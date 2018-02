Javi Gracia: "A mí me encanta trabajar en mi país"

Voz 1375 00:00 eh Javi Gracia buenas noches

Voz 1078 00:02 hola buenas noches doce y treinta y nueve allí ahora

Voz 1375 00:05 es una horita menos a esta hora te sueles acostaron un poco antes un poco más tarde

Voz 1 00:09 pues es que hoy estoy cansado después del partido de ayer que tampoco dormimos

Voz 1078 00:15 estaba esperando a un poco nuestra llamada para la despedida costado vale vale

Voz 1375 00:19 sea uno duerme poco cuando pierde pero cuando consigue una noche de estas de cuatro uno al Chelsea tampoco se durante mucho no

Voz 1 00:25 pues tampoco la verdad no no se sé muy muy

Voz 1078 00:28 después las noches oye porque has elegido la premio

Voz 1375 00:31 y no España

Voz 1078 00:33 pues porque se han dado las circunstancias que así fuera ha sido el equipo que mostró interés es interés lo demostró la estabilidad y que al final apostó porque fuera hay yo encantado de poder entrenar en principio ver las posibilidades que a día pero la única firme que que se dio fue la de la Premier costó decirle que no al Sevilla no no no yo no he tenido que decir que no hay un equipo que tengo que decir que pues ha podido mantener algún contacto bueno un equipo pero pero que no he tenido que decir que no pero de España que tuviera

Voz 1375 01:13 ciertas no

Voz 1078 01:15 bueno pues un interés pero creo que eso debe quedar un poco entre la convivencia de unidad del equipo que puede tener interés pero el entrenador

Voz 1375 01:25 pues ahí estás empezando creo que llevas tres partidos si no me equivoco un empate una derrota y una victoria es

Voz 1078 01:31 bueno sí el primero para una eficaz no una la eliminatoria de una copa ahí y luego los dos de Liga que sí es donde hemos conseguido el empate y la victoria enfrenta Chelsea ayer

Voz 1375 01:43 cada vez hay más españoles en el fútbol inglés jugadores y entrenadores la Premier engancha no porque todos los que van allí todos los que Weise allí qué tiene de especial la Premier

Voz 1078 01:54 bueno me gusta trabajar en mi país me gusta trabajar mucho en la dignidad ahí Si hubiera tenido una oportunidad lo habría hecho también encantado pero bueno son momentos surge en las posibilidades cómo surge en mí y ahora también lógicamente estoy encantado de trabajar aquí donde bueno es un reto es un reto también exigente porque está la barrera idiomática que bueno uno se maneja pero tengo tengo que mejorar lógica y luego pues el fútbol no que creo que también hay un nivel altísimo de de jugadores de equipos de pues organizaciones que también pues lógicamente en estos momentos me apetece disfrutarlo

Voz 1375 02:35 que viene ha empezado y lo feo eh

Voz 1078 02:38 se llegar muy bien creo que ha llegado desde el primer día llegó al día siguiente ya dispuso de minutos a hacer un gran partido esto bueno ahora pues también el partido de ayer creo que estuvo a gran nivel y que creo que es una Liga que así lo espero pues que que es perfecta para sus sus cualidades

Voz 1375 03:01 él es consciente de que igual le has dado la estocada a Antonio Conte

Voz 1078 03:06 pues no piensa en ello creo que es una es nuestra realidad la de los entrenadores que que salimos para que entre en otros Si cuando afrontamos un partido será el resultado desde luego lo último que deseo es que sirva para destituir a nadie simplemente buscar lo mejor para el equipo y nada más

Voz 1375 03:27 hablan de Luis Enrique igual otro entrenador más español allí no no estaría mal otro más no

Voz 1078 03:32 pues bueno la verdad es que estar cerca tener cerca entrenadores del nivel de Luis pues creo que mejoraría mucho la Liga que daría mucha riqueza a la Premier yo estaría encantado también de estar que compartir momentos con él como viste al Chelsea

Voz 1375 03:51 y evidentemente mal cuatro uno pero espero a uno a unas a quince días de que se enfrente al Barça como leves ahora mismo al equipo inglés

Voz 1078 03:59 bueno ayer no está en su mejor momento es evidente por los resultados que está consiguiendo pero también pues vemos que de aquí a no sé cuando tengan enfrentamientos de Champions pues posiblemente pues tenga alguna variación en esa alineación no ha tenido últimamente una lesión de sus hombre referencia arriba o incluso el fichaje de Giroud tampoco ha tenido la titularidad hasta hasta hasta ahora pues próximamente igual dispone de ella hace que las alineaciones pues en esta parte arriba pues son todos desde luego grandísimos jugadores pero bueno pues un perfil pues más están jugando los tres de arriba pues hay hay Pedro con unas medias puntas más que una referencia arriba igual pues en partido de Champions pues tiene otro otra presencia no en esa en esa figura de delantero y puede hacer cambiar un poco también dejó el equipo o la ausencia ayer de De Marcos en el lateral jugaban mucha para Costa pierna poco eran la cambiada pues también limita un poco más al equipo bueno son detalles que pueden hacer que en una eliminatoria pues un equipo como el Chelsea pues de un rendimiento mayor

Voz 1375 05:08 es favorito el Barça pero es que ahora mismo hay muy pocos equipos que no ante los que no sea favorito el Barça favorito con con Messi tal y como están los de Valverde es favorito ante casi cualquiera no

Voz 1078 05:19 pues sí desde luego yo creo que nuestra en este año no ha perdido buena ha perdido un partido de la eliminatoria copera pero no ha sido capaz de pasar adelante por lo tanto podemos decir que llevaba un año pues inmaculado oí que desde luego pues sigue siendo siempre favorito las competiciones que compita

Voz 1375 05:40 es la última de la Premier llevas ahí tres jornadas pero me consta que es un futbolero viendo fútbol todo el año y que has está viendo al City de Guardiola te convence tanto está jugando también como dicen sus resultado está arrasando no sé qué se dice hay en Inglaterra y cómo lo has visto cómo lo estás viendo

Voz 1078 05:57 bueno es como dices más las referencias que tengo son de de las vividas en España que en las que llevo aquí que llevo poco tiempo pero pero sí que es cierto que bueno creo que este año han ajustado un ajustado las piezas Si realmente pues sí que está manifestando esa superioridad que el año pasado pues le costó un poco más no el ajustar la la la la presión la defensa este año está con todo ese poderío en ataque y desde luego mucho más mucho más ajustado y muy superior hasta estos momentos al resto de equipos

Voz 2 06:33 Bruno alguna pregunta para el técnico el Watford

Voz 0301 06:36 sí una reflexión rápida a mí me da la sensación que la Premier League en en lo táctico se han dado cuenta una debilidad por eso han recuperado a Mourinho han fichado Guardiola han fichado a Jürgen Klopp Si es una de las motivaciones que ha llevado a Javi Gracia a lo que decía antes mano a a elegir la la Premier en vez de las ofertas que siguen las tenía de de España Javi

Voz 1078 06:57 bueno la verdad es que actualmente yo estoy en un equipo en el Watford que que bueno que tiene unos valores muy muy grandes en cuanto a ambición encuentra deseo de crecer pero hemos y competimos en otro tramo de los que todos los entrenadores que que encima que los equipos que están en parte natal donde hay una gran diferencia de los los equipos que compiten por esos puestos europeos y el resto que competimos un poco por la salvación no es cierto que luego se dan unos resultados pues igual más igualados esas momento en la Liga española pero esas diferencias existen de todas maneras a nivel de entrenador desde luego como te he dicho antes es un reto el poder semana tras semana vivir una experiencia de estás con con equipos tan potentes con entrenadores yo creo que tan reconocidos bueno me gusta vivirla y quiero disfrutarla

Voz 1375 07:51 pues nada Javi en que tengan mucha suerte aunque creo que tendré yo creo que te entendido más o menos que si hubiera tenido una oferta de la Liga española que de verdad tuviera convenció había elegido la Liga antes que la Premier

Voz 1078 08:03 bueno pero es cuestión de tiempo no puedo pues de igual deseo de prioridades simplemente se tiempo marca un poco el desarrollo de de de los caminos no en este caso se hubiera salvado antes pero desde luego pues que igual hubiera seguido en la Liga española encantado de ella también

Voz 1375 08:21 que te vaya bien por allí te esperamos no tardando mucho aquí en nuestro fútbol español

Voz 2 08:26 un abrazo Javi gracias por estar en el Larguero adiós