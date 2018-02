¿Qué hacer ahora que ha terminado OT?

Voz 1 00:00 viva Alpine amigos a la política me la trae floja

Voz 2 00:09 en me Hacienda me la trae al fresco Wood que mi pregunta es Sarah Clark así que tienen digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy brillante no le permita tanda

Voz 3 00:25 vale

Voz 4 00:42 partido que aprobó la prisión permanente revisable para los crímenes más horrendos

Voz 1 00:49 hace falta que grite

Voz 1119 00:56 bueno Toni Martínez buenas tardes Especialistas secundarios Pilar de Francisco Marta Estévez Alberto Jones al yo hoy como cada martes el gran Iturriaga todo un desafío

Voz 5 01:06 por sexos ya ya

Voz 1119 01:09 o sea tocaremos St Mittal no dijera regule sólo va a haber diez preguntas sobre

Voz 0230 01:18 bueno lo primero es lo primero y lo primero es que sigue haciendo frío en España no hay carreteras cortadas pero bueno como diría Rodrigo Rato es el invierno amigo muchas cosas previsibles son noticia

Voz 6 01:36 pero sólo puedo dar las gracias porque no tengo otra palabras

Voz 0230 01:39 esta es Amaya que ha ganado Operación Triunfo para alegría de tantos y tantas cuantos adultos desprecian la alegría de adolescentes Perote y a continuación se iban a ver el fútbol evitar gol por cierto menudo pique con Piqué un juego de palabras efecto mandó callar

Voz 1806 01:56 los aficionados del Espanyol como sabéis el día abren expediente por incitar a la violencia los defensores de Piqué apelan a la Ley del y tú más señalan que otros futbolistas también mandan callar y no les pasa nada pero el caso es que Piqué mandó callar con un dedo índice sobre los labios

Voz 0230 02:12 pero el meñique a su vez le vantado cuernos y eso podría ser rebelión y acabar en el Supremo más cosas previsibles Francisco Correa considerado cabecilla de la trama Gürtel ha hablado para la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular ya ha dicho a los parlamentarios que lo sabido la semana pasada en el juicio de la trama Gürtel en Valencia es verdad hubiera sido noticia que dijera mira juez de Valencia retomamos el pelo el PP está limpio como una patena

Voz 7 02:44 aprobada

Voz 0230 02:47 declarado Correa por videoconferencia porque él está en la cárcel pero les ha dicho a los diputados no me entretengan tampoco mucho ha puesto condiciones para una futura declaración larga dos Coca Cola Zero

Voz 8 02:58 luego lo que sí les digo es de de esto no tengo ningún inconveniente está con ustedes veintiocho horas diarias ahí usted del dos a cero y estoy hay veintiocho

Voz 0230 03:09 con el Barça en condición muy grave le han preguntado a Correa

Voz 9 03:12 no le consta que era el partido era el Secretario General señor Mariano Rajoy quién aprobaba pienso

Voz 1806 03:19 sí bueno esto jurídicamente no tiene ningún valor no a no ser que dijera no yo lo veía yo lo veía o yo despachaba con él yo tengo aquí las fotos bueno ciertamente también es verdad que para Rajoy es de las cosas que no sabes qué es peor que lo supiera o que todo sucediera a sus espaldas durante tantos años cosas de hoy también la bolsa allí

Voz 1119 03:39 Demon

Voz 10 03:45 no

Voz 9 03:53 se trata

Voz 0230 03:54 de que Carles Puigdemont sea presidente simbólico investido por una asamblea informal y así será presidente en la cuarta dimensión acordaros de todo esto porque lo contaremos a nuestros nietos no nos creerán pero hubo un momento en el que se discutía si un señor podía ser presidente de la Generalitat imaginario como en matemáticas esto los hábitos riada porque estudio aeronáutica una de esas cosas de números la raíz cuadrada de menos uno es un número imaginario porque ningún número multiplicado por sí mismo da resultado negativo negativo negativo positivo por eso imaginario

Voz 1806 04:31 pero en este caso pulmón

Voz 0230 04:34 el president imaginario porque por más números que monte no puede ser president sino en el voto al Parlament juegos de palabras correcto entonces podría ser yp presiden esto nos parece lo peor aburrido insoportable pero lo contaremos a los nietos en España hay políticos discutiendo en serio si un señor puede ser presidente imaginario como el niño el resplandor hay que hablaba con su breve

Voz 13 05:03 eh

Voz 4 05:06 el imaginario también

Voz 14 05:10 hola

Voz 1119 05:13 lo que son reales twiterías mucho empezamos con Juan Mateos que tuitean uno de esos momentos mágicos de la vida llamar a alguien

Voz 15 05:22 compromiso y que no te conteste es de las sensaciones más bonitas que el ser humano puede llegar a experimentar

Voz 16 05:29 ahora vamos con un interesante dato estadístico que aporta el gato ninja

Voz 15 05:33 dos de cada tres cerditos son pésimos arquitecto

Voz 16 05:38 esto es importante los buenos hábitos alimentarios no tienen fecha de caducidad Tweet Deck

Voz 15 05:42 puso acaba de terminar la quinta pieza de fruta del día quince de marzo de dos mil catorce verdes del que hacer Pepito es muy importante eh un bastoncillo para limpiar los oídos hay que utilizarlo con mucho cuidado si se introduce demasiado profundo existe el peligro de hacerse un reses restableciendo los valores de fábrica

Voz 16 06:03 ya acabamos las teorías con una dicotomía que plantea Emilio

Voz 1119 06:06 son tú qué prefieres ser gilipollas o Calvo Calvo que se nota menos

Voz 17 06:13 la ONU

Voz 18 06:22 Córdoba once

Voz 19 06:26 hemos un poquito de teles y luego a las seis base pero ahora un poquito con Marta excelente yo hoy os traigo música sería por dos razones dicho es verdad te odio a hablar de ella de Amaya que ayer lo peto

Voz 20 06:40 ya

Voz 19 06:44 casi cuatro millones de espectadores superan el treinta por ciento es estar con un minuto de oro que llegó a los cuatro millones setecientos veintinueve mil espectadores y un cuarenta y siete de cuota de pantalla pulso que minuto a las ven a las once ir dieciséis cuando iba a empezar otra vez a las dos menos diez para los menos cinco bueno pero ojo que antes que Amaya

Voz 1220 07:05 hola Raúl Pérez nuestro Raúl

Voz 19 07:10 gano la gala eurovisiva el viernes de Tu cara me suena imitando así a Sergio Dalma

Voz 21 07:16 le dejamos es baila hemos eh

Voz 5 07:58 pero bueno Raúl es verdad no ha terminado

Voz 1119 08:00 ya Tu cara me suena no no no no no no no lo seguiré seguiré son otra cosa mariposa

Voz 24 08:08 yo la que le

Voz 0230 08:24 veinte de todas las cosas que ha hecho la bolsa hoy la bolsa el Ibex ha abierto con una fuerte caída luego ha frenado

Voz 1220 08:43 el varapalo luego si aún

Voz 21 08:46 pido luego remontado

Voz 0230 08:49 si finalmente ha moderado sus pérdidas que es una expresión muy interesante bonita moderar pérdidas es una expresión que a pesar de describir una desgracia tiene resonancias de optimismo te rompes un brazo y puedes pensar que has moderado pérdidas porque podría haber muerto es motivo para estar contento moderar pérdidas el acto más sencillo puede esconder una moderación de pérdidas tú cruzas una calle puedes obtener una victoria que llegar al final una derrota que te atropelló un camión o puedes moderar pérdida

Voz 1806 09:18 Casquero resbalarse romperse una pierna incluso cualquiera en su lápida desearía un epitafio que dijera moderó Susper

Voz 0230 09:33 has muerto pero podría ser peor como siempre puede ser peor las moderado pérdidas un partido de baloncesto Juanma cuántos habrán pasado ando perdido en el descanso cincuenta y seis dieciocho acabas perdiendo setenta sesenta temas contentas moderado pérdidas el nombre de las cosas es muy importante ahora hay una expresión en circulación muy interesante

Voz 25 09:51 Jubilación Activa que quiere decir

Voz 0230 09:59 el Jubilación Activa quiere decir que te jubilan pero sigues trabajando y es una de las propuestas que se barajan para el futuro de los pensionistas en principio jubilación comportaba cese en la actividad Jubilación Activa es como melocotón de María de ardió

Voz 26 10:16 no

Voz 21 10:18 mi carnosa Jubilación Activa

Voz 0230 10:22 cuando las autoridades económicas se ponen poéticas es que algo malo pasa como las épocas de crecimiento negativo o aquella subida de impuestos que fue una tasa de solidaridad ahora llega la jubilación activa en definitiva tenemos un follón fenomenal con las expresión esto es algo que viene comentando en los últimos días el líder del PSOE

Voz 3 10:47 Pedro Sánchez

Voz 0230 10:48 que intenta sacar la conversación de Cataluña llevarla al terreno de la economía

Voz 1806 10:51 escuchamos esta frase del fin de semana pasado de Pedro Sánchez se queja de que nadie hace caso del déficit de las pensiones

Voz 27 10:56 es una noticia que tendría que haber abierto todos los telediarios

Voz 0230 10:59 esta información dice lo siguiente el vi el Bobbio

Voz 27 11:01 turno pide otros quince mil millones de euros para pagar

Voz 1806 11:04 las pensiones como les gusta a los políticos decir esto esta noticia todos los telediarios anda con lo que lo que les gusta bueno cuesta mantener las pensiones entre otras cosas porque los salarios son bajos pero Mariano Rajoy tiene una solución tiene una solución para todos los problemas que es el paso del tiempo

Voz 28 11:21 es importante también que los salarios pues vayan mejorando una vez que la situación económica de España pues también MAM mejorando eh

Voz 0230 11:30 vayan mejorando es como quien visita un familiar con tos y les dice a los amigos Huayno importantes que vaya mejorando sostiene la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que Inés Arrimadas está muy quieta

Voz 29 11:43 debería haberse movido debería haberse movido debería estar todo el día al señor Torrent diciéndole lo que hay detrás debería estar diciendo el señor Torrent que todo esto que están planeando perjudica a Cataluña

Voz 1806 12:00 lo dicho la vicepresidenta esta mañana en Telecinco Inés Arrimadas tendría que haberse movido depende de si atiende a la histórica doctrina mariana

Voz 1119 12:08 a ver si es moverse es bueno a veces moverse a veces no moverse es bueno y a veces no moverse es malo

Voz 0230 12:15 dice es decirle a los demás mueve mueve mueve Theroux sostiene la vicepresidenta que la idea de convertir a Puigdemont presiden imaginario

Voz 1806 12:22 designada por una asamblea de cargos electos es como si a ella la nombran presidenta de Estados Unidos los alcaldes del PP

Voz 29 12:28 como sea una Asamblea de concejales del PP deciden hacerme presidenta lo Estados Unidos empezando porque no soy americano y segundo porque no vivo allí es ridículo

Voz 0230 12:39 sí primero porque no es americana no vive allí hay una tercera razón no menor es que ningún estadounidense la votado

Voz 1119 12:49 sería realmente loco que la mitad de los electores de Estados Unidos

Voz 1220 12:53 eh

Voz 1119 12:54 votar a Soraya Sáenz de Santamaría que una mayoría de congresistas la quisiera ser presidenta

Voz 0230 12:59 en lugar de Donald Trump esto es lo difícil bueno quizá involuntariamente Soraya Sáenz de Santamaría a la vicepresidenta ha descrito lo difícil de la situación catalana y es que la mitad de los estadounidenses ha votado a un partido que quiere a Soraya Sáenz de Santamaría como presidente de los Estados Unidos estos lo difícil verdad dato mentira Nerea Aróstegui

Voz 1509 13:26 lo volvemos con las noticias cuál es verdad y cuál

Voz 1119 13:29 tengo tres preparadas y también vale

Voz 1509 13:32 la primera una aerolínea alemana pone como requisito el peso de los pasajeros y de esta forma ahorrar combustible la segunda hospitalizado por un golpe de calor a un señor que se el abrigo en un interior para meter prisa a su mujer que es buena hora tercera noticia un ingrediente las patatas fritas de Mc Donalds puede curar la calvicie

Voz 1119 13:50 la buena es la nosotros no sabemos y somos repelentes pero no la buena dos son falsas que los con

Voz 0230 13:58 comedores de noticias frikis las

Voz 10 14:01 el eh yo digo mira mira mira

Voz 1119 14:04 me gusta la la Bella

Voz 10 14:07 Alavés

Voz 1119 14:10 siempre Labrego no conviene al abrigo del PSOE está a sus sobrinos barata no

Voz 1509 14:23 desde que un grupo científicos japoneses dice haber encontrado una posible solución a la calvicie pues las patatas fritas

Voz 1119 14:29 pero las demás actor bueno esto es gracias a los gérmenes

Voz 1509 14:33 es del folículos filósofo que es un experimento preliminar que realizado en ratones y que también se puede poner en marcha en personas el secreto fue usar habérselo digo bien Time Till Poli sí LOC sano

Voz 1119 14:44 muy bien has dicho precepto por sus

Voz 1509 14:47 no sé si eso es un químico que se encuentran en las patatas fritas de máquinas porqué en esta empresa pues porque como ya sabéis Se ese fin muchísimos kilos de patatas todas ellas en el mismo aceite por razones de seguridad y para evitar que se forme espuma en el aceite tienen que utilizar este producto en sus coherente esta forma favorecen la circulación del oxígeno en el cabello

Voz 0230 15:08 toma que te lo hubiera dicho nunca antes el golpe de calor

Voz 16 15:17 venga Especialistas secundarios bueno hablarlo lo aplica a Marta antes que quise acabó OT Operación Triunfo y claro ahora pienso en toda esta todas estas gente que veía con fruición las veinticuatro horas al día de hoy para superar este vacío en sus almas pues vamos a abrir teléfonos vamos a brindar la oportunidad de que la gente se desahoga en los oyentes nos cuenten cómo se sienten ahora que ya ha acabado Operación Triunfo tenemos a uno ya el teléfono si amigo amiga buenas tardes

Voz 30 15:42 a ver cómo te llamas y me llama la aire Leire Lawrence Murphy

Voz 16 15:47 Leire Murphy bien tú eres de las que ha vibrado conoce a lo loco no

Voz 31 15:51 Asad cosa sido una montaña rusa de sentimientos alegría miedo una vía felicidad abandona frío señor Bin debería ya es compasiva me Coca Cola Zero un Arabi ayos sí

Voz 30 16:09 qué bueno qué bueno qué bueno oye la pregunta que qué

Voz 16 16:11 estamos haciendo es que vas a hacer ahora que se ha acabado

Voz 31 16:14 pues mira mi marido ya hemos vendido la tele nos hemos comprado un esto es un total de practicamente

Voz 30 16:20 en total una estufa de cincuenta pie buena entonces ya miraremos de estufa es lo mismo

Voz 31 16:31 pero es que no estamos en la casa pues más calentito es más cálido resguardados nota ciudadanos si la casa es más acogedora

Voz 16 16:38 pues Leire genial oye muchísimas gracias por tu aportación tenemos adiós hola más oyentes buenas tardes

Voz 30 16:48 tu nombre por favor me llamo hijo del viento Hijo del viento bonito nombre menorquín

Voz 16 16:53 sí sí sí sí

Voz 30 16:56 tú también eres fan de Operación Triunfo verdad que además ha sido mejor que el libro

Voz 16 17:03 es verdad es lo que dicen sí sí mucha gente no es el primero que lo dice oye te has quedado huérfano de Operación Triunfo ahora

Voz 30 17:08 qué tiene pensado hacer me vuelvo al teletexto pues eso es lo que estaba yo tenía involucrado

Voz 16 17:15 lo que se pregunta la gente aquí alrededor de la mesa muchos oyentes seguramente sí sí

Voz 1220 17:18 sí existe todavía teletienda

Voz 16 17:20 este no está mal está mal no está mal pero una cosa las galas de OT duraban entre tres y treinta y cinco horas tanto rato aguantas tuvieron que apenas

Voz 31 17:30 era también las las noticias nacionales al luego va navegando poquito en el teletexto Lola internacionales míralo deportes

Voz 1509 17:36 el tiempo a la primitiva libanés

Voz 31 17:38 estará ahí en ratico acuerdo buenos yo me ayudó a quedarme sirve una copita de vino mención de la pipa Nissan Qashqai me pongo Jacques Brel en el Mini Disc una foto Iturriaga levantando la medalla de plata

Voz 1119 17:49 mirar al frente

Voz 16 17:52 da tienes por cierto en marzo veintidós años dos bien vividos desde luego que las disfrutes se pegaba un último oyente hola buenas tardes

Voz 30 18:00 estás tu nombre por favor Montgomery que me cuenta

Voz 31 18:04 no se da cuenta de que los oyentes se está colando subliminal publicidad

Voz 1119 18:09 no no no no yo no no sé no sé qué me estás hablando

Voz 31 18:14 va a hacer un vota Ciudadanos un coche Mallorca mucho

Voz 16 18:21 yo no he visto nada ver Toni puedes poner un fragmento de un poquito de la abierto tenemos no te vamos a escuchar lo mejor Leire ante esas vibró con Operación Triunfo loco no tú

Voz 31 18:30 a San cosa cogió una montaña rusa de sentimientos alegría miedo algo agobio felicidad abandono fríos sueño picor lujuria odio gases con pasión algarabía

Voz 30 18:41 yo no veo nada eso que te eh déjalo hombre que estos estás loca estás obsesionado como no no no no no

Voz 16 18:53 no Si estás acusando de que estamos metiendo aquí cuitas publicitarias basta gracias vale vale gracias a Montgomery a todos los oyentes de El Corte Inglés

Voz 0230 19:01 equipado

Voz 30 19:04 llena es dicho Corte Inglés venga

Voz 16 19:10 el lado bueno mañana volveremos siempre aquí con la misma fuerza resistencia de preservativos Durex

Voz 32 19:18 a no

Voz 1432 19:35 esta buena música de Laura Piñero sí

Voz 1280 19:37 escuchamos al grupo americano nada sur no son los americanos nada sur no son americanos pero entre sus filas hay un miembro que es español esto es el primer adelanto del que será su nuevo trabajo ahora mismo están girando celebrando el quince aniversario aniversario del álbum que les consagró en dos mil dos Let go venían de romper en su momento todos los récord con una sola canción

Voz 1432 20:01 algunos pensaban que lo suyo podía

Voz 1280 20:03 ser un éxito efímero pero no ya van a por el décimo disco la semana próxima tienen concierto unha prometen sorpresas de cumpleaños todo huele por ejemplo a recopilatorio y estas cosas además pasarán el viernes próximo por nuestros acústicos en la terraza que hace frío pero siguen existiendo es nada sur

Voz 1119 21:08 cuando me digáis basta yo paro eh si tú les ha gustado nada diez nueve

Voz 3 21:25 todo tiempo La Ventana Francina

Voz 1432 21:44 porque eso ya hemos La Ventana en todos por la radio enseguida el gran desafío de tu rival pero antes la solidez eso del todo lo acaba de consagrar

Voz 19 22:00 el día más feliz de mi vida pues los responsables cada martes y cada martes aquí al que el cañón hoy vengo a hablar de esos huérfanos que habéis hablado damnificados gente sino te sacaba el canal de Youtube de OT veinticuatro horas que hacer bueno llegan al

Voz 1432 22:16 a los cómicos porque a falta de formatos de televisión pues una nueva hornada de cómicos está grabando sus monólogos en Youtube los están auto produciendo también que yo tuve los cómicos pues como la cafetería de un cheque para los padres remanso de paz en entorno hostil por ejemplo un canal beta Lambda es un canal donde los monologuistas graban actuaciones de diez minutos para promocionar sus shows es un canal muy nuevo lleva un mes vamos a escuchar un ejemplo Urko Vázquez es un millennials habla así de nuevo tatuaje de su padre

Voz 33 22:48 mi papel está aquí hoy ha hecho este año un tatuaje Brown por él canta la idea papá de sesenta y tantos años ha hecho un tatuaje y me gusta porque a la gente que lo está tu viaje siempre les se les dice esto de no no sé un tatuaje es para toda la vida pero en su caso es más como para la llegada a la meta

Voz 1119 23:07 me encanta hay tantos sí sí muy simpáticos parte ahí está ahí

Voz 1432 23:25 más bueno Joaquín Reyes y JJ Vaquero hayan dicho de grabarán este canal dos cómicos muy válidos los dos guión izaron una gala de los Goya siguen vivos Jade Goody se cuando se cruza en miran con veteranos de Vietnam otro cómico que ha grabado para este canales Rober Bodegas la mitad del dúo Pata mima full ir él hace una reflexión muy seria al empezar su monólogo sobre qué es los límites de humor como tomárselo

Voz 34 23:48 que yo creo que final cómo estás mierda de los límites del humor yo creo que se puede hacer humor de todo siempre que sea la broma apropiada y sobre todo creo que alrededor de las cosas que no than pues hay cosas que sí son graciosas aunque estén dentro de un contexto sensible

Voz 1432 24:00 bueno pues puesto esta reflexión de Robert porque Youtube es verdad que te da oportunidad para hacer chistes sin límite un ejemplo Luis Álvaro es un cómico que tiene una larga trayectoria en coma

Voz 1119 24:10 muy muy fans en el aire

Voz 1432 24:12 Lafuente bien el Pool grabó una canción para televisión que nunca se emitió ahora lo ha puesto en Youtube porque sí habló mal de Amaya dote

Voz 1119 24:21 no es tan grave no es tan grave a ver si

Voz 1432 24:23 la canción es el tema que Hitler hubiera llevada Eurovisión si la Alemania nazi si hubiera presentado tengo ahí es nada bien Versalles se mete en tanto jardines os voy a poner una estrofa en la que el Führer das

Voz 1119 24:36 su opinión sobre la democracia

Voz 35 24:39 es para bien en los griegos

Voz 36 24:43 que no se inventó para vota sino para dejar a Mister ate

Voz 1119 24:54 bueno la candente

Voz 16 24:57 esto es lo que se pueden escuchar

Voz 1119 25:00 según Mar Negro actos más

Voz 1432 25:02 ella youtuber donde están las actrices mayores de cuarenta años en el cine en las series quizá en el universo paralelo extraña has encontrado así habla la cómica actriz Esther Gimeno en su canal

Voz 37 25:13 que no hay actrices de más de cuarenta en el cine o la televisión es que las actrices en sus primeros años de trabajo Annan tanta pasta que no necesitan seguir trabajando Se comprar una isla en la Polinesia y allí se repetirán a deber mojitos por qué pueden cambio de ellos ven de hacer películas hacer series algunos incluso hasta que se muera en casi cosméticos belicosa actriz es la profesión con más futuro

Voz 1432 25:40 ya sabe niña así ser casas padres no estuviese ingeniería meteros actrices y por último el cómico Yimou tienen más de cincuenta y tres mil seguidores el es conocido por monólogos por temas musicales vamos a poner uno de sus últimos virales esto es la amistad es importante

Voz 35 25:57 está de moda

Voz 38 26:07 el dinero que quien tiene un amigo tiene un tesoro nosotros quede decimos a esa gente

Voz 35 26:14 sí todo

Voz 1119 26:20 bien

Voz 35 26:23 que bien

Voz 1119 26:28 ha estado sobrevalorada y teniendo teniendo sus criterios dañó tú para que deje muy claro por cierto momento lo que pasa que pasa que falta

Voz 39 26:40 Hardy antes no quién quiere participar concursal aquí con Iturriaga en el Desafío Iturriaga es muy fácil podéis entrar en la web de La Ventana en la Ventana punto Es ahí hay un formulario además de las bases del concurso con todos los detalles para impugnar los si queréis indies y no poder

Voz 1432 26:55 enviar un correo electrónico a todo por la radio arroba Cadena Ser punto com la semana que viene en directo porque es el día de la martes trece Día Mundial de la Radio tendríamos oyentes toda la tarde en el estudio a la hora de todo por la radio o los concursantes serán dos de los que estén aquí

Voz 1119 27:09 bueno esta obra pica-pica

Voz 1220 27:13 eh sí sí sí pero bueno como siempre estando yo no va a haber sintonía

Voz 1119 27:27 semana hola como nunca está parte de la sintonía venga bueno

Voz 1220 27:37 os acordáis que la semana pasada dejamos cosa rara eh dejamos en

Voz 1119 27:41 hay del concurso porque María nuestro cliente María allegados

Voz 40 27:47 a poder disputar

Voz 1220 27:50 dar por el primer recuerdo eh

Voz 1119 27:53 primer eh regalazo de el concurso de la temporada todavía no les hemos dado estás estás muy duros que no no nada me lo que me dijo que no es verdad

Voz 7 28:08 a final de temporada los que nos regaló

Voz 1220 28:12 parte iremos a es bueno ya está es ahí no una María bueno María una segunda ha estado estaba Baba es la segunda vez que se enfrenta a María a esta última tanda que son cinco preguntas a para otras cosas

Voz 1119 28:28 a llevarse María te acuerdas

Voz 1220 28:31 es que la otra vez que competir este en la primera pregunta bueno en la temática de las cinco preguntas eran eslóganes vale lo hagan muy conocidos dice la pregunta que yo creía que era la más fácil la de te gusta conducir y tú dijiste Mercedes BMW vale sólo mote fue tan mal vamos a repetirlo bien vale tanto es son cinco eslóganes pero no lo eslóganes a eslóganes no más eslóganes más entonces pero te voy a te vamos a ayudar un poquito que te que te voy a dar dos opciones ir te voy a dejar que elijan el orden tenemos un eslogan de ropa deportiva otro de desodorante otro de tecnología otro de productos de belleza y otro de cerveza por dónde quieres empezar

Voz 41 29:18 está pasando arrancó la cerveza

Voz 1119 29:21 la cañita si el primer sorbo de cerveza por favor silencio porque está sí

Voz 1220 29:25 jugando no hay padres para ese ya son haber El eslóganes probablemente la mejor cerveza del mundo dos opciones Cars ver o Heineken mira pensaba que iba a hacer en esta eh muy

Voz 43 29:42 yo no voy yo hubiera dicho

Voz 1220 29:45 Heineken tuviese por eso lo había puesto llevaba dos queda ropa deportiva delante tecnología productos de belleza

Voz 2 29:52 y antes

Voz 1220 29:55 desodorante vale esta yo creo que es fácil porque es quien no te abandona nunca dos opciones resuena o Axel Pablo Campos dos dos nos queda tres ropa deportiva tecnología o productos de belleza y la tecnología he dado con esta cuidado Think different Apple o Microsoft

Voz 12 30:21 yo he sido muy cómodo

Voz 1220 30:26 así es

Voz 2 30:28 sí vamos

Voz 41 30:31 qué hacen

Voz 10 30:34 Apple efectivamente

Voz 1119 30:37 durante entre Francino yo hubiéramos y queda mucho pito porque cada vez que te dan dos pero varía el tienes que ser más rápida vale ya lo tiene que hacer nada

Voz 1220 30:51 tres tres cuatro segundos como mucho porque si vale un queda ropa deportiva o productos de belleza ropa deportiva Just hombre o ni qué o Adidas Nike

Voz 1119 31:08 la última

Voz 1220 31:15 ya te juegas un montón de esta es es

Voz 1119 31:18 pero no se puede pasar Merche que que no la cierto es que no es fácil

Voz 1220 31:24 no porque yo lo valgo L'Oréal los Clarín

Voz 41 31:28 sí L'Oréal seguro seguro segurísimo sí señor

Voz 31 31:38 en las listas de verdad bueno voy a Marc Janko

Voz 1119 31:46 haríamos eso dio haría investigadora Jan un centro de investigación de la mejora ascendía a pedir una excedencia gol de nuestro gran amigo el cerdo ibérico María felicidades te lo has currado has estado con nosotros

Voz 7 32:07 otro año o de décadas demanda que vale un besazo los pies rápidamente saludamos en manos

Voz 1119 32:20 Jackie Jackie pues Iñaki Bezares Iñaki estás ahí

Voz 1220 32:24 hola buenas saludamos también Adriana Alonso Adriana estando andas por ahí yo estoy aquí y Adrián son nuestros concursantes

Voz 1119 32:34 es muy bien he venido Jackie trabaja en

Voz 1220 32:37 en una empresa del metal y Adrián

Voz 1119 32:40 no es heavy es heavy es heavy rock y Adrian es ese es es es es un jefe de una empresa jefe cuentos infiltrado no jefe no haber he como he dicho el primero ya ya que elige padrino

Voz 1220 32:59 no o Madrid Madrid siempre madrina venga venga vamos pues venga Iñaki Carles además hay bueno y Adrián quién quieres

Voz 1119 33:12 Francino ya otro cómo están pelotas venga otro tienes que valen tarea mente Adrianses gracias a que os diga pero

Voz 1220 33:29 Pilar probablemente tiene el mejor

Voz 1119 33:31 por esta señora a Iñaki comienza febrero rapidito e con lo que rapidísima

Voz 1220 33:48 no raya aquí comienza con lo que nos gustan los refranes pues tenemos que empezar por uno termina este refrán abriga te por febrero con dos capa así un corte pero a ver grave lo abriga te Albero con dos capas June no acaba en la cabeza no ahora perdón perdón oye si no te voy a meter un paquete cerrado perdón

Voz 1119 34:11 a grabar esto pero lo típico beca hablemos de sombreros son prenda que por cierto asombro buena Toni yo lo he visto con son los diga si bien pues Toni

Voz 1220 34:32 no puede ayudar con lo cual calladito pero vamos a hablar de su sombrero muy famoso un tipo de sombra muy famoso que era el que llevó a Napoleón sí sí en cómo se llama ese tipo de sombrero tres opciones tras va paja como como papá franja

Voz 45 34:47 el Papa FACUA baja sí

Voz 21 34:50 vi córner yo vi Obi reta

Voz 1220 34:56 fíjate acuérdate cómo era la forma que tenía para paja vi corneado Obi reta yo que las opciones tiene no religiosa esa con una gordita redonda arriba Mika es

Voz 1119 35:13 córner sombrero este de los cosacos

Voz 1220 35:16 es ese sombrero Acebes mi pregunta no es un esta frase está bien tener sombrero por si se presenta una buena ocasión para quitárselo esta frase que es muy elegante a que esta muy bonita la dijo el autor de pongamos que hablo de Madrid un tipo capaz de pasar quinientas noches en solo

Voz 7 35:36 diecinueve días de quién hablamos de hubiera

Voz 1119 35:39 exactamente lo que no te vengas arriba Iñaki Bea Jimeno

Voz 1220 35:46 no sé no sé si a Joaquín Sabina le gustaría cantar el descanso de la Super Bowl como lo hizo el pasado domingo quién Justin Bieber Justin Timberlake o Justin llano

Voz 1119 35:57 yo no sé tal y unas botas el diez pero bueno también tienen verla

Voz 1220 36:07 Andy Timberlake hizo un guiño a un incidente que ocurrió la otra vez que estuvo en la en el descanso de la Super Bowl allá por el dos mil cuatro hace ya catorce años ya que tuvo un lío con una con una Jackson cuál de las tres Jackson La Toya Jackson Janet Jackson o Phil Jackson

Voz 41 36:25 creo que fue si crees

Voz 1119 36:27 mire aquí recuerda la doble

Voz 1220 36:31 vale vale

Voz 1119 36:34 hoy cumpliría ciento seis años la esposa de Hitler cumpliría ciento seis años que como sabéis se suicidó con él en el bulevar se bueno pero te acuerdas del nombre Iñaki hombre

Voz 7 36:47 Ana no nos va a Eva habrá

Voz 1119 36:54 la verdad es que me

Voz 10 36:57 claro

Voz 1220 37:00 yo lanzamos algo algo más festivo que celebrar el cumpleaños de esta señora es el día que se celebra ahí Jamaica Ike homenajea su cantante más universal hoy en Jamaica es el día de quién

Voz 2 37:13 no

Voz 7 37:14 pues le pregunta

Voz 40 37:19 madre mía Bob Marley Se rumoreaba eh

Voz 1220 37:22 que se sumaba a mariguana muy poco no está confirmado poco te voy a decir extrema terapéutico exacto a siempre te voy a decir algo

Voz 1119 37:31 pues venga Baker el doble Lampre bueno venga mira te voy a decir tres noticias alrededor de la marihuana

Voz 1220 37:40 dime una de ellas es falsa y a ver la casa donde fue abatido Bin Laden se encontraba rodeada de tres plantaciones de marihuana que al parecer bien la de bueno desde que se legalizó la marihuana la segunda desde que se legalizó la marihuana lo Holanda el consumo de drogas duras ha disminuido ida tercera comer un mango maduro veinte minutos antes de fumar disminuye el efecto una de las tres es falsa la segunda cuál ha visto la segunda es

Voz 1119 38:08 que que en Holanda baja el consumo de drogas

Voz 1220 38:10 tras desde que se legalizó la marihuana pues galas están aquí las la verdad el mango no es al revés si te comes un mango maduro no es más que doble toma becas y te gusta sí sí es si hubiese querido si hubiesen querido homenajear en en Jamaica no ha a su cantante su músico más universal sino a su deportista más universal estaríamos hablando del día de quién Usain Bolt ya soy igual última pregunta me gusta mucho eso sí me gusta pero no se del telón y aparece Jesucristo llama mayor imagínate que en la Cruz y todo esto ya Just Jazz Mayo no está retirado ya está quejándose porque no llega a fin de mes como se llama la película muy parecida a una de Mel Gibson o porque no se a se llamaba la de sonar cuál era la Pasión de Cristo la pensión

Voz 7 39:26 que esto es bueno es muy mala han sido

Voz 1220 39:36 tres tres errores pero con una doble ocho de diez muy bien y rápido vamos con Adrián Adrián tienes que hacer ocho más vale venga dale sí he estado en Lanzarote este fin de semana por cierto un sitio increíble cuya capital es tres opciones Arrecife pues Puerto del Rosario o Maspalomas a recibe perfecto cuál ha sido el tres opciones celebración de cumpleaños participación en la regata Lanzarote Fuerteventura galardón del lanza Touriño de honor o las tres discreto día lanza con

Voz 1119 40:12 el lanzaroteño lanzar

Voz 1220 40:14 no calla nunca que haya si es la haber Adrián

Voz 1119 40:19 cumpla cumpleaños perfecto

Voz 10 40:23 así señor

Voz 1119 40:27 se cumplía años bueno Adrià escolta para la Met Adrián para que veáis

Voz 1220 40:34 tú lo has todos los oyentes de La Ventana lo bien que nos llevamos en Todo por la radio cuántas personas del equipo de Topo

Voz 1119 40:40 no es que me llamaron para felicitarme tres opciones casi todos segunda opción Francisco Toni hoy perdón Francia lo digo en mi tercera opción nada

Voz 1220 40:51 Diez

Voz 1119 40:52 nadie venido sí

Voz 1220 41:01 gracias gracias eh esto fue el domingo pero hoy hoy por hoy cumple años sesenta y cuatro castañas éste sí que está cercada meta Juanito de la Cruz un legendario legendario jugador de baloncesto en serio Juanito de la Cruz tenía un apodo inglés opciones mucho si es que el lagarto el pibe o Brujita

Voz 7 41:21 proscrito los Bruce

Voz 1119 41:25 el dar un abrazo lagarto pregunta alienígena

Voz 1220 41:30 tú para flexible sí el sábado se entregan los Goya me puedes decir tres palabras que resumen con Goya

Voz 46 41:40 como creo yo

Voz 1220 41:42 ya muy bien no

Voz 46 41:44 que total sacaba acabaría aburriendo si la pero no sacarán ha para cocina vale me dejas vale un apellido ha dicho ya hecho ha dicho

Voz 1119 41:58 de todo perfecto para nosotros los Goya es uno de nuestros buenos son los premiados

Voz 1220 42:05 es un gran pintor y tal pero en Nicaragua un Goyo o una Goya es en Nicaragua tres opciones una persona muy presumida un sabe lo todo un listillo un cuñado o un pintor de brocha gorda es un sabes lo estaba muy bien bien qué somos vaya que es un Goya ha sido un Goyo si es Salvador llaman Goya la resaca no que yo también cosas recuerda que es un langostino un crustáceo una fruta o un oficio religioso eso que va después del maitines es pues ve del maitines ningún mangos Tino crustáceo fruta oficio religioso sanción fruta que te ayuden a la fruta una fruta muy bien Pinar a julio venga pero esa no es una es una pregunta no de mangos Tino sino de langostinos como se llamaba el langostino más famoso y ligón de pesca no llevarme a casa a casa con decirlo sí claro a ver si te parece no Adrián silencio por favor

Voz 41 43:22 no te digo

Voz 1220 43:23 sí como bigotes que dices ha dicho el Bigotes llama bigotes no no no

Voz 7 43:28 ya bien entrada de cobro

Voz 1220 43:32 va por cierto tienes que decir una doble te preguntas

Voz 41 43:36 quiero es doble ya sí ha dicho eso

Voz 1220 43:39 cuál es su tío muy educada demasiado más te venga darle ahora la semana pasada tenía preparadas pregunta sobre Federer no las pude hacer pero voy a rescatar una por lo menos cuatro Grand Slam lleva Federer quince veinte ó veinticinco

Voz 1119 43:53 xx xx si bien ultima pregunta cuidado sabes

Voz 1220 43:59 si aciertas corre pasas sino en pasas vale no sino a empatan cuidaba su silencio por favor que es fantástica de las mejores Se abre el telón y salen dos vascos en Nueva York se cierra el telón qué tiempo va a hacer mañana yo ya mola así silencio se abre el telón y salen los vascos en Nueva York se cierra el telón qué tiempo va a hacer mañana Adrián vamos vamos

Voz 41 44:29 no pero él puedo elevar

Voz 1220 44:33 sí puede delegar no no no no decirlo ya ya ya ya que a ver sus

Voz 47 44:41 bueno muy bueno