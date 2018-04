El día que el Madrid quiso regalar a Di Stefano

Voz 1 00:00 un rito

Voz 2 00:07 creen ustedes que es posible a día de hoy que el Madrid o el Barça se ofreciera a prestar a Cristiano va Messi a otro club que acaba de sufrir una gran tragedia pues hoy no sé pero eso pasó

Voz 3 00:19 es en Tamil aficionados abarrotan el estadio del Manchester United y muchos miles más están en espíritu cuando el nuevo capitán Billy Paul que superviviente de la catástrofe aérea sufrida con el famoso conjunto

Voz 2 00:29 eligieran usted ha sabido oportunidades que alguien diciendo espérate vamos a intentar compensar la tragedia que habéis vivido prestándose a nuestros mejores jugadores es una noticia que cuenta el diario El Telégrafo y que demostraría que hubo un tiempo de esperanza verdad Begoña Arce

Voz 0273 00:48 una historia realmente bonita la cuenta el Telegraph porque la incluye un libro que se va a publicar que se llama la Historia de dos ciudades Manchester Madrid mil novecientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y ocho en titulo que emula al utilizado por Charles Dickens ha escrito alguien que es un fan de toda la vida del Manchester y también un escritor Jon Luz del la historia es que después de aquella tragedia hace sesenta años que podemos recordar en el aeropuerto de Múnich se estrelló el avión en el que viajaba el fútbol el equipo de fútbol del Manchester estaba allí la plantilla completa volvía a Inglaterra después de disputar los cuartos de final de la copa europea con el Estrella Roja de Belgrado al que había vencido el avión había partido de aquella ciudad en Múnich decía debía hacer una parada simplemente técnica pero el avión se estrelló contra unas colinas próximas al aeropuerto el resultado fue que veintitrés personas murieron entre futbolistas periodistas técnicos y personal aéreo siete futbolistas del Manchester murieron en el acto fallecería más tarde otro dos más dejaron para siempre el fútbol bueno lógicamente el accidente fue devastador para la ciudad para el Manchester United y para todo el Reino Unido y que ocurrió entonces bueno una de las primeras reacciones del Real Madrid fue ofrecer como préstamo para el resto de la temporada cincuenta y siete cincuenta y ocho a su jugador estrella en aquel momento el argentino Alfredo Di Stéfano eh dice el Telegraph que eh esto sería como si ahora mismo el Barcelona por ejemplo le prestara al Manchester United a Messi

Voz 2 02:21 es una gran gran gran estrella Begoña

Voz 0273 02:24 la la gran gran estrella de aquel momento al parecer había una estrecha amistad entre el entonces presidente y mítico presidente del Real Madrid Santiago Bernabéu Bush y a él maña el manager de del United que había sobrevivido al accidente bueno el club quedó destrozado perdió la semifinal que jugó contra el Milán que por cierto sería batido después pues Real Madrid ir se intentó eh ese préstamo pero finalmente lo paró la la la Liga de bueno la federación de fútbol IU e impidió que que es préstamos se llegará hacer qué pasó entonces

Voz 2 03:03 sí que pasa lo que pasa es

Voz 0273 03:06 simplemente argumentaban que Di Stéfano le podía quitar el lugar a un jugador británico que pasó entonces bueno Real Madrid siguió tratando de ayudar al Manchester y de hecho se pactaron cinco partidos amistosos que fueron un total triunfo a unos precios las entradas carísimos se jugaron en el Old Trafford y eso jugaron también en el Bernabéu ir de esa manera se pudo ayudar al equipo pero el gesto de intentar prestar a Di Stéfano era algo que casi no se conocía y que habla de otra era quizás en el fútbol internacional

Voz 2 03:41 de luego interesante es el libro de Jean-Luc que no hablas ayer en Old Trafford tuvo lugar una ceremonia muy emocionante

Voz 4 03:49 Alfonso VI bueno se va

Voz 2 03:55 verdad que es emocionante la imagen Begoña pero una generación de británicos la tragedia de Múnich marcó sus vidas parece pareciera como si todavía no lo hubieran superado para muchos se quedaron ahí difiere para ellos el fútbol no sé si empezó a acabó ese día

Voz 0273 04:11 bueno el fútbol se pudo recuperar gracias a la ayuda de mucha gente estábamos hablando del Real Madrid os puedo decir que irónicamente en mil novecientos sesenta y ocho diez años después de del accidente de Manchester el United le ganó al Real Madrid en la semifinal de la Copa de Europa entonces Bernabéu o de una manera muy muy graciosa dijo bueno si tenía que será alguien al que los venciera estoy contento de que hayan sido ellos en fin el el equipo se recuperó como podéis ver hoy es uno de los grandes grandes de este país pero es verdad que ese tipo de traumas en una ciudad de la pasión que despierta el fútbol me es muy difícil de borrar de ahí el homenaje que se vivió ayer

Voz 2 04:52 pues Begoña millones de gracias Begoña Arce corresponsal de la cadena SER es un verdadero placer muchas gracias bueno es una historia que emociona y sobre todo que nos hace pensar que hubo un tiempo para la esperanza ahora la cosa es algo distinta Alfredo Relaño muy buenos días

Voz 0094 05:08 hola muy buenos días el fútbol era un lugar

Voz 2 05:10 sensible era un juego de de caballeros y esta historial lo demostraría

Voz 0094 05:16 yo no había habido sinceramente y me extraña no tan tampoco quiero decir que no que no sea verdad o no lo había ido ni me lo habían comentado nunca Di Stéfano a lo mejor el uno no no a saberlo es algo que hablo Bernabéu con el United efectivamente habían jugado el año anterior ya habían hecho muy buena narración hay entonces después de los partidos de Copa Europa había una cena de los dos clubs entre los dos equipos y discurso Si mucha amistad Ibra Amadeo ahora desde luego muy devoto del fútbol británico como comer apaciblemente todo el mundo en aquella época no que era el gran referente todavía había hacer es tenían para nuevo superior no

Voz 2 05:52 es una información que aparece en el libro que cuenta a más de siete mil ciento cincuenta y ocho Madrid Manchester entre las dos ciudades sería hubiera sido genial la historia ahora no se en estos tiempos lo que le preguntaron mayor pues saben que momento se que se quebró todo no

Voz 0094 06:10 porque ahora sería imposible siquiera planteárselo Alfredo si ahora ese Arda a nadie sólo correría fíjate en aquella época era frecuente para para partidos de homenaje a dar algún tipo así que jugada un que jugaron jugador en otro equipo de Stefano ojos Barcelona esa foto célebre que sale y que cuando dicen que ficho no no nunca al Barcelona pero juega un amistoso contra el Vasco de Gama nosotros años estará en Madrid IER y Puskas jugaron un homenaje a Kubala vestidos de Barça ICO bala jugó en el Madrid en el homenaje a Manolo ni Di Stéfano juego alguna vez en el Atleti en el Madrid jugó diste foros Valencia el Mallorca donde era entonces sabía digamos una una cierta buena concordia somos ahora digamos en en Madrid se retiran jugador se lo va a hacer un homenaje vienen aquí a jugar Messi

Voz 2 06:59 la camiseta de la senda que fuera

Voz 0094 07:01 este Ronaldo allí al homenaje de despedida de Pujol digamos de sabe esas cosas pasaban entonces suprimir oralidad que deberíamos hacer para volver a ese mundo porque parece mucho más interesante ese mundo que el de ahora nacer otra vez ya no saben hacer otra vez yo no sé hasta qué punto hasta que esa cordialidad es que ahora mismo no seguramente no lo que hacen mediciones lo desde aquí a padeciera Messi en el homenaje de despedida a Casillas por menos de la propietaria la gente no lo sé aparece Cristiano en homenaje a sabe nuestro a la gente a ponernos de nada desgraciadamente hemos perdido hemos mejorado en otras cosas pero hemos perdido bastante en ese en ese sentido no