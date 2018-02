"Habrá que ver si lo de Bruselas tiene poder ejecutivo o simbólico"

Voz 1727 00:00 Joan Tardà portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso buenos días bon día señor Tardà

Voz 0947 00:04 buen día buenos días el Congreso tumbó

Voz 1727 00:06 anoche su proposición no de ley en la que pedía al Gobierno central que negocie que abre una negociación bilateral con el Gobierno catalán pero con qué Gobierno si ahora mismo el Gobierno catalán también es Rajoy vía ciento cincuenta y cinco

Voz 0947 00:19 con el gobierno que conformará demuestra que es imprescindible para recuperar las instituciones autogobierno IU continuar con el proceso ciertamente viendo todas las dificultades y todo aquello que hará falta corregir bien no habrá Gobierno ni que nadie lo dude eh cuadra haremos ese ciclo no es fácil ciertamente puesto que hay que compaginar todo aquello que compete a la legitimidad con la imprescindible ha de tener un Gobierno quédese Barcelona gobierne y además nosotros persistir hemos aún cuando la represión se incrementará persistir hemos no solamente nuestro ADN cívico soy pacífico y democrático por supuesto sino que persistir persistir hemos en reclamar al Gobierno español diálogo fíjese que hablo de dialogo no hablo de negociación diálogo negociación en todo caso vendrán después diálogo entre los gobiernos a fin de efecto de encauzar y resolver tal como se merecen los ciudadanos españoles y catalanes en el contexto de Siglo XXI un problema de este dado que idearon Conseil de las

Voz 1727 01:26 el pública un consejo de la república catalana como propone Junts per Cataluña significa que Junts per Catalunya dan por declarada la independencia de Cataluña en la existencia de la República que se mantiene el avión vía unilateral

Voz 0947 01:37 no significa que el Parlament de Cataluña que es Tribune un no no legal y legítimo en una acción parlamentaria de claro nómina amén te simbólicamente la independencia bajo la fórmula de República esto forma parte ya de la historia de nuestro país repito simbólicamente nómina aumente precisamente ahora de lo que se trata es de construir la República de manera que todo ello debe hacerse ciertamente compaginan dos todas las coyunturas y todas las adversidades todas las potencialidades ahora de lo que se trata una vez alcanzado este estadio es continuar de hecho lo ciudad los catalanes mayoritariamente el día veintiuno de diciembre eh no dijeron a los partidos independentistas hay que continuar lo cual no significa que no deba corregirse eh a la estrategia

Voz 1727 02:37 entonces cuando se habla de crear para Puigdemont para que la presida Puigdemont en Bruselas un Consejo de la República están hablando de algo simbólico o es algo que tiene poder de tutelaje sobre el Gobierno real que quieren en Cataluña

Voz 0947 02:52 nosotros siempre hemos afirmado que es imprescindible que exista un gobierno efectivo en Barcelona lo cual no significa que no tengamos que asumir la complejidad de nuestra historia de la misma manera que hemos hemos protagonizado avatares en la historia pasada muy difíciles ahora es cierto que tenemos presidente Cataluña en Bruselas ir lo que haremos es encajar repito la legitimidad de lo que representa el president Puigdemont con la imprescindible de tener un Gobierno efectivo en Barcelona que gobierna

Voz 1727 03:31 el ese gobierno que gobierne que usted viene reclamando a veces en solitario desde hace mucho tiempo es cierto en Esquerra Republicana un gobierno que Gobierno ese gobierno que gobierne estarías sometido al tutelaje de ese Consell en en Bruselas quién mandaría al final quién mandaría quien tendría la última palabra

Voz 0947 03:49 bien yo creo que esto forma parte de a todo aquello que se está negociando pero que no les quepa ninguna duda que no hay fórmulas para hacer coincidir encajar no digo que sea Fazio le todo aquello que tiene que ver con la legitimidad que es muy importante también en la historia dos pueblos la legitimidad histórica con la imprescindible repito de Bernard nuestro país puesto que cada día que pasa cada día que pasa Cataluña está gobernada por el Partido Popular cuatro diputados ciertamente yo reconozco reconozco que no es están haciendo sufrir puesto que ciento cincuenta y cinco afecta igual a catalanes independentistas que no independentistas ir las finanzas están intervenidas Ia hice está acercando una macro causa judicial porque recuerdo que la vicepresidenta de Gobierno dijo que tenía como objetivo cada vez el independentismo substituir la actual generación de representantes legítimos democráticos bien esta es la realidad nosotros siempre cree que leeremos intentaremos convencer al Gobierno español que la respuesta autoritaria no sirve para nada sirve para hacernos sufrir por cierto no solamente sufrió la sociedad catalana también sufrió la sociedad española y creo que el siglo XXI esto no nos lo merecemos

Voz 1727 05:12 no le quepa duda que sufre todas la sociedad catalana y española le consta señor Tardà que Puigdemont haya pedido que el presidente real el que elija el Parlament de Cataluña esté jerárquicamente a sus órdenes

Voz 0947 05:23 no me consta no me consta Hay como quiera que no me consta ahora diría hago que incierto que ignoro

Voz 1727 05:33 las personas están por encima de las instituciones catalanas no

Voz 0947 05:37 las personas nunca están por encima de las instituciones ni aquí ni en Tombuctú es decir no mire aquí

Voz 1727 05:46 aunque esa persona no

Voz 0947 05:48 siempre he manifestado lo mismo las personas son muy muy muy pero que muy importantes hiciese lo digo yo que tengo presidente de mi partido Oriol Junqueras un demócrata un hombre que siempre ha estado comprometido con la democracia con el civismo así que tiene tiene unos principios pacifistas muy arraigados está en la cárcel y evidentemente a las personas son muy muy muy importantes a veces incluso los liderazgos son son de tiene una una importancia más que enorme pero siempre siempre los procesos históricos son mucho más cortantes por supuesto me gustaría que escuchará con

Voz 1727 06:31 los otros el audio de la declaración de Oriol Junqueras precisamente ante el Tribunal Supremo que publica hoy La Vanguardia

Voz 1 06:38 el recorrido amplio incluso en el ámbito de la Constitución posibles interpretaciones es evidente que yo no comparto políticamente ni jurídicamente ciento cincuenta y cinco por poner un ejemplo pero también es evidente las elecciones lo que con nuestra actuaciones representarnos audio que cuando nacemos creo que también demuestra

Voz 1727 07:01 hay recorrido dentro de la Constitución para defender el independentismo y la independencia dice el señor Junquera si usted usted lleva mucho tiempo es veterano en el Congreso de los Diputados señor Tardà cree que la Constitución española ampara crear en Bruselas un Consell de la república catalana

Voz 0947 07:17 y en esa pregunta digamos es difícil de responder puesto que es muy y exige muchos matices déjeme que le diga un par de cosas que creo que forman parte de preámbulo necesario mire en el año mil novecientos setenta y ocho el noventa por ciento de los catalanes casi nada eh el noventa por ciento dos senadores votaron sí a la Constitución hoy los partidos llamados constitucionalistas tienen el cuarenta y tres por ciento dos en una emisora también muy tan importante como la suya ya escuche ha dado a dedo a dedo digamos a periodista preguntaba señor Rajoy oiga qué ocurrirá o que podría llegar a ocurrir si algún día decía el periodista

Voz 1727 08:06 al sido Carlos Alsina

Voz 0947 08:07 bueno no recuerdo el nombre Ricky qué ocurriría si algún día en Cataluña y las llegasen a ser setenta por ciento por ejemplo no recuerda cifra que Rajoy dijo nada no ocurrirá nada aún cuando fuese noventa por ciento porque siempre la decisión las decisiones deben tomarse en el marco español es decir dicho de otra manera como como aquello que estaba escrito en el frontispicio del infierno de Dante no abandonar toda esperanza es decir no es y nos vienen a decir si ustedes hagan lo que quieran luchen eh sueñen por sus por hacer realidad sus amigos pero aún cuando llegase nacieron cien por cien no tienen nada que hacer puesto que una ley que pague siempre siempre la decisión siempre la decisión la tomarán el conjunto español siempre elige una minoría demográfica ha irrumpido estamos convencidos que incluso si nos retrotraemos ahora unos meses siempre hemos dicho silicio ferviente siempre hemos dicho que en el marco de la Constitución había cabido evidentemente no digo yo que no tendría importancia sino muchos constitucionalistas habría cabido un referéndum

Voz 1727 09:24 no les quepa duda que si tengo la fortuna de poder entrevistar en algún siglo al presidente del Gobierno ya le haré la pregunta correspondiente las preguntas correspondiente pero tenga usted aquí y no me ha contestado a esta señor Tardà Yuste no huye de las preguntas habitualmente la Constitución española ampara que exista un Consell de la república catalana con poder ejecutivo en Bruselas

Voz 0947 09:44 bien en en primer lugar a no vamos a ver hasta qué punto tiene poder ejecutivo tiene poder simbólico yo lo he dicho no no me escondo yo le he dicho que hay que cuadrar el círculo mire yo soy de una generación tengo sesenta y cuatro años y debo reconocerle que todo lo que hemos protagonizado estos últimos años no solamente no lo habíamos hecho nunca sino que ese lo reconozco sincera en esta mente no estaba previsto que la historia tomara tanta velocidad como para que nuestra generación estuviera protagonizando lo que estamos protagonizando digo esto porque es cierto que estamos ante coyunturas tan novedosas tan novedosas que incluso debemos improvisar yo le digo que se trata de hacer cuadrar todo aquello que forma parte del ámbito de la legitimidad ídolo simbólico que es muy importante para todos los pueblos también parado en la historia del de España todo aquello simbólico es y ha sido muy importante con lo efectivo yo digo que hay que cuadrar todo aquello que tiene que ver con la legitimidad simbólico con todo aquello que tiene que ver con la efectividad ir lo más real que no es otra cosa que la gobernación de Cataluña oiga iraní entenderá usted que esto es una complejidad enorme máxime cuando se está negociando contrarreloj Hinault en un laboratorio porque no negociamos un laboratorio porque estamos negociando bajo el en un contexto de una de un asedio permanente repito estamos normalizando incluso situaciones que son anómalas a menús en en en en Europa no digo en Turquía que tengamos Hombres hombres este caso pero también ha habido mujeres hombres elegidos democráticamente en las urnas que están en la cárcel

Voz 1727 11:41 en prisión provisional sin sí pero es que dedicada Aquila

Voz 0947 11:44 prisionero pero en Europa en Europa se les puede citar algún caso semejantes por esto yo ayer yo ayer no comparece porque quizás empezado Madoff yo ayer no compare hubiera sido una petulancia enorme no

Voz 1727 11:59 Aganzo y con los independentistas

Voz 0947 12:02 eh Oriol Junqueras con Mandiola ni Mahatma Gandhi sería de una petulancia ridícula yo lo que dije es que el sistema judicial español que esos momentos está tan condicionado por el poder ejecutivo es de una crueldad tan enorme que es comparable con toda justicia de la Sudáfrica del Apartheid porque fíjese el Imperio Británico nos remitimos a ello Di Meglio británico nunca nunca acusó a Mahatma Gandhi de de rebelión Junqueras le van a aplicar

Voz 1727 12:40 pero no es la tribuna del Congreso que le tengo que preguntar señor Tardà que el Congreso que hay que asumir que que a Silvia discurso si yo quería que me pusiera el ejemplo de algún país europeo en el que una parte del Estado declare la independencia de manera unilateral respecto al conjunto del Estado que el representante de esa declaración se vaya a otro país europeo pretende gobernar y pretenda gobernar desde otro país una parte del Estado de origen eso no ha ocurrido nunca ningún

Voz 0947 13:05 esto no ha ocurrido nunca ahí tiene razón que de preguntarme verlo pero la historia no empezó el día en que se declaró la Independencia de para ver a ahí estamos aquí para ver también existe un precedente porque las dieciocho ocasiones en las cuales se han sustanciado debates en las Cortes españolas por los cuales se hizo solicitaba autorización para hacer un referéndum incluso antes un referéndum de carácter consultivo merecieron que oiga todo tiene por eso creo que nosotros lucharemos mira ya anunció que las estrategias que republicana con esos diputados era en los próximos tiempos será eh la necesidad ganar la batalla ideológica que creo que podemos compartir con muchos ciudadanos españoles con fuerzas políticas de ámbito estatal algo que de lo que se trata es de alcanzar un marco de diálogo

Voz 1727 14:03 terminamos señor Tardà lo de Bruselas es simbólico e Ejecutivo irreal

Voz 0947 14:08 yo diría que habló de Bruselas tiene una gran carga de legitimidad entendiendo por legitimidad aquello que para la historia quedó unha ha sido una constante gracias María no la constante de nuestra historia es por desgracia la anomalía gracias

Voz 1727 14:26 estar en la SER buenos días gracioso usted