marta Beltrán coordinadora de campañas de la Fundación Red cero muchísimas gracias

Voz 2 05:07 gracias a ustedes y sólo avanzar que la la ley está también prevé que dentro de dos años en enero del dos mil veinte se prohiban directamente directamente

Voz 4 05:16 prohibidas muy bien ahora es cobrarlas no pueden dar las gratis y dentro de dos años prohibirlas directamente muy bien gracias Marta un beso