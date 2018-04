Falcon Heavy

Voz 1 00:00 once y treinta y un minutos una hora menos en Canarias recuerden el TAC hoy por hoy en órbita a qué o a quién hay que poner en órbita a su juicio todo tiene que ver con la gran noticia científica del día seguro que hayan visto esas extraordinarias imágenes Un coche descapotable rojo orbitando eternamente vamos un poco atrás en la historia gran expectación sillas plegables de por medio en los campos de Florida hace pocas horas despegaba desde el Centro Espacial John F digo Fitzgerald que es como más ingleses Ivan John F puntos con cm punto

Voz 1 00:59 en la Cadena Ser muy buenos días buenos días qué tal la verdad es que el cohete más potente de la historia ahí demostraría que la carrera espacial se reactiva

Voz 0882 01:09 de una forma muy intensa si vamos a ser exactos el más potente después del Saturno cinco que fue el que llevó a los primeros astronautas a la Luna es el más potente desde el año mil novecientos setenta y tres

Voz 5 01:19 aquí en realidad es un truco porque en realidad son tres cohetes esa es la idea genial que ha tenido a lo que no son tres cohetes en uno Si sí habla

Voz 0882 01:28 mismos el más potente además es el doble de potencia que el más potente que había hasta ahora no para que os hagáis una idea pueda lanzar al espacio sesenta y cinco toneladas que son cinco autobuses de dos pisos como estos famosos que recorren los felinos rojos eso es muchísimo es casi una mini estación espacial no esa es la gran noticia la otra eh que es el primero reutilizable por eso es mucho más barato andar este cohete porque este cohete que en realidad son tres vuelve a la tierra con lo cual se puede reutilizar imagínate que cada vez que volarán a Nueva York en un avión pues tuvieran que digamos que sólo valiera para una vez cada volver tuvieran utilizar otro avión imagínate del gasto que supondría eso eso es lo que se está haciendo hasta ahora en el espacio por lo cual este cohete es muchísimo más barato es vale noventa millones de euros al lanzamiento el cohete el super cohete que está diseñando la NASA para hacerle competencia a este vale ahora

Voz 1 02:21 mismo un lanzamiento mil millones de dólares este vale noventa entre Madrid también es tan no quiero poner en valor las compañías low cost ni mucho menos pero parece que hay diferencia hablando con así de noventa millones de los tres cohetes en los que no salas hemos visto que todos han conseguido regresar desea que puedan ser reutilizados pero ha habido uno que no ha habido un fallo ha querido gallo

Voz 0882 02:43 Tondo digamos entre comillas ha habido un fallo de combustible no han calculado bien el combustible se quedó sin combustible y entonces no ha podido activar los retro cohetes para hacer un aterrizaje suave en un barco que estaba en el océano Atlántico a bastantes kilómetros de Cabo Cañaveral entonces sea descontrolado y claro la han tenido que dejar caer en el mar ha caído quinientos kilómetros por hora ha impactado con el mar y claro día de mi hijo es reutilizable nada la verdad es que se ha perdido

Voz 1 03:11 lo saben el artífice del Falcon heavy es el mus que es un excéntrico ingeniero multimillonario que también es el dueño de Tesla la principal empresa desarrolló el coche eléctrico que hay en el mundo creo la idea es que estén digo multimillonario iba a copar su cara aseguro incluso puede eclipsar el Levante tecnológico porque además de una forma poco a nuestro juicio hortera puesto un coche descapotable con un muñeco disfrazado de astronauta a orbitar eternamente como un gran es como un gran anuncio de su de su compañía aire de su pureza pero sí dónde estamos ante alguien que está poniendo de nuevo sobre la mesa avances que van a cambiar de fin de forma definitiva la Humanidad yo creo que ha revolucionado el mercado de los cohetes yo creo que esto es un antes y un después

Voz 0882 03:55 es lo que te decía antes nadie imagina hoy volar un avión a Nueva York que ese avión ya no valga pues esto es lo que acaba de inaugurar nada más y nada menos que el uno uno este visionario son cohetes por primera vez reutilizables esto significa mucha mejora para el medio ambiente y además mucho más baratos porque estás utilizando el mismo cohete una y otra vez no es muy interesante de hecho le van a seguir mira a Amazon que es el competidor privado de Minsk que es otro también loco Bresson de esto del espacio pues ya ha anunciado que están trabajando en un super cohete y además le van a poner

Voz 1 04:28 él también nos New Armstrong

Voz 0882 04:30 el nuevo Armstrong no están trabajando unos puede también la NASA es decir que nos lanzamos a la super cohetes hay super cohetes es poder mandar satélites mucho más pesados y los ejércitos están muy interesados pues todos los satélites espía es mandar telescopios mucho más grandes como el que va a sustituir al Havel es también mandar constelaciones de satélites pequeños con lo cual podríamos dar que es otra de las ideas y dar cobertura global a Internet África Asia a pueblos pequeños ahora

Voz 1 05:01 tienes que ir poniendo cara que es un tema muy muy muy muy serio y que mueve muchísimo

Voz 0882 05:05 los millones de euros al año

Voz 1 05:07 no hubo sigue siendo romántico por más que haya voces que hablen de que nuestro futuro está en otros planetas el objetivo romántico Ésta es la conquista de mí

Voz 0882 05:15 sí sí de Guillem de impulsar la primera nave a Marte y para eso necesitas esto supera cohetes necesitas cohetes como el Saturno

Voz 5 05:22 cinco que hoy en día se llamaría así

Voz 0882 05:26 al con heavy o New Amstrong necesitas grandes cohetes que lleven grandes cargas no porque habría que llevar mucha comida mucha agua porque estamos hablando de un año no un año de ida dos o tres meses allí un año devolver con lo cual

Voz 1 05:41 con la B6 así también Entença que tampoco Javier Gregori experto en ciencia muchísimas gracias a vosotros bueno Solar Marte quién sabe si colonizar otros planetas es uno de los sueños de la humanidad INAR las personas con más sueño no el nuestro autor no no además sueño imagínate conquista es nuestro siguiente evitado de Ricardo Hueso es profesor de la Universidad del País Vasco y ha sido miembro del equipo de trabajo de misiones espaciales como Venus Express Mars Express o la emisión norteamericana y dos mil veinte Ricardo muy buenos días hola

Voz 6 06:12 buenos días qué tal y como ha subido el lanzamiento del falta

Voz 1 06:15 en heavy

Voz 6 06:16 bueno pues eso efectivamente es un acontecimiento bastante importante en la carrera espacial moderna en la que estamos viviendo en estos momentos parece que nos habíamos olvidado de esa carrera espacial clásica entre los dos grandes bloques Estados Unidos en la Unión Soviética ahora ha empezado otra carrera espacial distinta que es la carrera de la llegada al espacio por las empresas privadas y el desarrollo de estos supera lanzadores el balcón el heavy es el primero pero efectivamente la empresa de los Mossos que Space X e comienza a tener en competidores que van por detrás pero vamos a ver este tipo de lanzamientos e en un futuro cercano de otras empresas de otras compañías de otras grandes agencias desarrollos también de las empresas públicas la Agencia Espacial Europea está desarrollando subsiguiente genera haciendo lanzador Ariane seis que será más potente que ha sido lanzadora pero en ese momento Space X también tenderán lanzadores más potentes dentro un par de años

Voz 1 07:08 estamos viendo que por cierto ese coche que ha puesto a orbitar el humus lleva cámaras de manera que podemos seguir el movimiento del coche nos dice aquí vamos a ser precisos como hablando estamos dando de presencia de Javier Gregori vamos a ser muy preciso esos dice Fernando Salguero el Tesla en órbita la eternamente con el tiempo su órbita de caerá y aunque no lo hiciera el sol lo incluirá en unos miles de millones de años van mal concepto eternidad definíamos bien el concepto de detenida bueno la la comunidad científica porque claro el señor que es un romántico pero en fin es un empresario busca un fin económico todo esto por primera es la comunidad científica y los empresarios pueden tener algo que decir se pueden REM realmente empezar a remar juntos en el mismo sentido

Voz 6 07:56 que en el caso de el sector espacial como tal si el sector espacial es un sector muy rico muy dinámico en el que hay muchísimas oportunidades para desarrollar un montón de tecnologías pero tecnologías tiene una vertiente práctica muy importante a veces hablamos el espacio como algo que interesa solamente a las agencias de investigación no la exploración espacial este cohete permite también poner múltiples satélites alrededor de la Tierra con todas las aplicaciones que eso implica desde las telecomunicaciones los nuevos sistemas de posicionamiento global por satélite etcétera ir al final es una tecnología que va a tener un montón de aplicaciones algunas de ellas también en la exploración de otros mundos

Voz 0225 08:33 no le da sueño dieron bosques efectivamente

Voz 6 08:36 en misiones a Marte que hoy en día son imposibles pero que en un futuro con estos desarrollos tecnológicos van a ser factibles

Voz 7 08:42 en el luego nos queda Venus no porque porque en todo esto también no olvidamos es una gran aventura no es no hay gran aventura es ciencia es empresa pero no olvidamos de aspecto aventurero en todo esto

Voz 6 08:55 sí él que es un es un poco un empresario aventurero

Voz 8 08:59 eh

Voz 6 09:00 diez años cuando comenzaban los primeros pasos de una empresa como Space X mucha gente no pensaba que se iba a llegar hasta el punto en el que se ha llegado y efectivamente la ha demostrado que es posible desarrollar de una empresa privada con capital privado un cohete de este de estas características con esta capacidad lanzar sesenta y cuatro toneladas en órbita terrestre pero eso equivaldría a enviar una misión espacial a Marte con diecisiete toneladas todavía no es suficiente para enviar el hombre eh para hacer una misión tripulada a Marte pero sí que sería suficiente para enviar una misión que pudiera posarse tomar una muestra es la la tierra una misión robótica de esas características es un sueño de exploración espacial también

Voz 1 09:39 Inés cerraría perdone porque no quiero reducir todo esto al dinero pero no no cerrar de una derrota la humanidad debería tener como como fin en sí mismo avanzar evolucionar conquistar la última frontera que sabemos que ser espacio que lo haga un empresario que no que la NASA no consiga fondos para eh realmente competir en esa carrera hay que sí lo hagan empresario no habla un poco mal de nosotros Ricardo

Voz 6 10:02 bueno depende es un poco también como conceptúa en el sistema americano y cómo son en otros países en Estados Unidos pues es un país en el que el Estado juega un papel mucho menos importante que en que en Europa en el que muchas cosas subsanó contratan esta empresa realmente para quién trabaja y quién le otorga todos los contratos de destacadas a todos sus beneficios Space X es encontrar otros pagados precisamente por NASA hizo bueno eso es lo que hace rentable de momento esta empresa pero luego puede hacer lanzamientos para para empresas de telecomunicación eso clientes que puedan surgir sin embargo a nivel públicos están haciendo también desarrollos importantes Nasa está preparando su nueva generación de lanzadores que será también de mayor tamaño más potente que el que el Falco el heavy a Europa con el Ariane seis en China tiene también una generación de lanzadores super potentes como digo estamos en un momento de una carrera de lanzadores pesados que vamos saber desarrollar en los próximos diez años pero es que también empresas privadas van a jugar un papel importante

Voz 1 11:03 Ricardo yo entiendo la importancia de la dimensión de de lo que hemos visto las últimas horas pero la imagen que se da de El Muñeco hasta el nota metido en el descapotable con la tierra al fondo que es un tuit que acaba de subir el mus en su cuenta personal es es descrito sí pero cómo puede ser que el avance de la deuda para meter un anuncio porque en el fondo todo lo que decís es rigurosamente cierto pero se trata de poner en el espacio un gran anuncio que lo engulle irá el sol dentro de decisiones tenían no sé si habla bien de nosotros precisamente en cualquier caso vamos a estar atentos a todos estos avances debemos estar atentos Ricardo Hueso muchísimas gracias placer placer te voy a enseñar a esa imagen Javier es extraordinaria

Voz 0882 11:48 además es su propio coche ha jugado su propio coche hay que tener en cuenta que había cincuenta por ciento de posibilidades de que el cohete explotara cuyo y la Vespa

