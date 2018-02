Mi primer premio

no estoy en la revista para la que entonces trabajaba me encargaron escribir un reportaje sobre mujeres con has les dije que parecía un tema de verano y que estábamos en otoño por lo que prefería escribir sobre un asunto de entretiempo qué entiendes por un asunto de entretiempo preguntó el redactor jefe con cara de pocos amigos en esta revista no ha escrito nunca un buen reportaje sobre bancos los bancos están deseando que llegue el otoño para ponerse manga larga de hecho tienen pánico al verano por la manga corta lo sé por mi hermano Enrique que le falta el brazo izquierdo Crémer es un tema perfecto para esta época del año

Voz 2

01:37

abandoné la redacción y estuve un par de horas dando vueltas por la calle buscando mujeres cojas no tarde en dar con una que cojeaba de la pierna derecha pero cuando la aborde Magneto fue no en mano diciendo la que trabajaba para la revista X y que estaba haciendo un reportaje sobre cojas me explicó que a ellas sólo les rozaba el zapato creo que mentir pero no era cuestión de ponerme a discutir en medio de la calle con una anciana con bastón porque no era coja de nacimiento por alguna razón pensé que las cojas de nacimiento eran más interesantes que la sobrevenidas llegué a casa desanimado y me dejé caer sobre el sofá dispuesto a hojear el periódico que ahí por casualidad por casualidad en la sección de contactos sexuales donde había un anuncio que rezaba así madurez viciosa y coja domicilio y hotel ya voy corriendo lo de voy corriendo teniendo en cuenta su problema me pareció un acierto literario quizá un rasgo de humor El caso es que descuelgue el teléfono y le pedí que viniera a casa mientras esperaba recogía un poco el salón prepare mentalmente un cuestionario acerca de la cojera que no me dio tiempo a poner sobre el papel pues el timbre sonó antes de lo previsto se trataba de una mujer de unos cincuenta años muy alta lo que acentuaba su cojera tenían los labios operados y una cicatriz en la frente actuaba con la eficacia de alguien acostumbrado a resolver los problemas cuanto antes cuando comenzó a desnudarse Le pedí que se estuviera quieta