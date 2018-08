El Larguero: Seedorf, Mijatovic, la previa de Copa, la charla de Besa y Jabois y la NBA con Antoni Daimiel (06/02/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 3 00:46 ganó cinco Copas de Europa como futbolista cinco

Voz 1375 00:50 y ahora ha cogido al Deportivo de La Coruña para intentar mantenerlo en Primera División a ser el protagonista con el que vamos a abrir el larguero y está ya en sintonía El Larguero es el nuevo entrenador del Depor Clarence Seedorf vamos a saludar en dos minutos eh con el que tenemos muchas ganas de hablar y preguntarle cosas unos cuantos tenemos ganas de preguntarle os acordáis de cómo ha sido y bueno pues ahí está esperando enseguida entrar en el larguero y A Coruña el día en el que tenemos que hablar de la previa de la la Copa del Rey mañana se juega la vuelta de el Sevilla Leganés recordamos empate a uno en la ida enseguida estamos en Sevilla y Leganés como protagonistas también de los dos equipos de donde saldrá mañana por supuesto en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo lo veremos en Telecinco saldrá mañana digo el primer finalista de la Copa del Rey por cierto en el Sevilla no Eto'o ya Air China serán baja en principio haber lleno a reventar en el Pizjuán y el Leganés que os voy a contar ante el partido más importante de su historia luego tendremos protagonistas de los dos sitios Curto abre la puerta al Madrid ha dicho en declaraciones a España Foot Magazin que si el Madrid estuviera interesado verdaderamente su situación personal podría afectar a la hora de tomar la decisión es decir que está como loco o sea que ya no sabe qué hacer ni qué decir para fichar por el Real Madrid para que el Madrid y yo creo creo luego nos contará Mario Torrejón alguna novedad

Voz 4 02:15 que esto les perjudica es mi opinión

Voz 1375 02:18 el Madrid sigue teniendo a De Gea como número uno y ahí está Courtois que hoy ha dicho eso que si el Madrid interesan ficharle la situación personal que atraviesa su familia su hijo está le podría ayudar a tomar una decisión luego contamos como está ese asunto a ocho días del Real Madrid París en Yemen no va a estar Dani Carvajal le quedó partido por cumplir de sanción en el Saint Germain la noticia es que han jugado acaba de terminar el partido y han ganado uno cuatro partido de Copa al sexo con hat trick de Di María has jugó titular Cavani y Mbappé pero no juega un Aimar que tenía que recuperar después de tres días de celebración de cumpleaños no iba a ponerle hoy Emery no le iba a hacer eso al chaval tres días tres días de celebración de cumpleaños no puede jugar buena era descanso sí ha pactado con Emery evidentemente uno cuatro repito uno de Cavani tres de Di María ha caído una bengala y al final ha acabado Dani Alves de portero porque han echado al portero del París añaden apostó Dani Alves la camiseta de portero abramos han tenido una falta ya ha pitado el final el árbitro ha dicho hoy Heynckes el técnico del Bayern es del Madrid que está convencido por cierto de que el Real Madrid va a eliminar al Paris Saint Germain

Voz 4 03:23 en la Copa de Alemania ha ganado el Bayern de Munich cero seis al padre por cero seis Inti

Voz 1375 03:30 fuera del fútbol fútbol sala hemos ganado a Ucrania gol de Pola estamos ya en semifinales el jueves jugamos contra Kazajistán sigue adelante por supuesto la Portugal de Ricardinho te recuerdo que puedes escuchar al larguero ahí donde estás escuchando ahora mismo dilo toques o también en el Facebook Life pues en Facebook y ahí lo puede escuchar estés donde estés en cualquier lugar del mundo las once y treinta y tres Clarence Seedorf en A Coruña buenas noches buenas noches me dejas que tiene una cuña de un coche que es un coche pero vamos para irnos A Coruña en diez segundos mira

Voz 1699 04:24 es falso a Clarence Seedorf entrenador

Voz 1375 04:26 el Deportivo de la Coruña te has acostumbrado ya que ya te llamemos entrenador

Voz 7 04:32 hombre ya lo tiene no

Voz 8 04:34 no es una novedad quien extraños España

Voz 1375 04:38 es nuevo ya dijimos ya hemos contado estos días seis meses en el Milan otra media temporada aproximadamente otros seis meses medio año en el fútbol chino hoy es tu primera aventura en el fútbol español por qué has aceptado el reto del Depor Clarence

Voz 7 04:54 bueno primer momento estamos hablando de dos ligas más importantes del mundo un club con mucha historia y que siempre tenía la simpatía por por todos los partidos que hemos jugado el hielo ahí los conversaciones que he tenido yo con me como el club con el presidente de otras personas también me me han convencido que quieres es un proyecto que me para Cruz para salir de esa situación crítico con un grupo que tiene su nuevamente mucho más digamos cálida ahí no están en una posición física que merecen que creo que es su posibilidad por eso yo co este viernes primer día primeros días me han confirmado que he hecho una una buena cosa separarlo porque hay mucha gente con muchas ganas de trabajar equipare bien entrenaron con buena intensidad hoy hay eso dejada esperarlo no que que las cosas pueden

Voz 1375 06:36 jugador te conocemos todos te hemos visto tantos años jugar al fútbol y sabemos todo mundo sabe perfectamente cómo era el SIDA el futbolista probablemente a lo mejor algunos chavales los más jóvenes no lo recuerden tanto pero todo este conoce muy bien como futbolista como entrenador Clarence como te gusta cómo ve el fútbol que le han sido el para los que te conocemos menos como técnico por ejemplo es más del estilo Guardiola del estilo Mourinho del estilo Cholo de qué estilo es el fútbol de que le gusta

Voz 7 07:07 yo soy estilos y dos

Voz 1375 07:09 ese estilo como es que no

Voz 7 07:36 da también sí tiene que adoptar estrategias diferente porque hay jugadores

Voz 10 07:43 de antes

Voz 7 07:44 no es siempre mente es de entrenador Otones entender quién tienes como grupo como más al valores a los jugadores seguramente una filosofía general es que yo no soy esta yo creo que hay que valorizar los jugadores Si

Voz 11 08:02 está bien cuando no haces con con no

Voz 7 08:05 con no teniendo la pelota Hay intentando hacer juego

Voz 11 08:10 en el campo con coraje para intentar ganar

Voz 4 08:14 tienes eh cuarenta y uno

Voz 1375 08:16 años todavía eres joven casi casi era casi casi para casi casi para jugar estas clases todavía pero te gusta marcar distancias con los jugadores con la plantilla eres un entrenador duro o te gusta más un rollo casi de colega entrenador con futbolistas como es en ese sentido Sidor

Voz 12 08:38 no yo creo que es duro no

Voz 8 08:40 bueno

Voz 7 08:42 depende depende que que uno quiere decir con con ser duro vamos yo soy una persona ganador tengo mentalidad de ganador de trabajador luchador para mi optimismo pues su vida es muy importante grupo es importante Unión es importante los valores deportivos y ahí digamos ético es importante estas cosas no llevamos todos los días y hechos veinticuatro antes de jugador al máximo nivel en una cierta manera yo creo que el respeto que tengo por el mundo como yo he tenido digamos como jugador lo voy a intentar seguir como entrenador

Voz 4 09:26 en entiendes que haya parte de la afición que te mire así como como poco dudando como diciendo

Voz 1375 09:34 Sidor de entrenador que sólo lleva seis meses en el Milan y seis en China tú eso es sólo entiendes o

Voz 4 09:39 jo

Voz 8 09:40 si no te has sorprendido como la que te han recibido

Voz 1375 09:43 pues no muy bien muy bien

Voz 7 09:46 de esa muy animados Si que se puede hacer un buen trabajo también porque es viento yo les dijo también durante la prensa yo creo que Zidane tenían menos experiencia que yo cuando en Madrid

Voz 8 10:02 sí eso fui porque el presidente

Voz 7 10:05 el Madrid tiene una visión ha tenido el coraje para decirme no yo voy a apostar por él pues yo creo en él creía en sus posibilidades sus capacidades con la experiencia enorme que ha tenido como jugador que es un valor en más después cuantos entrenadores con experiencia están haciendo un mal trabajo no

Voz 8 10:24 sí totalmente garantía tener no

Voz 7 10:26 la ganancia tienes que bien sabe ser un buen trabajo así es el senador no es no es tan fácil hay muchos aspectos que tiene que juntar para que hay buen éxito hay que tener un poco de suerte y duro es una cosa que al Milan de ese techo un buen trabajo en China hemos hecho un buen trabajo cuanto poco tiempo eran todos estamos con confianza para seguir ese línea así era aprendiendo ahí sí la mente con un grupo que ha mostrado su disponibilidad demostrada el primer día yo yo tengo mucho optimismo que las cosas pueden salir muy bien

Voz 1375 11:07 cuando te llamo Tino Fernández la primera vez

Voz 7 11:11 bueno nos encontramos una vez que tiene muy fui a haber partido de Getafe Madrid nos nos encontramos ahí un muy culto saludamos después de pre que hemos hablado

Voz 9 11:28 todo un hace ahora tres

Voz 7 11:31 sí y bastante por teléfono hemos hablado expresamente sobre lo que es su visión de lo que necesitaba ese grupo lo que sí estaba incluso en ese momento y demostrando mis ganas y convicción de poder ser bueno aquí está de momento me han dicho

Voz 8 11:55 yo o me han contado Fran Hermida que está por ahí nuestro compañero Coruña te tienes que llevar bien con Frank que allí es el que corta el bacalao ya lo sé

Voz 1375 12:00 pues eso por ahí

Voz 8 12:02 hola muy buenas

Voz 4 12:04 qué tal aclares buenas noches esas noches osea que ha llegado ha llegado

Voz 1375 12:10 cambiando un poco los hábitos doble sesión comida en grupo poniendo un poco las pilas a todo el mundo no

Voz 13 12:15 sí la verdad es que lo dejó claro en una presentación que al fútbol

Voz 14 12:19 nosotros estamos juegas no se habla de esta misma mañana ha tenido una breve charla con los futbolistas y enseguida saltaba al campo hemos visto pues esas novedades no dobles sesiones parece que hay que acumular horas de trabajo para llegar bien al primer partido de lunes ante el Betis doble sesiones que además baños repartidas por líneas que esa es otra de las grandes novedades respecto a las dinámicas anterior

Voz 8 12:41 sí también eso de comer juntos no

Voz 14 12:43 de que uno de las intenciones que tiene es que en un vestuario o en un equipo que ha visto tan roto las últimas semanas quiere Tejera ahí los lazos no y que Keynes El vestuario pues haya esas complicidades también entre los futbolistas entre futbolistas y cuerpo técnico la verdad es que hay muchísima expectación en A Coruña hoy en el entrenamiento del Depor era muchísimo los aficionados que han ido hasta allí para comprobar cómo era

Voz 8 13:05 lo Clarence Seedorf entrenador bueno la gente ya tienes ganas de de poder verlos sobre

Voz 1375 13:11 nada lo vamos a ver dentro de poquito estaba mirando hoy Clarence antes de de en El Larguero estaba mirando un poco los que formase parte de aquel equipo de la séptima con el Real Madrid tú ganaste cinco Copas de Europa dos de ellas con el Madrid dibujó qué bien les ha ido a todos Bodo y tener Santi Cañizares muchos comentaristas Manolo Sanchís Morientes José Roberto Carlos embajador de Real Madrid comentarista Raúl González fíjate en el club Fernando Redondo como triunfando por ahí también sin embargo entrenadores pocos con con con quién te llevabas mejor reto te sigue llevando bien

Voz 12 13:48 con quién tienes más relaciones sin grupo de ese grupo

Voz 7 13:51 de verdad ha apelado una relación muy muy fuerte muy bueno con los jugadores o ex compañeros amigos y Open tocando el mía dice que Raúl bueno Redondo también porque al final Lebron no yo jugábamos un año ella ella al Milan Hay

Voz 8 14:12 son dando Hierro fíjate toda la semana en la Federación Española de sí sí sí Karam Carande

Voz 7 14:19 sí sí hablan de un respecto de cariño que tenemos uno por otro muy grande es fue muy especial cuyo un grupo muy especial

Voz 8 14:30 se les dije sí

Voz 4 14:34 Fernando Hierro la Federación España

Voz 1375 14:35 el fútbol director deportivos Davor Suker presidente de la Federación de croata a esa este doce menos cuarto a ver si le conoces el tono de voz buenas noches

Voz 4 14:44 hola buenas noches buenas noches hermana

Voz 15 14:52 bienvenido de nuevo en la niega hermano

Voz 7 14:56 muchas gracias eso es decir que son hermanos

Voz 1375 14:59 este es un hermano no te has visto ha visto que está aquí bueno aparte de que es un tío de fútbol y que sigue en el mundo del fútbol como siempre que nunca ha dejado que estuvo también en la directiva al Real Madrid aquí está ahora triunfando como comentarista ya lo ves

Voz 7 15:11 bueno pues ella cualquier cosa que va a ser la conserva salir no cuando hay personas de calidad

Voz 4 15:18 por si las cosas salen bien

Voz 1699 15:21 gracias gracias hermano igual te pega

Voz 1375 15:23 pega un palo hundida

Voz 8 15:27 está destinada a nosotros gusta diciendo que lo que hay

Voz 7 15:32 el nuevo llevo es el primero a hacer eso también pasa no vamos a mentir a el mismo nosotros mismos no porque la cosa peor está claro que como entrenador hay que siempre es intentar proteger los jugadores especialmente no situación tan delicado un Carlos jugadores más el última cosas eh

Voz 4 15:52 sí bueno Javier de mí

Voz 7 15:54 sí también porque veo cómo quieren trabajar es merece que en en breve van a salir con buenos resultados ya

Voz 1375 16:02 oye tú qué le conoces bien o mal lo has dicho saludando le hola hermano éste sí que es un amigo decía así D'Ors hoy me consta que habéis hablado estos días cómo ves tú Seedorf como entrenador crees que puede acabar triunfando en con el Deportivo salvando al Depor en Coruña y triunfando en el fútbol español

Voz 1699 16:19 esta esta misma mañana hemos intercambiado algunos mensajes pues el incitando lector de deseándole mucha suerte con Clarence a parte de que ha sido un grandísimo futbolista un

Voz 16 16:30 muy buen compañero amigo mi amigo y

Voz 1699 16:32 manteníamos largo todos estos años veinte manteníamos mucha relación hablamos de fútbol hablando de otras cosas porque claro es el nombre de diálogo Clarence hombre muy inteligente un ganador nato no tengo ni ninguna duda de que va a realizar un gran trabajo ahora en en el Depor a y aparte de eso pues es un nombre muy abierto un hombre que que permita a los propios jugadores decir lo que piensan yo creo que tanto los jugadores desde porque se encuentra en una situación un poco complicada porque está en la zona de descenso pues seguramente van tener una gran experiencia trabajan con Clarence Seedorf les va a enseñar muchísimas cosas no sólo fútbol

Voz 1375 17:12 el Instituto escenas en valores humanos que es algo

Voz 1699 17:15 muy importante el día de hoy yo estos esto

Voz 1375 17:17 la compete hay sigue hablando con él Clarence algún consejo que te haya dado Pedja Mijatovic

Voz 7 17:24 mira yo creo que me dirijo especialmente cuando ha presentado difícil hablar de amigos es verdad no hay cuando nosotros nos llamamos hermano es porque a lo que sentimos que yo creo que más que consejos leche que yo sé que yo puedo contar con él en cualquier momento de la ese para

Voz 9 17:46 Milla suficiente el

Voz 7 17:48 el sabe que siguió necesito un consejo lo voy a llamar yo sé que puedo contar con él cualquier horas del día y esto para mí tiene mucho más valor de cualquier consejo que nosotros hemos jugado años sean esos pulmones sabemos lo que hay que hacer en ese momento pero está claro que a veces uno tiene alguna duda o está crisis que por cualquier motivo personal también ahí están los amigos que es una cosa muy bueno para mí

Voz 1375 18:20 y al Madrid cómo lo ves Clarence que no ahora vas a dirigir pero pero desde la distancia te sorprende que esté a a la distancia a la que está del Barça en la Liga por ejemplo

Voz 7 18:31 mira la gente ya critican de todo pero el más destacado de ganar todo y aumente de reflexión entendemos que queremos siempre saber arriba un suele pasar más ha tenido un calendario un mucho más difícil y del Barcelona porque tenía que jugar tan del Mundial tal yo creo que hay que ser un poco más objetivo y tiene poco más de paciencia para es muy normal equipo ha ganado tanto que tienen una por qué reflexión y haberse podido sacarlo salir no parar llevas años sabíamos cómo es la rivalidad no con Barcelona se fuera a otro equipo que estaba ahí encima igual nos estaba criticando Sandro pero no es así ya que saber vivirlo yo creo que los jugadores tiene personalidad el entrenador conoce el fútbol muy bueno para salir de nuevo con el mejor partido Si nada mejor de jugar un gran partido

Voz 1375 19:36 no hay donde se la juega ANECA el ves al Madrid pasando la eliminatoria viendo cómo está el Madrid y cómo está el PSD

Voz 7 19:45 Madrid tiene dos secó pero de campeones

Voz 1375 19:47 casi nada dos dos vuestras

Voz 7 19:50 yo yo no tengo nada más y si la nuestra era un año donde nos tomamos también en en en la Liga entonces Madrid en Europa es siempre un peligro

Voz 1375 20:03 lo dice claro que se puso la camiseta blanca durante durante mucho tiempo oye en El Vestuario como era así dormía cuando lo tenías como compañero

Voz 1699 20:13 de verdad futbolísticamente hablando y también como compañero siempre defendiendo los intereses del del de los propios jugadores nunca sus propios intereses siempre era un jugador que que que le gustaba pues defender intereses de grupo nunca ha sido egoísta nunca egoísta ahora precisamente no fue una cosa en la cabeza una discusión nuestras nosotros dos el contiguo con nosotros

Voz 1375 20:38 nosotros das en el por

Voz 1699 20:40 al Madrid en su estadio ahora os tras que

Voz 1375 20:43 pues pasó que pasa es que cedidas de decir

Voz 1699 20:45 es un mal partido empezábamos como nos llevábamos muy bien si empezado discutir sobre una jugada no sé que él bueno a Televisión Canal Plus en este caso lo transmitía el partido en los grave y luego pues suponen día siguiente pues si toda discusión era como parecíamos dos seres vivos pero luego lo después de eso nos da igual

Voz 15 21:06 Álvaro y luego pues los para toda la vida por eso te digo que con Clarence Seedorf como entrenador y como jugador pero sobre todo ahora como entrenador ya hemos hablado mucho

Voz 1699 21:13 John sobre este tema en esos últimos años coincidiendo en las finales de Champions son en algunos compromisos que teníamos pues es una persona con quién de verdad puedes hablar puedes transmitirles sus sus dudas sin tener miedo de que por ser sincero

Voz 1375 21:28 te puede castigar y no ponerte de jugar no todo lo contrario así que le veían como leve has con madera de entrenador te imaginabas que podía llegar a ser entrenador

Voz 1699 21:37 no sin ninguna duda pues es Clarence cuando estás con él cuando leves a parte de hablar de las cosas actuales no se llega a final de Champions etcétera poesía empieza a soltar un discurso de de de metodología de trabajo de no sé qué de fútbol de jugadores escoger yo haría eso hay que hacer eso bueno es un hombre que vive para eso y estoy seguro de que va a triunfar porque si alguien vive para para su lesión en este caso CEAR entrenador Excal Clarence Seedorf así que

Voz 4 22:04 sí

Voz 1699 22:05 la triunfar ese va a ser un un club un escalón digamos que él tiene que hacer para para seguir hay llegar muy lejos de vamos

Voz 1375 22:13 tiene mucho es Clarence

Voz 4 22:16 hemos creemos mucho ser eh

Voz 1375 22:20 oye la la última para los aficionados del Depor que te están escuchando en A Coruña eres un tío muy mediático por tu pasado como jugador hay muchas ganas de verte como entrenador en la Liga española pero sobre todo están pendientes en A Coruña ahí están diciendo os tras lo que queremos es que nos dejen primera un año más no queremos bajar el Depor quiere ser equipo de Primera le dices a la afición que te está escuchando del Deportivo pero ya desde los micrófonos de El Larguero

Voz 9 22:44 bueno yo lo dijo esos días

Voz 7 22:47 en La Coruña siempre ha tenido una afición muy leal y muy positivo me da exactamente lo que necesitamos ser el equipo que los jugadores apoyándoles con energía en el Gasol que siempre fue un osario espectacular en ese punto de vista

Voz 13 23:07 eh chicos Mostra

Voz 7 23:10 hoy a mí lo que ellos quieren hacer quieren trabajar quieren dar todo lo que tienen esta Clark en los partidos en casa hay que jugar con con doce jugadores no aquí la fisión seguramente va a responder no va a faltar trabajo no va a faltar ganas

Voz 4 23:26 de todo lo que lo que lo escucharemos

Voz 1375 23:30 qué tipo de jugador has pedido ya nos decía anoche tu presidente que estuvo aquí anoche hablamos con Tino Fernández nos decía bueno tenemos una vacante una una una ficha libre bueno tenemos que hablar consabido ritual vamos a ver si se puede incorporar a un jugador más que perfil buscarle jugador en caso de que pueda llegar esa plaza que tienes vacante

Voz 9 23:49 bueno yo yo Cabrio llegar sólo un día Hay

Voz 7 23:54 la plantilla como está ahora lo cubrió Quijano quiere conoce a los jugadores antes posible

Voz 13 24:00 con tales no

Voz 7 24:02 hablaremos con el club porque esto los veinticuatro de aquí y aquí vamos a ver lo que se puede hacer para ayudarle con una ficha más o no pero en ese momento me concentraciones a conocer a los jugadores antes posible mejor posible por eso vamos a sesiones no en tandas para mal darles ahora de para que se rompen pero tenemos que intensificar el trabajo Unión yo necesito mirarles verles más posible en poco tiempo

Voz 1375 24:35 es el capitán los capitanes ya están elegidos pero quieres tu decidir quién es el que lleva el brazalete en el terreno de juego

Voz 7 24:42 como yo dijo yo no vine aquí para evolucionar las conseguir aquí para ayudar a ajustar ir del Barça e identidad

Voz 4 24:54 sólo cuatro horas pues nada mucha calma ante todo

Voz 1375 25:01 apunta se apunta tel seis de mayo que es el derbi con el Celta

Voz 7 25:05 el Betis el lunes

Voz 8 25:08 dime dice el lunes es el más importante en eso sí señor pues nada ahí Claren despedido no

Voz 1375 25:14 otros

Voz 7 25:17 bueno hermano nos vemos pronto a vivir aquí os día muy fieramente cuando podremos en Madrid

Voz 1699 25:27 yo estoy encantado te deseo muchísima suerte Si como has dicho antes a partes de del trabajo y todo lo que vas a hacer y que lo vas a hacer seguramente muy bien hay que tener ese pelín de suerte y tú sí que los tenía

Voz 4 25:42 sí porque has ganado muchísimos títulos como jugador y estoy seguro de que vas a hacer un gran trabajo como entrenador un fuerte abrazo hermano hay muchas ofertas

Voz 8 25:52 un abrazo vencido

Voz 1375 25:54 muchas gracias por estar en Larguero mucha suerte

Voz 8 25:57 muchas gracias hasta luego Clarence Seedorf

Voz 1375 25:59 como entrenador del Depor pues nada ya vamos a ver si tiene suerte si tiene suerte tu hermano tu amigo no como como le se muchas gracias un abrazo hasta luego Pedja Mijatovic ando con Clarence Seedorf dos de los héroes de aquí la séptima que ganó el Real Madrid ahora comentarista de La Ser Pedja Mijatovic de Carrusel deportivo del Larguero nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña Clarence Seedorf o la Javi Blanco hola Manu cómo estás hombre

Voz 1375 30:08 son las doce en punto unámonos menos en Canarias Nos vamos enseguida a Sevilla ya Leganés mañana a eso de las once y media de la noche si no hay prórroga ni penaltis conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey ante los apuntes de el Real Madrid estábamos hablando con Clarence Seedorf del Depor aventura que empieza como técnico en la Liga española pero eh hablábamos también esa eliminatoria pese llegue Real Madrid ha jugado esta noche el Paris Saint Germain ha ganado uno cuatro Isère confirma que para ese partido en el Bernabéu ida catorce de febrero no va a estar Dani Carvajal Javi Herráez hola

Voz 27 30:38 hola qué tal mano si eh confirmado lo esperado no el Comité de Apelación de la UEFA ha confirmado esta mañana que no va a hacer ninguna rebaja IES confirma esa sanción a Dani Carvajal recordemos que vio amarilla en Nicosia acarreaba suspensión ojo contra el Dortmund ese era el objetivo de la UEFA entiende que Carvajal forzó es amarilla algo que no está permitido

Voz 1375 30:59 le puso dos partidos uno que cumplió ante el Dortmund

Voz 27 31:01 la acumulación de partidos o mejor dicho de amarillas

Voz 28 31:05 uno porros forzar esa eso

Voz 27 31:07 tarjeta así que Carvajal se pierde ese partido e recordará nuestros oyentes que frente al Tottenham cuando no estuvo Carvajal para picardía

Voz 1375 31:15 jugó arroz pero frente al

Voz 27 31:18 pese llegue con Neymar enfrente el que va a jugar de lateral derecho va a ser Nacho Fernández que una vez más Nacho bueno pues va a cumplir su función el próximo día catorce miércoles en el Bernabéu será Nacho el suplente de Carvajal que está sancionado no podrá jugar el partido siempre y cuando pues el resto esté bien no el caso de Ramos Varane y compañía pero Nacho es el hombre indicado para cumplir para cubrir esa baja de Dani Carvajal

Voz 1375 31:44 a ese duelo en Nacho con Neymar en la otra banda Marcelo Gone Mbappé Cavani ahí peleándose con Ramos Iván vamos a ver porque están los tres ahora mismo que salen y además Di María que intenta ponérselo difícil a Unai Emery porque ya jugó yo ya ha marcado tres de los cuatro que ha anotado el PSOE ya en partido de Copa está por ahí François David que es compañero de Le Parisien ya está comentando en bienes por el partido hola François

Voz 8 32:07 hola hola perdón qué tal muy bien y tú cómo estás

Voz 9 32:10 si bien pues también que el país que hoy ya se puso fácilmente a cuatro un equipo de Segunda División con tal de llevaría tres entre tres duele ese sobre todo de

Voz 8 32:24 en total sin Éibar

Voz 14 32:26 de derivado de su disolución de su cumpleaños y lo hacía falta que veía al partido

Voz 1375 32:34 sí la verdad que no hacía falta oye la dura que tenemos aquí en España François es que estamos viendo al Paris Saint Germain arrasar una semana sí y otra también en Liga en Copa y tal pero el Real Madrid es un toro de otro de otra entidad no con los pitones bastante más abierto más largos es un toro bravo aunque esté mal momento eso en Francia también se es consciente por parte de la afición y de la prensa francesa en la facilidad con la que gana el PSD semana tras semana vale para lo que le viene a partir de ahora en la Champions empezando por el Madrid

Voz 14 33:04 bueno mejor así y no creo que haya aprendido del año pasado cuando el Barça hizo subir remontada y ahora están esperando el Bailly que cuchillo en oyentes es el partido del año para para de paisajes además el progresivo de los dirigentes catarsis llevar esta esta esta Champions por esto que han traído el punto de Mbappé eh pero es el Madrid el Madrid el doble que el doble campeón y Ronaldo Benzema Zidane que va a volver algo alguien que a curar el otro chivo del país además es marcar uno o dos goles en el Bernabéu

Voz 1375 33:50 sí oye hoy ha jugado Lass Diarra titular en el centro del campo es un fichaje de invierno ahora del equipo de Emery leves titular en el Bernabéu es verdad que hoy no estaba rabioso que estaba suplente ha jugado junto a ver ratio arriba jugarán de Cavani Mbappé aunque hoy ya estaba titular Di María creo que estaba en el banquillo Thiago Motta también ya Craig crees que puedes jugar Lass Diarra titular contra el Madrid

Voz 14 34:14 sí sí sí pues vamos a son tres en competir rabia que no jugó como lo has dicho ya ta que jugó diez minutos

Voz 12 34:23 no se ha

Voz 14 34:25 aquí lo tiene todo treinta y dos años pero les Pataky Le pata físico espetaba a ritmo acaba de paisajes era con su experiencia Unai Emery quiero estoy de titula para coger el ritmo quizás cluster a otra vez este sábado en haría

Voz 9 34:42 pero yo sí quiero podíamos apuntar y era

Voz 1375 34:49 bueno pues nos quedamos con ese apunte de François David la última después de tres días de fiesta de Neymar parece que incluso no ha sentado bien en el rival en el Sochaux que se tomara el día libre tal ha dejado fuera de la lista Emery eran vía para hacerlo

Voz 7 35:03 sí

Voz 1375 35:04 se entiende que era un día para hacerlo pero se Ana callado un tanto los rumores de su posible marcha a final de temporada o es un run run que no cesa en París la pose la marcha de Neymar al Real Madrid el año que viene

Voz 14 35:17 tiraba de uf es que un jugador quiere salir del país ha publicado cada verano pasa aquí acabó renovando con el paisaje

Voz 8 35:31 yo no veo a los qataríes que han gastado en dos sets

Voz 9 35:35 veinte millones si dejara de Neymar ya

Voz 14 35:38 además las cláusulas en Francia autorizadas serán para para el Madrid para el año que viene

Voz 8 35:46 ya veremos después anoche dijo Luis

Voz 1375 35:49 grandes aquí en El Larguero que pone la mano en el fuego que no se va a ir Neymar al Real Madrid pero bueno veremos a ver pues nada François un abrazo y gracias por estar en la SER en El Larguero

Voz 8 35:59 hasta luego hasta luego compañero de Le Parisien Iker

Voz 1375 36:01 junto el partido en bienes por Antón Meana hola

Voz 0231 36:04 la mano qué tal buenas noches sobre la información que anoche dabas aquí

Voz 1375 36:06 en El Larguero con respecto a la adquisición de entradas de los aficionados que que están dispuestos a pagar auténticas burradas por ver ese Real Madrid París Anne Germaine ha habido reacciones a la infracción que diste

Voz 0231 36:16 el Real Madrid quiere insistir en que la reventa es ilegal y por tanto por mucho que mi entrada por ejemplo sea auténtica porque la he comprado en la voz oficial del club en el momento en que John Manu telas revenden a ti para lucrar me tu entrada automáticamente se convierte en ilegal en

Voz 1375 36:32 alza o como lo quieras llamar el Madrid

Voz 0231 36:35 en activado para el partido contra el PSG el protocolo de control de entradas habitual en los grandes partidos están de acuerdo con el ministro Méndez de Vigo en que hay que cambiar la ley cuanto antes tienen claro que cualquier entrada que detecten de reventa quedará impedida la entrada al estadio esta medida la respalda Facua hemos hablado con Rubén Sánchez que en declaraciones a la Cadena Ser se muestra muy tajante con el tema de la reventa

Voz 11 37:00 el organizador del evento si es capaz de detectar que una entrada ha sido vendida puede perfectamente prohibir la entrada al usuario es lícito porque la reventa está clarísimamente prohibida no he absolutamente ninguna duda el que revenden entradas está vulnerando la ley el que aclare intermediario la reventa con un margen de beneficio con una comisión también incumple la ley y por tanto como vamos a pedirles que adviertan a los usuarios de posibles problemas es que ellas están saltando claramente la normativa

Voz 0231 37:25 ayer hablábamos con la gente destapa JAP ahora mismo en su página web dicen que es uno de los eventos más vendidos entradas de doscientos cincuenta euros a ocho mil dicen que la compra es cien por cien segura pues que aseguran que no te cuesta dinero en caso de no entrar pero recordamos si compras una entrada de reventa

Voz 28 37:44 enviar o en está have o en cualquier

Voz 0231 37:46 de estas páginas famosas hay una posibilidad muy alta de que te quedes fuera del estadio porque la policía en la calle y el Madrid en el Bernabéu están luchando para que no puedas entrar

Voz 1375 37:55 Hidalgo en esto porque os puede pasar alguno que tiene el cerdito lleno de ahorros estado cuando durante el año el Real Madrid Roma Tito comprar la entrada por Internet a no sé quién no ha un socio que conoce a no sé cuántos

Voz 4 38:09 y luego igual no puedes entrar no es ilegal

Voz 1375 38:12 tal pero si hay un vacío legal como nos contaba anoche Antón Meana y lo que dice el Madrid es comprar una entrada en la reventa sea en la calle sea a través de un ordenador osea a través de tu primo es reventa como tal es ilegal pero es cierto que esa ley del ochenta y dos habla de la reventa ilegal en la calle aprovechándose de ese vacío legal algunos dicen oro esto no es ilegal comprarla por el ordenador por Internet o estáis avisados hay un lío que veremos a ver si

Voz 0231 38:40 no le acaba perjudicando a más de uno como ya pasó en el Madrid Barça están avisados que ya avisamos que el día catorce o quince contaremos en el larguero la gente que se ha quedado fuera les esperaremos en la puerta ilustraba haremos como cuentan que no han podido entrar porque esto va a engañar a más de uno de los peores en la puerta bueno estaremos Gladys Antón a ti Manu Santi Ortega está en Sevilla

Voz 1375 39:02 ya hola Santi muy buenas Manu qué tal buenas noches buscan los de Montera que le he visto hoy conduciendo el autobús del equipo se ha puesto al frente de acogió el volante he dicho yo sigo hasta la final pues ese es el objetivo ahora mismo están clasificados mañana con qué novedades afronta el partido del Sevilla

Voz 8 39:16 esto lo ha contratado que llevado tú el equipo que lo endereza la segunda vuelta rachas chofer mosqueado a ver si debido a ver si monté la va a llevar

Voz 1375 39:24 el autobús no que hoy en el paro serán bien pero

Voz 12 39:26 pero bueno yo creo que mañana tiene de verdad partido uno de los partidos de la temporada sin duda por lo que puedo conseguir que jugar otra final y que sea el punto de partida de de una del relanzamiento de un equipo que pura duda también en la Liga que evidentemente un poco la competición troncal que tiene cada cada equipo toda la temporada novedades yo no sé si estáis habituados a escuchar un entrenador directamente largar veinticuatro horas treinta y seis horas antes del partido el once de cariño

Voz 1375 39:53 bueno es el que viene poniendo las últimas cinco partido los seis jornada no sé si si el que viene poniendo final

Voz 8 39:58 todo el día tiene y eso es dentro

Voz 12 40:01 hoy le han preguntado si si te apetece

Voz 8 40:04 es un equipo

Voz 28 40:05 le gradas mercado le Escudero Banega Sanabria Correa es Muller también podría cambiar de mañana

Voz 12 40:20 a darle un poquito de emoción a las subvenciones un cambio pero bueno está el equipo de memoria de correo directamente aquí

Voz 8 40:27 busca el Sevilla la posibilidad de hacer bueno el empate de la ida

Voz 12 40:30 quizá se vio conseguir más ese partido con el Leganés y de otra manera pero mañana es cuenta atrás y retorno y hacer bueno el empate aunque viene un equipo como X de sus tres partidos por cierto de visitante en este último en el Bernabéu

Voz 1375 40:43 sigue apostando por Navas de lateral derecho sigue con Correa las bandas sigue con

Voz 8 40:49 Mudo Vázquez por detrás de Pablo Muriel que está jugando más centrado en mercado de central junto a

Voz 1375 40:54 Lenglet en lo que estamos viendo Jenson sí Banega que se de el equipo base con Sergio Rico bajo palos al que vuelve a darle toda la confianza y al que veremos cómo recibe mañana en el Pizjuán después de lo que pasó en la ida Santi

Voz 12 41:06 yo te diría que a ver cómo reciben el domingo que todo va a depender de lo que pasa mañana mañana decía de lo que diga Sergio Rico viva dijo Rico y adelante final como si ya ya hablaremos otro día de de lo que pueda estar haciendo Sergio Rico mal esta temporada que no es su mejor temporada precisamente cuando ha sido un portero

Voz 8 41:24 con solvencia que tú has visto también muchísimo

Voz 12 41:27 pésimamente a nacional como

Voz 8 41:28 Carlos sí señor y está por ahí Óscar Egido en Leganés hola Óscar qué tal hola mano muy buenas bueno pues

Voz 1375 41:36 el Sevilla quiere de la mano de Monte la ira la final de la Copa disputar otro título más en esta última década que llevan maravilló yo de pelear por por títulos en Europa y en España también quiere hacer historia al Leganés que quiere jugar su primera final de la Copa del Rey empate a uno en la ida eh lo daban por muerto cuando perdió cero uno con el Madrid en Butarque y acabó remontando en el Bernabéu ahora mismo está clasificado el Sevilla cuidado con este Leganés de Garitano que juega de memoria y que le puede dar un susto a cualquiera como ya demostró

Voz 1643 42:06 sí además va con el objetivo de la dejado claro gritaron la rueda de prensa que es el de ganar si no llegamos a Leganés a puntito llegar a Sevilla porque viajaba en el AVE de las nueve Veinticinco se han caído de la lista en los lesionados Mauro sin que se han quedado fuera de la convocatoria además Yahya Serantes Mantovani Mantovani ha sido padre hoy por tercera vez estos cinco gracias al mañana porque se quiere que la plantilla esté en el Pizjuán por si acaso hay clasificación para la final se espera vamos a actuar en la Copa que en realidad es el verdadero once titular de este de Leganés en la rueda de prensa ha quedado Garitano esta tarde pues bueno hace una rueda pesa distendida ha empezado con risas le hemos preguntado pero también porque la decimonovena Él ha dicho que no quería darlo lo que decía haber velado

Voz 8 42:45 no técnico del Leganés es su verdadera

Voz 1643 42:48 en en esta Copa

Voz 1372 42:49 verdadero premio ganar no jugar jugar pasar es es más sólo lo demás no vale no a mí por lo menos eh no nos vale la idea

Voz 29 43:00 es tener esa mentalidad de querer ir competir de si hay opciones de poder pasar pasar si tenemos opciones de poder ganar ganar eh es es es es el único pensamiento luego ya veremos hasta dónde llegamos

Voz 1643 43:12 el equipo ya en Sevilla y la afición mano viaja mañana a las once y media salen los autobuses de Butarque llegarán al Pijuan a eso de las siete de la tarde más menos

Voz 1375 43:20 bueno pues nada se van a meter una buena paliza por carretera pero con toda la ilusión del mundo bueno es que antes dado las entradas pues no sé si llegaba dos horas y media o tres horas quinientos casi quinientos que va a mañana para Sevilla en busca de ese sueño de un club que que está haciendo una temporada de un equipo pues es para quitarse el sombrero lo decimos cada semana vamos a ver dónde acaba su aventura en la Copa si termina Ana os si se meten en la final si os digo que saludo a esta hora de la noche a Felipe Moreno pues portal en muchos probablemente muchos en Leganés diga nombre por favor

Voz 4 43:53 pero a lo mejor muchos no sabéis quiénes pues es el

Voz 1375 43:56 máximo accionista del Club Deportivo Leganés y acaba de llegar a Sevilla

Voz 8 44:00 Don Felipe Moreno buenas noches qué tal buenas noches

Voz 1375 44:04 ahora mismo llega o no ahora en el

Voz 11 44:07 hemos entre el tren y el autobús ha valorado duro aquí en la puerta éramos invito a muy bien

Voz 1375 44:11 qué tal el viaje diez no

Voz 8 44:13 cómodo en el AVE sin atascos no

Voz 11 44:16 así notas

Voz 1375 44:18 maravilla árabe es lo mejor para ir a Sevilla y rapidito y sin atascos sin espera puntual no

Voz 11 44:25 la verdad que bueno a unos pocos días Ezcaray

Voz 8 44:29 año con la también una

Voz 11 44:31 en un tono más más de lo normal

Voz 1375 44:34 eso es bueno es muy incómodo e muy cómodo

Voz 11 44:37 las quedamos aquí justo enfrente dos minutos

Voz 1375 44:41 sí señor que usted suele dar pocas entrevista las porque todos sabemos que la presidenta es María Victoria Pavón que sumó su mujer su esposa pero usted fue el que un veinticuatro de diciembre Nochebuena del año dos mil ocho

Voz 4 44:54 sí se hizo máximo accionista de de Leganés y desde entonces

Voz 1375 44:59 pues no ha ido nada mal ha pasado una década donde han ido consiguiendo ascenso otras ascenso y logrando lo que ya estamos viendo esta temporada aman la permanencia el año pasado usted que se dedica de profesión

Voz 11 45:11 se profesión profesión empecé pues trabajando como casi todo el mundo yo empecé con empresas

Voz 8 45:18 primero que yo empecé de carpintero

Voz 11 45:21 y luego pues es negocios empecé con hostelería y luego pues me pasé al tema inmobiliario y la construcción inmobiliaria también

Voz 1375 45:29 bueno todo un poco un poco relacionado no porque carpintero usted construía que mesas sillas armarios muebles

Voz 11 45:37 bueno pues esos entonces oro Mis comienzo sí en eso y en eso me dedicaba ahí me sigo dedicando todavía pues cuando empezamos con con la aventura del Leganés

Voz 1375 45:46 por porqué se metió en el fútbol

Voz 11 45:49 pero como digo siempre por casualidad porque segundo mayor accionista en ese momento es amigo mio hace cuarenta años inhalada y me lo encontré en un restaurante que saluda que talón negocios qué tal todo y nada pues le pregunte no estaban en Leganés esta no me hablen Dome A

Voz 8 46:07 partido que fui pita el árbitro que pueden

Voz 11 46:09 hoy a los jugadores yo le miraba ético Matías y con la mano muy quieres que te cuente me jodas

Voz 8 46:15 bueno pues eso es lo que pasó Xicoy echarnos una mano que tal que cual que estoy pasó

Voz 11 46:19 con lo que pasa a mí déjame de Liga más hasta arriba de de él y de negocios y de parrilla de trabajo total que bueno que ven habla con nosotros en La con nosotros allí nada Hay que hoy el lunes siguiente para escuchar por lo menos en principio no iba con una intención así tal

Voz 8 46:35 sí nada pues me encontraron los problemas y bueno

Voz 11 46:38 pues decidí nada lo hablé con la familia de echen una mano y bueno eche una mano tan tan tan tache la mano que nos quedamos solos

Voz 1375 46:45 sí ya lo visto bueno se fueron

Voz 11 46:48 todo fueron vendiendo su parte ese después saneando el club hasta hoy

Voz 1375 46:52 pues no sé cómo sería usted como carpintero pero como máximo el Leganés no lo está haciendo mal no le está saliendo mal en su hijo Felipe también se llama Felipe está en el consejo de administración

Voz 16 47:01 hay hizo mujer ya hemos dicho

Voz 1375 47:03 Victoria Pavón es la presidenta eso lo decidió ella lo decidió usted o lo echaron a suertes quién se sienta en el palco quiénes presidente o presidenta

Voz 8 47:12 eso lo decidieron los hijos y los hijos

Voz 11 47:16 cuando ya dijimos que íbamos a tirar para delante y la dentro del autobús tengo que hablar

Voz 8 47:22 poquito más mapa por favor eso hace esos secretos que no en todos