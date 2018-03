FACUA: "La reventa es ilegal"

Voz 1853

hay que partir de que aunque la normativa es un tanto obsoletas porque ni siquiera habla del fenómeno de internet la reventa de entradas en cualquier caso en España es ilegal está prohibida salvo que el Club Deportivo por ejemplo autorizara la reventa y eso pasara por cierto control hay comunidades autónomas como Madrid por ejemplo que incluso dice que aunque el buen organizador autorice la reventa también la administración autonómica tiene que autorizar ese protocolo de reventa la regulación hay que actualizarla porque habla de ventas de entradas en la calle ese protocolo de reventa con ánimo evidentemente lucrativo pero nosotros entendemos que por analogías aplicaría igualmente Internet que es mejorable la normativa por supuesto pero eso hay que proceder a una actualización para eso no significa que hoy la reventa online sea legal noche otros también lo que planteamos es que se endurezcan las multas es decir que se plantee que un sistema de reventa con ánimo lucrativo sea una infracción grave a la normativa de espectáculos públicos ya sea estatal o ya sea de las distintas comunidades autónomas la infracción grave implicaría una multa mayor y además entendemos que no sólo hay que multar al que vende un puñado de entrada así ilícitamente sino plataformas online bien revenden directamente o bien hacen de intermediarios a cambio de una comisión el organizador del evento si es capaz de detectar que una entrada ha sido vendida puede perfectamente prohibir la entrada al usuario es lícito porque la reventa está clarísimamente prohibida absolutamente ninguna duda cuáles son las excepciones que nosotros entendemos que hay que asumir por parte de organizadores Si por parte del legislador la reventa no lucrativa sencillamente me he comprado una entrada para el fútbol me he puesto enfermo hice la quiero vender al mismo precio un amigo o incluso con descuento eso sí sí nunca común Plus con un margen de beneficio porque hay hay entraría evidentemente en el negocio que es lo que tiene la normativa claramente prohibidos bueno realmente el que revenden entradas está vulnerando la ley el que actuaba intermediario la reventa con un margen de beneficio con una comisión también incumple la ley y por tanto no vamos a pedirles que adviertan a los usuarios de posibles problemas es que ellas están saltando claramente la normativa esas empresas lo que hay que hacer es sancionarle cerrarlas el negocio porque no se puede permitir que un organizador del evento venda en un mercado de manera lícita unas entradas alguien haya dedicado su vida a el negocio de hacer acopio de cientos miles decenas de miles de entradas para revenderlas con un margen o sencillamente Montes una maravillosa plataforma web digas a todo el mundo rebelde aquí pero yo me llevo una x por ciento eso es ilegal ya es lo que entendemos que que combatir los organizadores sí deberían también hacer un esfuerzo por garantizar que el usuario tenga aclara que la reventa es ilícita y que incluso se pueden llevar la desagradable sorpresa de que Pekín no les dejen entrar en el estadio o en cualquier evento cualquier espectáculo hay que trasladar al consumidor que la reventa no es lícita no está permitida y eso bueno nos tenemos que forzar las organizaciones de defensa del consumidor y los propios organizadores de espectáculos incluidos por supuesto los clubes de fútbol hay que tener en cuenta también que detrás del negocio de la reventa en muchos casos lo que hay es un fraude a Hacienda por lo que es una razón más para combatirlo nosotros tenemos absolutamente claro que la reventa en España está prohibida siempre que haya ánimo de lucro lo que ocurre es que creemos que resulta necesario afinar la legislación para definir todos los agentes que de forma legal intervienen en el mercado de los espectáculos públicos y cuál es actuarían de forma ilegal revendedores e intermediarios de la reventa y que además la normativa debería permitir expresamente la reventa no lucrativa el usuario de a pie que no pueda acudir al espectáculo y que quiere dárselo al mismo precio un amigo o un conocido pero nunca se debe permitir que una plataforma selló un porcentaje de dinero por el mercado de la reventa porque eso favorece evidentemente practicado abusos como los que se vive en sufriendo en los últimos tiempos