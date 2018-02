“Los productos con declaraciones de salud son insanos y un fraude para el consumidor”

Voz 1 00:00 alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 2 00:07 Julio Basulto qué tal cómo estás buenos días

Voz 1251 00:09 tiene muy bien al artista el nutricionista de cabecera

Voz 2 00:12 entre otros de Ser Consumidor y nos vamos nos enorgullece qué te parece esta esta historia esta petición de OCU y once asociaciones de consumidores de de once países de de Europa para tratar de arreglar esta situación que no se arregle que tenía que estar arregladas ya hace muchos años

Voz 1251 00:30 efectivamente me parece que sí que la acompañó a los apoyos desde luego totalmente flagrante que encontremos a día de hoy declaraciones de Salut en alimentos in sanos que hacen pensar tales declaraciones al que el producto es saludable es decir le ponen un halo de salud a un producto que no debería formar parte habitual por lo menos de la mitad de los españoles

Voz 2 00:54 es una campaña de denuncia para exigir a la Comisión Europea que publiquen los perfiles nutricionales y acabe con las alegaciones de alimentos que no tienen un perfil nutricional saludable y critica que después de diez años de espera los fabricantes sigan teniendo carta blanca para hacer lo que quieren

Voz 1251 01:08 claro para que entienda miembros los oyentes lo que significa los perfiles nutricionales yo solo poner un ejemplo que es el paradigma de alimento insalvable que es el azúcar blanco sitúa azúcar blanco hoy le ponen el calcio le añades calcio tuvo hoy puedes decir alimentos ricos en calcio te estaba tomando azúcar que es un alimento que tiene un valor nutricional cero patatero la gente pensará que es saludable porque las puesto calcio el carácter necesario para los huesos te diré al fabricante no pues eso significa con los perfiles nutricionales que en el caso de que alguien quiera poner una declaración de salud por ejemplo se cerró rico en proteínas o cualquier otra declaración el alimento un cierto perfil es decir no puede ser un alimento que sea insalvable y eso es lo que se supone que la Comisión Europea de hecho hace años que no ha hecho

Voz 2 01:57 ya puede poner por ejemplo con aceite de oliva es muy destacado y sin embargo aunque sea una mínima parte CITEL Oliva el resto de de grasas sean poco saludables eso se puede hacer ahora mismo sino hay esos perfiles no

Voz 1251 02:10 efectivamente

Voz 2 02:11 y esto tú cómo lo ves porque claro o el que lleve diez años sin hacer esto lo que significa que las empresas pueden hacer lo que quiera incluso si en algún caso quisieran ir contra las empresas difícilmente van a poder hacerlo porque no no no están marcados esos perfiles no

Voz 1251 02:29 claro no sé si esto beneficia claramente al al empresario al vendedor de productos en este caso son saludables que me parece me parece pues que que que va más allá de la sí a no como suele decir el abogado Franco jugarlos que no que es algo ya más que flagrante que durante estos años la Comisión Europea ha hecho movimientos mucho más complicados que este sin embargo aquí pues no hay Moi non inmovilismo flagrantes

Voz 2 02:55 citabas a Francisco Francisco gemelos que tengo aquí al teléfono tal cómo estás Francisco buenos días estaba buenos días te estaba citando está dando Julio eh se que se que os conocéis eh pero si estáis pelea no mucho con estas historias tú como tú cómo lo ves como ves esta historia Francisco que por cierto has escrito y lo publicamos el viernes en la en la web de Ser Consumidor para que ustedes vean en profundidad cómo analiza Francisco jugarlos como abogado experto en derecho alimentario esta situación cuéntanos lo así aunque la gente luego te lea

Voz 3 03:28 somos una cosa a mí me parece una cosa sangrante no por complementar lo que decía Julio no es que la Comisión no haya establecido los perfiles es que no haciéndolo está incumpliendo el el propio Reglamento en base al cual se monta todo se sistema no entonces que hay en un artículo en ese reglamento que es el artículo cuatro que es el que establece las condiciones para que se puedan utilizar todo este sistema que se crea precisamente pues para que no se engaña al consumidor y para proteger la salud no entonces resulta que ese artículo cuatro F que en dos mil nueve la Comisión tenía el reglamento al año dos mil seis establece que en dos mil nueve es el límite de plazo que tenía la Comisión para estos perfiles que es una cosa como bien decía Julio que no es tan complicada porque complicado por ejemplo desmontar el sistema aditivos el Reglamento mil trescientos treinta que es una auténtica locura lo digo en el texto no pero esto esto además es que haya tienen el trabajo hecho porque es que la Oficina Regional de Naciones Unidas para Europa de la Organización Mundial de la Salud ya les ya ya establecido modelo de perfiles y podrían incluso a partir de esa base o copiarlo para para para proteger algo al consumidor no porque lo que hay ahora es una cosa que es un coladero

Voz 2 04:42 tú dices que la ausencia de estos perfiles nutricionales y convierte las declaraciones nutricionales en un burdo fraude al consumidor esto es un fraude al consumidor

Voz 3 04:52 para mí es un fraude total porque es que no tiene sentido establecer un reglamento hacer otro que lo complementa digamos conteniendo todas las declaraciones y el derecho montar todo un sistema tan complejo con un filtro tan difícil como es la ESA para que a día de hoy lo que tengamos es que cualquier alimento como explica Julio pueda tener una declaración cualquier alimento es decir no hay ni un solo producto alimentario en el Mercado que no pueda aspirar a día de hoy una declaración desató de qué sirve montar un sistema tan complejo para al final que no haya filtro si no hay filtro el consumidor

Voz 1251 05:32 pues está totalmente desprotegida donde sistema

Voz 3 05:34 al final pues es un fraude es una apariencia pero ya no se puede decir que es una triquiñuela níquel la industria sea muy hábil han encontrado hueco del reglamento lo es que esto esto es una cosa que cualquiera que tenga unas nociones básicas sabe interpretar ir hecho alguna industria que está llegando a unos límites que ninguno podríamos pensar que que llegaría

Voz 2 05:53 Julio no sé si has leído el el post de de Francisco pero en uno de los párrafos dice la pérdida de salud asociada al consumo de ciertos alimentos seguros pero insano no había sido un problema sanitario de relevancia hasta ahora hasta ahora es así pero ahora ya sí es mucho más grave esto

Voz 1251 06:09 no siempre ha sido graves siempre pero pero ahora está siendo flagrantes es decir claro si tenían dos mil nueve como plazo no estamos en dos mil dieciocho pues eso son casi diez años como tú comentabas antes en los que durante esos diez años los dos consumidores hemos sido engañados hemos sido manipulados sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles tipo diabetes tipo dos tipo cáncer enfermedades cardiovasculares en general suponen la principal causa de muerte en Occidente prácticamente cerca del ochenta y cinco por ciento al ochenta de las muertes por ciento de las muertes que se producen en España son atribuibles a enfermedades no transmisibles ir enfermedades sino enfermos la nutrición desempeña un papel crucial un papel fundamental entonces yo creo que podemos decir abiertamente que durante estos casi diez años muchas personas han fallecido por razones que podrían haber sido evitados por la Comisión Europea por la autoridad europea de sobrealimenta y que no se ha hecho piernas me gustaría rogamos a los dos no no no lo tengo delante el texto de Franco gemelos para que los que no se escuchan puedan acceder a él el título si lo tenéis antes si os acordáis

Voz 2 07:13 bueno él me parece que era algo así como la ausencia de perfiles nutricionales o cómo convertir las declaraciones nutricionales en un fraude a los consumidores

Voz 1251 07:24 era fíjense sí más o menos efecto no lo tengo yo tampoco

Voz 2 07:28 los si entra pero de todas formas lo digo si entran en la página web de Ser Consumidor muy destacado está el el artículo de de Francisco abuelos eh

Voz 1251 07:38 lo digo porque claro por escrito o no un gran abogado que da como va mucho más reflejado todo esto que estamos diciendo que queda en el aire si eso también invita a los a los que no se escucha una canción exacto

Voz 2 07:50 cisco una cosa ahí no se argumentos para ir contra la Comisión Europea por el daño que ha podido hacer precisamente por no marcar estos perfiles

Voz 3 07:58 hombre yo entiendo que sí lo que pasa es que esto es un tema de ingeniería jurídica porque estos hablamos de la responsabilidad en este caso de del legislador que que ni siquiera estar porque bueno la comisión no es el legislativo es el digamos el Ejecutivo el Gobierno no aunque tiene potestad es un tema complicado la de la Comisión Europea tiene potestad legislativa compartirá con el Parlamento podría eh no pero yo espero que esto no hay otras vías para para actuar en España en particular que hay legislación que permita actuar contra lo que es engañosos yo publiqué hace ya algún tiempo un texto que se llaman a sí lo parecen año sobre parece ilegal en la que yo intentaba justificar cómo todo esto es aplicable también desde el punto de vista de la legislación de de publicidad y competencia desleal esto es muy complicado y hay que facilitar de alguna manera que a todo esto sea perseguibles de una manera más fuerte

Voz 2 08:53 muy bien Julio Basulto que seguiremos peleando con esta historia de tu sobretodo pero bueno tú sobre todo oye por cierto antes de despedirnos una pregunta porque era vamos a tener a una persona que no digo que viva solo comiendo Potito espero consume muchos poquitos es es saludable es bueno es una locura comer Potito es digo adultos comer a base de Potito o comer muchos Potito

Voz 1251 09:16 hable desde luego porque seguramente la falta fibra dietética la más es necesaria para ayudar a la sociedad y probablemente algún nutriente esencial es posible que le falte peor vivir a base de alcohol no y bebidas entre comillas sí pero no es muy recomendable si bien

Voz 2 09:34 Julio Basulto dietista nutricionista muchísimas gracias

Voz 1251 09:37 gracias a vosotros y abogado experto en derecho

Voz 2 09:39 yo les recomiendo otra vez que lean el artículo escrito en en SER Consumidor en nuestra web de acuerdo un un abrazo Francisco

Voz 1251 09:46 muchas gracias a la próxima adiós me abrazos gracias