Pantomima Full se enfrenta a la nieve

Voz 1 00:00 Tenerife tome ya está ya está hecho ya la próxima lo pensamos sí porque Bates tanto mi van a venir a Tenerife pero no hay contra no me nadie quería quería entonces el viernes en lo de Tenerife que estamos nosotros bueno el humor humores como las nevadas te puede arrancar una sonrisa pero también te puede dejar helado a mí me azul se metían provocado lo primero

Voz 2 00:28 a mí y a seis

Voz 1 00:31 todos ustedes pantomima full

Voz 3 00:34 vigilo a trancazo ya que no arranca

Voz 4 00:39 Alberto Casado Rober Bodegas pantomima azul que bien que estáis aquí qué tal muy buena a pesar de todo que si vamos a hablar de de las nevadas hoy

Voz 5 00:49 sí porque además la la hemos vivido en las nevadas en diferentes puntos de España porque al estar de gira que esto ya lo sabéis y estamos de gira que nevada un par de ciudades porque eso estamos de gira vale

Voz 6 00:59 no sólo la hemos visto sino que nos ha afectado a la nevada porque el domingo teníamos que volver en aves de Zaragoza porque estamos de gira

Voz 0717 01:07 había había nieve en las vías

Voz 6 01:09 los retrasos en los en los trenes entonces lo mejor es que hablemos con uno de los afectados unos cuente cómo vivió todo esto vale

Voz 3 01:17 Rober Bodegas buenos días qué tal

Voz 6 01:20 cuéntanos este domingo volvía de Zaragoza a Madrid en AVE y hubo problemas con la nieve en las vías no o problema

Voz 5 01:26 más si había nieve en las vías nos avisaron de que iba a haber retrasos en los trenes de hasta diez minutos y Clara imagina den yo había quedado para comer a las tres pues no iba a llegar hasta las tres de diez más o menos y tuve que llamar es decir que llegaba allí mientras tarde y eso que esto generó en que hubo hay cuatro personas que tuvieron que tomar una caña esperándole

Voz 6 01:46 sí impresionante aquí garante como veis por compartir con nosotros los trastornos que provocan en el día a día demasiada nieve además siempre bueno

Voz 5 02:01 a pesar de todo esto yo mantuve la calma y eso que ya había hambre a las tres pero la gente con la nieve

Voz 6 02:07 apreciado que se vuelve si así que hoy queremos dar respuestas a la gente vale por eso traemos una guía con las soluciones a esas preguntas que la gente se hace cada vez

Voz 0717 02:15 que si las fax las frecuencias que en cuestión de de la nieve vamos con la primera pregunta típica

Voz 7 02:24 llevo subir una foto de la nieve a Instagram

Voz 0717 02:27 la respuesta es un sí rotundo Si llevas meses publicando fotos de cafés de tostadas con aguacate y selfies tuyo son el ascensor si queda claro que ni eres creativo ni tu vida es muy variada sigue para una vez que puedes publicaba otra cosa

Voz 7 02:42 la siguiente pregunta y si en mi ciudad no nieva como postureo claro

Voz 6 02:48 mira si hay que tirar de clásicos ahí va le muchas opciones para subir tal carro de la ola de del postureo polar

Voz 0717 02:54 por ejemplo si tiene chimenea lo revienta hoy Dionisio ya tiene chimenea y un perro que se sepa estar quieto vas aplicar con los Like Si los comentarios como lo normal

Voz 6 03:03 tal es que no tenga chimenea ahí tienes que tirar de bodegón Mallén tienes que que poner un libro una taza de té y una vela

Voz 0717 03:10 sí importante que el libro tiene que ser un clásico o uno de Black I Books vales y pones es el de Risto el del rubios

Voz 7 03:18 anda más preguntas tengo que llevar el jersey cito de renos

Voz 6 03:24 en no la respuestas no no abriga los dibujos vale abriga agrega

Voz 0717 03:28 tejido si siga tendrías que llevar un jersey con una hoguera para calentarse

Voz 6 03:33 sí sobre todo lo tienes que ir combinado con tu chica el frío desata el monoteísmo en las parejas se ven con licencia para comprarse el mismo gorrito compone ir por la calle

Voz 8 03:42 los sino pasase nada no está bien vale más preguntar qué se come cuándo unida

Voz 0717 03:50 si algo bueno tiene la Nieves que pone a los judíos en subsidio vale

Voz 6 03:54 en plena nevada en un restaurante impides tartar de salmón es para pagar tú si la mejor que te puede pasar come calle principal Maison mis cojones te van otra pregunta

Voz 7 04:05 sí soy runner debo salir a correr o me salto el entreno

Voz 0717 04:10 bueno eso ya depende de cuántos la ex vale una pulmonía porque evidentemente la Comunidad runner te va a aplaudir

Voz 6 04:16 eso sí si sales a correr a cuenta a las personas con las que te cruzas y sabrá cual sabrás cuánta gente cree que eres

Voz 8 04:22 sí pollo más preguntas

Voz 7 04:26 llevo todo el invierno yendo sin calcetines por Malasaña doy prioridad al mismo o a la coherencia

Voz 0717 04:33 bueno yo aquí yo aquí no tengo dudas pero bueno bueno a ver si tú te ves guapos sí también décimos que es un poco raro verse guapo por los tú

Voz 6 04:42 Trillo vale Aline hace esto tiene que estar muy convencido de que su atractivo reside en los tobillos sin calcetines me veo guapo pero sí ya llevo que hace tiene no no esto no me gusta cómo

Voz 0717 04:53 pues está parte Lac en la cara con gorro bufanda gafas pero eh el tobillo mito que se ve desde la última pregunta no estás haciendo el ridículo con Nevada hay que ponerse calcetines con frío de hasta dónde se extiende que estamos de acuerdo yo te iba a preguntar

Voz 7 05:11 qué peli recomendados para poner en Facebook sofá peli y mantita

Voz 6 05:17 lo que recomendamos es que deje de poner eso en Facebook

Voz 0717 05:20 que nunca hemos entendido muy bien que la gente alarde de no tener calefacción

Voz 6 05:25 si todo nuestro ánimo a la gente que en dos mil dieciocho tiene por su casa con con una manta para sobreponerse al frío

Voz 0717 05:31 sí aunque nos tranquiliza saber que al menos si tienen un sofá en sus infraviviendas

Voz 6 05:36 esto pasamos a valoramos la gente ve como más le insultaba vamos tiene como evento

Voz 1 05:45 vayamos con las conclusiones pantomima azul y la nevada

Voz 6 05:51 esa en la montaña mola en la ciudad de excepción

Voz 0717 05:54 la frecuencia escasísimo duración se derriten pronto tema para conversación lo revienta compatibilidad con la rutina en Escandinavia alta aquí te jode el día todo esto el equipo de pantomima full ha decidido que la puntuación de la nieve como evento sea

Voz 9 06:33 me por el viento en Tarifa peor que él

Voz 6 06:36 las puestas de sol en Ibiza vale

Voz 1 06:42 muy injusto el resultado después que una semana entero con la nevada en titulares en todas las pantallas pero no te notas

Voz 5 06:48 interés para los que la gente hace

Voz 1 06:51 muchos ridícula pero poco decepcionante era bueno ya saben ustedes aquí dentro de un par de días nosotros vamos a estar en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife con ustedes si quiere claro

Voz 10 07:03 pueden acompañarnos de una forma muy sencilla basta con que recojan por las mañanas imitación en la casa del Carnaval lugar donde hacemos el prefieren en Radio Club Tenerife el barrio el día de hoy y mañana

Voz 1 07:12 porque el viernes vamos a hacer algo que quizá como idea suena bien pero luego la realidad pantomima fue el va a poner nota al Carnaval de Tenerife

Voz 11 07:22 eso sí vamos a evaluar

Voz 0717 07:25 por eso desde nuestro futuro

Voz 1 07:27 puede sí es la primera es que hacemos un programa fuera espero que no será

Voz 6 07:30 bien vale preocupe tercero

Voz 1 07:33 pero sí lo hará son tres punto tres primero haremos el programa con un coche la puerta en marzo tanto muchísimas gracias