Gala León: "La Davis me ha servido para darme cuenta de que lo material no da la felicidad"

Voz 0699 00:00 pues vamos al tiempo que dedicamos cada miércoles desde hace años en este SER Deportivos al deporte femenino o a las protagonistas del deporte que son noticia o no parece que tienen una historia chula que contar la que no se escucha hoy yo diría que es de las segundas tiene una historia que nos parece bonita y que sirve de ejemplo de que el deporte no finaliza en la élite la mujer que no se escucha el lo ha sido yo diría topo en el tenis tenista de élite capitana del equipo español masculino de Copa Davis ya era creo que vive mucho más feliz formando a talentos desde bien chiquitos Gala León muy buenas tardes

Voz 1640 00:31 hola buenas tardes cómo te va la vida no me puedo quejar la verdad

Voz 0699 00:36 me he pasado diciendo que el deporte de base puede ser más gratificante que el deporte de elite gana

Voz 1640 00:42 a ver entonces tiene sumó su punto en su momento no me había que ya vivida competición tanto como jugadora como entrenadora y ahora me toca pues se disfrutar de de la Base lo cual estoy haciendo muy muy muy gratificante mente porque los chavales te te ofrecen muchísimo te dan mucho cariño y corriendo ya desde el Parking que sale corriendo desde el coche para mí a tu pista entrenar Ivonne luego tienes también lo que es de la escuela de de veterano de veteranas de gente que jugaba un poquito menos vale que es mucho más de base sí y la verdad es que son fantásticos porque ya se te son muy agradecido Si te hacen sentir muy bien no alinear profesional la verdad es que es gratificante

Voz 0699 01:30 dónde te encuentras ahora desarrolladas

Voz 1 01:32 de la labor de formación Galán

Voz 1640 01:34 puede ser que era escénico en el que yo he tenido cuatro meses que me llamaron a un amigo ganó en sala me dijo que había sido ir al Club de Tenis y que quería que forma equipo con él idea hace cuatro meses así que estoy o por Denia

Voz 0699 01:51 que mola más verá los críos mejorar día a día o ver a los adultos como se esfuerzan en tuvo también

Voz 1640 01:56 pues mira la verdad es que he disfrutado como una enana viendo el Open de Australia sobre todo el femenino que ha sido de lo mejor que he visto yo en los últimos tiempos iré desde luego que te voy a repetir que ver la evolución como se están comportando gente que puedes reeducar o educar desde pequeñitos no es mucho más sencillo que que de repente hacerte con los profesionales todo tiene sus pros y sus contras no vives tranquila en casa no tienes que viajar porque llega un momento que también te cansas de de viajar y los profesionales que van evolucionando van mejorando Rankin iban a superando metas pues también es es son logros que que te que te llegan mucho no

Voz 0699 02:43 en diferentes pero no lo tiene claro

Voz 1640 02:45 su pues es contar la vida

Voz 0699 02:47 que el y yo creo que estoy hablando con una persona que ha hecho un viaje personal largo durante los los últimos cuatro años porque resulta interesante contarle a la gente cómo se pasa de entrenar a los profesionales en la élite a entrenar a los críos supongo que SM ese viaje tampoco es fácil no gala

Voz 1640 03:04 a ver a mí nunca me han molestado los críos nunca me han supuesto un problema el el el verdadero problema tenemos nosotros emocionalmente o creyendo nos merecemos algo diferente no yo creo que es lo interesante para mí estos años ha sido darme cuenta que ahora mismo soy más feliz sin sin aparentemente tenernos logros deportivos tan intenso tan bueno tan altos como los tenía anteriormente no eso para mí es el el viaje más más largo que que más profundo que estoy haciendo conmigo misma pero la realidad es que cada uno le llena una cosa no

Voz 0699 03:44 si estos cuatro años han sido

Voz 1640 03:46 sopor todo han sido duros han sido agradables te has encontrado con gente quitado lado con gente que me ha apoyado mucho ahí entonces es como una experiencia más en la vida

Voz 0699 03:57 a mí me gusta más hablar de las cosas bonitas que las cosas chunga pero para bailarlo bonito y hay que haberlo pasado bueno dicen que pasarlo mal también ayuda es verdad que tú saliste de de la Capitanía pasándolo mal y que cerrase tu casa en Alcalá de Henares coge una maleta para Alicante cuando la gente pensaba que iba a pasar en fin de lo que ibas era pasar pues un tramo gordos de tu vida creo eh

Voz 1640 04:19 sí bueno la a ver al final los cambios más radicales que tiene una persona es cuando pasa por experiencias muy fuertes no es por desgracia por suerte en el ser humano suele darse cuenta cuando sufre sufre muchas cosas a nivel personal no yo la verdad es que ahora mirándolo desde lejos no se vuelva a repetir como dije el otro día en una entrevista que lo del ahí me ha servido para un crecimiento personal mío hizo darme cuenta que lo material no es lo más importante y que tocar lo que a nivel social parece el techo a nivel profesional como ser capitana la Copa Davis So directora deportiva la Federación Española de Tenis

Voz 0699 04:59 no te da la felicidad

Voz 1640 05:01 en eso lo miro desde una parte como muy positiva después de haberlo pasado francamente mal

Voz 0699 05:09 viéndolo de forma desde fuera claro porque yo no lo puedo ver de otra manera fuiste una precursora una mujer al mando de un equipo de élite masculino

Voz 1640 05:17 sí sí como casi todas las mujeres que forman parte de una nueva iniciativa no pues a veces sale bien a veces hay que sufrir y a veces pues sale mal no eh yo creo que fue sea la forma que fuese ayudó para abrir los ojos un poco más a la igualdad sí sobre todo que que diesen la oportunidad bueno no estuve yo que estuvo Conchita por lo tanto ya dimos otra oportunidad para que fuese otra mujer la que estuviese ahí hay esperemos que no sea la única la única no que no se quede como algo que surgió con polémica con mi con mi cargo ir después lo dejamos Conchita y ahí nos hemos quedado no esperemos que que eso sea más natural

Voz 0699 06:02 desde luego la naturalidad es lo que buscamos creo todos los que somos más o menos inteligentes pero cuando tú supiste que Conchita Martínez pasada tú cogía tu relevo llena menos discutida no sintió una punzada de decir Hobart

Voz 1640 06:16 no es que es que es así sea el mundo funciona si no no siento ninguna punzada mi mi sentir la usar los que nos movemos en este mundo sabemos exactamente pues fue el nombramiento oí los motivos y peeling además yo creo que que que tiene su mérito ingeniosos posibilidades por supuesto como las tuve yo quiero decir el lo único que que que yo echo en cara a un poco en esas situaciones es el hecho de que a mí no me han dejado trabajar igual no más por lo demás tuvo que pasar como tuvo que pasar para que yo realmente despertar se hiciese yo mismo

Voz 0699 06:56 momentos duros que pasaste qué o quién te ayuda para para salir de ahí estará hablando con la mujer que a la que estamos escuchando ahora tan positivo y bien

Voz 1640 07:04 pues amigos míos sobre todo muchos amigos porque la Familia al final sufren tanto como tú no entonces si no son capaces de de de darte un punto más objetivo no pero luego tienes o tus amigos van tirando de los talentos de fuera lo ve muy claro y además el sienten orgullo por por lo que está lo que estoy haciendo no entonces es lo más positivo para mí fue los verdaderos amigos no los que dicen que son tus amigos sino los que de verdad hay tuvieron ahí

Voz 0699 07:35 pasaste por una depresión ahora estás perfecta y feliz tuviste momentos muy duros repetiría la experiencia sí ya sé que esto

Voz 1640 07:44 la mente completamente completamente la volveré a repetir lo sea de verdad osea suena un poco a la imagino que habrá opiniones para todos no pero tampoco como esta tía estando Cano pues no sea realmente es que necesitaba pasar por eso el ir y en España se necesitaba que surgiese también para abrir otras puertas no entonces él sin dudarlo

Voz 0699 08:10 el mundo del tenis es duro tener profesionales duro de dirigir un equipo de Copa Davis lo es más siendo una mujer si tuviera una cría

Voz 2 08:20 te llegaran bueno cría

Voz 0699 08:22 sobrina que fuera

Voz 2 08:24 a ti te dijera oye tú que has pasa

Voz 0699 08:27 por esto yo quiero ser tenista entrenando a los niños entiendo cuál sería tu respuesta no

Voz 1640 08:34 a él mi respuesta es que ellos tienen que decidir si ellos quieren ser profesionales au yo tengo un sobrino que actúa quiere ser perfeccionada que intentarlo sin ningún problema quiero decir es sea lo que pasa es que lo tienen que decidir ellos que en muchos casos hoy por hoy deciden más los ataques que los propios niños no pero sin niña te lo demanda lo Unió puedes hacer es intentar guiar le de la mejor forma posible bajo tu experiencia y tomar decisiones que sean más acordes a a a cuidar de de de la persona no tanto de del profesional me entiendes

Voz 0699 09:11 yo creo que no estoy que avanzar y creo que avanzamos todos seguramente llega cuatro años tarde pero yo quiero que lo escuche la protagonista creo que con Gala León se fue injusto se fue injusto en su día ni mucho menos está entrevista sirve para para restablecer la justicia porque no pero creo que es bueno que ya lo escuche y creo que es muy sano que la gente escuche también que se puede hacer un trayecto desde el tenis de élite hasta el tenis de formación ser completamente feliz en el deporte gala muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros deportivos

Voz 1640 09:42 un placer gracias a vosotros y muchas gracias