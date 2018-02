Las páginas de reventa justifican su negocio

Voz 1 00:00 hubo un problema con las entradas con los códigos QR para ese evento hubo un problema técnico y cuarenta y dos clientes lamentablemente se quedaron fuera del Estado

Voz 2 00:09 según el Real Madrid ellos son los únicos que pueden vender entradas para sus partidos que sólo se pueden vender en la web del club o en la página que ellos tienen un convenio con ellos entonces porqué esta vende entradas para un partido del que no tiene permiso para vender entradas

Voz 1 00:26 bueno el Madrid es una entidad privada el Madrid pone las reglas para sus socios de abonados está pasen una plataforma de contra venta compra venta de entradas entre usuarios está JAP locales una alternativa más para los socios y compradores detrás del Real Madrid para poder vender esas entras en caso de que no pueden ir o por las razones que quieran por lo tanto a nosotros nos aplica las reglas de una entidad privada nosotros aplica a las propias reglas que cuando el vendedor decidirá estafado puede venderse libremente pero en este caso

Voz 2 00:52 por ejemplo lo sacó entradas a la venta para ese partido fueron entradas para socios para peñas no había entradas a la venta en taquilla chocaban con lo legal y con lo ético pero es ético vender entradas para un partido que no saca entradas a la venta

Voz 1 01:07 bueno el Madrid ha sacado entradas físicas lógicamente había ochenta mil personas que tenían derecho acudir a este evento entre os abonados entradas los todos los noto el estadio el Madrid son abonados también sale el Madrid ha vendido entradas a grupos o las peñas o lo que sea por lo tanto entradas habían abonados que pueden hacer el evento habían sido abonados o los abonados las personas que tienen entradas pueden acudir a estar Juan cualquier momento vender su entrada este libro XX

Voz 2 01:32 eso no debería avisar se al aficionado para decirle ojo que el Madrid está luchando contra la reventa porque aquí lo que parece que el Madrid ha sido un país un paso más allá ya ha puesto un mecanismo en contra de la reventa que ha perjudicado a los usuarios de esta JAP porque había una traba más de lo habitual para poder acceder al Stahl

Voz 1 01:51 sí correcto en este caso hace un fallo técnico pero el fallo técnico ha sido más por nuestro lado porque era la primera vez correctamente que el Madrid parecía estén me este mecanismo eco es jugar el fallo técnico está resuelto no volver a pasar y nosotros tenemos una política muy clara con los usuarios tenemos una cosa que se llama el fan protesta anti que lo que hace es que los usuarios pueden cuando si tienen cualquier problema pues tengan derecho primero a una evolución de su dinero ya Maze vienen de fuera mejor para el evento aparte de eso una compensación por su viaje

Voz 2 02:21 el Real Madrid eh lucha contra la reventa está en contra de estas acciones es posiblemente la entidad deportiva más importante del mundo y no quiere que se revendían entradas para sus partidos eso hasta Jable preocupa el importa va a hacer algo para o acercarse al Madrid o informar a sus usuarios de que las entradas del Real Madrid están muy vigiladas bueno

Voz 1 02:47 eh cómo lo he comentado es el Madrid tiene su derecho de hacer lo que quiera con con sus ha abonado es una entidad privada lo que pasa es que el usuario también tienen su derecho al debido a la legislación española así quiere venderse puede vender en Ponte a prueba nuestro esta muestra para estamos fuera de la legislación aprobada el Madrid permite usuarios comprar las entradas libremente no tenemos planeado hacer nada nuevo acercamientos al Madrid nuestro somos una plataforma como siempre intermediar estamos en el medio estamos somos profanos total el fan que quiera vender la vamos a permitir vender la entrada el que quiera comprarla libremente puede elegir las opciones que quiera podrá acudir a comprar comprarla directamente al Real Madrid o siquiera acudir comprarla a la plataforma está estafado por las razones que sea porque las entradas son más baratas en un mercado desarrollado el cincuenta por ciento de los casos las entradas son más baratas comprando una plataforma como estafado e o porque no existen entrase en el Real Madrid quiere acudir al evento y no tiene otro canal para hacerlo

Voz 2 03:44 pero esta fase utiliza al Madrid como reclamo

Voz 1 03:46 eh lógicamente los primero cumplimos todos la legalidad en cuanto al uso de marca etc etc sino lógicamente el Madrid bien hubiera dicho algo por lo tanto no es el el van der exacto que dio pero eso cumple toda la legalidad dicho esto nosotros como empresa lógicamente queremos eh queremos atraer a los aficionados que no puede generar clásico que sepan que nuestra empresa se pueden comprar entradas se pueden vender entradas para el clásico por lo tanto lógicamente nos publicitarios para clase como como para un concierto de de tipo de concierto o cualquier tipo de evento una parte en nuestro presupuesto va destinado a campañas de Marqués cañas de captación tanto vendedores como compradores para dar a conocer la empresa es creo que es algo lógico

Voz 3 04:27 la compra en esta has mandado los datos INE venido aquí resulta que a la entrada no es válida donde yo he pagado ciento setenta y dos con veintidós euros ataja no puedo entrar el partido he venido desde Jaén vale al viaje Benlliure tiene que la puerta sin poder ver el partido y el Madrid te dice que la entrada no es válida que a ver que ellos tendrían que tener todo previsto y tener alguna solución o no de tenistas veinte denunciar a las páginas para que no se va a que por la página oficial lo que tendrían que haber retirado la la que siete

Voz 1 05:02 eh penal lógicamente porque ver un evento en directo sobre todo cuando viajas de fuera para ver un algo que es lo que más emoción te da pues lógicamente tristeza porque no hayan puede entrar desde aquí mis más sinceras disculpas en este caso eh es un ávido un problema técnico en los códigos QR Madrid nunca los había utilizado inestable a los hemos implantado mal para este partido entonces un fallo nuestro el técnico está resuelto a volver a pasar de todas formas lo que hemos lo que hemos hecho en todos estos casos es directamente pone en contacto con todos los afectados tramitar de evolución para todos ellos en caso de que viajarán de fuera hemos sabido compensaciones por los viajes que han hecho todo esto viene por el fan protege Garanti que siempre utilizamos para proteger a los aficionados que en un caso extremo como un problema pues siempre ha estado a estar detrás de ellos para compensarles de ayudarles pero como como he comentado antes es un es un es un caso un porcentaje muy pequeño de los casos en los que sucede este por todos los mecanismo que tenemos detrás sólo el cero coma cero uno por ciento en las entradas son fraudulentas ITER un porcentaje de incidencias muy bajo en este caso ha sido el tema de fraudulentas sino que simplemente las entradas no funcionaba por el tema de buscar esto

Voz 2 06:17 tener a una una guerra interminable entre el Real Madrid y las casas de reventa

Voz 1 06:23 eh puede ser eh nosotros nos han bloqueado el Madrid lógicamente no puedo averiguar el futuro nosotros lo vamos a hacer es trabajar para que nuestros aficionados el usuales puedan vender y comprar entradas libremente que es lo que pueden hacer legalmente aquí en León Madrid es una entidad privada tiene su derecho también a cambiar la forma de de permiso Jesús estadio eh pero nosotros estaremos atentos para que nuestros aficionados lógicamente puedan comprar y vender nipona Esther al estadio y como siempre está a ir eh esperemos que no pueden más que una situación así en el futuro pero sino con nosotros son parte de a protegernos a nuestros usuarios en el caso de este clásico un cuarenta por ciento las incidencias que tuvimos Se resolvieron directamente esos facto con los usuarios llamando a esta FAP conseguimos cubre un cuarenta por ciento de los casos que consiguieron entrar dos asociaciones que tuvieron problemas con el código QR un poco un número de cuarenta y dos aficionados de los muchos que compraron que no pudieron acudir en esos casos para eso tenemos de fan protege Garanti para protegerles

Voz 2 07:18 podría dar un paso más a podría informar a sus usuarios de que comprar entradas para el Madrid tiene un riesgo que a lo mejor no tienen otras en para empresas eventos no sé si eso cree que es importante para el usuario saber qué está comprando entradas para un equipo que está poniendo trabas a que se vendan entradas en reventa

Voz 1 07:40 eh podría ser es algo que internamente como sé hacerlo como mandar el mensaje lo que tampoco quieres es que con estas trabas es coaccionar a los usuarios para que si quieren ir al partido no no por por las trabas que ponen madre no puedan ir no entonces es una línea fina entre eh que los fans puedan comprar y vender entradas tranquilamente a ceder a las presiones de un equipo que con estas trabas consideré lo que quiere no que es que los fans puedan vender la entrar cuando quiera o puedan comprar una entrada cuando no hay entradas en el mercado por sinceramente porque las entradas en el mercado encontré muchas veces son más baratas que en el que las entradas del propio Real Madrid no me imagino

Voz 2 08:19 que está JAP quiere seguir vendiendo va a seguir mundo entradas de partidos del Real Madrid