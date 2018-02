Hora 25 Deportes: ¿Habrá sanción a Piqué? (06/02/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 0919 00:26 lo fundamental de la selección española de fútbol sala

Voz 3 00:28 que está peleando por meterse en cuartos de final del Europeo pero vamos a abrir con Piqué

Voz 0919 00:34 no podríamos dejar hablar tiene algún día dejé muy difícil va a seguir siendo noticia le van a sancionar no le van a sancionar la Liga de Fútbol Profesional ha pedido al Comité de Competición

Voz 4 00:47 que analice el G

Voz 0919 00:49 esto que hizo Piqué el otro día en Cornellà mandando callar a la grada es una provocación no es una provocación si es una provocación puede ser sanción esto dice el presidente de la Liga el jefe de los clubes Javier Tebas para mí se quejan

Voz 5 01:03 pasión en los que va a a campo contrario pues creo que íbamos evitarlos por lo menos por nuestra parte lo pasaremos la competición y que se decida si es hacer habló en otras lamento de Japón ciudades que ciertas formas de trabajo les José a provocación para eso ya no lo decido yo es

Voz 0919 01:19 así que la papeleta al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol habrá sanción de uno a tres partidos para Piqué

Voz 6 01:27 será perdonado

Voz 0919 01:30 creerán los miembros del Comité de Competición que ese gesto no es una provocación a la grada Barcelona Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 01:39 buenas tardes Jesús y el Barça que cree en el Barça hay enojo tras la decisión de Teba este denunciar a Piqué entiende Tebas como escuchábamos que el gesto generó crispación el Barça se pregunta si a partir de ahora Tebas su plantará el papel de los árbitros considerados como primera autoridad disciplinaria iba a denunciar codazos peinetas u ofensas que Larbi otro novio o decidió no sancionar el Barça no va a replicar Jesús nos dice un portavoz se va a limitar a apoyar a la defensa de sus jugadores es el caso de Piqué y Busquets a quién competición ha decidido investigar el Comité Técnico de Árbitros noticia Iturralde también está molesto con la intervención de Tebas los especialistas yo acabo en derecho deportivo muestran dudas sobre si prosperará la denuncia de Tebas los unos dicen que no hay precedentes Iker sin sanción del árbitro es difícil y otros creen que Piqué debe ser sancionado porque su gesto es premeditado para ofender teniendo en cuenta el contexto de sus declaraciones contra el Español antes y después del partido

Voz 0919 02:37 habrá que esperar por lo tanto pero hay denuncia el comité analizará lo que hizo Piqué en Cornellà en seguida estamos en Sevilla en la previa de la semifinal partido de vuelta de Copa entre el Sevilla y el Leganés enseguida hablamos también de dentro de ocho días en el Bernabéu Real Madrid París Saint Germain una eliminatoria que va a decidir muchísimas cosas y en la que hoy la UEFA le ha dicho al Real Madrid que no podrá jugar como se esperaba Carvajal pero antes un mensaje ojito el tema Piqué da para mucho

Voz 7 03:14 pues mira yo lo de Gerard Piqué a mí no me extraña a mí me parece lo normal y lo lógico que está fatal que le insulten supuesto eso está por eso está por descontados esos sobreentiende lo único es que el alimentáis potencia eh potencia el que ve hagan estas cosas que les digan esas cosas claro además esta trayectoria suya ya ir lejos porque claro aquí se olvidan las cosas no quieren reseñar pero yo recuerdo esa actitud pude ver de clasista sabe que ya aquí humillantes osea degradante e cuando tenía esos enfrentamientos y esas cositas con determinadas personas que estaban al frente de una puerta en una discoteca o o algunos policías que osaba multar le en fin ella hacen los olvida pero corazones a adiós

Voz 0919 04:15 dejad vuestros mensajes

Voz 8 04:17 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve Juan

Voz 9 04:31 dice Gallego deja de hablar mal

Voz 10 04:35 Suárez y fíjate en las entradas de cristal

Voz 0919 04:38 ya Nos Ronaldo que son mucho peores

Voz 10 04:40 Javi las enseña por Televisió

Voz 8 04:43 por el de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:00 dentro de una semana vuelve la Champions dentro de ocho días a esta hora estar a punto de comenzar en el estadio Santiago Bernabeu el partido de ida entre el Real Madrid en Hoy la UEFA le ha dicho al Madrid Javier Herráez que no perdona a Carvajal y que ese partido no lo podrá jugar en el lateral derecho del equipo de Zidane buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes si no hacer rebajas la UEFA

Voz 11 05:22 el Comité de Apelación ha desestimado el recurso del Real Madrid lo esperado confirman la sanción a Dani Carvajal aunque el futbolista bueno era optimista hay pensaba que al final será la podían quitar recordemos que en Nicosia veía la amarilla acarreaba suspensión ante el Dortmund último partido de la primera fase de fusión dos partidos una por la acumulación y otra por forzar esa amarilla según la UEFA por tanto baja frente al París Saint Germaine esa plaza la va a ocupar Nacho Fernández recordemos que cuando no estuvo Carvajal por lesión bueno un tema médico pericondritis concretamente jugó a Rafa como lateral derecho frente al Tottenham tanto en la ida como la vuelta jugó en la ida o regular invade la vuelta a Rafa en esta vez en esta ocasión no va a estar en el once inicial va a jugar Nacho Fernández que va a ser el secante en principio de Neymar

Voz 0919 06:07 pues menuda papeleta Farah Nacho por cierto que el rival del Madrid el París Saint Germain juega hoy partido de Copa en Francia no están en el equipo con que sale Emery José Palacio buenas tardes

Voz 1038 06:18 qué tal muy buenas gallego octavos de final de la Copa de Francia ante el Sochaux a las nueve y cinco de la noche en teoría una eliminatoria sencilla para los de Emery porque es un segunda división juega con Lass Diarra titular como mediocentro defensivo el equipo con Kevin portería cursado Joaquín B Thiago Silva y Meunier quiere decir que descansan Yuri Vercher Dani Alves y Marquitos las escoltando a Drexler y arriba en papel Cavani Di María está fuera de la lista Neymar en teoría por gestión del entrenador irrumpió por una lesión en una lesión muscular y lo Celso sancionado así que también está también en la convocatoria en el banquillo Thiago Motta que es la primera vez que entrar en una convocatoria después del siete de enero Neymar dejas

Voz 0919 06:56 hasta hoy después de un cumpleaños que ha durado tres días no me extraña que Emery le dé descanso ocho XXXVII Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 07:54 mañana en el Pizjuán vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Leganés en la ida empate a uno vamos a conocer las novedades cómo afrontan los dos equipos ese partido que es la puerta a una gran final el Sevilla de la como estaba Fran ronquido buenas tardes hola Gallego muy buenas Nolito va a ser baja segura por una lesión en el abductor que le aleja de la convocatoria se va a ofrecer mañana ojo no hay debate en la portería Sergio Rico portero titular yo no sé si muchas veces ha escuchado a las puertas de un partido tan importante como éste un entrenador dar la alineación sino es así Montera lo ha hecho hoy el las

Voz 9 08:33 eh Lenglen Escudé Sanabria Correa Muriel

Voz 0919 08:41 también fan bien podría cambiar mañana pero no lo creemos ese es el once del Sevilla se ha dejado atrás al Mudo Vázquez que será titular atención apercibidos Lenglet mercado y Franco Vázquez si alguno una cartulina se pierde la final mañana la lista de convocados y estreno del autobús donde dice de puerta a puerta dicen que nunca nos rendimos el autobús de de Sevilla sí del vehículo no es que vaya a poner el autobús eso eso es lo bueno aclararlo si él danés que está en un momento histórico pudiendo meterse en una final de Copa del Rey después de haber eliminado al Villarreal y al Real Madrid como afronta el partido de mañana en el Pizjuán Óscar Egido buenas tardes

Voz 9 09:25 hola Óscar

Voz 1643 09:26 la Gallego buenas tardes el Leganés que hace nada apenas cinco minutos acaba de salir de esta instalación deportiva de Butarque hasta la estación de Atocha para viajar en AVE a las nueve y veinticinco va a llegar a Sevilla a eso de las doce de la noche y viaja con las bajas de Mauro que por lesión además se quedan fuera de la lista ya a Serantes y Mantovani que hoy ha sido padre por tercera vez antes ha entrada a puerta cerrada en Butarque el macho sin Cuéllar que es por tanto en Getafe pero portero va convocado una rueda de presa de ser Garitano ha sido distendida ha empezado con risas le hemos preguntado por el once como Montella Él ha dicho que no lo iba a dar él tiene claro del premio gordo no es llegar a la final sino que él quiere el premio gordo

Voz 15 10:04 el verdadero premios ganar no jugar jugar pasar es es más por lo demás no nos vale no a mí por lo menos no vale la idea

Voz 16 10:15 es tener esa mentalidad de querer ir competir de si hay opciones de poder pasar pasar si tenemos opciones de poder ganar ganar eh es es es es el único pensamiento luego ya veremos hasta dónde llegamos

Voz 0919 10:27 esa primera semifinal mañana

Voz 4 10:30 el

Voz 0919 10:31 pasado mañana el jueves la vuelta de la otra la que enfrenta en el campo de Mestalla al Valencia el Barcelona ya sabéis en la ida ganó el Barça uno cero cómo está el Valencia de Marcelino que recupera cómo afronta ese partido como bastar Mestalla Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 10:47 hola buenas tardes Gallego lo fundamental en lo que todos los valencianistas están preocupados y pendientes sexy Guedes va a poder jugar o no el el encuentro ayer estaba prácticamente descartado Marcelino no quiere arriesgar nada por si acaso Se lesionara ir recayera para la Liga pero hoy ha entrenado con bastante normalidad por lo menos la previsión es que el jugador como mínimo esté convocado tiene que haber una reunión para ver entre los médicos y los técnicos se iban a tomar los riesgos o no pero el problema que hay ahora mismo Gallego es que el Valencia B quizá no se va a llenar Mestalla para el partido de vuelta y el Valencia ha decidido activar un plan para que todos los abonados del Valencia que han tenido que pagar para ver esta semifinal y han tenido que pagar entre diecisiete y treinta y cinco euros antes de saberse el resultado de la ida ahora como ven que no se llena sólo hay tres quinientas entradas vendidas de cincuenta mil han decidido en el club que los abonados que ya se sacaran la entrada o que se la vayan a sacar ahora les cuesta Ence XXXV setenta euros si van con un acompañante aunque sea de público en general las entradas les costarán sólo entre diecisiete y treinta y cinco euros con lo cual los abonados están cabreados porque al final les cuesta más barato a los amigos y a los propios abonados y todo porque ven que a lo mejor no van a llenar Mestalla el próximo jueves

Voz 0919 12:03 quieren que haya un ambientazo para meterse en la final remontando la eliminatoria ante el Barça en lo deportivo Jordi Martí volvemos a Barcelona pendientes también de Si llega a Piqué

Voz 0985 12:13 claro las dudas están en defensa hay que ver como dice Si llega a Piqué a pesar de la confusión sobre sus molestias

Voz 17 12:19 Vermaelen hoy no ha entrenado todavía con el grupo con lo que quizá llega el turno para Yerry Mina Messi que solo jugó media hora contra el español vuelve al once inicial ya a partir de ahí Valverde tiene para elegir y de sobras con Coutinho Alcácer incluso el revivido Aleix Vidal

Voz 0985 12:37 te quiero decir Jesús que la precariedad atrás contrasta con la exuberancia de recursos del Barça

Voz 0919 12:43 arriba no llegar a Piqué Yerry Mina podría debutar y la pareja de centrales serían un City Yerry Mina bueno pues así se presenta las dos semifinales de Copa y mientras tanto el resto de equipos preparando la jornada de liga del fin de semana vamos a ver que tiene el segundo de la clasificación el Atlético de Madrid el Cholo Simeone lesionados importantes en la parte de atrás Miguel Martín Talavera estamos preocupados por la recuperación de Godín buenas tardes

Voz 1576 13:11 qué tal buenas tardes Gallego si Diego Godín que al final no tiene afectada la mandíbula perdió sus tres piezas dentales en las han reconstruido pero la buena noticia Gallego es que hoy se le ha visto

Voz 0919 13:21 el Cerro del Espino evidentemente tiene un plan

Voz 1576 13:24 cinco no va a entrar con sus compañeros para evitar golpes está descartado del partido frente al Málaga el próximo fin de semana pero la buena noticia es que no está descartado para jugar frente al Athletic de Bilbao dentro de dos por lo tanto esa es la buena noticia que es visto por el cerro al igual que Savic que se recupera de ese pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo Vitolo apunta titular ante el Málaga vuelve es la buena noticia Filipe Luis el lateral izquierdo

Voz 0919 13:47 por cierto noticia laterales que hoy contabas en SER Deportivos ayer anunciábamos la renovación de Vrsaljko qué va a pasar con Juanfran

Voz 1576 13:55 pues que eso no va a evitar que el Crevillente continúa en el equipo terminaba contrato el treinta de junio bien como hemos contado esta mañana va a renovarle falta algunos flecos para cerrar seguir un año más la Atlético de Madrid al final va a contar Simeone con esos dos laterales la próxima temporada hay tan sólo la búsqueda va ir a buscarle un compañero con el que se juegue el puesto Filipe Luis en el lateral izquierdo

Voz 0919 14:18 ciudad vamos a Vigo donde juega el mejor delantero esta temporada del fútbol español Iago Aspas el único que él está haciendo sombra a los goleadores del Barça Luis I vez y a Messi hoy de Iago Aspas y de su futuro ha hablado el director deportivo del Celta Miñambres porque Aspas es un jugador veterano pero todavía tiene mucho gol Paula Montes ha dicho buenas tardes

Voz 1694 14:45 qué tal Gallego buenas tardes como decía en la temporada de Espasa no sorprende a nadie no me la jornada ocho pero ya lleva quince goles sólo por detrás de Suárez de Messi en ese pichichi sus goles además le han dado catorce puntos al Celta para su director deportivo para Felipe Miñambres es sin duda uno de los mejores delanteros del mundo y de Europa algo que hace que en el Celta no estén del todo tranquilo gallegos ante la posibilidad de que a un equipo aún presidente entrenador sale cruz un cable y pagaría abonar los cuarenta millones de euros hay de cláusula que tiene el delantero de mañana eso sí también la tranquilidad esa parte positiva para que Yago Aspas se vaya el jugador tendrá que querer ir escuchamos a Felipe Miñambres

Voz 18 15:26 un equipo oí y lo puede hacer pero bueno yo creo que lo más importante es que lo disfrutamos cada domingo oí hablar de estas situaciones que son difíciles pero pero que bueno el fútbol los los números que se está moviendo últimamente cualquier cosa puede pasar en cualquier momento pero sí que teníamos espectacular no sea lo que lo que hace un domingo sí y otro también pues pues bueno está entre los mejores delanteros el mundo está en entre los mejores delanteros de la Liga española

Voz 1694 15:57 por cierto que Gallego que acaba de llegar a lo vota ya están pensando en ampliar la contraer el contrato y también la cláusula de rescisión que en este momento es de treinta y cinco millones de euros

Voz 0919 16:06 gracias Paula seguimos en Galicia ayer a esta hora estábamos pendientes de la rueda de prensa de presentación de Clarence Seedorf como nuevo técnico del Deportivo hoy ha sido ha entrenado por primera vez con su plantilla yo ha despedido Cristóbal Parralo lleva tres entrenadores esta temporada el Depor Fran Hermida buenas tardes

Voz 19 16:27 qué tal Gallego buenas tardes efectivamente primera sesión de trabajo para Clarence Seedorf y primeras normas tres sesiones dobles va a afrontar el equipo muy mañana y pasaron entrenamientos mañana y además comiendo juntos quieres de la plantilla disfrute de ese tiempo compañía y que además puedan intentar tejer lazos de unión entre ese vestuario quinto tras unos saltaban al campo en la sala de prensa se despedía Cristóbal Parralo sin reproches de ningún tipo señalando los malos resultados como los únicos causantes de su salida enviando este mensaje de unión en un momento tan delicado para el Depor

Voz 0038 17:01 yo creo que ahora hay un partido importantísimo el lunes pero que tenemos que todos los que amamos y queremos al Deportivo debemos estar unidos no reprochar nada estar juntos porque de nada sirve el tirar balones fuera sino estar todos juntos asumir la situación de entre todos llevar en volandas al equipo para que gane el partido del lunes y el siguiente no fiebre lo que a partir de ahí se pueden ver las cosas de manera diferente

Voz 0919 17:24 el Deportivo antepenúltimo de la clasificación con diecisiete puntos empatado con el pleno el penúltimo la Unión Deportiva Las Palmas que ayer ganó en el último partido de la jornada uno cero al Málaga da un saltito hacia arriba el equipo de Paco Jémez que deja al Málaga último hundido con trece puntos en la clasificación el Málaga que ya sabéis está entrenado por José González que sustituyó a Michel cuál es el panorama ahora mismo Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 20 17:53 hola buenas tardes completamente de Salvador poca gente en Málaga en el Madrid no confía ya la permanencia porque se necesitan las cuentas son claras ocho victorias en dos partidos que quedan ya está el momento tan sólo ha ganado tres por lo tanto el conjunto malaguista está absolutamente hundido en la clasificación ya ha intentado solucionar todo que de José González que en tres partidos tan sólo ha conseguido dos empates y se ha intentado conseguir en ocho fichajes en este mercado invernal ya han debutado siete hice pero la presencia de él es que en cualquier caso el panorama es desolador en el mundo de maravilloso muy mucho tiene que cambiar la cosa ha ocurrido un milagro para que el Málaga se sale

Voz 0919 18:25 realmente lo tiene muy complicado fue una bocanada de aire en la que recibió ayer Las Palmas con el hall gol de Alilovic casi casi en el descuento buenos hemos juntado al principio que bajo el Paris Saint Germain copa en Francia con eso Cho pero José Palacio estamos pendientes de otras ligas los torneos por ejemplo está jugando el Bayern de Munich si ya ha terminado el partido del Bayern de Munich la verdad que lo ha tenido fácil el conjunto de Lluc

Voz 1038 18:50 ante un Tercera el líder de la tercera alemana el gong ha ganado cero seis con goles de Coma Lewandowski Kimi Toll hizo doblete de Arjen Robben por cierto Lewandowski con su tanto son veinticinco goles en todas las competiciones séptima temporada consecutiva que acoge estos registros en la mala noticia en la lesión de Müller ha dicho Heynckes que tiene un golpe en el muslo que no parece grave pero necesitaban retirarle del campo

Voz 0919 19:11 ocho y cuarenta y nueve hora25 deportes en la SER seguimos

Voz 3 20:02 Jesús Gallego

Voz 1293 21:13 buenas tardes Gallego pues con Paco sábana como siempre en la portería con Ortiz con el capitán con polaco con Miguelín con Álex que intente prácticamente de oro el que está utilizando ahora Venancio en todo el Europeo un europeo que ya tiene tres semifinalistas recordemos Rusia Caixa eclesial que ayer Kazajistán que se clasificó ayer Portugal que se ha clasificado hoy ha ganado ocho un Azerbayán Ricardinho se ha convertido en historia porque metió cuatro goles y con veintiuno superado ahora bien como máximo goleador de la historia de los europeos sigue siendo histórico sigue siendo magia y hoy España las nueve juega contra Ucrania buscándose favoritos claros no

Voz 0919 21:46 bueno a ver fabricó sonado peligroso bueno ver pues bonito es claro

Voz 3 21:51 ha empatado a cuatro contra Francia una debutante favoritos claros pero hay que demostrarlo pero bueno hay que demostrar gracias

Voz 0919 22:00 Toni en el Larguero contamos cómo les ha ido a la selección española de fútbol sala ya hablamos de la selección española de baloncesto ayer esperábamos la lista de el seleccionador Scariolo para los próximos compromisos de la selección ya sabéis las ventanas viva que no pueden jugar uno Los Molinos de la NBA ni los de la Euroliga la selección al final la lista no se ha hecho pública pero Xavi Saisó sabemos a quiénes ha comunicado Scariolo que va a citas con la dio final

Voz 1982 22:27 la lista fue enviado a la Federación Internacional la FIBA con veinticuatro jugadores como tú bien

Voz 0919 22:33 dices no se hizo pública o de momento parece ser que será

Voz 1982 22:35 a la próxima semana pero se han filtrado que hay cinco jugadores de equipos Euroliga Rudy Fernández Real Madrid Victor Claver Barça Alberto Díaz del Unicaja San Emeterio del Valencia y el Chacho del CSKA estos jugadores tienen escasas posibilidades de jugar esta segunda ventana vamos a ver si el segundo partido hay alguno que pueda hacerlo la base de los diecinueve restantes son los mismos que ganara en los dos partidos de la primera ventana más las novedades de Pablo Aguilar Javier Beirán esto es lo que sabemos por otro lado hoy también se ha sorteado la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino que se va a disputar del veintidós al treinta de septiembre en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife España va a estar frente a Bélgica Japón Puerto Rico en este Mundial en la primera fase de grupos el primero pasa directamente a cuartos segundo y tercero juegan octavos de final

Voz 0919 23:28 gracias Xavi en lo hacemos fenomenal en ese Mundial femenino en Tenerife NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena si quieres abrir la información de la NBA hablando de Kobe Bryant que sigue opinando sobre la actualidad de los Lakers

Voz 27 23:42 sí porque en unas declaraciones que recoge la Agencia EFE ha dicho que no hay ningún tipo de debate que cuando Pau Gasol se retire los Lakers tienen que retirar su camino

Voz 3 23:55 no hay debate alguno cuando se retire tendrá su número en lo alto el pabellón la realidad es que no habríamos ganado esos dos títulos sin él nosotros lo sabemos todos lo sabemos pero estoy deseando que llegue el día en el que recibo su homenaje de su discurso desde el centro del pabellón su camiseta en lo alto del Staples Center mientras recibe una ovación del público que tanto le ha apoyado durante todos estos años o así lo ha dicho Kobe Bryant no hay ninguna duda

Voz 27 24:18 tras recordar que Pau ganó dos anillos con los Lakers en dos mil nueve en dos mil diez dos seis veces All Star Ike los Lakers ya no te creas que requiera muchas camisetas de porque con toda su historia sólo han retirado diez eh con nombres tan ilustres como Kobe Bryan Wilt Chamberlain te pero bueno vamos a ver ojalá pueda estar ese dieciséis de Gasol en lo alto de él y como curiosidad te digo que estas declaraciones de Kobe Bryant las ha hecho en la fiesta de nominados a los Oscar porque él tiene un documental un cortometraje documental que está nominado llama Basque con el que cuenta con pocos

Voz 0038 24:50 tú sus robos emociones buscar sus fe

Voz 27 24:53 sentimientos después de dejar el baloncesto en lo deportivo partidazo de Ricky Rubio en la victoria de Utah contra los Pelicans a Riki m veinte puntos y once asistencias ante el nuevo equipo de Nikola Mirotic el hispano montenegrino

Voz 28 25:04 no solo sumó cinco puntos y tres rebotes y el otro español que jugó fue Juancho Hernangómez bueno jugó sólo estuvo minutos sobre el parqué en el triunfo de Denver frente a Charlotte para hoy a la una Cleveland Orlando con Calde a la una y media Boston Toronto con Ibaka Memphis Atlanta con Marc Izmir walkie Nueva York Hernangómez y a las cuatro y media Oklahoma Golden State con Álex Abrines Grace

Voz 0919 25:24 a Javi el próximo día nueve de este mes comienzan los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur en Pyongyang y ahí va a haber una representación española como opciones de medalla claro que si hoy se han despedido viaje largo Paco Hernández ha estado con ellos pago cuenta no buenas tardes

Voz 21 25:40 qué tal Gallego buenas tardes si mañana viaja ya a los representantes españoles vamos a tener trece alguna están allí ya esperando en también Corea del Sur entre el nueve y el veinticinco de febrero se van a disputar los Juegos Olímpicos de invierno y hoy han sido recibidos por el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco yo lo de los protagonistas Lucas que es el abanderado y que va a cumplir años el día que va portar la bandera que participa en snow board Clos y que ha despedido así de esta forma

Voz 0038 26:06 quiero ir a disfrútalos vos quiero disfrutar el día en que estoy abanderado que cumplió veinticuatro años disfrutar competir y disfrutar los líderes a América oportunidad que tengo en por supuesto

Voz 21 26:19 que lo voy a seguir dando todo como siempre he hecho otro de los representantes españoles protagonistas es quién Salarich y que ha sido el último en clasificarse esta mañana lo ha conseguido consiguió su plaza ha explicado cómo ha recibido la noticia

Voz 29 26:32 bueno yo creo que ya todo está en orden la verdad es que me he enterado mucho es un letón ya me ha llamado esta mañana diferentes Mateos estaba literalmente durmiendo he visto que me llamáis digo ostras que que me va a decir ahora si iba ha dicho que que cómo iba vía digo bueno me acabo de despertar ahora tenía planeado como he dicho el presidente del COE que iba a jugar a gol y me he dicho bueno poder esté una mala noticia no puedes ir a jugar al golf actúan maletas y tienes que viajar a Madrid porque vamos a ser

Voz 0919 26:59 el Indico que notición por favor te dicen eso nada que vas a ser olímpico a disfrutarlo King desde el día nueve contamos cómo van esos Juegos Olímpicos de invierno los vamos esta semana con lo nuevo de echar Chess

Voz 9 27:15 pop electrónico Escocia con la voz de Lauren Perry no dejamos algo

Voz 1293 27:23 una malísima noticia en la Champions de baloncesto eliminado el Movistar Estudiantes dos Un partido en Venecia se quedó fuera de la Champions a las ocho y media empezó a jugar el Iberostar Tenerife en cancha del gana será líder bueno ahora está ganando treinta y uno veintitrés

Voz 0919 27:35 sigue hora25 no cambies el día que seguramente Barceló nos cuenta el lanzamiento del Falcon heavy