La protagonista inversa

Voz 2

02:02

pues a mí se me quitó el ardor de estómago cuando murió la mía si mi madre no hubiera nacido no se habría quitado ahora bien continúa ella ignorando Mi broma en qué consiste en hacer esa es la pregunta nacer no tiene importancia lo que lo fastidia todo es la aparición de hecho sitio no tuviera yo me daría lo mismo haber nacido que cómo lo vas a tener yo es es una suposición yo tenía ardor de estómago antes de que falleciera a mi madre porque yo era yo si en este cuerpo no hubiera aparecido Millo sino otro yo cualquiera por ejemplo intuyo que el ardor Fábregas padecido tú el problema cree no es nacer sino adquirir luego huyó la camarera viene a ver si queremos algo más pedimos otra has Rita de saque caliente y un té verde cuando se retira con el encargo se le tuerce un tobillo Iceta