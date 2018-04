Niños a 30 euros: un viaje por Benín, el país de la infancia robada

Voz 1913 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 00:05 con tan Jones Barcelona

Voz 3 00:11 longitud estén dos grados quince minutos latitud norte nueve grados treinta minutos Benin país de África Occidental limita al norte con Burkina Faso y Níger al este con Nigeria

Voz 0194 00:25 al oeste con Togo y al sur con el océano Atlántico el Golfo de Guinea Nicolás Castellano va a convertirse en nuestro guía nuestros ojos con él en los próximos meses

Voz 0116 00:35 estos vamos a pasear por las calles de sus ciudades de sus pueblos vamos a recorrer sus

Voz 0194 00:40 Mercados y vamos a conocer algunos niños que nos van a contar sus terribles historias sus vidas un recorrido por Benin el país de la explotación infantil Sara vítores buenas noches Ángels bueno hoy también como cada día queremos escuchar a los oyentes

Voz 4 00:53 eso es pueden enviarnos notas de voz al Whatsapp del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres que pueden también escribirnos a la página de Facebook que es Hora veinticinco o a la de Twitter sería arroba Hora veinticinco

Voz 5 01:05 eh

Voz 7 01:10 yo

Voz 8 01:14 sí

Voz 0194 01:21 en las calles de Cotonú la capital económica de Benín viven más de un millón de personas prácticamente la mitad de ellos son niños como Angela

Voz 1620 01:29 eh

Voz 9 01:29 a la altura se se dos Bit chinche

Voz 10 01:36 sí sí tengo catorce años excesivos Ll trabajo vendiendo en el mercado más mercados admite día consiste en venir anclas a las siete de la nada más salir voy al mercado trabajador y vuelvo a casa quiero estudiar para ser médico cubrió inyecciones a las hacen

Voz 0194 02:01 esta niña que quiere ser médico trabaja algo terriblemente cotidiano en este pequeño país de África Occidental donde el setenta por ciento de los niños trabaja a diario berlinés cómo van a comprobar Un país de auténtica explotación

Voz 10 02:15 no

Voz 0194 02:18 este bullicio es el de tanto topa uno de los mercados informales más importantes de África donde trabajan y viven casi doscientas mil personas de las que al menos siete mil son niños explotados

Voz 11 02:29 muchos de ellos duermen sobre la basura o paso en que era bajar la noche aquí en la basura incluso para dormir así tienen que pagar también aquí letradas al jefe de la zona es gente que viene de otros barrios sino lo venden todo y no pueden regresar corren aquí donde las antes helada o ceses necesidades de este primer gol

Voz 0194 02:56 Giulio un cooperante italiano que colabora con Manos Unidas se convierte en nuestro guía por este infierno

Voz 12 03:03 Giulio Melanie en italiano e yo trabajo por lo lo los padres al Llanos en las de hermana salir llanas en Benin a Cotonú hace seis años medio bueno dónde estamos ahora que es lo que estamos ahora estamos en el mercado de tanto para el segundo mercado más grande de África de lobbies estamos aquí porque da en este mercado hay cada día ciento ochenta mil personas que trabajan si en dieciocho hectáreas hay también se mil siete mil niños

Voz 1620 03:40 incluso en medio del recorrido pues los tenderetes en los que se venden de de frutas y hortalizas a cabeza o parte de animales pestilente para ceremonias de vudú

Voz 12 03:50 está lo la verdad

Voz 13 03:52 mal de la cabeza de los Federici lo escolar

Voz 1620 03:55 cobradores de la misión salesiana nos piden que ofrecemos atención a un niño como es uno de los que pasa la noche en el hogar de mamá Margarit este niño de ocho años trabajando un molino de especie y cobra el nueve mil francos al mes al cambio es menos de catorce euros la falta de un verdadero registro de los niños hace que con ello se pueda ser cualquier cosa como denuncia Junio

Voz 12 04:19 me cosa esquí en los Anfac no están registrados Moon tienen un acto de Sansa todos esto permite hacer lo que quieres pero ellos quieren porque prometen el niño con eso te lo que tiene este sí sí necesita deben de lo bien significa que lo ibas necesita hacer órgano hay tráfico de órganos en Nigeria

Voz 14 04:52 este es el mercado de los niños pero no sólo porque trabajen en él ellos mismos son una mercancía en este país se puede comprar un niño por sólo treinta euros

Voz 12 05:02 está estimado que hay una venta de entre cuarenta es en cuanto a mí las niñas cada años en Benin por la explotación económica y esta niña cuarenta cincuenta mil Se venden para estar en el país para llevárselas me dije que puede ser que llegan de de de de de del país al lado como que aquí es parten ahí los dos los dos gobiernos lo sabe y algo algún plan para evitarlo claro que lo sabes le escuché a un misionero español a Juanjo vale decir que aquí se vendían niños niñas por treinta menos pues a puedes cobrar menos y esto funciona se pasa al norte del país donde hay tantas niños un hombre catro mujer te dejan a un niño por empañe cobró cinco mil cepas usted los dejan como como si como hiciera o un trozo de P déjame pero no hay afección no hay he respecto no ahí

Voz 0194 06:27 cada año más de cuarenta mil niños son vendidos en Benin les presento a una se llama habla vendida en Nigeria

Voz 0116 06:34 no nos encontrada en los busque muchísimas veces pero nada después de nueve daños hace un mes he vuelto a ver a mis partes en

Voz 9 06:44 en el estimule zanjó

Voz 15 06:48 ella es de Togo de madre y padre lo que sucedió es que en su barrio a mí un joven que comercia Nigeria así que cuando era pequeña ese hombre le pagó a sus padres para llevarse la digerida tenía ocho años ese llevó también a uno de sus hermanos como era pequeña pensaba que era su hermano el que se llevaba a Nigeria pero no ese hombre se llevó a Nigeria y los vendió eso fue en dos mil ocho y en dos mil doce el Servicio de Protección al Menor dos vendió aquí Nos contó la historia y empezamos a buscar a su familia pusimos anuncios en la tele y la radio pero hasta ese momento no encontramos a sus padres no bajamos los brazos y seguimos buscando con los datos que nos habían dado

Voz 1620 07:35 la hermana Josephine detalla cómo habla fue vendida con sólo ocho años la mujer que la compró en teoría lo hizo cinco la niña vivía encerrada en la casa no sabía ni el nombre del pueblo a la mandaron a comprar en la encontró de su ubicada a la policía

Voz 15 07:51 antes de pedir cinco años con esa mujer que la compró ella le pidió a comprará algo en su barrio en Nigeria pero la policía la paró en la calle y le preguntó dónde vivía habla dio el nombre de su barrio donde había vivido con la familia y ahí saltaron las alarmas y la enviaron a la llegada de Alminova y finalmente nos la enviaron no fue la familia quién la envió a Nigeria fue ese hombre que Andrew por cinco años a la mujer

Voz 1620 08:19 no sé cuánto habla fue enviada por la policía nigeriana la brigada del menor en coto no allí a la Casa de las hermanas Salesianos la niña no recordaba ni siquiera el nombre y apellido de sus padres religiosas comenzaron a buscarlos acudiendo incluso a los medios de comunicación cuando casi habían perdido la esperanza gracias a la radio nueve años después al fin los encontró

Voz 15 08:44 la alcaldesa de su localidad Nos ayudó a poner un anuncio en radio hicimos un número de teléfono para esconda fue el verdadero padre de habla tiene escuchó nuestro comunicaron la radio ni Nos llamó y fue a ver a la alcaldesa allí se reencontró con su familia con su padre con su madre su abuela y algunos hermanos con una suerte es como resucitar una niña que había perdido a su familia durante tantos años extrañamente ya no se podía comunicar con ellos porque había olvidado su lengua local no podía hablar con su madre y necesitaba de un traductor habiendo olvidado suelen

Voz 1620 09:20 el reencuentro se produjo el veintisiete de noviembre dice sonriente la hermana Josephine que cuenta cómo han puesto esa fecha como el cumpleaños de habla porque no sabía ni siquiera el día de su nacimiento sin embargo la reinserción familiar de estos niños no suele ser nada fácil horas habla a que no quiere volver a vivir de momento con sus padres

Voz 0194 09:37 porque no quiere que la fuerza casas matrimonio forzoso venta de niños explotación Giulio destaca el pésimo estado de salud en el que suelen encontrar a estos pequeños y cómo cuesta sacarlos de la calle porque la sociedad acepta el trabajo infantil

Voz 12 09:54 pero no tenemos la posibilidad de intervenir justo cuando nos vemos una matanza aún a alguien me de despierte porque en la sociedad y ha aceptado Le Le el facto que los niños trabajan esta es un pacto

Voz 13 10:13 que aquí llaman cultural

Voz 12 10:17 exacto el niño de la calle a él es la escasez de la calle que viven en el mercado trabajan a al lado de la tía de la madre de el de alguien de la familia o yo o no están esto estado L son pegados si no Name non llevan el dinero duermen muchos aquí en el milagro todo el mundo dormía aquí todo el mundo

Voz 0194 10:48 pero en medio de este horror también hay esperanza esta música de La Barraca de los Salesianos en mitad del mercado es un auténtico salvavidas

Voz 16 10:58 en el mercado muy lentamente para detectar niños Haris en el mercado de niñas que trabajando lo que sea no saben aquí para un primer contacto aquí es donde hablan con ellos y les preguntan un poco por esos porque eh porque estar solos en la calle

Voz 1620 11:13 Marta Goyeneche responsable de Proyecto de Manos Unidas en Benin explica como todas las mañanas dos educadores se recorre en el mercado para analizar los niño e intentar rescatarlos

Voz 6 11:24 ya debilitó porque es el educador lleva diez años

Voz 1620 11:27 haciendo esas callejuelas del mercado del que ha sacado ya

Voz 6 11:29 miles de niños entre nueve y diecisiete años

Voz 1620 11:35 el objetivo de estas actividades en la barraca que los niños se diviertan se vayan abriendo venciesen a contarnos sus historias explica Christophe muchos cuenta se han quedado en la calle por problemas familiares malos tratos o los efectos de la poligamia la mayoría de los que encontramos en ese momento en la barraca pasan la noche en mamá Margherita

Voz 17 11:55 como a la casa de los Salesianos llamada mamá Marguerite esos niños de mercado Guitar todo lo que llevan encima en una cesta vemos como manejando un coche de plástico de color rojo una pequeña trompeta verde varios peines y un trozo de cristal afilado es el arma entre comillas con la que trata de defenderse en la calle

Voz 12 12:17 como es con quién

Voz 1620 12:19 entre setenta y cien niños duermen cada noche en este auténtico oasis frente a la violencia de la vida en la calle esta noche hallando veinticinco cuenta el encargado de la recepción que apunta el nombre y el dinero que lleva cada uno ataques iban a la cama los animadores juegan cantan y bailan con ellos tratan de devolverles la infancia o que sea sí

Voz 17 12:37 las día llega la hora de irse a la cama

Voz 1620 12:45 el padre Celestin les da una charla de los peligros de la calle Canal rezando una oración que muchos de ellos son animistas evangélicos antes de subir a tumbarse sobre una esterilla tienen que ser cacheados para evitar que

Voz 6 12:57 introduzcan en los cuartos elementos punzantes aquí pasan la noche hasta que a partir de las seis de la mañana vuelven a poner rumbo al infierno de Merca

Voz 10 13:10 dos vuelos

Voz 0194 13:13 de la calle la violencia poder dormir seguros pero para recuperar estos niños la clave es la educación para empezar enseñarles a leer y escribir porque la mayoría nunca ha pisado en colegios

Voz 10 13:25 a su nunca ampara no ya las unos amigos familia aquí están en uno metros y hasta aquí llega aquí con diez años nunca había ido a un taller de costura de trabajo me levanto a las seis de la mañana empieza el colegio a las siete y media hasta las doce y después de salir a trabajar hasta las diez de la noche trabajo duermo en el taller se gusta ver ver el Mundial

Voz 17 14:01 gabán lo encontramos en plena acción a la hora el recreo

Voz 1620 14:06 está aporreando el futbolín que son fan absoluto del Real Madrid con su profesor Ambrós

Voz 6 14:12 nos paramos

Voz 0744 14:13 a estos niños los llamamos los no escolarizados porque nunca habían pisado un colegio hasta que llegaron aquí empezamos en el primer año con un programa de alfabetización básica y en tres años ya completan la educación mínima ya pasan a escuelas taller

Voz 1620 14:25 lo que pasa en la llamada Escuela acelerada en tres años les enseñan la educación primaria aunque muchos continúan en el mercado

Voz 0744 14:35 trabajan y cuando salen a las doce y media semana sus trabajos y sus ocupaciones diversas hay niños que se van al mercado a vender otros trabajan en talleres otros en sus casas con los que tienen padres hacemos un trabajo de sensibilización para hacerles ver que los niños tan pequeños no deben trabajar y que tienen que ser niños que no abandonen el colegio para ir a trabajar

Voz 1620 14:53 Mustafá es otro de sus alumnos

Voz 18 14:57 mira que con agua no tengo trece años tengo aquí puedo estudiar y ser un ciudadano el día de mañana y alimentar a mi familia trabajo madres en casa y vendiendo no dejarse en el mercado tengo cuatro hermanas y un hermano

Voz 1620 15:10 Cedric de diecisiete años lleva dos años viviendo en esto hogar de los Salesianos aprendiendo un oficio

Voz 6 15:15 está orgulloso de haber sobrevivido a la K

Voz 19 15:19 el peor recuerdo de la calle ser maltratado que me viera en la calle sucio que me decían niño de la calle niño de la calle en nuestra lengua Se dice la mujer con la que trabajaba me maltrataba como si fuera un niño vendido todo el día trabajando a cambio de nada lo que viví fue grave pero sobrevivía a pesar de que los hombres del mercado también te pegaban si no tenías dinero te quitaban todo teléfono si tenías los zapatos y la ropa te dejaban sin nada

Voz 0194 15:59 en otro centro en una casa de la esperanza antes de comenzar con los talleres de cocina panadería los alumnos empiezan así el día aquí se formó otro estudiantes de panadería

Voz 1620 16:12 sigue viviendo con los salesianos

Voz 6 16:17 soy yo tengo siendo aquí en el hogar

Voz 20 16:21 cuando tenía seis años mi madre se murió entregaron a una tía poco tiempo a las tres semanas dejé de ir al colegio después trabajaba para un señor y con ocho años y eso porque daba la habilidad trabajando me pegaba me empecé a buscarme la vida son mercados me volvía loco en el mercado

Voz 1620 16:40 casado casi la mitad de su vida viviendo bajo cartones

Voz 6 16:42 yo estuve más años viniendo en la calle más de siete años muy difícil

Voz 20 16:51 a veces cuando vas a buscar dinero los más mayores te lo quitan cuando te acuestas desvelado cuánto dura no puedes ganar dinero no es fácil el mercado lo más difícil era dormir en la calle cuando llovía nos dormíamos porque era imposible dormir profundamente o te robaban o te pasaban cosas negativas esos siete años nunca pude dormir profundamente tenías que estar alerta por si te venían a robar o hacer algo malo caravana

Voz 9 17:22 que vuele

Voz 6 17:28 la alarma del Horno acaba de sonar en la panadería en la que trabaja u Ritz de diecisiete años estuvo dos viviendo en la calle se que para tener un futuro para ser alguien depende mismo pasé muchas capas antes de llegar aquí si llego a saber de la existente da igual Margarit ayuda pues no habría acabado en la calle he tenido suerte y ahora soy mi propio jefe la vida en la calles muy dura porque son oportunidades la calle es muy difícil estuve dos años viviendo en la calle hay mala gente en la calle ladrones te puede matar es demasiado

Voz 1620 18:04 no sólo aprendió un oficio en la Casa de la esperanza de las hermanas salesiana ahora es él quién ayuda a su familia con su salario que sale de los quince céntimos de euro que cuesta una la barra de pan paga el colegio a su hermano pequeño

Voz 6 18:15 no lo sé cuando mi padre murió yo tenía trece años y en la familia no había nadie que nos ayudara me vine a Cotonú empieza a trabajar en el mercado a ganar dinero por mí mismo empecé a ir a La Barraca después a dormir a mamá Margarit al principio trabajaba diría en el mercado dormía comencé a estudiar con el padre Juanjo que estaba con nosotros

Voz 1620 18:43 el sultán está batiendo merengue para un bollo suizo los panaderos de pasteleros que se forman en la Casa de la esperanza son los más demandados del país

Voz 9 18:50 ya cuál de ellos

Voz 21 18:55 en los últimos tres años podemos decir que el setenta por ciento se han reinsertado con nuestra formación profesional y que han conseguido trabajo el curso quedamos es muy práctico Salem bien formados porque salen con oficio aprendido en Benin es la única escuela de formación profesional para chicos en situación difícil

Voz 9 19:14 o puede martes

Voz 0194 19:19 pared con pared en la Casa de la esperanza está la Casa del Sol en lugar de niñas que ya son madres

Voz 8 19:24 es eh

Voz 10 19:34 me llamo Vanessa soy de con tengo dieciséis años y soy madre de una niña que se llama es que tiene un deje el colegio en Primaria pues pues viene a casi en su barrio conocido señor que me dejó he sido víctima de violencia y una vez que me quedé embarazada mitos yo mucho y me dijo que me fui a casa de sus padres pero ha en la calle

Voz 1620 19:56 no hay otro centro igual en Benin construido por Manos Unidas y Médicos del Mundo este hogar de niñas madre tiene una capacidad para una docena de ellas que sufren todo tipo de trampas

Voz 10 20:08 deje la casa de mis padres y me dediqué a caminar por la calle no sabía dónde iba después de varios días me encontré a un hombre al que le conté mi historia y me habló de esta casa donde ayudaban a niñas como yo con proyectos con lo político así conocí la Casa del Sol aquí me han acogido muy bien he tenido suerte de estar aquí en familia de ocuparme de mi ni idea primero en fin

Voz 0116 20:32 el director de esta Casa del Sol en la que corretea

Voz 1620 20:35 sin parar dos gemelas a la que vigilan dos voluntarias Europe

Voz 0116 20:38 las que la Casa del Sol acoge a las niñas víctimas de todo tipo de violencia y buscamos su reinserción y formación profesional les ayudamos a buscar una segunda oportunidad a estas niñas que una vez embarazadas son rechazadas por sus familias que suelen expulsar de sus casas por los embarazos intentamos una media Acción Familiar si es posible sino con un tío o una tía para que vuelva a su entorno o con quién la chica quiera ir les hacemos un apoyo psicológico especialmente a las víctimas de violencia hacemos mediación charlas de grupo y en los casos posibles buscamos la reintegración familiar también les ayudamos judicialmente para buscar a los responsables de esas violaciones

Voz 22 21:23 unir un coche

Voz 0194 21:27 de la dureza de la ciudad de las calles de Cotonú emprendemos un viaje al interior del país cuatrocientos kilómetros después llegamos a para Cuba una zona rural donde los abusos siguen siendo igual de alarmantes según el Ministerio de la Familia el ochenta y ocho por ciento de las niñas han sido víctimas de algún tipo de violencia entre los que hay casos extremos como el de Senna

Voz 23 21:53 me llamo Senado era pequeña mi madre había muerto y le había dicho a mi tía que me cuidara pero me maltrataba no me daba casi comida y un día que tenía mucha hambre me bebió que iba a coger un trozo de pescado empecé a comerme lo pero entonces me cogió la mano y me la metió en aceite hirviendo con los dedos quemados me encerró en una habitación durante varios días los dedos se empezaron a pudrir los vecinos veían que yo no salía de casa se preocuparon llamaron a la policía vinieron y me encontraron en la habitación y a ella la detuvieron y la condenaron a cinco años pero el marido pagó la fianza irse fueron Hato estuve dos días encerrada hasta que me ayudó la policía ella estaba

Voz 15 22:43 loca se fue dato

Voz 6 22:45 esta pequeña quiere imitar a su maestro quiero convertirme en profesora para el día de mañana

Voz 1620 22:53 su referente es la hermana sufra así a quién le preguntamos si recuerdan un caso tan cruel como el de Senado

Voz 1913 22:59 sí escuchen el de un niño de

Voz 1620 23:01 cuatro año vendido como un animal dentro de un saco de Ross un niño de cuatro años

Voz 1913 23:06 cosa que su propio padre a todo lo metió en un saco como a un animal lo quiso vender en Nigeria para ganar dinero el padre ya había echado a su madre con mucha violencia y entonces cogió al niño mató lo metió en ese saco de arroz para llevárselo a Nigeria venderlo desafortunadamente para él la policía lo atrapó en el camino y lo metió en prisión a niños atrajeron aquí los cuidamos que ceder al colegio impactada ver a ese niño que no sonreía jamás era agresivo

Voz 1620 23:36 ciento ochenta niños pasaron en dos mil diecisiete por esta casa donde encuentra protección de la violencia de la trata o incluso salvan su vida lo llevados niños brujo son recién nacido víctima de una práctica brutal en retroceso pero que aún continúa en zonas rurales lo matan al nacer si tienen alguna de estas características

Voz 1913 23:55 nosotros los llamamos niños no integrados aunque también los llaman niños palcos aquí hay dos casos lo que sucede es que cuando ese bebé nace la madre muere en el parto

Voz 6 24:05 dice que el niño o niña es lujo gente en cada barrio que se encarga de matarlos

Voz 1913 24:10 con sus vidas o roban y los Velde después hay algunos casos que lo sacan como sea para salvarles la vida de los entregan en otros pueblos y a veces los traen a la policía o aquí si nacen con dientes también se dice que son niños brujos que hay que matarlos es una práctica de zonas rurales sobre todo en el norte Cora en el norte profundo es una práctica animista ideas que se siguen por costumbre las dos que están aquí es porque las madres murieron de infarto las cifras de niños muertos por esto son cantidades importantes no lo sé exactamente a veces nos traen bebés los mando para el fanático no te puedo decir pero son una Dierón

Voz 0194 24:51 atención psicológica educación acogida y formación profesional son algunos de los servicios que ofrece esta casa de acogida donde acaban de llegar muchas pequeñas víctimas de matrimonios forzosos en venir más del treinta por ciento de las niñas son obligadas a casarse

Voz 1913 25:07 a los niños excomunión forzoso les damos formación en cultivo agroalimentario productos cosméticos costura cocina mermeladas galletas un poco de todo una vez que termina la formación ya hemos tenido tiempo de sensibilizar a los padres intentamos la reinserción familiar si es posible pero muchas veces hay problemas trabajamos

Voz 1620 25:29 el encargado de la brigada del menor de parar aquí es el agente des gran colaborador de la hermano frase por trimestres

Voz 24 25:36 vivimos como mínimo cincuenta nuevos niños es muchísimo es lo que no llegó a concebir ya estamos desbordados en las comisarías de parangón hay casos de niñas moradas de años que sufre maltrato niños traficados trata de niños como estamos cerca de Nigeria a muchos los envían a las minas a trabajar

Voz 0194 25:53 terminamos con otro nombre propio el de gracia que huyó de la violencia y que ha conseguido zafarse además del matrimonio forzoso

Voz 23 26:01 venga ya los mayores quiero casarme hizo que no tenía diecisiete años metía me quería obligar pero yo me negué dice que aún era demasiado pequeña también quería convencerme yo decía que no podía casarme me escapé de casa me fui al bosque porque me negué a un matrimonio forzoso mi tía me decía tienes que ser una mujer con hijos pero me negué no quería casarme era todavía esta es una de las

Voz 0194 26:25 caras de Benín un auténtico mercado de niños donde estos hogares estas escuelas se convierten casi en su única esperanza

Voz 25 26:33 mi yo se moría

Voz 0194 26:50 Nico buenas noches que puede este recorrido yo no sé de que estás acostumbrado a viajar a países en situaciones complicadas si este ha sido un viaje diferente

Voz 1620 26:58 hombre es impactante no como tú dices junto a muchos países donde desgraciadamente como en este caso no se nota muy bien la suerte de nacer en un punto geográfico en otro que nace allí está condenado no sólo su infancia sino su futuro no lo hemos visto al Níger lo hemos visto en Jordania ahora con la refugiado sirio lo hemos visto en Haití a mí me ha recordado Benín en muchos pasajes de la vida cotidiana a las calles de Puerto Príncipe la cantidad de niños que viven en la calle explotado devenir no sólo se fue a Haití el embudo de lo que estamos hablando es de la ceremonia no se portó una especie de de poco respeto a la dignidad humana no donde el sistema económico y la pobreza extrema que qué parte del país en una setenta ochenta por ciento de gente que lo pasa fatal y que no tiene un dólar al día para vivir en una pequeña burguesía como en otros muchos países

Voz 26 27:49 qué ve muy bien aquí con nosotros están

Voz 0194 27:52 Clara Pardo que es la presidenta de Manos Unidas desde mayo del dos mil dieciséis clara muy buenas noches buenas noches y Juan Pablo López metías teólogo Se fue a Benin donde ha estado durante veintiún años y ahora ha vuelto a su diócesis en La Rioja Juan Pablo muy buenas noches las buenas noches nuestra manera definir Benin es esa no el país de la explotación infantil es la definición más dura pero lo más exacta

Voz 26 28:12 luego exacta es no sé si es la única pero desde luego es exacta es un país que estremece ver la explotación que estremece ver a los niños niños además con la mirada perdida pues porque lo que han sufrido yo para mí también he viajado como vosotros sí ha sido uno los viajes más duros que he hecho ver ese mercado con los niños durmiendo en la calle con heridas infectadas pues porque dormían encima la basura y con miedo con la mirada perdida te decían que no podían dormir por la noche pues porque les porque tenían que proteger lo poco que tienen que es muy poco en todo eso es muy duro

Voz 0194 28:45 de las muchas cosas que los contaba Nico atención el gobierno sabe perfectamente lo que está pasando la situación de los niños no hace nada

Voz 27 28:53 bueno yo creo que hace algo pero claro frente a tanta cantidad de de pobreza miseria que hacemos por dónde empezar el cine siente cualquier cosa puede hacer es insuficiente es decir es décimo séptimo país más pobre del mundo eh sin recurso natural no hay ningún recurso natural no hay agua hay nada es el Benin no hay censo

Voz 0194 29:18 de niños

Voz 27 29:19 es que los niños no nacen últimamente cuando yo fui ya noventa y seis no había censo ninguno porque nadie en hacia la maternidad ahora ya nacen en maternidades estamos trabajando muchísimo en ello y una vez quedarse en la maternidad tienes ya adaptara el evento tanto ya sabe quiénes ya sabe quiénes son sus padres lo pasa aquí esa entonces cuando todos somos pobres con una familia es pobre todo se tiene que hacer algo para trabajar

Voz 0194 29:52 eso es el tema yo te preguntaba gobierno se hacía algo tú me decías hace pero hay tanto que es muy difícil saber por dónde empezar la gente la sociedad es consciente del problema que tiene este país

Voz 27 30:04 las sociedades Benin dieciséis la sociedad Benin hace lo que puede hacer lo que hay un hay un factor muy importante que tenemos que intentar explicar desde aquí es que las fronteras están hechas en la convención aquella que hubo en el norte de Europa a sociedades no existen allí las etnias la etnia que está en cuanto no es la misma idea que está en Lagos la línea que está en Paracuellos la misma etnia que está al otro lado de la frontera porque las se mueven por clima no se mueven por Porras aduanas entonces los chavales la Javi familias están a los dos lados

Voz 28 30:46 qué es eso de Nigeria qué es eso de Benin

Voz 27 30:49 yo tengo a mi familia que que habla esta lengua que come esta cantidad ésta de tipo de comida que hace las ceremonias de Mari Trini moños de funerales de esta forma y en el otro lado también yo no veo ningún problema

Voz 0194 31:00 en pasar de unos y siguió otro ni siquiera si ni siquiera soy consciente de que lo haga

Voz 27 31:05 efectivamente no no no nos contaba el caso de

Voz 0194 31:07 de la niña que lo habían localizado en Nigeria y ella cuando le preguntan dónde vive ya del nombre de Benin porque yo supongo que no es consciente de que sí

Voz 1620 31:14 va desde los ocho años que las sacan de su casa deca la la familia oye de Togo era de la misma línea exactamente pasan un tiempo en Benín en cotos no que era de la que se acordaba la niña y la niña cuatro años después de estar en Nigeria trabajando en el hogar explotada por esa mujer cuando sale a comprar no sabe dónde vivía es una una fotografía de la situación real

Voz 0194 31:33 cómo son los primeros contactos claro Juan Pablo los primeros contactos con los niños y yo no sé si es difícil ganarse nuestra confianza es verdad que cuando ellos ven que allí el mundo es otro es es diferente a a la calle supongo que es fácil ganárselo espero como es ese primer contacto no yo creo que no es tan fácil porque ellos han sido explotó desconfiando de todo el mundo entonces esa es una

Voz 26 31:52 la labor primero de irse poco a poco acercando pues lo que lo que oíamos antes la barraca que está en mitad del mercado les van intentando explicar los peligros e intentar que se acerquen y ahí les hacen unos Juegos van un rato porque además por otro lado como están vendidos explotados no puedo a sus puestos de trabajo que es ahí cargando las saco

Voz 29 32:13 cebollas cargando picando piedra

Voz 26 32:16 entonces hay que primero concienciarles darles tranquilidad darles confianza entonces poco a poco esos chicos que ven que durante el día pueden ir un ratito a La Barraca y ahí tienen unos Juegos les van convencido aunque luego hay otra posibilidad aún mejor que van a tener un sitio un hogar ningún sitio realmente maravilloso que les ves allí que sedes bueno en en en la casa en una Margarit es impresionante vienen unos niños a los que lo primero que hacen es pues que se que se ducha en que estén limpios en que ellos mismos recuperan allí entonces juegan en un patio con música unos animadores que ya los querríamos en España por lo de los niños no sin nada sin nada consideran que todos estén integrados que estos estén felices luego una charla maravillosa que les da el padre es el estén como deberíamos también explicándole los peligros explicándoles que tienen que tener cuidado que no se dejen engañar eh son una familia ellos allí pues produce eh

Voz 0194 33:14 pues eso es una esperanza pero para llegar a eso ha tenido que pasar un tiempo largo porque yo creo que ellos son los primeros reacia no se fían de nada claro porque nos han engañado Juan Pablo en Benin tu trabajo en Manos Unidas en centra en la provincia de de creo que lo que sí ven cómo cómo es esa zona

Voz 27 33:28 esa esas zonas puramente rural está más al norte de para incluso

Voz 28 33:33 yes sábana ahí no hay ni carreteras ni ni electricidad ni nada estamos perdidos finalmente rural y agrícola no sé

Voz 0194 33:43 así cantan las mujeres de las zonas rurales por esa imagen que nos mostraba Nico porque al final con unas palabras y con los sonidos no estaba mostrando de los mercados con los niños trabajando allí esa es la imagen habitual

Voz 27 34:04 si me permites el decías que el Benin es el país de la explotación infantil yo diría que es el país de la infancia robada a estos chavales en Benín en general a partir de los seis años ya eres adulto qué te han quitado la infancia ya sabes que tienes que participar a a llevar adelante la fama

Voz 0194 34:26 LA y luego decidir lo que decía en principio no lo importante que es nacieron un sitio

Voz 27 34:31 claro esos fundamentado problemas el de la realidad del mundo no hacemos aquí tienes todo o muchas veces allá no tienes absolutamente nada esa es la gran injusticia que tenemos en este mundo

Voz 1620 34:44 fíjate que en esta zona en la que ha trabajado durante tantos años malos judía está financiando un cambio revolucionario es la llegada de la luz el que puedan tener una bombilla a través de las placas de luz solar tiene una bombilla con la que los niños puedan estudiar por la noche con la llegada del agua corriente a muchos de los pueblos que ha conseguido que con el agua potable la mortalidad infantil las enfermedades hayan desaparecido muchos pueblos no es el cambio no te ni luz eléctrica negó potable su cambio revolucionario que el siglo XXI a nosotras de aquí nos cuesta cambiar vidas

Voz 0194 35:15 déjame que haga una pregunta sabiendo todo esto que hace la comunidad internacional pues yo creo que desde luego poco o no suficiente

Voz 26 35:25 tu pregunta Basanta quiero a la comunidad internacional tu pregunta el Gobierno allí no hace nada ahí normas normas por ejemplo que el trabajo infantil trabajo de menores de catorce años no están prohibidos hay una ley hablamos esa ley no sé exactamente en qué está vigente porque allí ellos saben perfectamente que está que los niños están trabajando de hecho también hay también tenemos apoyamos un centro de de una escuadra celebrada

Voz 0194 35:49 en mitad del mercado el Abánades recibir en este momento el propio Gobierno con lo cual dices el gobierno está haciendo poco común

Voz 26 35:55 Internacional Mandame pues si manda ahí organizaciones pero vamos desde luego no no no luce mucho no

Voz 0194 36:01 no es suficiente no los le pedíamos la colaboración de los oyentes y no ha llamado que padres de Munguía que muy buenas noches

Voz 0309 36:08 hola buenas noches que tú conoces siempre

Voz 0194 36:10 en verdad

Voz 0309 36:13 Porto Alegre Baco si la grupo va a ser día tienen montado un hospital a ese cero coma cero siete del presupuesto municipal aquí ir a una farmacia montada unas naves bien montadas y hay médicos el tema perdóname

Voz 0194 36:34 tranquilos

Voz 0309 36:35 sí iban médicos se operar a dar clase son la gente que salir hay un colegio con seiscientos niños escolarizados de niñas

Voz 0194 36:45 es decir que para que cuando yo le preguntaba aclara que hacía no

Voz 0309 36:49 bueno muy bien y luego también está la Fundación Alain la Segoviana que tiene una guardería para niños tenemos seis pozos de agua que ha hecho una pequeña organización guía Isabel Rey en fin un pero él que es un poco el decomiso conozco mucho a los salesianos porque pienso en nuestro suelo a a a la parte arriba se llamaba cada José vino arriba de Coto no ir no coincide con ese tema Benin hay mucho trabajo que hacer pero lo muy importante en este tema es el dinero

Voz 0194 37:29 pues yo te agradezco muchísimo Kepa que no has llamado no hay has contado cuando yo preguntaba eso eh que hace la gente por Benin pues lo que hacen las asociaciones que trabajan ahí las ONGs que trabajan ahí que hacen ayuntamientos como por ejemplo el de Munguía clara Juan Pablo y os agradezco muchísimo que no os hayáis acompañado hoy no hayáis ayudado con la mirada con la voz de Nico a poner el foco en ese pequeñito país os agradezco muchísimo también os hayáis permitido

Voz 26 37:58 mire estoy a Nikos ese reportaje