Besa y Jabois: "Cuanto más matiza sus hechos menos entiendo a Piqué"

Voz 2 00:00 Watson posó para la una

Voz 1375 00:14 una buenos en Canarias dice Ramón Besa en ese artículo del que antes hablaba en el diario El País donde escribe habitualmente Ramon Besa como bien sabes hay una frase que destaca el final que dice Piqué corre el riesgo de que quiénes le defiendan sean al final los radicales culés equiparables a los extremistas periquitos a los que pidió silencio en Cornellà El Prat no sería propio tampoco de un personaje inteligente y divertido expresión de los nuevos tiempos en un viejo mundo en el que los goles ya no se celebran como signo de victoria sino que se utilizan para cambiar el mundo o al menos para intentarlo eh bueno te hemos leído pero ahora toca que te escuchemos a Ramón y te pregunta y Manuel Jabois bueno a mí lo que me sorprende es verdad estábamos contando lo que dice Bartomeu mañana en la portada del Mundo Deportivo que lo dijo anoche en la gala Mundo Deportivo defendiendo a Piqué por el gesto pero hay algo más allá del gesto no las declaraciones posteriores Ramón que es donde donde pierde toda razón el futbolista no

Voz 1785 01:14 a mi modo de ver si porque además la definición o la manera en que acota lo que significa el español no se corresponde con el criterio que tiene la mayoría aficionados es decir que creo que es un discurso e como decía más propio de un hooligan culé y que tiene un siente un cierto despecho o desprecio hacia el rival que no una cuestión de de de de entender lo que significa al español es evidente que el español en este momento pues está en Cornellà su sede social pero que tiene una historia y una cosa es una coyuntura actual que es la que vive pues en manos de

Voz 1375 01:57 de un propietario chino Yi

Voz 1785 02:00 el consejo de administración en el que evidentemente figuran personas chinas pero tal como lo pronuncia y cómo lo dice está dando argumentos a quién le toman por xenófobo por Racer a una cuestión clasista se dio siempre pensé que Piqué cuando se refería al español de Cornellà hubiera dicho lo mismo si se hubiera estado su sede social en Mataró como dice el Pirata Granero hubiera estado en Manresa o en Puigcerdà o en cualquier sitio pero cuando empieza añadirle ya encima al modelo chinos y encima cuanto más peor en cuanto más matiza pues menos Le entiendo lo cual que en principio me parecía pues una salida de tono y sin más cada vez que se expresa más alrededor de esa de esa definición que hizo pues cada vez la entiendo menos

Voz 1375 02:52 siempre se ha dicho de Piqué te pregunto eh pero un poco la leyenda que hay es que es un día yo calculador y que sabe de Eto'o

Voz 3 03:00 todo muy inteligente como consigue los contar

Voz 1375 03:02 desde el patrocinador Rakuten con capital japonés por cierto

Voz 4 03:06 eh no sé si esa versión la compras

Voz 3 03:10 o la pone un poco en cuarentena

Voz 1785 03:13 no no viola compró la compró porque en por lo que conozco a pique y por lo que conozco a su ambiente osea voy a poner un ejemplo la gente está esperando si algún proyecto de Piqué que pueda ser aplicable a la lógica deportiva la muestra eficiente efectivamente ese coeficiente intelectual que se le nota cuando se debe jugar a poker cuando se le ve conduciendo cuando se le los negocios cuando se ve en su vida particular y voy a guardar lo voy a decir porque no se muchas más pistas lo que va a pasar con el tenis pero si Piqué consigue llevar a cabo el proyecto que tiene respecto al tenis no sé si la Organización Mundial actualmente del tenis de va a pasar lo mismo que la FIFA o a pasar algo igual que que la UEFA au que la Euroliga once esto es decir es un tipo que en el mundo del deporte tiene muchos proyectos no sé cuando los va a llevar a término cuando sabemos que una de sus aspiraciones es o posibilidades de ser presidente del Barça y que sería un presidente totalmente diferente pero esa es una posibilidad yo creo que todavía lejana pero en otros negocios historias como ese proyecto que en su momento ya se habló pero que me parece que va avanzando que la gente pueda haber un una expresión deportiva para que les sitúe diciendo que este tipo es mucho más listo de lo que parece cuando hace definiciones que se suponen propias de radicales del fútbol y de un aficionado entendido

Voz 1375 04:40 claro que pasa que luego ahora te pregunta Etihad Boys pero luego ves todo eso que que que te compro en parte lo que estás diciendo no editó ese proyecto que tendrá en la cabeza con respecto al tenis y poner patas arriba la ATP con torneos privados y y y que puede que les sigan vamos a ver que qué tenistas cuántos pero pero luego leves con lo de la limitada imitada de Cornellà y los chinos que si a Arbeloa es un cono cedido que si al final es un poco el gamberro que también que no sé si ir recordemos que él quiso ser capitán del Barça a sus compañeros nunca lo han elegido hasta ahora entre los cuatro capitanes igual algún día se presenta a presidente se llevó a otra sorpresa pero bueno de momento es uno de los jugadores con peso pesado evidentemente de esa plantilla siempre noticia desde la otra acera como LB Jabois en estos últimos episodios que ha protagonizado con el español de Cornellà

Voz 5 05:28 pues mira en el último partido por ejemplo eh yo que he defendido a Zidane en la final de la Copa del Mundo he dicho me acostaba muchísimas críticas cuando se conecta Córdoba Materazzi a Madrid

Voz 1375 05:43 sí sí a Materazzi cuando les dijo no sé quede de tu hermana Hay Zidane en reaccionaron al cabezazo

Voz 5 05:47 yo creo que somos profesionales somos jugadores pero pero hay una raya hay gente que es tu familia es imposibilidad relacionada con nosotros con tu hijo Borja creo que por muy profesional que seas por muy sensato que no quieren alimentar la hoguera es que jodido tiene cinco años cuatro años es es complicado de una gran entereza con tu dijo no

Voz 4 06:19 creo que sí

Voz 5 06:21 me parece muy natural por más que la veas luego pero se está claro

Voz 1375 06:29 la la reacción no lo el gesto de mandar callar idas declaraciones de español de Cornellà está deslegitimado porque tiene

Voz 5 06:36 son son de un futuro candidato

Voz 4 06:41 claro

Voz 1375 06:42 quién estaría a la altura de Piqué si Piqué ex presidente del Barça quién crees tú que debería ser presidente del Madrid

Voz 4 06:49 una pregunta permiso de Florentino por supuesto una pregunta porque no puede ser recordamos algo sea Butragueño no por ejemplo no no creo

Voz 1375 07:01 habría que buscar otro es decir hay fallecidos la duda de si el

Voz 1785 07:04 sí sí sí Piqué fuera presidente del Barça yo creo que Guardiola no sería al entrenador del Barça Mina

Voz 1375 07:10 ah sí pero que quede claro que quede claro por decisión de Pep es decir esto

Voz 1785 07:17 vamos hablando de dos tipos de dos personas perdón con digamos que que se le supone a que están por encima de la norma no de de de de dos personas inteligentes con muchas a ideas de la cabeza posibilidades de desarrollar un tipo de fútbol pero

Voz 1375 07:36 que mezcle los dos bien gente por decisión de Guardiola yo creo pero pero crees que Xavi sí sería entrenador con Piqué de presidente bueno no volvería tan lejano con Xavi Mira que te digo ahí son más afines no no es así más afín es pero si les veo como es decir yo creo que sí porque

Voz 1785 07:57 esa es la personalidad de Guardiola a la hora de llevar un club no es la misma personalidad que tiene Piqué a la hora de llevarlo y la prueba es que cuando estuvieron juntos tuvieron sus menos osea recuerdo a algún partido en que Guardiola puso a Piqué en la grada para escarmentar reglajes que estábamos ahogó la crítica hablábamos de si había distanciamiento y tal es decir Guardiola de alguna forma le marcaba el camino a Piqué de la manera que sea ahora Piqué fuera el presidente de marcaría la línea Guardiola y ni uno ni otro quiere que le marquen la línea

Voz 1375 08:28 bueno ya veremos a ver qué pasa en el futuro inmediato sobre el futuro más inmediato aún pasado mañana semifinal de vuelta en Mestalla qué sensaciones tiene Ramón y sobre todo que que te ha dejado Coutinho en estos primeros días minutos con la camiseta azulgrana

Voz 1785 08:45 bueno sensaciones hay una seria duda sobre quién va ser el central que va a acompañar a un Titi creo como ya ha contado que muy difícilmente va a ser Piqué porque creo que eso no es contra produce que es contraproducente contra su salud con su salud de desprecio hacia sus compañeros no es decir oyó o el fin del mundo entonces creo que Valverde en esto va a ser también muy pragmático y veo difícil salvo que se haya recuperado milagrosamente estos dos días de que juegue Piqué y eso plan de una duda que yo no sabría decirte porque vamos a ver a a Yerry Mina no es que no hay ha jugado ni un minuto en el Barça hasta ahora es que creo que desde febrero de diciembre que no han jugado es decir te juegas un es un riesgo

Voz 1375 09:31 no veo yo el día para poner ayer algo

Voz 1785 09:34 Barcón con costas del filial pues prácticamente ha jugado muy poco retrasar a Busquets es otra posibilidad pero despistes un santo para vestir a otro no o lo que se dice van a ir luego está que es otra opción que como lateral hemos visto que sobre todos los partidos con el español ha penalizado es posible que como central zurdo porque rapidito pueda ayudar un poco pero el Barça y tiene un agujero y hay que ver cómo responde por lo demás creo que no tiene no tiene dudas Messi está fresco los laterales están frescos y están dispuestos porque el partido de este partido es muy engorroso para el Valencia por el Barça porque la Copa desgasta tanto Hynde deja tan tan planchado que cuando sólo te queda un partido para jugar la final es una frustración tremenda perderla es decir Bay una alegría por si la ganas pero el hecho de perderla yo porque ahora la hemos magnificado mucho desde el pleito entre Guardiola y Mourinho con el Barça Madrid pero la Copa es un torneo que durante todo el mes de enero eso ese tiempo ese frío esos partidos texto en plantillas cortas le está pasando justamente más al Valencia de Balza eso penaliza mucho