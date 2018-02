Seedorf: "Mi estilo de entrenador es el de Clarence Seedorf"

Voz 1375 00:00 Clarence Seedorf entrenador del Deportivo de la Coruña te has acostumbrado ya que ya te llamemos entrenador

Voz 1 00:06 hombre pues ya yo soy ángulos no

Voz 2 00:10 pero es una novedad en España España

Voz 1375 00:13 nuevo ya dijimos llevamos contra estos días seis meses en el Milan otro a media temporada aproximadamente otros seis meses medio año en el fútbol chino hoy es tu primera aventura en el fútbol español por qué has aceptado el reto del Depor Clarence

Voz 1 00:29 bueno primero estamos hablando de dos ligas más importantes del mundo un club con mucha historia y que siempre tenía la simpatía y por todos los partidos que hemos jugado el hielo ahí las conversaciones que he tenido yo con el club con el presidente personal extra tú también me me ha convencido que quieres es un proyecto que me Teresa Cruz para salir de esa situación crítico con un grupo que tiene Si nuevamente mucho más

Voz 3 01:10 he digamos

Voz 1 01:12 cálida Hay no están en una posición ella física que merecen que creo que es su posibilidad por eso yo este viernes primer día primeros días me han confirmado que he hecho una una buena cosa aceptarlo porque mucha gente como se gana su trabajar equipare bien entrenaron con intensidad hoy hay bueno eso deja esperar lleno que que las cosas pueden ver como siempre debe sacar buenos resultados volver con una llamamos a hacer sonreír a la gente por ahí expresamente el grupo que creo que es porque y siempre ha dado todo lo que podrían en campo ya haberse podemos sacar aún más esto en ellos oye cómo jugó

Voz 1375 02:12 Ador te conocemos todos te hemos visto tantos años jugar al fútbol y sabemos todo mundo sabe perfectamente cómo era el ex futbolista probablemente lo mejor algunos chavales algunos más jóvenes no lo recuerden tanto pero todo este conoce muy bien como futbolista como entrenador Clarence como te gusta cómo ve el fútbol para los que te conocemos menos como técnico por ejemplo es más del estilo Guardiola del estilo Mourinho del estilo Cholo de qué estilo es el fútbol de que Le gusta Seedorf

Voz 2 02:41 yo soy yo estoy lucidos

Voz 1375 02:44 ese estilo como es que no

Voz 1 02:46 no no lo vamos a ver no yo creo que hay que trabajar para ponerlo se muestra cree que es justo de parte de hablar antes de mostrar lo que en lo que de jugar ni entrenar con un grupo nuevo se ponen todos lados puedes hacer una cosa yo no sitios tres sitios nivel da Brasil también tiene que adoptar estrategias diferente porque hay jugadores diferentes no es siempre es mente es al entrenador también entender quién tienes como grupo como más al valores a los jugadores seguramente una filosofía general es que yo no soy esta yo creo que los jugadores Si está viendo a Lisandro yo lo haces con con con no teniendo la pelota Hay intentando hacer juego el entrar en campo con coraje para intentar ganar

Voz 1375 03:48 tú tienes a cuarenta y un años todavía eres joven casi casi era casi casi para casi casi para jugar estas clases todavía pero te gusta marcar distancias con los jugadores con la plantilla eres un entrenador duro o te gusta más un rollo casi de colega entrenador con los futbolistas como es en ese sentido Sidor

Voz 4 04:13 no yo creo que es duro no eres bueno

Voz 1 04:16 no

Voz 2 04:17 depende de

Voz 1 04:20 uno quiero decir con con ser duro digamos yo soy una persona ganador tengo mentalidad de ganador de trabajador luchador para mi optimismo pues vida

Voz 5 04:36 muy importante es importante

Voz 1 04:39 cuando Bores deportivo sí

Voz 3 04:42 ahí digamos ético

Voz 1 04:44 es importante esas cosas no llevamos todos los días y hechos veinticuatro antes de jugador al máximo nivel en una cierta manera yo creo que el respeto que tengo el poniendo como yo he tenido digamos como jugador lo voy a intentar seguir como entrenador sí

Voz 1375 05:02 entiendes que haya parte de la afición que te mire así como como poco dudando como diciendo Seedorf de entrenador que sólo lleva seis meses en el Milan y seis en China tú eso

Voz 2 05:13 eso lo entiendes o no te has sorprendido como la como te han recibido en Coruña

Voz 1 05:18 no no no muy bien muy bien la gente está muy animados Si que se puede hacer un buen trabajo también porque es viento yo les dijo también durante la prensa yo creo que Zidane tenían menos experiencia que yo cuando en Madrid

Voz 2 05:37 sí esto es que el presidente

Voz 1 05:40 el Madrid ya tenía una visión ha tenido coraje para decir no no yo voy a apostar por él pues yo creo en él creía en sus posibilidades sus capacidades con la experiencia enorme que ha tenido como jugador que es un valor más después cuantos entrenadores con experiencia están haciendo un mal trabajo no

Voz 2 05:59 sí totalmente garantía tener no

Voz 1 06:01 la ganancia tiene experiencia de ser un buen trabajo así es el entrenador no es no es tan fácil hay muchos aspectos que tiene que juntar para que a buen éxito hay que tener un poco de suerte

Voz 3 06:14 a un seguro

Voz 1 06:16 una cosa que yo de hecho un buen trabajo en China hemos hecho un buen trabajo cuanto poco tiempo eran todos estamos con confianza para seguir este línea siguiera aprendiendo ahí con un grupo que ha mostrado su disponibilidad como han demostrado el primer día yo yo tengo mucho optimismo que las cosas pueden salir muy bien

Voz 1375 06:42 cuando te llamo Tino Fernández la primera eh

Voz 1 06:46 bueno nos encontramos una vez cree que tiene muy fui a haber partido del Getafe ha dado pie a Madrid nos nos encontramos ahí un muy culto saludamos después de pre que oiremos hablar todo hace ahora tres días si y bien esos ya bastante por teléfono hemos hablado expresamente sobre lo que es su visión de lo que necesitaba ese grupo lo que sí estaba incluso momento he demostrado mis ganas el comisión de poder ser dañino

Voz 2 07:27 aquí estoy de momento me han dicho que has llegado me he contado Fran Hermida que está por ahí nuestro compañero Coruña te tienes que llevar bien con Frank que ahí es el que corta el bacalao ya lo sabes sabor hay hola France muy buenas

Voz 6 07:39 quiero dar más clases buenas noches buenas noches osea que ha llegado ha llegado

Voz 1375 07:44 yo cambiando un poco los hábitos doble sesión comida en grupo poniendo un poco las pilas a todo el mundo no Fran

Voz 0688 07:50 sí la verdad es que lo dejó claro en una presentación que

Voz 7 07:53 al fútbol sobre todo se juega no sea

Voz 0688 07:56 la esta misma mañana bueno ha tenido una breve charla con los futbolistas y enseguida saltaba al campo hemos visto pues esas novedades no dobles sesiones parece que hay que acumular horas de trabajo para llegar bien al primer partido del lunes ante el Betis doble sesión es que además baños repartidas por líneas que esa es otra de las grandes novedades respecto a las dinámicas así Llorens es también eso de comer juntos no que parece que una de las intenciones que tiene es que en un vestuario o en un equipo que ha visto tan roto las últimas semanas quiere tejer ahí los lazos no y que Keynes El vestuario pues ya esas complicidades también entre los futbolistas entre futbolistas y cuerpo técnico la verdad es que hay muchísima expectación en A Coruña hoy en el entrenamiento del Depor era muchísimo los aficionados que han ido hasta allí para comprobar cómo eran los métodos de Clarence Seedorf entrenador bueno la gente ya tiene ganas de de poder verlo sobre

Voz 1375 08:46 pues nada le vamos a ver dentro de poquito me estaba mirando hoy Clarence antes de de que en de entrevistar tener El Larguero estaba mirando un poco los que formas parte de aquel equipo de la séptima con el Real Madrid tú ganaste cinco Copas de Europa dos de ellas con el Madrid dibujó qué bien les ha ido a todos Bodo y tener Santi Cañizares muchos comentaristas Manolo Sanchís Morientes de José Roberto Carlos embajador de Real Madrid comentarista Raúl González fíjate en el club Fernando Redondo triunfando por ahí también sin embargo entrenadores pocos con con con quién te llevabas mejor reto te sigue llevando bien

Voz 4 09:22 con quién tienes más relaciones son grupo grupo

Voz 1 09:27 ha quedado una relación muy muy fuerte con los jugadores o excompañeros amigos y Open tocando el me dice que Raúl con Redondo también porque al final no yo jugábamos un año

Voz 3 09:44 Media Ajax Milan Hay

Voz 2 09:47 soltando Jerry pero fíjate si si a la Federación Española pero sí sí sí ve Carandell eh

Voz 1 09:57 hablando con respecto el bienio cariño que tenemos uno por otro muy grande