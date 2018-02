Oscar Arias, director deportivo del Sevilla: "Es normal que el Leganés vaya con todo"

Voz 0319 00:00 tíos digo que saludo a esta hora de la noche a Felipe Moreno pues posible muchos probablemente muchos en Leganés diga nombre por favor pero a lo mejor pues es el máximo accionista del Club Deportivo Leganés y acaba de llegar a Sevilla don Felipe Moreno buenas noches

Voz 1 00:16 qué tal buenas noches ahora mismo llega o no

Voz 2 00:19 ahora en mi mito menos entre el tren y el autobús ha avalado tuvo aquí en la puerta que vamos a llegar ahora me invitó

Voz 0319 00:25 qué tal el viaje bien no

Voz 1 00:26 bien cómodo en el AVE sin atascos no nadas innatas ningún

Voz 0319 00:31 es una maravilla árabe era lo mejor para Sevilla y rapidito y sin atascos sin espera puntual no

Voz 2 00:38 la verdad que bueno es hacer pues ya no es poco viajes cada pieza año con la Copa también personas son un buen tono más más de lo normal

Voz 0319 00:47 eso es bueno es muy cómodo muy cómodo eso

Voz 2 00:50 bueno y nos quedamos aquí justo enfrente dos minutos

Voz 0319 00:54 sí señora y ahora lo que usted suele dar pocas entrevistas porque todos sabemos que la presidenta es María Victoria Pavón que sumó su mujer su esposa pero usted fue el que un veinticuatro de diciembre Nochebuena del año dos mil ocho se hizo máximo accionista de de Leganés y desde entonces pues no hay nada mal ha pasado una década donde han ido consiguiendo ascensos otras ascenso y logrando lo que ya estamos viendo esta temporada aman la permanencia el año pasado usted

Voz 2 01:22 desde profesión porque yo empecé profesión profesión empecé pues trabajando como casi todo el mundo yo empecé con empresa primero pitillo empecé carpintero y luego pues es negocios empecé con hostelería y luego pues me pasé al tema inmobiliario oí Vegara construcción y muy serio también

Voz 3 01:41 sí bueno todo un poco poco relacionado no porque

Voz 0319 01:44 carpintero como usted construía que mesas sillas

Voz 3 01:47 no armarios muebles

Voz 2 01:50 bueno pues eso se esos oro mi comienzo así en eso y en eso me dedicaba ahí me sigo dedicando todavía pues cuando empezamos con con la aventura del Leganés

Voz 0319 01:59 por qué se metió en el fútbol

Voz 2 02:02 pues porque como digo siempre por casualidad porque segundo mayor accionista en ese momento su amigo mio es hace cuarenta años inhalar y me lo encontré en un restaurante que saludas qué tal negocios qué tal todo y nada pues le pregunte no estaban en Leganés ETA no me hablen Dome el partido que fui pita árbitro se ponen de rodillas los jugadores yo le miraba ético Macías y con la mano muy novedades que te cuentes digo no me joda bueno pues eso es lo que pasó y Xicoy echarnos una mano que tal que cual estoy eh con lo que pasa digo a mí déjame del IVA más yo qué sé yo estoy hasta arriba de de él y hoy de negocios y de de trabajo total que bueno que ven habla con nosotros en La con nosotros allí nada Hay fui el lunes siguiente para escuchar por lo menos en principio no iba con una intención a citarlo y nada pues me contaron los problemas y bueno pues es decidí nada lo hablé con la familia echen una mano bueno eche una mano tan tan tan tache la mano que nos quedamos solo

Voz 0319 02:58 sí ya lo visto bueno se fueron

Voz 2 03:01 todos me fueron vendiendo su partes después saneando el club hasta hoy

Voz 0319 03:05 pues no sé cómo sería usted como carpintero pero como máximo el Leganés no lo está haciendo mal no le está saliendo mal en su hijo Felipe también llama Felipe está en el consejo de administración Geria ya hemos dicho Victoria Pavón es la la presidenta eso lo decidió ella lo decidió usted o lo echaron a suertes quién se sienta en el palco y quiénes presidente copresidenta

Voz 2 03:25 eso lo decidieron los hijos y los hijos

Voz 4 03:28 sí

Voz 2 03:29 cuando ya dijimos íbamos a tirar para delante y dentro del autobús tengo que dar

Voz 0319 03:36 por favor eso se esos secretos que no en todos

Voz 2 03:39 cuando ya se es decir yo bueno que llamó la tira para delante con mamá tienes que tiene que ser Tuta bueno pues al final tampoco ya se imaginaba esa situación hay ahí aquí está

Voz 0319 03:51 el porqué eligieron los hijos a la madre como presidenta a usted

Voz 2 03:54 pues no lo sé porque lo que yo viajo bastante cuando tienes Alicante estoy en Brasil pero cosas hay repartidas de

Voz 4 04:01 ah bueno ahí hizo como muy difícil

Voz 2 04:04 esto ya ella la dieron pues más más preparada para eso que has Oña a usted

Voz 0319 04:09 P con eliminar al Sevilla mañana y meterse en la final de la Copa del Rey

Voz 2 04:14 no sólo los sueños sino que va a ser una realidad

Voz 0319 04:18 de claro

Voz 2 04:19 así de claro nosotros siempre salimos a ganar en todos los partidos lo que hice así en otro siempre vamos ahora no sabe usar no salimos en plan cómodo en ningún partido es ayudar a que pase lo que pase para nada nosotros salimos siempre a ganar mañana venimos a ganar mañana no venimos a ver qué hacen con nosotros para nada

Voz 0319 04:39 bueno ya lo hiciste con el Madrid que todos los daban por eliminados después del cero uno en Butarque y al final remotas en el en el Bernabéu y que entrenador tenéis que buena plantilla habéis hecho buenos fichajes pero que entrenadores como había dado con la tecla

Voz 6 04:51 la verdad eh

Voz 2 04:53 cuando se inició el proyecto venimos de Segunda B con él os empezaron vaya persona prácticamente a la vez cuerpo técnico el bueno pues fue pues una apuesta pues se dirigió entre dos o tres personas que habían como una que nos iba a llegar arriba y aquí estamos

Voz 5 05:10 si mañana el Leganés se mete en la final

Voz 1 05:13 qué va a hacer Felipe Moreno

Voz 2 05:15 pues nada y hemos venido preparada pueda ninguna fiesta vamos a ver si copiar Joaquín aquí no sobra nadie mañana entrever a tres buenos

Voz 0319 05:24 dijo las cinco hombre es otro extremo

Voz 2 05:27 aquí luego Payá y hay que entrenar mañana en dos días más tarde tenemos el partido del sábado nosotros el sábado

Voz 0319 05:32 de mi habrá que dar a los chavales no sé si se meten

Voz 2 05:34 sí vamos a vamos a intentar pasarlo la verdad bastante bien

Voz 0319 05:38 algún regalito caerá no paraba plantilla

Voz 2 05:40 sí sí sí sí eso es lo tienen todos los ya arreglado ya lo tiene pactado sí sí nosotros no tenemos ningún otro por adelantado para que nadie se llame duda

Voz 0319 05:51 que es un reloj o un viaje a Eurodisney o la

Voz 7 05:54 dar la manteca

Voz 2 05:56 bueno un poquito un poquito para que hagan cualquier cosa vale para tapar agujeros no yo digo lo de chistes yo les doy y luego cada uno es lo que hace lo que quiere es exactamente bueno bueno

Voz 0319 06:06 pues permítame antes de decirle adiós es quiere usted darle las buenas noches que voy con el siguiente invitado eh el director deportivo el Sevilla no sé si se conocen se saludó a pero lo tengo en sintonía al larguero voy a hablar con él Óscar Arias hola buenas noches hola bueno pues te está escuchando Felipe Moreno que es el mal Ximo accionista de Leganés y si queréis desear suerte o no os escucháis los dos

Voz 1 06:28 hola buenas noches hola qué tal Oscar

Voz 2 06:32 pues no sé yo como dicen muchas veces cuando nacemos en los partido la por deseo mucha suerte pero a partir de mañana

Voz 1 06:40 en la en la fase claro de una mañana no podemos decir

Voz 0319 06:47 ha dicho ha dicho Felipe que está convencido que se mete en la final Óscar eh

Voz 6 06:51 bueno es normal no sería bueno que convertiría pero no la verdad es que es lógico y normal ellos tienen plena confianza para ello importante para incluirle como Leganés tres esta posibilidad por supuesto vendrán con toda la ilusión dejó claro

Voz 0319 07:10 pues nada don Felipe le dejamos que descanse que están ahí llegando a al hotel gracias por estar en el Larguero porque es bueno también que le conozco un poco más la afición del Leganés y la afición del fútbol español a un hombre que habitualmente no concede entrevistas que está ahí en la sombra pero que con su mujer y con sus hijos y tal están llevando al Leganés de qué manera por esta aventura del fútbol español todas la suerte para mañana Felipe

Voz 2 07:30 muchas gracias y lo más importante que veamos un buen partido y bueno pues juegan

Voz 0319 07:34 el seguro que lo veremos esta mañana un abrazo adiós adiós cómo estáis Oscar

Voz 1 07:41 nerviosos bueno expectante no y con ganas de que llegue ya mañana no

Voz 0319 07:48 es otra oportunidad de estar en otra final algo a lo que uno no se acostumbra nunca pero vosotros en los últimos años vienen España viene en Europa es un sitio que pisamos con bastante frecuencia

Voz 6 07:58 sí la verdad es que me lleva una década de la cual pues no hemos acostumbrado a vivir situaciones como esta hay seguramente pues le estamos dando rango algo que que es excepcional que estamos teniendo la suerte de vivir con cierta frecuencia pero que es dificilísimo

Voz 0319 08:20 cómo está el equipo después de el cinco uno encajado en Ipurúa eso antes de una semifinal de Copa cómo se encaja anímicamente

Voz 6 08:28 bueno cada partido es diferente no hoy las circunstancias son distintas no es verdad que fue un duro varapalo que que que sobre todo por inesperado más allá de que de que ganar y perder ante cualquier rival pero las circunstancias no fueron las mejores qué quizá uno atenuantes no en cuanto al que bueno salieron de partida pues tres jugadores no que se acaba de incorporar al club y a prácticamente un par de días pie que reaparecía después de un largo periodo de inactividad el que ha un poquito más pequeña que un equipo que que que anda fuerte con un fútbol muy definido que que nos hizo el partido incómodo como vía y con unas Campus que bueno en condiciones que que para nosotros también fue perjudicial y también con con con la mente quizá excesivamente puesta en el partido de mañana no creo que se dieron muchas circunstancias que no que no nos favorecieron y de ahí porque posiblemente ayuda a que marcan ofrecer que fui

Voz 0319 09:31 se va a llenar el Pizjuán mañana

Voz 6 09:33 sí no tengo duda de que de nuevo normalmente este tipo de partidos no esta gente no suele fallar está con el equipo hoy y mañana se espera uno de esos grandes días

Voz 0319 09:48 hoy se ha confirmado la baja para el partido de de Nolito es una digamos que es la baja más importante aunque estamos viendo que en Montera encontrado once y que no lo toca de hecho acaba de decir Santi Ortega que hoy lo ha recitado en la sala de prensa todo lo contrario de lo que pasaba con Berizzo no que cada semana era un cinco seis cambio siete tan con Montera es todo lo contrario eso es bueno

Voz 6 10:09 bueno cada matriz es decir tiene su librillo no cada técnico tiene su forma de gestionar el plante Eli y al igual que que dura muy bueno está Manas votaron la gente para mantener la frescura y que todo el mundo tuviese cubrir pero desde que ha llegado que está intentando encontrar la seguridad y la continuidad que de que que puedo dar un once determinado en el cual pues bueno puede apoyarse para para contable del rendimiento que el stand está buscando para el equipo no

Voz 5 10:44 Óscar llevas diez meses

Voz 0319 10:46 cuando el director deportivo de del Sevilla es Braque Monchi dejó el listón tan alto que es imposible y que sería injusto comparar al que viniese a tío o a cualquier otro con con Monchi no pero qué nota te pone eso no sé si nota o estás satisfecho con con el trabajo realizado al frente de la dirección deportiva lo digo porque hay voces críticas en sevillano con los fichajes que se han hecho yeso señala claramente al director deportivo el tú qué balance hace tus diez meses en el Sevilla

Voz 6 11:13 bueno es habitual nones en este mundo no y sobre todo cuando cuando está en el transcurso de la temporada ahí hay situaciones que no deseamos no esto como como estudio en las notas al final Curto creo que hacer un balance habla de del nivel de la plantilla de piel por cierto en determinados fichaje rendimiento dibujado vosotros cuando estamos prácticamente la mitad de campeonato y Santa de una circunstancias que seguramente han sido la las más favorable para para favorecer que revivir tú me parece un tanto prematuros no creo que habrá tiempo de hacer un balance mucho más aproximado de lo que realmente ha sido muy cómo han salido las cosas no

Voz 0319 11:55 sí porque en verano llegaron nueve jugadores cortesía Carola

Voz 6 11:59 sí

Voz 0319 11:59 Pizarro Face Banega Nolito Navas Muriel que es el jugador más carne la historia de de el Sevilla veinte millones costó ya han llegado Arana Layún Roque Mesa Sandro Se esperaba más rendimiento o esperabas tu personalmente mayor rendimiento de alguno de ellos

Voz 6 12:15 bueno yo creo que rendimiento en general en el inicio no fue el que todos esperábamos aunque aunque el equipo ha ido consiguiendo puntos y ahora pues llevamos una Navas no salvar este último partido de él que que que bueno que la verdad es que rompimos un poquito con la línea que llevamos pero creo que que que el equipo está dando una una imagen totalmente distinta tanto a nivel colectivo como el nivel individual los jugadores que están campo no creo que ahora estamos muchísimo más cerca de lo que de lo que todos pensamos que el potencial de este equipo no

Voz 0319 12:50 para el sucesor de Monchi la sombra de Monchi es alargada

Voz 6 12:54 bueno la sombra de que pactar siempre hay no para mí hombre siendo un poco lo que está pasando un poco lo que Sevilla porque el que grande no lo que él ha dejado que la marcado durante tantos años en el club va a ser algo difícilmente superar no creo que una persona que ha crecido como con ante el Villa y que Ikea Ikea moldeado ayudamos a pues bueno sí eso en patrimonio que que tiene el Sevilla todos los sevillistas hay bueno Monchi no pasa nunca desapercibido

Voz 0319 13:32 la última Óscar en el Betis a tres puntos te preocupa como siempre es inevitable mirar de reojo al máximo rival al rival de la acera enfrente o preocupado está tan cerca el Sevilla y que en esa pelea por entrar en Europa pudiese entrar el Betis por encima de vosotros

Voz 6 13:49 bueno yo creo que no otro nuestra obligación está en mirar hacia arriba no para esto me está aspiraciones están puesta en intentar pelearle una de las plazas de Champions no

Voz 0319 14:02 la verdad es que bueno te gustaría estuvieran Betis y Sevilla en Europa el año que viene

Voz 6 14:06 me gustaría que estuviesen seguí en Europa el año que viene no de que mi objetivo yo sinceramente no me fijo en en el resto de equipos cada

Voz 0319 14:14 bastante tengo con la Unión como para o sea que si no está al Betis mejor

Voz 6 14:20 no yo no me he interesado que hacer tienen interés al Sevilla