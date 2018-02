Seedorf y Mijatovic recuerdan sus mejores anécdotas en el Real Madrid

Voz 1375 00:00 con quién te llevabas mejor reto te sigues llevando bien

Voz 1 00:03 con quién tienes más relaciones se grupo de grupo A

Voz 2 00:08 he dado una relación muy muy fuerte muy bueno los jugadores o ex compañeros amigos y de López tocarlo

Voz 1 00:19 de Rangún donde también porque al final yo jugábamos un año

Voz 3 00:25 medio hay al Milan

Voz 1375 00:28 Fernando Hierro fíjate si si a la Federación española pero sí sí sí ve Karam Carande

Voz 1 00:35 sí sí hablan con excepto el dominio cariño que tenía otro muy grande es muy muy especial cuya un grupo muy especial se dijo siga sí

Voz 4 00:49 hasta Fernando yo la federaciones

Voz 1375 00:51 el director deportivos Davor Suker presidente de la Federación de croata y a ver si conoces a este

Voz 1 00:55 doce menos cuarto a ver si lo conoces el tono de voz

Voz 1375 00:58 buenas noches

Voz 1699 01:00 hola buenas noches buenas noches hermano

Voz 4 01:03 pero ya

Voz 1699 01:08 el herido de nuevo en el fútbol español la niega

Voz 1375 01:10 Manuel Moix

Voz 1 01:12 muchas gracias eso es decir que son hermanos

Voz 1375 01:15 este es un hermano no te has visto ha visto que está aquí bueno aparte de que es un tío de fútbol y que sigue en el mundo del fútbol como siempre que nunca ha dejado que estuvo también en la directiva al Real Madrid aquí está hora triunfando como comentarista ya lo ves

Voz 1 01:26 bueno pues ella cualquier cosa que va a ser se va a salir no cuenta hay personas y de calidad

Voz 4 01:33 por si las cosas salen bien gracias gracias

Voz 1375 01:37 el hermano igual te pega un palo día

Voz 4 01:41 el está destinado a nosotros nos gusta diciendo que lo que hay

Voz 1 01:48 el nuevo llevo es el primero a hacer eso también es no vamos a mentir a nosotros mismos no porque soy la cosa peor está claro es que como entrenador hay que siempre es intentar proteger los jugadores especialmente en una situación tan delicado un criticar los jugadores más el última cosa se que que

Voz 2 02:08 de Juana Bier de mí también porque veo cómo quieren trabajar merece merecen pero que en breve van a salir con buenos resultados ya

Voz 1375 02:18 oye tú qué le conoces bien has dicho saludando le hola hermano éste sí que es un amigo decía así D'Ors hoy me consta que habéis hablado estos días cómo ves tú a Clarence Seedorf como entrenador crees que puede acabar triunfando en con el Deportivo salvando al Depor en Coruña hay triunfando en el fútbol español

Voz 1699 02:34 en esta esta misma mañana hemos intercambiado algunos mensajes pues felicitando lector de deseándole mucha suerte con Clarence a parte de que ha sido un grandísimo futbolista y un muy buen compañero amigo mi amigo manteníamos largo todos estos años veinte mantenían mucha relación hablábamos de fútbol hablando de otras cosas porque claro es el nombre de diálogo claro es hombre muy inteligente un ganador nato no tengo ni ninguna duda de que va a realizar un gran trabajo ahora en en el Depor ah y aparte de eso pues es un nombre muy abierto un hombre que que permita a los propios jugadores decir lo que piensan yo creo que tanto los jugadores desde porque se encuentra en una situación un poco complicada porque está en la zona de descenso pues seguramente van tener una gran experiencia trabajan con Clarence Seedorf enseñar muchísimas cosas no sólo futbolísticas termina en valores humanos que es algo muy importante el día de hoy

Voz 1375 03:32 he hablado con Pesci hay sigue hablando con él Clarence algún consejo que te haya dado Pedja Mijatovic

Voz 2 03:40 mira yo me dirijo expresamente cuando

Voz 1 03:44 las Lole por presentará exige la de amigos es verdad no hay cuando nosotros nos llamamos hermano es porque a lo que sentimos que yo creo que más que consejos leche que yo sé que yo puedo contar con él en cualquier momento

Voz 2 03:59 pero la ruta ese para mí ya es suficiente

Voz 1 04:04 él sabe que siguió necesito un consejo lo voy a llamar yo sé que puedo contar con él cualquier horas del día y esto para mí tiene mucha más dolor de cualquier consejo que nosotros hemos jugado años sean esos fútbol y sabemos lo que hay que hacer en ese momento

Voz 2 04:19 pero está claro que a veces uno tiene alguna duda o está crisis que por cualquier motivo personal también ahí están los amigos decir que es una cosa muy bueno para

Voz 1375 04:35 y y al Madrid como lo ves Clarence que no ahora vas a dirigir al Depor pero desde la distancia te sorprende que esté a a la distancia a la que está del Barça en la Liga por ejemplo

Voz 1 04:46 mira la gente estaban ya critican de todo pero lo más destacable en ganar todo y aumento de reflexión entendemos que queremos siempre está arriba un perro de ser suele pasar más desde ha tenido un calendario un mucho más difícil del Barcelona porque tenía que jugar también el Mundial y tal yo creo que hay que ser un poco más objetivo y tiene poco más de paciencia me parece muy normal porque ha ganado tanto que tiene que eres sección eh

Voz 2 05:21 de haberse podido sacarlo salir no parar llevas años sabíamos cómo es la rivalidad no con Barcelona se fuera a otro equipo que estaba encima igual nos estaba criticando pero no es así ya vivirlo y yo creo que los jugadores tiene personalidad ay el entrenador conoce el fútbol si gana salir de nuevo con el mejor partido Si nada mejor de jugar un gran partido el contrato

Voz 1375 05:53 ahí es donde se la juegan eh el ves al Madrid pasando la eliminatoria viendo cómo está el Madí y cómo está el PSD Madrid y tienen dos opciones casi nada dos dos vuestras

Voz 2 06:06 yo yo no tengo nada más ni si la nuestra era un año donde mostramos también en en en la Liga entonces Madrid en Europa siempre un peligro

Voz 1375 06:18 lo dice claro que se puso la camiseta blanca durante durante mucho tiempo oye en el vestuario como era así dormía cuando lo tenías como compañero

Voz 1699 06:29 de verdad futbolísticamente hablando y también como compañero siempre defendiendo los intereses del de de los propios jugadores nunca sus propios intereses siempre era un jugador que que que le gustaba pues defender intereses del grupo nunca ha sido egoísta nunca sido egoísta ahora precisamente me fue una cosa en la cabeza con una discusión nuestras nosotros dos el contiguo con nosotros dos nosotros dos en el partido por Real Madrid en su estadio ahora os tras qué pasó qué pasa que decididas desde hicimos un mal partido empezábamos como nos llevábamos muy bien empezado discutir sobre una jugada no sé que él a televisión Canal Plus en este caso que retransmitía el partido en los grave y luego pues suponen día siguiente pues si toda la discusión LLeras como parecíamos dos seré pero luego después de eso nos da igual

Voz 5 07:21 Álvaro y luego pues el malos para toda la vida por eso te digo

Voz 1699 07:24 que con Clarence Seedorf como entrenador y como jugador pero sobre

Voz 5 07:27 pero ahora como entrenador ya hemos hablado mucho sobre

Voz 1699 07:29 este tema en esos últimos años coincidiendo en las finales de Champions en algunos compromisos que teníamos pues es una persona con quién de verdad puedes hablar puedes transmitirles sus sus dudas sin tener miedo de que por ser sincero te puede castigar y no ponerte de jugar no todo lo contrario así que le veías cómo le veías con madera de entrenador te imaginabas que podía llegar a ser no no sin ninguna duda pues es Clarence con estás con él cuando leves a parte de hablar de las cosas actuales no se llega a final de Champions etcétera poesía empieza a soltar un discurso de de metodología de trabajo de no sé qué de fútbol de jugadores COEA yo haría eso hay que hacer eso bueno es un hombre que vive para eso y estoy seguro de que va a triunfar porque si alguien vive para para su lesión en este caso ser entrenador Excal Clarence Seedorf así que la triunfar ese va a ser un un club un escalón digamos que él tiene que hacer para para seguir hay llegar muy lejos de vamos

Voz 1375 08:29 quiere mucho Clarence

Voz 4 08:32 Nos creemos mucho sí sí sí

Voz 1375 08:36 oye la la última para los aficionados del Depor que te están escuchando en A Coruña eres un tío muy mediático por tu pasado como jugador hay muchas ganas de verte como entrenador en la Liga española pero sobre todo están pendientes en A Coruña ahí están diciendo os tras lo que queremos es que nos dejen primera un año más no queremos bajar el Depor quiere ser equipo de Primera que les dice a la afición que te está escuchando el Deportivo de La Coruña desde los micrófonos de El Larguero

Voz 2 09:00 bueno yo les dijo ya esos días en La Coruña siempre ha tenido una afición muy leal muy positivo me son menos cruda es exactamente lo que necesitamos ser grandes equipos ser que los jugadores apoyándoles con energía en Riazor que siempre fue un osario espectacular en ese punto de vista porque los chicos han mostrado ya hoy a mí lo que ellos quieren hacer quieren trabajar quieren dar todo lo que tienen esta Clark en casa hay que jugar con con doce jugadores no aquí la fisión seguramente va a responder no va a faltar trabajo no va a faltar ganas de todo lo que lo que es lo que tenemos

Voz 1375 09:46 qué tipo de jugador has pedido ya nos decía anoche tu presidente que estuvo aquí anoche hablamos con Tino Fernández no es decía bueno tenemos una vacante una una una ficha libre bueno tenemos que hablar con sido ritual vamos a ver si se puede incorporar a un jugador más que perfil buscarle jugador en caso de que pueda llegar esa plaza que tienes vacante

Voz 2 10:05 bueno yo yo cabe llegar sólo un día hay la plantilla como está ahora es lo que yo me estoy fijando que reconoce a los jugadores antes posible con calma no

Voz 1 10:18 hablaremos con el club porque esto sólo el veinticuatro de aquí

Voz 2 10:23 y es que vamos a ver lo que se puede hacer para ayudarles con una ficha más o no pero en ese momento me concentraciones en los jugadores antes posible mejor posible por eso vamos a ser doble sesiones norte bandas para matarles ahora de si para que se rompen pero tenemos que intensificar el trabajo lo Unión yo necesito mirarles verles más posible en poco tiempo

Voz 1375 10:51 el capitán los capitanes ya están elegidos pero quieres tu decidir quién es el que lleva el brazalete en el terreno de juego

Voz 2 10:57 como yo dijo yo no vine aquí para evolucionar las cosas yo aquí para ayudar a ajustar decir la danza e identidad

Voz 4 11:10 sólo veinticuatro horas pues nada mucha calma ante todo

Voz 1375 11:16 se apunta Tel se apunta del seis de mayo que es el derbi con el Celta

Voz 2 11:22 Betis el lunes

Voz 1375 11:24 el Betis el lunes que más me importa el dinero sí señor pues nada ahí Claren despedido vosotros

Voz 2 11:33 bueno hermano nos vemos pronto sería muy fieramente cuándo podremos en Madrid

Voz 4 11:42 viene a ser una visita encantadas de desea muchísimo

Voz 1699 11:46 la suerte Si como has dicho antes a de del trabajo y todo lo que vas a hacer y que lo vas a hacer seguro mente muy bien hay que tener ese pelín de suerte y tú sí que lo has tenido porque es ganado muchísimos títulos como jugador y estoy seguro de que vas a hacer un gran trabajo como entrenador un fuerte abrazo hermano hay muchas soledad

Voz 1375 12:07 un abrazo hasta luego Lara en sitios muchas gracias por estar en mucha suerte muchas gracias hasta luego han sido el nuevo entrenador del Depor pues nada ya vamos a ver si tiene suerte tienes arte tu hermano

Voz 1699 12:20 tu amigo no como Cobo que se muchas gracias