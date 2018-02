Kobe Bryant quiere que se retire la camiseta de Pau Gasol de los Lakers

Voz 1 00:00 Don Antoni Daimiel buenas noches qué tal muy buena

Voz 0200 00:02 las noches Manu vamos a empezar a saco Paco Pau Gasol

Voz 1375 00:06 durante la pasada madrugada Kobe Bryant habló sobre la posible

Voz 0200 00:09 la de que los Lakers retiren el número dieciséis del pívot catalán efectivamente a la corresponsal de Efe en Los Ángeles San Martín Guirado pues eh le dice Kobe Bryant que él está convencido de que cuando se retire Pau Gasol verá su camiseta número dieciséis retirada en el esté presente en la cancha de los Lakers que no hubieran ganado los títulos del dos mil nueve y dos mil diez sin él con lo cual confirma Kobe Bryan lo que ya habíamos apuntado incluso aquí en el Larguero secó de una encuesta que se hizo cuando retiraron las dos camisetas de Cobi en la que salía claramente favorito como el siguiente jugador al que le iban a retirar la camiseta de los Lakers

Voz 2 00:49 no hay debate alguno cuando se retire tendrá su número en lo alto del pabellón la realidad es que no habríamos ganado esos dos títulos sin él nosotros lo sabemos todos lo sabemos estoy deseando que llegue el día en el que reciba su homenaje de su discurso desde el centro del pabellón iba su camiseta en lo alto del Staples Center mientras recibe una ovación del público que tanto le ha apoyado durante todos estos años

Voz 1375 01:09 el propio Aznar habrás de Kobe Bryant que en la leche que la camiseta de Pau acabe colgada del mismo pabellón en el que están retiradas las de Magic Johnson Karin Abdul Jabbar

Voz 0200 01:18 a Chamberlain o el propio Cobi Anthony si es una reivindicación también de una de las dos etapas doradas de Cobi sabemos que Kobe Bryan incluso ve con mejores ojos sus anillos de la época de pavo que los que ganó con Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal el tenía un papel algo más secundario ir con Pau Gasol bueno pues era el líder y es verdad que Pau Gasol desde su llegada al uno de febrero del dos mil ocho a los Lakers pues cambió al equipo y fue un equipo competitivo ICANN veo pues nada con esa noticia había que empezar el repaso al

Voz 3 01:49 NBA hoy nos preguntan te preguntan muchos oyentes del Larguero estamos a menos de cuarenta y ocho horas para que termine el plazo de el mercado de de

Voz 0200 01:57 fichajes de traspasos eh eh

Voz 1375 02:00 sabes a las nueve de la noche termina hora española y sobre todo hay que estar veinte de algún español Willy Hernangómez que al parecer Anthony le ha pedido a los Knicks salir

Voz 0200 02:07 y luego hay rumores sobre Ricky Rubio ha habido algún rumor sobre Ricky Rubio sí aunque yo creo que no hay demasiadas opciones sobre todo por la última racha de victorias de Utah Jazz que ha ganado los seis seis no partido jugando Ricky de Bami jugando Ricky a un gran nivel ha ganado ocho de los últimos diez Ricky en los últimos cuatro partidos promedia veintitrés puntos diez asistencias por encuentro ha metido ocho de los últimos trece triples es difícil además le queda un año más de contrato es decir este y la temporada que viene en la temporada que viene se va a catorce millones eh en cuanto a salario pero sí se ha hablado hoy ya comentado y se han hecho quinielas de aquel equipo podría ir todos yo no me lo creo demasiado sí es verdad que los agentes de Willy Hernangómez sí que le han pedido a los rectores de los Knicks que lo traspasen porque han

Voz 1 02:51 a Juan me pone negro ver el año que está perdiendo dos mil menos de la mitad de los partidos de la temporada ha jugado Billy además

Voz 0200 02:58 los Knicks llevan una muy mala racha ahora de resultados aún así no cuenta Jorge Connelly pool para él sería muy bueno que saliera pero también tengo dudas tengo dudas de si iban a realizar alguna operación e iba a ser Billy porque normalmente las franquicias cuidan en los dos o tres primeros años a jugadores que han apunta o algo y lo que apuntó Billy el año pasado era mejor

Voz 1375 03:18 muy interesante de beber y de mar

Voz 0200 03:21 no no ya no hay rumores no no no no parece que se vaya Manresa mencionó los días semanas Se ha hablado muy poco a mí me extrañaría mucho qué tal

Voz 1375 03:28 Mirotic como ha aterrizado en los Pelicans junto al nivel

Voz 0200 03:31 ha ido muy bien en el segundo partido que perdieron los Pelicans estuvo peor pero ya fue titular en su segundo partido yo creo que va a seguir siendo titular y en el primer partido se fue a dieciséis puntos creo que él tiene todavía que acostumbrarse y amoldarse al juego de Anthony Davis no y tienen que coordinar que uno se vaya dentro y otro fuera y viceversa necesita un poco de tiempo pero seguro va a ser un jugador importa

Voz 1375 03:52 ella también un nuevo fichaje el de Griffin con los Pistons desde que ha llegado ha jugado tres se han ganado los tres han ganado los tres

Voz 0200 03:59 ya ha promediado veinte puntos nueve rebotes seis asistencias demostrando entenderse muy bien con Andre dramón el el pívot titular Detroit bueno los Pistons Stan novenos están igualados con Philadelphia que es octavo así que opciones de jugar playoffs puede ser un equipo que se mueva en estas cuarenta y ocho horas para tratar todavía de mejorar más buen eh y en los Lakers

Voz 1375 04:21 durante que estábamos hablando de lo de Pau ha habido multa para Magic Johnson les han cascada cincuenta mil dólares por hacer un guiño a estrella una estrella otro

Voz 0200 04:29 a quién si antes no cumple usted al jugador de Milwaukee Bucks dijo Magic Johnson en una entrevista estoy muy contento de que sea titular en no estar se lo merece va a ser alguna vez MVP campeón va a poner amigo que en el mapa les va a dar un título y tal bueno simplemente estoy alabó sus condiciones de juego diciendo que gran manejo de balón pase juega por encima al aro etcétera pero la NBA no quiere e IU va a ser muy radical en esto qué jugadores entrenador eso ejecutivos eh pues sería el gran Haro traten de inducir o de hacer pensar no se puede hablar o referirse así de jugadores con contrato en vigor en otro equipo y la NBA pues que quiere llevarlo a rajatabla

Voz 1375 05:09 ya lo de Guillermo Amor en el palco de Movistar Plus diciendo

Voz 0200 05:11 sí sí eso sería ocultar me decimonónica que han podido hablar con Grease Mariló entorno eso sería eh porque además les han multado a los Lakers por lo de Paul George cuando todavía estaba en Indiana el año pasado fueron quinientos mil Jo lo de poder pues si había salido cara a este tema en Barcelona hoy

Voz 1375 05:30 eh cuéntale a los oyentes cuéntanos por otra me dicen

Voz 0200 05:33 jo he leído por ahí que si d'Hebron puede acá

Voz 1375 05:35 claro en los Lakers son los Warriors hornos

Voz 0200 05:38 pero qué me estás contando como Le Bron James a los bous al guardia con quién bueno yo no me ha acabado de convencer lo del asunto los borro se hablaba de una hipotética operación traspasando a Iguodala Thompson a cambio de Le Bron de momento se descarta que se vaya a mover en estas cuarenta y ocho horas al acabar la temporada con Cleveland pero en cuanto acabe ese Piran eso parece él está muy descontento eh con muchos problemas sobre todo con el propietario ICO los rectores ahora tienen un llena el manager de treinta y cinco años parece que en esta reunión en la que echaron en cara a borrarse en un partido a Kevin Love en esa misma reunión Le Bron James acabó a voces con algunos ejecutivos de la franquicia madre mía sale vio muy mala actitud en el último partido contra Houston hizo once puntos sólo tres de diez en tiros eh hay muchísimos problemas allí y él ha estado en contra del cambio general manager del traspaso de caer Irving con lo cual está muy molesto y en su peor relación con el propietario desde que regresó a Cleveland

Voz 1375 06:34 eh bueno que si Dixie Lebron va Warriors con Carrie con Duran y con o sea no lo creo

Voz 0200 06:39 ahora pero no dejaríamos algo en cinco morían con cuaje hay rumores que dicen que son los propios agentes de Le Bron su entorno a los que han ido filtrando esto de los borro siempre

Voz 1 06:49 demente para hacer daño al al propietario de club donde crees que voy a ganar

Voz 0200 06:53 pues yo creo que Los Ángeles es una opción los Lakers sí sí yo creo que es una franquicia histórica a él es una ciudad que le gusta tiene un casoplón allí en Los Ángeles a su familia le gusta vivir allí sea lo tienen era de una crisis lo tiene todo lo tiene todo para que jugar allí e ficticio Illa verdad los Lakers ultimamente están ganando partidos y eso es un equipo que que apunta muy bien un equipo muy joven pero que apunta un gran futuro con gran con los robó el concurso no

Voz 4 07:21 eh hay un montón de jugadores hay muy buenos sí sí jo es la leche

Voz 1375 07:27 bueno preguntas de los oyentes que hay un montón por aquí dice arroba Jesús Logroño cuál es el equipo de la NBA que te cae peor sabemos quiénes de los Wizards pero el que menos te gusta que van manía de tienes

Voz 1 07:39 bueno a ver no me cae ninguno muy mal me caen poco peor

Voz 0200 07:42 en función de jugadores entrenadores a lo mejor que no me gusta mucho este año saca un poco de quicio Orlando que es un equipo que juega como sin garra muy frío que parece que no que no juegan que no salen a a disputar los partidos yo creo que este año Orlando es el que peor me cae luego Memphis pese a la presencia de de Marc así un equipo un poco tostón en su juego en su tipo de juego no oí me ha tocado retransmitir muchos partidos

Voz 5 08:10 ya un poco pesados vale vale queda claro eh dice eh Ali

Voz 1375 08:17 Hervás noventa y dos cómo está el tema de Markel Foods Antoni crees que ahora mismo podría mejorar a los Sixers en su lucha por peleó o está muy mermado físicamente

Voz 0200 08:25 no es otro Expediente X El número uno del último draft un jugador con unos promedios tremendos de de anotador eh en en la liga universitaria y que tiene una lesión en el hombro trata de cambiar su mecánica de tiro juega sólo tres partidos le dan de baja y hace relativamente poco tres semanas un mes se vieron unas imágenes lanzando a canasta en un entrenamiento horrible e tiros libres fatal número uno del draft número uno del último draft dicen que qué va igual que quieren que juegue algunos partidos pero el otro día dijo el entrenador de Filadelfia que que que de momento no garantiza el mínimo acierto cara al aro sea tiene muchísimos problemas casi como si hubiera empezado a jugar otra vez a lo que se refiere al tiro Graciela decía fuera de play off si está ahí peleará hoy está un poco más lejos

Voz 6 09:11 dos pero sí Pazo interpreta pero no no están sufriendo va a meterse pero bueno vamos a ver dice arroba Marc poquito Pablo poquito de música Pablo

Voz 5 09:20 ahí sí que no se acabe la otra cara de Marc aldea te pregunta

Voz 1375 09:26 cada vez parece más probable que los Rockets lleguen a sesenta Víctor sesenta victorias por tanto dice Marte lo tengo que preguntar te estás dejando ya barba

Voz 0200 09:34 es que hicimos una apuesta y una promesa no Inti da toda la impresión pero bueno yo lo que dije es que me dejaría

Voz 1 09:41 la barba de dos días ahora no de dos días

Voz 0200 09:44 pero a lo mejor una semana Cano voy a aparecer tres semanas seguidas en el día después como barba hay ponte una postizo que hablar con demasiados jefes y entonces estilismo pero bueno sí que crezca la barba unos días valgo que cumplir lo tiene pinta de que va a llegar a las sesenta victorias dice

Voz 1375 10:01 eh arroba Sidrón veintitrés Dirk Nowitzki va camino de los treinta y un mil puntos y puede que coja Chamberlain

Voz 0200 10:09 es el mejor europeo en la historia de la NBA pues en carrera yo creo que si la mejor carrera de la historia de la NBA es mejor que Pau superando un poquito a Pablo sí sí sí yo era sin anillos no con un anillo con una millonada algún anillos en dos finales

Voz 1375 10:23 Ello un eh pero cuando lo ganó no me acuerdo

Voz 0200 10:26 pues ganó dos mil once dos mil once Si eh el jugó una final dos mil seis con Miami perdió luego volvieron a jugar acuérdate que ya con Le Bron en Miami le ganaron a Oklahoma City en una final luego la siguiente creo que no dos mil doce pierden contra Dallas los Miami Heat queda un gran baloncesto con son Terry eh Jason Kidd parece a estaba no visto pues J G R ochenta y siete dice

Voz 1375 10:54 quién la tiene más larga Le Bron James o Ricky Rubio me refiero a la mano para meter tiros de tres dice gracioso

Voz 0200 11:02 hombre yo creo que es mejor lanzador de tres puntos Le Bron James ahora mismo que que Ricky así lo avalan sus porcentajes este año ha estado hasta hace un mes lanzando mejor que nunca Le Bron James y en ese sentido también es mejor

Voz 1375 11:15 aunque del arroba Fran Romero treinta Donovan Mitchel Ben Simmons o Jason Tate un novato del año

Voz 0200 11:21 un una cuestión de momento parece que se destaca incluso Donovan Mitchel por encima de Simmons por los últimos partidos pero habría que nombrar a otros eh Dennis Smith Jr Laurie marcan en de Chicago Kyle Kuchma que antes lo asombrado de Lakers es una gran generación de novatos llora diría Michel un poquito por delante de Ximo eh

Voz 1375 11:41 lo dice arroba soy Meo el año pasado en las finales dijiste que en Cleveland descansaba es lo que no descansaba en San Francisco Si este año tuviéramos una final Boston Celtics Golden State Warriors no es una ciudad para descansar Boston no es verdad que

Voz 0200 11:57 esto no está realmente bien pero descansará más en Boston San Francisco San Francisco me me gusta mucho es una ciudad muy divertida a Boston para pasear está muy bien para ir a ver muchas cosas pero yo creo que se duerme más horas y más de seguido en Boston que en San Francisco y Cleveland Cleveland ni una cosa

Voz 5 12:15 a Cleveland para rodar la cuarta a la videoconsola para rodar Fargo el mil vale dos las dos últimas dice

Voz 6 12:26 eh rugby o fútbol americano rugby e por tradición por haberme creado en vallas

Voz 1375 12:31 esto es así esto es así es es el día que les un Quesos Entrepinares Salvador esto te toda la vida

Voz 0200 12:35 que reconozco que el otro día vi la suya

Voz 1375 12:39 yo yo también comparto poco a poco estos me intentan enganchar con se tiró al final lo va a conseguir y la última P Arévalo Martín de dice estoy inmerso

Voz 5 12:48 esprín inmerso en la operación Tricky ni al tuve pero no puede renunciar ALCA chopo

Voz 1375 12:54 ah como referente en el sector es una alternativa

Voz 5 12:56 Eva real el chopo de pollo

Voz 0200 13:00 tú tienes alguna otra receta de Castropol uno como bucea en un tema que parece simple a primera vista que tiene muchas aristas profundos profundo tú tienes alguna

Voz 1375 13:09 la receta de Cacho para ayudar yo creo que el cacho

Voz 0200 13:11 yo aunque lo hay pero pero el original no puede ser de pollo e incluso hay gente que dice que que una buena carne de ternera es más sana que que una mala de pollo no lo que sí ahora en un restaurante que hay en en Tres Cantos no asturiano eh han comprado un horno unos magnífico y ahora lo hacen al horno no fritos con lo cual es mucho más sano para viva fantástico y está más sabroso y están mucho mejor el chopo en el horno tachó de ternera al horno valor eso sería un poco las lo usaría la receta hombre que trate de no comerse tres por semana si no hubiese una vez cada quince días cada tres semanas vale pues me puede soportar habrá que ir a algún seamos Pritzker él tres que el muy recomendable si pues nada punto tres que el cachorro de ternera que conoces el casi igual que es un japonés que hay si les canto sí señor pues el tres que el Estado al lado bueno apunto eh pues nada hoy descansas no hay no hay partí o bueno hoy hay un muy buen partido el foro aves la noche a ver qué pasa es que me me he fijado antes no lo he visto un Toronto Boston Jo Fagor tiró más alto de la Conferencia Este que van Zara ahora en unos minutos venga luego el domingo un sabor Manu antes de El Larguero tienes que echarle un vistazo al Boston Cleveland por favor nueve y media noche con tomas por fin jugando contra seis es así eso sí Kylie Irving Ebro esto es un no vivir