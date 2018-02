Puñetazos informativos

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos no sé si hemos reparado lo suficiente en los puñetazos que propinados cada mañana a un ciudadano medio a una ciudadana media al repasar la actualidad es una agresión en toda regla hoy por ejemplo le hemos lanzado tres directos al hígado después de los cuales es un milagro que no en voz entre las sábanas se niegue a salir de casa lo hemos contado por ejemplo que Francisco Correa golfo de tomo y lomo pero que hasta el momento no ha negado ninguna de sus gol ferias señala a Rajoy como el hombre que autorizaba dichas fechorías dir acusa de ser la equis de la corrupción del PP en la financiación ilegal de las campañas electorales nada menos que al presidente del Gobierno muy poquito después casi sin respirar hemos informado que el Parlamento ha empezado su periodo de sesiones pero como si no hubiera empezado porque sin presupuestos y con todas las iniciativas de la oposición bloqueadas por el tándem PP Ciudadanos que son amigos y enemigos a la vez la actividad legislativa del Congreso está más parada que los leones de la puerta y como remate al informar sobre el desplome de las bolsas del mundo hemos explicado con absoluta naturalidad que una de las razones que dan los expertos es que la economía americana va muy bien va también que los robots que diseña los algoritmos sean lanzado como locos a recoger beneficios todos se ha venido abajo Woody Allen dijo que cuando escuchaba a Wagner durante más de media hora el entraban ganas de invadir Polonia yo me pregunto si después de desayunar con ciertas noticias algún ciudadano no le han entrado ganas de hacerse Puzo