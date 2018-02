La Ventana de la Tele (06/02) | Carme Chaparro: “Cuando se trata de defender los derechos no me callo”

Voz 1 00:00 un millón buscábamos puedan nada que no tuviéramos en casa con un arma en la mano que seguro que da más miedo un loco que les

Voz 2 00:42 hoy en los estudios de Radio Valencia Mariola buenas tardes hola hola hola cómo estás sucio has visto algo un título de The Crown si habrás visto temporada fíjate que el otro día el otro día me encontré a a Boyero fuera de su día aquí en el en la radio está enganchado venía de comprar la serie en la hice la está tragando enterito esta esta mañana le faltaba solo un capítulo de la temporada sí claro si la habéis visto se encareció todas además de con la otra la vida novedad pues hay que verla eso sí que tiene en la no hay que verla Carles

Voz 1504 01:16 es esta es excepcional de verdad a ella se que hablamos muchas veces de series punteras pero ésta tiene algo que no tiene ninguna otra de ese cese

Voz 2 01:26 no no decir empezando por el presupuesto hombre el personaje dentro el Astra e usted de maravilla no me acordaba cuando justo cuando decía esto Nieves Concostrina porque le ponía cara yo ahora ya no pienso en él

Voz 1504 01:39 no pienso en en este señor en este actor pienso siempre su cara ya es él

Voz 2 01:45 si hace hace tanto frío en el estudio ahí de radio hacía como para que bueno sí sí sí

Voz 1504 01:49 es que me ama entonces yo me he hecho una gran Francino sabe no tiene Twitter

Voz 2 01:52 no pero se lo estoy enseñando y si lo estoy viendo lo estoy viendo perfecto es bueno Mariola ya sé que quieres ya sé que quieres hablar de Ottey hablaría

Voz 0313 01:58 hemos hablaremos después se pero antes tenemos que saludar a una invitada a la que querría por cierto presentar con músicas

Voz 4 02:03 viendo Bing Bing cara Tim foros se tinglado Lima Moro

Voz 5 02:13 qué dice esta canción de Serrat que hace veinte años que tengo veinte que aún no tengo el alma muerta que me hierve la sangre que aún puedo cantar Joy que aún tengo voz Joan puedo creer en Dios es bueno nuestra invitada hace veinte años que tenía veinticinco recién cumplidos

Voz 0313 02:30 lleva dos décadas en los informativos de Mediaset primero en Telecinco de donde se marchó pues como hacemos todos un poquito emoción

Voz 6 02:37 así terminamos casi como dos mil dieciséis que se acaba ya me van a permitir hoy un adiós especial tras veinte años aquí en Telecinco dejo este plató pero no sólo este plato dejo este plato pero no me voy muy lejos me quedo en la que es mi casa en Mediaset a partir del nueve de enero les espero en un lugar que también me hace muy feliz Noticias Cuatro de lunes a viernes a las dos de la tarde en cuatro les espero hay como siempre al otro lado ustedes dan sentido a nuestro trabajo gracias por acompañarnos que las del

Voz 1 03:07 el dos mil diecisiete

Voz 2 03:09 el Larguero adonde se fue

Voz 7 03:12 presentar Noticias Cuatro de lunes a viernes la cebada remiten pero el frío se intensifica el temporal se queda las

Voz 8 03:19 que me mantienen cortadas a esta hora setenta y tres carreteras ya hay ciento treinta y una en las que son necesarias cadenas Castellón se lleva una parte accesos imposibles y quitanieves por los pueblos

Voz 2 03:30 es el arranque de hoy mismo Carme Chaparro buenas tardes hay que ir no estar aquí por todo por lo menos

Voz 0313 03:37 por el cumpleaños de ayer ayer parece claro cuarenta

Voz 2 03:40 hay cinco años ya hace una señora de mediana edad no te apuntas a la letra te apuntas a la letra de la canción de Serrat has todo bien todo lo que dice a Serrat siempre siempre que letras tan gran poeta no es el Bob Dylan español sí pero los cuarenta de ahora son los treinta cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco segundos tras los treinta y cinco coma treinta y es mi abuela iba ya de luto casi con cuarenta años

Voz 9 04:04 yo nosotras a mi actora tú vas con pantalones

Voz 2 04:07 rotos y camisetas pero por dentro está ya un poco que ya tienes

Voz 7 04:11 vino a mí no me oye

Voz 0313 04:15 cuando una eche la vista atrás y después dos décadas ya en la tele en informativos básicamente qué es lo primero que te viene a la cabeza de recuerdos de reflexión de todo Karma

Voz 9 04:24 pues que ha aprendido mucho que he tenido la inmensa suerte de trabajar en lo que me gusta que es en estar día a día contándole las cosas a la gente que nos está viendo que nos está escuchando con un equipo maravilloso de gente en lo que no hubiera soñado nunca cuando empecé a estudiar Periodismo así que en lo muy muy muy afortunada que es hoy

Voz 0313 04:41 que han cambiado en estos veinte años en los informativos de televisión que son muchas cosas por dónde empezaría donde pondrías el el foco en primer lugar tú

Voz 9 04:49 yo diría dos cosas primero la tecnología cuando yo empecé en la tele y para hacer un directo te tenían que mandar la unidad móvil quieran

Voz 2 04:56 Camiño el día anterior yo recuerdo el primer directo

Voz 9 05:00 dice para para Telecinco me dijeron tú estás segura que mañana llueve hombre aquí el Servei Català de meteorología dice que mañana el Maresme se puede inundar huye que tiene que salir un cambio en esta noche de Madrid para hacer un directo no yo creo que sí oye y las previsiones

Voz 2 05:13 que tiene todo el tiempo y el prime y efectivamente subida a un camión

Voz 9 05:17 es más porque porque se había algunas imitaciones muy importantes por un lado la tecnología pero por otro lado hablabais antes de The Crown de las series el lenguaje audiovisual ha cambiado la gente ve las SIVE es una serie de hace veinte años te parece antigua la mejor serie de hace veinte años dices que mal soporta el paso del tiempo pues

Voz 2 05:36 entonces era el lenguaje divisó la cambiado

Voz 9 05:39 Islas informativos que es televisión también han cambiado ese lengua la manera de contarlas sí

Voz 0313 05:44 la pregunta o la duda sería si esa innovación tecnológica tan brutal y que tan buenos resultados puede ofrecer no pas pregunto eh no pasen ocasiones por delante de lo que es el relato informativo de lo que se acentuar la la importancia de una noticia sino convertimos a veces digo convertimos todos un poco la información en algo excesivamente espectáculo a veces a veces a veces pasa yo creo que estamos empate Jandro por informa empezando por información del tiempo que es algo que venía de muchos

Voz 10 06:11 no dedicarle minutos y minutos

Voz 1504 06:13 pero gusta mucho la informar a los ya lo se gusta entretiene mucho entretiene mucho hoy es muy divertido y luego claro hay mucha audiencia efectivamente indebido

Voz 9 06:24 lentamente de todas maneras ayer los otros o hoy no hemos abierto con el tiempo hemos hecho un pequeño apunte hemos ido porque hay otras cualidades y luego hayamos hemos contado al tiempo al final pero ayer sí pero pero claro es que ayer tenía una ciudad como como Madrid que tiene cuatro millones de personas cuatro millones de vehículos colapsada y el aeropuerto Ferrando intermitentemente eso evidentemente es una

Voz 0313 06:43 sí sí no no sí sí ayer si ayer no tiene ninguna ninguna duda cogía espectáculo versus información rigor tú crees que son conceptos incompatibles o no

Voz 9 06:51 yo creo que nosotros los periodistas estamos ahí para poner el límite es decir yo recuerdo la primera vez que dio una imagen brutal a través de las redes sociales que no me la creí que era cierta hace muchos años en Rusia muchos cinco seis años un coche en Rusia los coches van con cámaras en los retrovisores porque los seguros les piden que lleven cámaras porque si no oye nadie se fía de un accidente un coche grabó cómo se estrellaba un avión pasaba por delante de la carretera y el avión se estrelló en la cabecera de la pista y gesto no puede ser verdad ir verdad entonces esa imagen la tenemos gracias a aquel tipo la grabó y la colgó en las redes sociales es que eso también es muy

Voz 1504 07:26 importantes hay una parte de Carmen que está muy desarrollada que su vinculación a las redes sociales no siempre aclamada porque ella también tiene haters verdad Carmen unos cuantos

Voz 1 07:37 no pero pero lo lleva muy bien ella

Voz 1504 07:39 la es muy activa muy bien activa quiero decirte hace a mi me gusta mucho nosotras no sabemos si yo la la Le celebro digamos su posicionamiento yo no sé si tú eres consciente de que esto va un poco más allá de tu perfil como presentadora de informativos y que no sé si te lo has currado porque has querido ha sido casual pues mira a sabéis que me metió a mí en Twitter una buena a mí

Voz 9 08:04 a destaca que Sonia Sánchez que es la nacional el viernes Twitter hace muchos muchos años al poco de abrirse Twitter me mate tuitear Hazte Twitter Karma entonces yo me me quedé una cuenta de Twitter un poco por Sonia venga silla este que es gente que nos que está en las ruedas de prensa de del Consejo de Ministros de tal y te vas a enterar antes de que lo cuenten a radio antes de que lo saquen los diarios digitales y un poco me picó el gusanillo Easy Jet y empecé pues por curiosidad porque Twitter sí que es cierto que depende de la gente que sigas te alimenta muy bien a nivel de información

Voz 0313 08:32 es un avisador sí sí

Voz 9 08:35 donde realmente me di cuenta de que Twitter hará muy muy útil a ese nivel fue os acordáis ese puente en el que hubo que ya no se puede llamar huelga pero que se cerró el espacio hay

Voz 2 08:45 hola los controladores y AENA

Voz 9 08:47 ah antes de queman antes de mandarnos los correos electrónicos a los periodistas iba avisando de la apertura de parte del espacio aéreo español Saro el espacio de oro de A Coruña hable a través de Twitter si yo tenía me me baje el teléfono móvil al plató lo iba viendo vamos contando en directo no nos habían llegado todavía los correos de AENA

Voz 0313 09:05 yo recuerdo ese puente de la Constitución porque estaba volando

Voz 2 09:07 el Ampurdán no había ni una madre mía lo puso ahí sí sí sí claro he dicho en globo sí sí claro

Voz 0313 09:19 sólo avión

Voz 2 09:21 qué maravilla de imagen o Carme debe tú lo has dicho Carmen perdona tú

Voz 1504 09:27 a paso real cuéntanos la verdad estemos este momento emocionante de abandonar Telecinco que había sido tu casa para pasar a cuatro pero cuando te lo dicen los sientes como que como un premio como algo que no te gusta que que que que cómo lo sé cómo lo ve

Voz 2 09:44 pues mira en realidad pero yo siempre hace estas preguntas si has conocemos es mucho tiempo

Voz 11 09:49 Arévalo ahora mismo no haría las mismas pero es lo que hay que hacer a mira a

Voz 9 09:56 el cambio físico ha sido muy poco y quizá lo percibe más el espectador pero yo me he ido de verdad además no es metáfora dos mesas más allá porque compartimos la redacción llevaba ya trece años en fin de semana sólo a alguien que trabaje en fin de semana todos los fines de semana sabe lo que es eso mi hija pequeña cuando se enfadaba conmigo pequeña te estoy diciendo con un año y medio cogía cualquier cosa se la ponía el hombre decía pues ahora me voy a la tele y te quedas esto aquí sola

Voz 2 10:20 yo no desayunaba en Fahmi

Voz 9 10:22 a mis hijas no sabían lo que era estar en familia desayunar comer o cenar y entonces para mí cuando Juan Pedro Valentín M dice te vienes un momento al despacho de Pedro Piqueras conmigo yo pensé Dios mío dos jefes en un despacho y que me digan que cierro la puerta mala noticia sí fui cada diez digamos que con los intestinos Leaks cuando se esas metros cuando cerrar la puerta y me dijeron a mira Karma que hemos pensado que que ya es hora de que de que hay un cambio contigo ibas a cuatro a presentar el mediodía dije vale me puedo iría para que no se arrepiente eran estoy muy muy muy feliz además me ha tocado un año en el que han pasado muchísimas cosas tanta espérate pero estar allí todos los días contando las dos de la tarde que es cuando pasa a todo me hecho inmensamente feliz como periodista

Voz 0313 11:09 no sé si podrá superar en esta etapa aquella cuasi adscripción atlética que te inoculó Ribagorda en el fin de semana después de tanto tiempo y que tú llegaste admitir

Voz 6 11:19 oye Pepe una cosa yo sigo queriendo que gane el Atleti Portillo vale así que cuando traigas un jamón a la redacción

Voz 1504 11:26 Don o embutido

Voz 12 11:29 los o las anchoas eso

Voz 7 11:31 no manda su mensaje tú me invitas que yo vengo vale pues mira el compromiso está ahí se mantiene el Atleti

Voz 13 11:38 el mar con la lata que te da dado bombea Atleti pero bueno se ha sido también de grandes momentos y has compartido conmigo la alegría por su puesto que el próximo jamón cuando gane mi Atleti la Champion súper jamón estarás con nosotros claro que sí porque siempre tendrás tu corazoncito en el fin de semana un beso Karma eso siempre es aislados

Voz 9 12:04 me pasó con el Athletic muy gracioso mi hija pequeña mi marido es muy muy sencilla muy muy mundial Sevilla y luego del Real Madrid yo soy del Barça pero bueno de aquella manera entonces Emma cuando empecé ir al cole un día les estábamos enseñando a ir al baño y entonces claro cuando enseñas son ahora al baño estado mucho rato en la taza del váter hasta que aprende a a hacer pis

Voz 1504 12:24 lo a otras cosas entonces de repente la vimos

Voz 11 12:27 al en el Atlético de Madrid

Voz 9 12:31 me dice mi marido tú estás oyendo eso en el baño digo yo creo que es nuestra hija no es un gol del Atleti y entonces yo esto me lo enseñó o Thiago que canta Gul Gul entonces yo fui a la profesora al día siguiente digo mira a mi hija tal no pasa nada porque en casa somos muy dialogantes dice no es que Thiago el hijo de Filipe Luis

Voz 2 12:48 se pasa todo el día en que la SER Lagoa LIC entonces todas las claro a nuestros daba igual pero lo pero había padres merengues que decían Esto no pueden es

Voz 7 12:57 claro por la rivalidad

Voz 2 13:00 déjame que lo prometido es deuda Mariola Cubells quiere hablar un momentito de

Voz 0313 13:04 de de de hotel de Operación Triunfo ya hay que hacerlo obviamente

Voz 14 13:08 esto que me encanta esta chica

Voz 5 13:11 no se al margen de otras consideraciones del espectáculo televisivo de todo

Voz 0313 13:15 me encanta vaya a mira esta canción de M Clan mira como la Sato

Voz 15 13:18 no es el y ero

Voz 0313 13:33 porque para que no la conozcan el original

Voz 16 13:37 eh eh pero que eh eh

Voz 2 13:57 Carlos Tarque buenas tardes hola qué tal tocayo como

Voz 0313 14:03 oye eso Sorpresa sorpresa noche además no tampoco sois muy de de este tipo de programas abordamos hablar contigo con Ricardo Jo pero está cómo cantó Amaya miedo ayer eh

Voz 17 14:14 bueno ya lo sabía de hace una semana con la música de OT la verdad es que como Twitter

Voz 2 14:19 la chica de cobro encanta si si un español que dice una chica de Otegi en lugar de decir

Voz 18 14:24 no no no es que todavía no era tanto la Madrid

Voz 17 14:28 a mí me dijeron no hay una chica noté que está cantando que bien nos queramos derechos de autor no ya por la dije bueno bueno alias y muy importante y la verdad que ella al la verdad que me emocionó lo hizo muy bien se le tengo admiración no sé la edad que tiene pero salir ahí pianos lo que toda España te están mirando y afrontar una canción como miedo que es un tema muy lírico y que precisa de de de bueno la verdad que muy bien enhorabuena

Voz 6 14:54 estás contento pero si no no Ramos que está contento con el resultado

Voz 17 15:01 pues hombre estoy contento con el resultado de ella porque la verdad es que lo defendió muy bien y ganó luego para no para nosotros es un tema de de que haya un ganador por eso te digo nos nosotros no somos muy de concursos

Voz 2 15:14 los que tengan que ver con lo artístico no porque el hecho de que

Voz 17 15:16 la persona gane y que luego hay uno que que no gana que para nosotros es una cuestión más de eso tiene que ver más con una carrera deportiva no de entregar el primero el segundo el tercero entonces no emoción los defensores de los concursos bueno en este caso de es un programa de televisión que es un reality que ver con eso tengo que con la música en sí mismo pero bueno una canción una canción sirve para que una canción la conoce mucha gente para que era alguien se emocione pues por nuestra parte

Voz 18 15:46 esto Carlos Tarque un abrazo muy grande amigo muchas veces un abrazo a vosotros gracias

Voz 14 15:53 fiel

Voz 5 15:57 yo no los espectadores

Voz 19 16:02 sí fue en nada buena una buena final que ya lo que tú decías Carles

Voz 2 16:06 al margen de cualquier otra consideración es una niña que

Voz 19 16:08 canta muy bien y que tiene mucho

Voz 2 16:11 talento y eso a mí me parece que el mensaje que transmite es estupendo es muy positivo no

Voz 0313 16:16 eso Karma una historia como ésta como T que se ha convertido en un fenómeno nacional eso puede entrar en la escaleta Toni informa

Voz 5 16:23 de otra cadena en la radio hablamos por ejemplo no no no tiene nada que ver entrar no

Voz 2 16:28 sí claro poder otra cosa es que su cadena que en este caso como otros hacen con sus productos y venga yo una tira otra Imaz pero eso es un ápice el criterio de noticia quiere Milán porque podría pero no entrada nosotros es que hoy hemos tenido veintitrés minutos informaciones más y no nos ha cabido pero podría porque ha trascendido porque ella es un fenómeno esta ya no es sólo ya es un fenómeno

Voz 19 16:51 en una cosa de de Carmen relacionada esto que

Voz 20 16:54 la ambos muchas veces relacionada con el feminismo porque Carmen además también se posiciona no es una Sadam y me gusta mucho porque no siempre es fácil dar la cara como que por eso no le atacan solo por eso

Voz 1504 17:07 pero yo quiero saber tu opinión sobre si es necesario o no cuando tú tienes una visibilidad como la que tienes

Voz 2 17:14 la cara en esto y mantener una

Voz 1504 17:17 acción no se y contar lo que pasa yo creo que crees yo creo que en mi caso que que soy

Voz 9 17:23 conductora de informativos son necesarias dos cosas uno primero que no se nota quién voto es decir ya no se puede notar a quién voto porque mi credibilidad va en ello que no se noten mis ideas pero sí que es cierto que que en temas de calado social en derechos humanos mi visibilidad como como personaje medio público que lleva tantos años tiene que servir para algo tiene que servir para algo como mínimo que sirva para luchar por los derechos de las personas que no tienen los mismos derechos que buena parte de la población eso sirve tanto para las minorías como para las mujeres que Nico Kenny cobramos igual ni tenemos igualdad efectiva en la sociedad

Voz 0313 18:05 yo estoy de acuerdo entre exhibirse y esconderse está al comprometerse que es un término medio pero de mucho valor añadido y eso es lo que yo personalmente creo que no que se deba pero que se puede hacer

Voz 9 18:15 yo creo que sí y que además ya que yo en mi caso recibido este regalo de poder trabajar en lo que me gusta tantos años tantos años idea de hacerlo con equipos maravillosos y de tener esa visibilidad la única manera que tengo de retomar un poquito de ese regalo que me he dado a la profesión es poder ayudar a la gente que necesita que yo enfoque mi luz mi faro hacía esas personas hacia su causa

Voz 0313 18:37 arma quiero preguntarte por no soy un monstruo que es una novela que muchos oyentes recuerdan hora habrán leído porque lo hemos hablado además aquí alguna vez en La Ventana se qué estás escribiendo

Voz 2 18:45 ya estoy acabando Benin City tenía tenían el taxi digo a ver si te mato a alguien más este camino hasta aquí pegada a un ordenador Juan

Voz 0313 18:52 no será seria de televisión porque lo va a ser película película

Voz 9 18:55 llamar Sebastià e va a ser película a casi casi ya estamos con el proyecto embrionario y trata a partir de junio los vamos a poder sentar a hablar muy seriamente

Voz 10 19:06 que la peli el final no se desvelará tampoco hasta el último segundo como en la última línea de la novela

Voz 9 19:12 pues espero que no espero que no de todas maneras como ya he leído mucha gente y yo esto lo dejo en manos de los que saben es decir yo he sabido escribir una novela pero luego hacer películas no sé porque no he hecho nunca y habrá gente guionistas directores productores que sabrán mucho más que yo entonces lo que ellos me digan estaba fenomenal

Voz 0313 19:30 muy bien Carme Chaparro ha sido un placer tenerte en La Ventana gracias