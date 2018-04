"Hacer cine es muy difícil, seas hombre o mujer"

Voz 1995 00:00 ese es de sobra conocido por ustedes estamos asistiendo en primera persona un cambio histórico en directo ante los ojos de todos la mujer avanza pasos dado va dando pasos de gigante para reducir las inexplicables injusticias que arrastran desde hace siglos esta semana en nuestro país la pasada entrega la entrega de los Goya fue el último ejemplo

Voz 1 00:21 a ello que queda mujer genes tiene tenemos muchas historias bonitas que contar que el cine sea de Berta un arte libre

Voz 2 00:29 donde los actores y las actrices trabajemos en igualdad queremos desde la Academia reivindicar a nuestras cineastas queremos dar un paso adelante por la paridad si hay alguien ahí fuera una chavala que quiera dedicarse a esto salta abraza tus heridas y convierte en Lass en una obra de arte porque merece la pena por favor más mujeres haciendo cine gracias

Voz 1995 00:53 por eso desde enero y el mejor demostración de que el talento es capaz de abrirse paso incluso las condiciones más difíciles una mujer actriz guionista que ha logrado contar su propia historia jugando fuera de casa y además ha ganado la partida es lo más difícil y no lo decimos llega avalada por premios y fantásticas críticas en los Estados Unidos porque desafortunadamente ellos habían primero se llama han Asensi ex directora guionista y actriz protagonista de The Most Beautiful Island Ana muy buenos y es enhorabuena

Voz 3 01:25 Juan muchísimas gracias pues que lo hemos una proyección de futuro

Voz 1995 01:28 hoy hablamos de sala de empresa todo eso que se realiza en algunos entornos tú lo estás consiguiendo ya sí

Voz 3 01:35 bueno yo creo que que bueno pues ahí es una hay muchas mujeres en muchas chicas jóvenes en las escuelas de cine muy bueno pues luego cada uno hace lo que puede hacer cine en sí es muy difícil ya sea hombre mujer sea la la realidad bueno pues yo en mi caso lo que lo que he tenido es es que ha sido muy complicado hacerlo porque era mi primera película nunca había dirigido antes tampoco había escrito Unión antes entonces todo ha sido una una batalla complicada pero en realidad no por ser mujer sino simplemente porque abrirte camino

Voz 4 02:11 es las si es difícil es que debería

Voz 1995 02:14 es es sólo así

Voz 3 02:16 bueno sí deberíamos hablar de cine punto ni cine de mujeres Nice n de hombres porque al final eso también es una pues es una una priorización elegir quiénes mujeres

Voz 1995 02:26 sí desde hoy compartimos las muchas ideas pero es verdad que que forzar las cosas cuando no ocurren de forma natural porque hay unos que no quieren que ocurre hacer una Toral pues se quedaron empresas pues afirmó que empezará aquí liberarlo de otra manera bueno por ejemplo en el festival que es un festival enorme con muchas disciplinas donde va mucha gente que es quizá lo más representativo de Estados Unidos en Texas ahí te iba este tu película velan llega avalado porque gaste con el Gran Premio del Jurado en ese en ese festival cuando cuando tú lo haces todo además porque diriges escribes protagonizas como Sylvester restaron que no quiere decir que que tenga mucho en Cannes cuando te te razonado y a lo mejor se cuando te da la razón más allá de todo es una gran satisfacción personal bueno no me equivoqué esto es lo que había que hacer

Voz 3 03:15 sí la verdad es que es una satisfacción y también en mi caso una un una liberación porque como bien dices pues es una de las cosas que yo tuve que hacer fue recaudar la financiación de la película y convencer a mucha gente para que creyera en este proyecto Bono cuando llegó ese premio pues fue como que bien no sea ya da igual que la película gane dinero que no es como mira de verdad merecía la pena esté en él

Voz 1995 03:41 perito la gente si la amistad te ayuda pero pedido dinero Itu empeños en arte que que requiere de inmersión grande no no ésa con todo respeto hacia la pintura

Voz 3 03:50 tu otras disciplinas a hacer una canción lo tuyo o este lo tienes pero no lo hace claro es que además necesitas mucha gente bueno pues muchas de las cosas que se consiguieran para la película pues fueron favores localizaciones que nos dejaban gratis pero igualmente al final hay unos unos gastos que tienes que hacer la posproducción y todo y bueno cuesta dinero pedir dinero es lo más difícil pedir que te deja una habitación para hacer una escena bueno al final más que más amigo se tira el rollo

Voz 1995 04:19 pedir dinero no es difícil vivir es que te den el visto el jueves bueno hemos visto no ayer a las víctimas infinidad de veces pero la ciudad que retrata nuestra invitada se parece

Voz 5 04:30 muy poco a esta elaboraba Nueva York la idolatrada de un modo desproporcionado compran menos

Voz 1995 04:36 aparte tú eres consciente que mucha gente va a pensar ahora es que Albacete es como las películas de la saga base introducir una nueva moda en el cine no te rías que es verdad crees que mucha gente va yo quiero ir a yo quiero ir ahí cuando voy a tu película a Isco mirar para provocar mudanzas aislada Alba se tener la camiseta ya con el corazón rojo bueno vamos a escuchar viento el tráiler

Voz 6 05:07 de anzuelo esas dos sedes presidiendo pero no está Corsan sí hubo

Voz 1995 05:22 claro porque es en Nueva York del turista no es tan idílico cuando cuando vives ahí cuando desarrollas hay tu carrera no yo que retrata sentemos bien parece que nosotros hemos conocido como turistas pasando frío de muerte o un calor horroroso no se parece mucho

Voz 3 05:37 la verdad es que no es un un Nueva York visto desde desde la persona que va a buscarse la vida ahí no sabe muy bien exactamente qué camino coger no no no del profesional que va con un contrato de trabajo con una empresa buena sino más bien de los artistas que en general pues llegan a Nueva York y tienen que buscar trabajos diversos para sobrevivir y poder ir en otras horas del día o de la noche desarrollar su arte y empezar a hacer contactos y bueno que es una manera un poco más a poco ortodoxa como si dijésemos de de buscarte la vida y que pues que te abres a posibilidades que bueno en la ciudad de Nueva York en concreto hay muchas posibilidades y algunas de ellas como retrata mi película pues puede ser un poco peligrosas

Voz 1995 06:18 pero es en Nueva York a finales del verano de dos mil uno cuatro días después sólo cuatro días después de tu llegada

Voz 5 06:27 ocurre esto en este momento estamos viendo unas imágenes espectaculares por televisión parece que algo ha ocurrido en Nueva York en el Werder etc

Voz 1995 06:36 se lo contábamos entonces la Cadena SER cuatro días después de mudarse a Nueva York ocurrió el acontecimiento que sin duda ha marcado la ciudad abarcar para siempre ya no volverá a ser nunca igual de la misma manera no solamente el paisaje ya con el espíritu la ciudad que seguro cambió como vive ahora ya con cierta distancia ya pasado ya muchos años como lo vives con distancia cómo narices aquel momento

Voz 3 07:00 con distancia bueno a lo que yo sentí es que el la ciudad obviamente ese paralizó en los días la semana así realmente duró bastantes meses la el carácter del neoyorkino cambio osada normalmente lo que estamos acostumbrados a ver incluso cuando vas de turistas es que la gente no se mira a los ojos en va a cada uno con un destino muy concreto y muy rápido y no hay esa interacción no hay empatía y durante ese tiempo pues lo que se sentía era que la gente se miraba a los ojos mi como buscando que que que necesitas tú entonces eso fue algo que me parece que solo sucedió en ese momento hay ir que fue algo interesante de Bestard formar parte de ellos especie de transformación de la sociedad de empatía de mirar al otro bueno yo en mi caso claro cuando estás en mitad de la situación lo vives como un poco surrealista no es cuando bueno pues fallece alguien muy cercano a ti que que en el muy repentino casi es como una pesadilla Un sueño que parece irreal pues un poco la manera en la que yo vivir esa situación irreal mi familia es de aquí me decía pero fíjate yo lo que hoy era estaba en Manhattan precisamente viviendo en esos días muy abajo Yllera constante lo que recuerdo sobre todo era constante sirenas y helicópteros de noche y la incertidumbre no de que que que se va a desencadenar a partir de aquí no

Voz 1995 08:27 esas tu llegada una bienvenida fantástica y desde entonces qué trabajos a este has tenido hasta llegar ya por fin a conquistar el cine en tu objetivo el festival Gran Premio juró que trabajos abstenido porque esa es una parte que cuando aparecen las luces de neón iban a vas a tener mucha a tu lado esa parte sino servida pero no ha habido que pelear duro

Voz 3 08:49 no no voy a mí eso me parece super importante hablar de ello porque es que la inmensa mayoría de los artistas pues de no trabajando los suyos ni tienen que trabajar de otras muchas cosas entonces bueno a mi caso inicialmente fue como estudiante con unos ahorros que tenía y luego pues empecé a trabajar de modelo que era lo que yo había hecho aquí cuando era más jovencita así fue como mi manera de conseguir mi mi papeles de trabajo pero bueno eso de trabajar de modelo no era suficiente porque hay muchas modelos allí de vez en cuando hacía trabajos pero no es buen trabajada ni de niñera sobretodo y también daba clases de español y luego también hacía pues como aparece en mi película estos estos estas promociones absurdas en las que pues ABC este disfrazan de cualquier cosa entonces por la calle

Voz 1995 09:34 que no pasa nada si te disfrazadas

Voz 3 09:37 bueno pues no sé lo que me decían en realidad sea cada vez era de una cosa diferente

Voz 1995 09:42 o sea que cuando hablamos no digo lo que hay que humanizar cuando vas andando hay vestido de pollo te ofrece un ticket para comprar ahí puede haber un futuro artista que puede ganar festivales

Voz 3 09:52 claro o o puede ser ya un artista increíble y que está luego por las noches tocando en un en un club de jazz pero bueno la manera de se ayer dice mucho talento es que claro que te te hace sentir muy humilde porque llegas vive alguien tocando en el metro dices madre mía precisó que aquí esta persona podía estar en el Madison Square Garden y es una cuestión de bueno desde suerte si es que al final

Voz 1995 10:14 su Castro has hecho has cortado leña han dicho muchos trabajos pero ese repartir tiques disfrazado

Voz 5 10:19 no no terminase pensaron poco porque tú

Voz 7 10:22 Nueva York Madrid yo desde aquí me enamoré con Ciudad en por lo cual es mi Nueva York Knicks Gotham City Jerusalén veamos lo que quiera yo sigo enamorado de España y madre qué tal relación amorosa con Nueva York siga así

Voz 3 10:36 sí bueno bueno mucho menos intensa porque bueno al principio era esa relación pero era amor odio dame a mí siempre ha sido amor odio con Nueva York que por eso también quizás esa tensión era la que me me hacía sentir muy viva e motor sí sí sí motores acto de tener que estar haciendo cosas constantemente y ahora bueno ahora vivo en Brooklyn esto a las afueras y ahora soy madre entonces bueno es como que he hecho me he creado mi hogar Yves las cosas diferentes todo es también pues viviendo en mi barrio en Brooklyn voy a Manhattan cuando tengo que ir pero ya no es mi día a día ya no vivo en ese ruido constante y en esas prisas

Voz 1995 11:16 otra cosa es que sino ayer nos va faltar aquí que añadir la de Solo en casa que también está ahí no vaya espero tu Nueva York es una mezcla de ésta

Voz 8 11:24 escuchar invenciones de mierda aquellos un que va a cortar por lo sano

Voz 4 11:30 que hay ver mezclado

Voz 1995 11:32 de media noche

Voz 9 11:34 a mayores y respetables que quieren golpear un poco no pueden andar callejeando por Times Square esperando que aparezca por una esquina Siria añadimos unos en casa

Voz 1995 11:45 con los aparejadores a nunca nunca sabido buseas Banús ladrones que intentar entrar los ganadores

Voz 5 11:50 es un poco con tu película bueno sí

Voz 3 11:55 te has faltado hay un elemento un poco de David Lynch porque hay un elemento en la película medios surrealista Melchor miedo hoy es importante meterlo ahí para decir solo espectador que estoy preparado

Voz 1995 12:06 es verdad nos ha faltado hemos leído las críticas se tu película hemos elegido tres de tres distintos periódicos para que no sé es que estamos dando

Voz 5 12:14 ojo cuidado eh estamos dando el del futuro

Voz 1995 12:17 además el futuro dicen Austin Austin irónico en la crónica de hostil Asensio le da lucieran una verdadera vida interior incluso los antagonistas tienen profundidad emocional una reinvención intrigante y a fuego lento del terror de superviviente se es un nuevo género según el Austin flamenco se llama Terror de superviviencia dice el indie que si el hombre con el nombre tiene que ser a buenísima igual una revista fantástica un thriller fascinante sobre la vida de los inmigrantes en América una historia retorcida terrorífica veinte esencial por último vamos a verla del Hollywood Reporter que estén ahí está en serio Asensio consigue crear un mundo íntimo e inestable alrededor de Luciana sin ningún riesgo de que la película se convierta en una obra vanidoso y David porque lo más fácil hubiera sido llevártelo API ser tú la directora que la escritora una misma hice Hollywood Reporter que no saque muy buenas críticas

Voz 3 13:16 de momento he tenido suerte con las críticas

Voz 1995 13:18 sí pues mira esto hasta que salgas en los Goya ya si sales en los Goya ya está ya a la gente poderes como una especie de pum symbol nacional en fin tienes un futuro por delante que extraordinario Ana todo lo que podamos hacer porque no has pensado venir a España trató ya te quedas en Estados Unidos

Voz 3 13:38 no bueno y la verdad es que a mí me encantaría venir aquí y hacer proyectos e ahora mismo bueno pues estoy desarrollando un guión que precisamente también se desarrolla en Nueva York pero es cierto que dentro

Voz 1995 13:56 la dimensión de los personajes el pues tendría gira Cuenca

Voz 3 14:00 cincuenta soy estado eh

Voz 1995 14:02 hola bueno Ana Asensio directora actriz guionista heleno muchísima suerte todas las críticas son a los premios que rodean a tu película son extraordinarios todas las verdadero placer conocerte