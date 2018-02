La firma de Ángels Barceló: "Hay nervios, y muchos"

Voz 0194

00:00

ayer Mariano Rajoy disfruto viendo nevar lo sabemos porque subió una foto a Twitter una foto que alguien le hizo mientras él se hacía una foto en los jardines nevados de Moncloa hoy también sabemos que se ha reunido con el primer ministro portugués también se ha encargado de publicitar lo aunque no habido conferencia de prensa posterior esto es lo que sabemos de su actividad en las últimas veinticuatro horas son que también reducimos que ha dado la orden a sus ministros de que se paseen por platos y estudios de radio bueno no todos sólo a aquellos que tengan facilidad para encajar sortear las preguntas de los periodistas están de gira por medios de comunicación el ministro de Fomento la ministra de Agricultura incluso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha estado esta mañana en un programa de televisión y es que aunque el PP nos quiere hacer creer que no le preocupa el ritmo ascendente de Ciudadanos lo cierto es que hay nervios mucho sobre todo entre los varones regionales que empiezan a pedir a Mariano Rajoy que tome la iniciativa de hecho el lunes se va a reunir con todos ellos veremos si le dicen lo que piensan porque ya saben que luego les entra calambre y nadie levanta la mano para pedir la palabra nervio dos preocupación Mariano Rajoy fotografiando la nevada Éstos son los ritmos de uno de los otros la posible marcha de Luis de Guindos al BCE le va a obligar a lo que más odia hacer un cambio en su Gobierno todos los que ha hecho hasta ahora han sido forzados no reconoce ninguna crisis de gobierno como tal así que los ministros pueden estar tranquilos pueden seguir patinando todo lo que quieran incluso sobre la nieve de la AP seis que no pasa nada y mientras tanto Correa cantando en el Congreso cantando contando la financiación irregular del Partido Popular dando argumentos a ciudadanos ese partido que al PP no le preocupa pero que cada vez se sitúa más cerca Ángels Barceló