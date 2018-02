Mujeres científicas en la Antartida

Voz 0313 00:00 un equipo español como les decía un equipo español de de cuatro científicas a viajar esta semana próxima viajan el martes trece por cierto a la Antártida y allí van a unirse a otras noventa y seis mujeres que van a protagonizar a esa petición que les comentaba para luchar contra el cambio climático y también contra la desigualdad de género Howard es un proyecto de liderazgo y empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico que nació en Australia en el año dos mil dieciséis cada año se selecciona un centenar de mujeres de todo el mundo y esperan que en aproximadamente una década se haya creado una red mundial de mil mujeres líderes en este apartado concreto en el de la lucha contra el cambio climático que es sin duda uno de los grandes retos que tenemos por delante de las cuatro integrantes buena está viajando o llegando a Ushuaia no sé ahora mismo que es la oceanógrafo Ana payo y nos acompañan Alicia Pérez Porro que es bióloga marina Alexandra tu Bini experta en energías renovables Joshua López que es ingeniera en telecomunicaciones buenas tardes a las trece bienvenidas a La Ventana

hola buenas tardes

Voz 0313 01:02 este poquito poquito de ánimo me podéis ayudar con el oyente disgustado ese que yo saludaba al principio que seguro que existe que lo hay que hay que fin respetar como como todo yo estoy harto de de las cosas de los derechos de las mujeres me podéis ayudar a un poquito más con compuestos argumentos

Voz 2 01:20 bueno lo podemos intentar eso desde luego como tú bien has dicho eh es hizo una encuesta europea en el dos mil quince que destacó que el sesenta por ciento de los españoles opina que las mujeres no estamos capacitadas para ser científicas de élite Ikea equivocado no de sesenta y tres por ciento y luego el problema es que las mujeres científicas tenemos menos visibilidad que los hombres científicos y esto pasa por los medios de comunicación así que muchas gracias por invitarnos y quedarnos visibilidad que citan a expertos en vez de expertas cuando cuando se tratan temas científicos esto también pasa por premios en España el dieciocho por ciento sólo el dieciocho por ciento de los Pérez Ellos que se dan sobre ciencia recaen en mujeres también pasa en las posiciones de liderazgo sólo el veinte por ciento de los puestos clave en centros de investigación en universidades en en laboratorios están ocupados por mujeres entonces la brecha de género en ciencia o a esto nos afecta a todos no sólo nos afecta a las mujeres es una constante

Voz 0313 02:23 estaba sentado en este micrófono la creadora de Wiki Esfera que es un grupo de de editoras que se reúnen cada x tiempo en Madrid de forma absolutamente altruista para incorporar a la wikipedia perfiles de mujeres hablábamos ayer de cine pero en cualquier ámbito que no es tan que no existen que nadie les ha puesto ahí y nos hablaba de un porcentaje del trece por ciento de biografías del diez por ciento de editoras que son al final las personas que acaban eso que décimos del relato contando la historia no sea que este porcentaje es un es una constante prácticamente en todos los ámbitos bueno los ahora peores seguramente

Voz 2 02:55 esto también existe para iniciativas científicas existe exactamente lo mismo de hecho hace dos días en el en el Museo de Historia Natural de Nueva York se organizó vieron a editar páginas de Wikipedia sobre mujeres científicas los porcentajes exactos John no me los conozco pero seguro que son muy similares

contarnos todas lo que yo he dicho poco el titular de que os dedicáis pero exactamente el puesto de trabajo

Voz 3 03:21 yo trabajo yo doce años trabajando en Acciona Energía Ignasi en la en la parte en energías Brad energía renovables y trabajo en el centro de control que se llama Cecoes desde donde se operan casi catorce gigavatios de energía renovable Entonces yo estoy en el departamento de sistemas de control desde ahí y nos preocupamos de que tengan

Voz 4 03:43 en en este centro de control todos los los datos

Voz 3 03:45 los en tiempo real de todos los activos del mundo entonces es el responsable del mantenimiento y operación de servidores de bases de datos Software toda toda la información que nosotros vamos a España

hablas

que no ha pasado pues unos yo estaba que no que no nos ha pasado el minuto no nos lo han puesto nos lo han puesto complicado

Voz 3 04:08 es con con un potencial tremendo en energías renovables pero pero parece que que la legislación no ayuda Hay está haciendo complicado pues hemos ido punteros no en el puesto por ejemplo yo a raíz de donde vengo ha sido pionera en el mundo en las energías renovables y ahora pues parece que que no se están tomando la delantera esperemos que que cambie y que haya una legislación más favorable para para el desarrollo de estas energías no sólo para aclarar

cuando somos científicos que son catorce gigavatios

que venga propaganda sí

corría la verdad esta pregunta justa es la comenté a un compañero antes de venir le dije oye esto para pasarlo a hogares cuántos no lo sé no no no tomo ese dato de considera que no tenga la respuesta Alexandra

Voz 5 04:52 sí soy bioquímica sí trabajó con algas verdes la producción de biocombustible y especialmente hidrógeno antes he trabajado en Estados Unidos no era jazz año y Nacho Novo Choi en Colorado que es el único instituto dedicado en este tema en EEUU y ahora trabajo en la Universidad de Córdoba como investigadora en este tema también ayuda a tu tiempo llevas engordó dos años hay también ayuda a la Oficina de Proyectos internacional lenta en las nalgas de la universidad para ayudar a los investigadores general ir tengo otro tema que es la biorremediación de la les usando también algas verdes con bacterias que ahora estoy un quad coordina Dora dentro de un proyecto europeo para trabajar en tu campo

Voz 0313 06:03 Alexandre está con las algas verdes y Alicia que ha dicho que es bióloga marina tendrá que explicar se dedica al mundo esponjas y que en fin lo que somos ignorantes hacemos bromas y chistes porque nos vienen a la cabeza muy obvias no pero cuenta con detalle porque le una entrevista contigo hace unas semanas en en la contra de La Vanguardia creo recordar que el titular era no descendemos del mono descendemos de la esponja

Voz 2 06:29 eso era un titular ella le dedica esta es exactamente así pero pues si yo soy yo sé bióloga marina e trabajos investigadora asociada en el National History del Smithsonian en Estados Unidos hay trabajo con esponjas las esponjas son el primer animal que apareció en la Tierra por eso el titular de no venimos de del mono venimos de la esponja y eso es un animal muy muy antiguo no apareció hace más de seiscientos millones de años I aquí es el animal que que empezó empezó todo entonces en temas evolutivos esto ha tenido mucha importancia hay una especie de saga científica actualmente que es hay unos científicos que defienden que fue la esponja el primer animal y otros científicos que defienden fueron los te no foros que todo lo externo no foros es para los oyentes y a lo mejor para los presentes en los foros es algo que se parece mucho a una medusa pero no lo es parecía una escuela griega el pensamiento foros seguro que los habéis visto sabéis nadado en el Mediterráneo son como una cositas transparentes IRI decentes que están flotando siempre como en el primer metro de superficie tú lo ves si Design una medusa

Voz 0313 07:49 pero no todos los toros móvil qué relación tienen las por por empezar por cambiar a otro tema que relación tienen las esponjas con el cambio climático

Voz 3 07:59 la verdad es que muchos vínculos están siete

Voz 2 08:01 no ahora claves en temas de cambio climático porque en algunos arrecifes especialmente los del Caribe se está detectando que el animal dominante está pasando de ser el coral que es hasta ahora si tú piensas en un arrecife piensas en corales pues ahora está pasando a ser la esponja al animal dominante entonces esto ha de esta destapado que las esponjas pueden ser las ganadoras en el en el cambio climático si estudiamos las esponjas sobre todo aquellas especies que no están muriendo por culpa del cambio climático a lo mejor podemos descubrir aquellas claves que hacen que una especie vaya a sobrevivir que otra especie no vayas

Voz 0313 08:41 sobrevivir Alexandre las algas verdes tienen algún vínculo con el cambio climático o sea lo que vais a hacer a la Antártida es unificar proyectos comentar debatir enviar un mensaje sin duda porque este viaje tiene un carácter simbólico muy muy potente pero a nivel práctico científico hay algo ahí de Usua dice que no

Voz 6 09:00 a su no

Voz 5 09:03 las verdes son muy útil para producir biocombustibles entonces sólo las que sólo no hay mucha más tipos de algas pero yo trabajo con grandes hay que que significa que utiliza la luz del sol a a fijar CO2 que puede crecer producción yo biomasa ese comercios como si ves que puede ser la energía del futuro entonces una manera nueva que puede ser fácil de hacer nueva combustible es la relación con el cambio climático que tenemos que descubrir

Voz 0313 09:49 creció que no con la cabeza no

Voz 3 09:51 qué quería decir que que no es una expedición científica no vamos a la Antártida a tomar muestras aunque obviamente vamos a estar ahí yo pues bueno yo no voy a estar viendo aerogeneradores pero sí que pues simplemente Ana Payo payo que se dedican a temas de poblaciones de aves seguro que se fijan los Pingüinos y bueno pues fijar en mi nueva cuesta un poco más fijarme en este caso sí sí sí pero pero no vamos a llevar a cabo ningún experimento sí que vamos a compartir llevamos todo el año trabajando en diferentes proyectos científicos entonces vamos a darles el último empujón porque hasta ahora hemos hecho todo telemáticamente entonces ahí vamos a hacer una puesta en común vamos a presentar los diferentes equipos en los proyectos también vamos a visitar estaciones científicas Iber ahí los los experimentos reales que se están llevando a cabo en las diferentes estaciones científicas quedamos a visitar visitar

Voz 0976 10:41 de de primera eso me gustaría que contradice que os dirigidas al espectador al que al que se había debido tiempo oye perdona pero en este caso la radio a ese oyente al que esa dirigida antes Carles no y que les explicara cuál es es cómo se aplica la la perspectiva de género en en esta expedición porqué es tan necesaria no porque esa pregunta que es estará Depor que sólo mujeres no

Voz 2 11:08 las mujeres estamos poco representadas en los procesos de toma de decisiones en general no sólo relacionado con el cambio climático entonces lo que la lucha contra el cambio climático como sociedad la estamos perdiendo en España por ejemplo el setenta y cuatro por ciento del suelo español está en riesgo de desertización John tenemos especies invasoras como son el mosquito tigre o el mejillón cebra que amenazan tanto nuestra salud como nuestra vio de biodiversidad entonces cómo puede ser que es esté prescindiendo del cincuenta por ciento de la de la población que somos nosotras las mujeres de nuestra creatividad de nuestro talento de nuestras ideas nuestros puntos de vista entonces eh eh eh el programa este con la ley Se basa en aquellos estudios que prueban que cuando hay equipos con equidad de género estos equipos son un cincuenta por ciento más activos más productivos que aquellos en los que hay una un claro un claro ganador en cuanto al género ya sea sólo mujeres sólo hombres entonces en el tema del cambio climático una solución innovadora es que más mujeres sean líderes en esta lucha que más mujeres estén en puestos de liderazgo que más mujeres estén tomando decisiones sobre estos temas que más mujeres puedan tener voz en las políticas y en la toma de decisión de temas de cambio climático por eso es importante y por eso al principio mencionaba que el que no haya visibilidad y que no haya mujeres en ciencia nos perjudica a todos porque nos perdemos talento nos perdemos creatividad que luego beneficia tanto a hombres como a mujer

Voz 0827 12:47 antes hablábamos de la encuesta de como veíamos desde fuera de la ciencia a las mujeres dentro de la ciencia pero dentro del ámbito científico también lo ven así es decir también tenéis difícil vamos con los propios colegas para tener esa visibilidad

Voz 3 13:02 dentro del ámbito científico sí que puede ser estas estas dificultades y que son más sutiles no por ejemplo en el ámbito laboral no son tan evidentes no son tan directas aunque siempre cuando te empiezas a hablar en grupos pequeños sí sí que hay casos más más graves de acoso de pero pero en general lo que sí que que nos cuesta es para poner en valor a nuestro trabajo lo que hacemos tenemos que hacer mucho más esfuerzo que que los hombres para que nuestro trabajo sea valorado igualmente Isea sea visible

Voz 2 13:34 que no no interrumpa

Voz 1 13:37 que nuestra idea sea vale

Voz 7 13:39 edad cuando salimos y eso ópticas que no no entiendo entiendo no es explica nuestro cava

Voz 1 13:44 eso sí el cambio climático

Voz 0827 13:47 qué solución tiene puede frenar se puede dar marcha atrás podemos recuperar lo perdido hay cosas que ya no se van a poder recuperar

Voz 0313 13:56 decir que no

Voz 2 13:59 esa es la pregunta del millón yo creo que hay un poco de todo hay cosas que no se van a recuperar hay cosas que todavía estamos a tiempo hay cosas que podemos dar marcha atrás pero lo que está claro es que tendremos que actuar tenemos que actuar rápido y tiene que estar en todas las agendas políticas si se necesita más político o dinero yo creo que ahora mismo se necesitan ambas cosas pero yo creo que la política independientemente del dinero también ayuda a concienciar a la gente no sí si hay una política detrás respaldando científicos respaldando iniciativas sociales esto ayuda a que la gente entienda que este tema es importante

Voz 0313 14:36 pues en Estados Unidos desde hace tiempo besa política ahora mismo en este momento digamos que no que no brilla por su

Voz 2 14:43 pues mira te diré que si no es verdad por la que no que es verdad que la administración que hay ahora mismo en la Casa Blanca ha sido más bien negacionista en temas de cambio climático no está ayudando en temas científicos pero también es verdad que por ello han surgido muchas iniciativas PRI

Voz 3 15:02 dabas locales

Voz 2 15:04 están alzando la voz de una manera que no lo habían hecho nunca hay que están tomando la lucha contra el cambio climático de manera personal yo creo que hay que buscarle el lado bueno dentro de lo negativo que ha sido para para la ciencia hay para el cambio climático la Administración actual y eso me parece muy positivo

Voz 0976 15:22 creo que es diciendo antes de más interrupto y todo esto creo que esto es común en en en todos los sectores laborales no la meritocracia de alguna manera se acaba cuando has conseguido tu plaza ya es demostrar a partir de ahí a los que deciden quién va creciendo va subiendo va escalando son hombres normalmente que suelen acabar promocionando más a hombres pero voy insistía en lo de la perspectiva de género y no suelen vosotras en las que estáis ahí sino en la gente que sufre el cambio climático el cambio climático no sólo que cuando vayas este verano a tu Playa de toda la vida haya un metro menos de arena no se en el Mediterráneo en el Cantábrico sino sobre todo como lo sufren en lugares como África en en la Amazonía o en el sudeste asiático y las que lo sufren esos países pobres son sobre todo los colectivos femeninos que llevan todo el peso de la hogar de de de de la agricultura de la agricultura de la educación etcétera no

Voz 3 16:16 sí eso sí eso es el impacto del del cambio climático es es más severo en las mujeres y tal como dices en en países en desarrollo que que están sufriendo grandes sequías el sector primario la la agricultura ir por ejemplo irá a buscar por agua son tareas que que que se realizan son llevadas a cabo por las mujeres no entonces cada vez tienen que ir más lejos cada vez las condiciones son peores Hinault sólo eso sino también cuando hay grandes desastres en los que se producen inundaciones desastres de este tipo mueren más mujeres que hombres porque las mujeres son las que se encargan de los cuidados las que tienen que estar con los niños hasta el último momento o con los abuelos y por otro lado igual nunca les enseñan a porque esa esa mujer no ha tenido acceso a la educación no ha salido nunca de su casa ha tenido que es dar siempre cuidando los porcentajes de funciones son mucho más

Voz 0313 17:11 altos oye quién paga esta expedición no creo que hay que rascar el bolsillo casi no es que eso está bien que lo sepan los oyentes esto no es una cosa que el Gobierno de turno que estaría muy bien eh si fuera así dijeron mujeres sean a tal sitio yo corro con los gastos no no es el caso de él

Voz 6 17:28 el la la todo este programa

Voz 2 17:31 más de un año entero y la expedición de que nos vamos ahora la Antártida e hemos contado con una financiación del sesenta por ciento por parte del programa de Hong muere un ellos han cubierto ese sesenta por ciento nosotras todas las participantes teníamos que cubrir el resto que aproximadamente eran unos unos veinte mil el veinte mil euros y entonces lo que hemos hecho todas las participantes ha sido buscarnos un poco la vida como decías tú hemos empezado sí y yo creo que estamos muy agradecidas de poder decir que nosotros hemos tenido la suerte de que Acciona es una compañía que estaba alineada con los intereses de Hong Pound ya decidido patrocinar nos entonces Acciona nos ha dado un empujón económico nos está dando un empujón en visibilidad también hemos conseguido patrocinio por parte de eterno por ejemplo las ropas de montaña que lleva eterno ha y pleno

Voz 3 18:24 sí y luego K así hay ochenta historias no si hablamos de sí si si cada una de las mujeres que participan participamos en la expedición ha financiado el viaje de de diferentes formas por ejemplo Ana Payo igual ha creado como unas cien charlas este año porque ellas se dedica a la divulgación está en el grupo de monólogos de científicos ya te digo a sí por ejemplo Ana ha trabajado muy duro hay Zucchero Fanning entonces aquí cada una de de podemos contar nuestra historia no yo

Voz 8 18:55 sí sí

Voz 10 19:40 Alicia Pérez Porro Alexandros viene Usua López muchísimas gracias por estar en la Ventana esperamos a la vuelta al partido compararla gracias suerte

