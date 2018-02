La Vida Moderna es escoger Java como segundo idioma

Voz 1 00:00 veo que te he dicho

Voz 2 00:22 de qué

Voz 1 00:25 de atracos a explicación que luego altares después así que pide un fuerte aplauso para David

Voz 2 00:54 parece que no confiaba en mí yo tengo

Voz 1194 00:56 trucos de presentador y veo que he dicho regla vibró Canio todavía queda bastante vídeo repito la hoy mucha gente lo ha visto creo que la gente me ha asistido ahí

Voz 0470 01:08 la tele como tener la mente como un chamán del bueno muchas veces provenir a todos hoy hemos hecho no siempre cuando llegamos hacemos análisis de cuántas veces ha venido el público normalmente siempre hay Bétera en People y hoy es un vamos todo el mundo es por primera vez en Viena al estudio una chica que tres veces dos orejas venido dos veces con lo cual estamos en Terra incógnita si hoy lo que nos avisen estudio pasan muchas cosas hay sirviendo hoy hoy esto va a ser como era la primera vez que ese piso Terranova o

Voz 4 01:38 no tiene o que llegamos allá conquistar allí a a genocida

Voz 0470 01:42 ya lo es como si pensáramos de ser esperamos de cero porque esta gente claro nunca pero el programa hoy visto avale a pensaba que ha decidido no está añadiendo pese a que nunca vivito el programa que que esto era El Larguero

Voz 1194 01:54 no estamos comentando que yo ante como cuando la gente habla de la meteorología como si nunca hubiera sucedido esos fenómenos todo el mundo parece que ha habido algo saben de qué va la película pero hay acuerdo colectivo en el que hay que hablar de eso

Voz 0470 02:10 hay que Lanzaro hay que flipa como si fuera la cara después pues el primer invierno que vivimos resaca eso es increíble el frío que sensación nunca jamás había hecho tanto frío en la historia que es mentira pero sí este que que que en esa confusión de que pensaba que no había visto el programa en realidad así e igual le pone día eh llenarlo todo con público que nunca ya que no se

Voz 1194 02:29 es bueno como pasaba hace dos temporadas

Voz 0470 02:33 que una excursión de chavales beca para entre las temporadas hemos llegue algún día la Fiscalía la Fiscalía actúe retroactivamente porque secuestra vamos a colegio mayor verían de visita cultural dentro a Ignatius desnudo y ahora pues que os día pero bueno te resulta que un colegio así muy facha

Voz 2 02:53 se pone

Voz 1194 02:55 sí sí sí el profesor dio la orden vámonos

Voz 0470 03:00 es la segunda vez que se faltó a Rita Barberá bueno muchas gracias a todo provenir de una noticia hoy que estas vida auténtica porque une cosa novedosa con antiguo régimen total con antigualla el duque de Alba antiguamente eh el duque de Alba busca becarios para cuidar el Palacio de Dueñas

Voz 0759 03:18 bien bien esto es la hostia parece doña Clara

Voz 0470 03:20 es que claro eso tiene muchas propiedades pero eso luego sufre el paso el tiempo en Bruselas se les atrofia en las paredes cuidarlo eso supone un gato pues vamos a par de varios eh becarios e el precioso que las con gracia haya descubierto el concepto de Gary claro lo han flipado hoy pero como esto antes era llevan usando el el el concepto usando toda la vida pero no la pueden llamar así si puede ser retroactivo sería las pirámides hicieron con Mecano hemos vuelto a Iker de coger este campo de algodón traerme unos becarios pueden ser negros guiño guiño es una pena que haya tenido que llegar a dos mil ocho me conozcan lo de los becarios es magnífica dice que que en la en el anuncio ponía hay que si queremos salvaguardar este patrimonio único uno de lo grandes orgullos de la Casa de Alba dice que se enorgullece de no haber tenido que vender jamás ninguna obra de su colección de no haber recibido ningún tipo de ayuda pública bueno bajo ningún tipo de ayuda pública quitando todas light sí porque Vaquero

Voz 1194 04:19 no quedaba más ayuda no puede haber más

Voz 0470 04:22 Julio que te lo de todo un Rey como todas setas que creo que fue el rey Enrique II de Castilla leído antes que leer dieron un juego tierras que a partir de ahí verdad que lo han gestionado a nivel y Marcelo han ido gestionando pero quiero decir que no les tocaron a Amigos de la Casa de Alba sabemos que nos tocara glaciares en Carlet la fortuna sólo noto biólogo hemos

Voz 1194 04:40 que yo piensa que todo se lo ha dado Dios Dios que la gente no le ha dado caza precisamente viene

Voz 0470 04:46 por decreto todas las cosas agrícolas que tienen en Andalucía tal que todo tienen ayuda de la Unión Europea y todo esto porque como plantación agrícola piensan que es magia de donde ha salido este dinero no lo han dicho a Jesucristo qué tal en nuestro lado desde el siglo XV fenómeno y luego dice el duque de Alba ha puesto un anuncio en la plataforma Ícaro el portal gestión de prácticas de las universidades públicas andaluzas que precioso para buscar estudiantes legado en genere degeneró agrícola que hagan el trabajo gratuitamente eh me imagino el duque de Alba ese señor mayor eh metiéndose en Internet y lo flipa porque es como claro él piensa que Internet es otro otro sirvienta más aún alguna ayuda a cámara más eh Abel avisada Internet lo del jardín donde Finder de Internet que no les veo nunca

Voz 0759 05:31 bueno sí iban poco por ahí iba por ahí

Voz 0470 05:34 se va a ver y luego joder piense en ese señor mayor metiéndose a internet a la plataforma de las universidades andaluzas creándose un usuario vamos a ver usuario duque de Alba mil cuatrocientos ochenta y cuatro clave por Dios y por España es muy bonito y luego para acabar dice lo tope seleccionados deberán participar y pone comillas en la creación de un nuevo diseño para jardines principales las tareas necesarias como retirada de plantas en mal estado poda de forma a setos y plantas ornamentales retirada de follaje y mantenimiento en general eh ojos Angkor tampoco porque el anuncio entero a incluya este luego lavar en aguas limpiar caballerizas vi concebir bastardos y abortar los con cuchara

Voz 2 06:20 no

Voz 1194 06:22 me parece que compuesto trabajó de Ecuador

Voz 2 06:25 para mí

Voz 1194 06:26 bueno voy a cuantas Vico rico tú podrías hacerlo Agraria

Voz 0470 06:29 estamos a la Casa de Alba que no han puesto el cuero la jardinería vamos a seguir el caso muy de cerca a ver qué pasa por lo pronto habrá de porvenir darle empezamos de toda la vida moderna

Voz 5 07:27 actriz

Voz 6 07:34 ese petróleo eres ciento veintiuno o Batman A62 lápida moderna

Voz 0470 07:40 aquí estamos hablando

Voz 6 07:47 Héctor de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 7 08:03 estamos en la vida moderna que es miércoles

Voz 0759 08:06 hoy miércoles un miércoles más me preguntabais por el resultado

Voz 0470 08:08 has puesto que es ese petróleo e viendo el sitio donde será peto olía a ciento sesenta y dos es buena paliza una paliza si les han duplicado que espero de primera división de baloncesto de Argelia

Voz 1194 08:26 vale

Voz 0470 08:27 pero hay más el GS petrolífero ha puesto en su sitio a los o más bien además casi ha doblado casi casi el partido fue apasionante la verdad es que sí hay en el campo de nuestro

Voz 0759 08:42 tardes porque tú tú apuestas nuevas también complicado

Voz 0470 08:44 meto siempre es tiene tomaza ya lo prometo siempre dinero a cuando son nombres Wise petrolero cuando queráis

Voz 0759 08:51 para ir analizando

Voz 0470 08:53 en la primera división de baloncesto de Argelia están

Voz 4 08:56 eh a mi lado como como como una patrulla no como como lapas

Voz 0470 09:00 suya la comedia con los operarios del humor que son un aplauso para en el estudio principal de la Ser de la putas eh pido un aplauso para Ignatius

Voz 2 09:11 hoy viene sin americana terrateniente por algo que explicará luego o no

Voz 0470 09:18 hemos contado todo no en la Casa de Alba y tú estabas como teatro

Voz 1194 09:21 yo no sé dónde está el chico creo lo dirijo yo pero como se trataba de aristócratas tierras Partizán mucho todo con el Duque el duque señor mayor ahí señor mayor ahí que no quiere que no quiere pagar la Seguridad Social como venía haciendo toda la vida claro

Voz 0470 09:38 ya tienen que recurrir a la universidad pública es que es

Voz 0759 09:40 os todo preciosos fue bonito pues precisamente fíjate es que sin haberlo prepara

Voz 3 09:44 lo mi sección van poco

Voz 0759 09:47 ligada a la actitud del duque ante la vida no así que cuál es si hoy voy a hacer una especie de meta sección o si de hecho creo que tenemos una locución l'Any así

Voz 0470 09:58 de la gustan ocultar esto a Julio eh ahí lo lo Apala de al que por cierto está Julio aquí no no Moix eh la voz la voz de la sede del Golfo Haro del programa de Julian desde el prime literalmente desde el primer día esa creo que es la única voz que esa escucha todo lo de todo lo día porque yo comparto alguna vez

Voz 0759 10:21 yo creo que falte un día la falta un día yo vine pero noble

Voz 0470 10:25 de verdad pero todos los días a la de la mía

Voz 1194 10:30 yo Julio tenemos en encanta bueno voy a hacer la meta exterior tiene esta voces de los quince años tenía más graves se le ha ido la meta sección

Voz 0759 10:43 por qué he notado un ligero aumento por las redes de indignación no tenemos la indignación porque realmente está viendo mucha indignación por que tenemos indignación pero es que no avisaba avisado claro

Voz 0470 10:55 el parque rápido es un puma pero tampoco

Voz 0759 10:58 tras la indignación

Voz 1194 11:04 no ya que está en carne y hueso que lo haga Juli estricta

Voz 0759 11:06 no no no ha habido mucha indignación lo que pasa es que no es una indignación por mi parte de las gentes por parte hacia mí

Voz 0470 11:13 bueno indignación ubicaría sí sí porque

Voz 0759 11:15 ya sabes tú que yo lo doy mucha importancia lo que pasa y lo que dice la gente en las redes

Voz 0470 11:19 está muy pendiente de las redes son la vida vale la gente revuelve todo lo que sea atrevimiento

Voz 0759 11:27 que en Twitter luego vas a la calle y ves que es así simple siempre responde con la otra exacto metes el Twitter iba a simple vista parece un puto freno apático no donde cada uno está el resto

Voz 8 11:38 sí sí y el otro en el otro no él me de putas y convencer

Voz 1194 11:44 hasta luego baja al bar encerrado en cuanto dando duque de Alba

Voz 0759 11:57 eso es Twitter sí bueno no es quedaron a Marichalar por allí para costumbristas de entonces ya al final y luego vas a la calle ves que que la gente

Voz 1194 12:07 entonces yo le doy mucha importancia a eso

Voz 0759 12:09 no veo que sobretodo a raíz de la sección ya mítica que dice el lunes cuál fue la promotora Doctor Rato a que fue porque Feito entonces a raíz de ahí ha habido mucha indignación inacción serio y conmigo haya gente ofendida dicen lo que la broma ya no les a quién se quieres que es esa gente eso digo yo sé quién quién se creen que son eso sí para ti son campesinos para tira a gente que habla por las redes son campesinos y los campesinos no tiene el derecho de elevar la voz

Voz 1194 12:40 a saber demasiado que les hemos dejado sin Twitter

Voz 0759 12:43 Coltrane un mierda pues me dan la tu Rami en plan broma ya pasó esta es que esto de ir ahí a no trabajar que claro de tienes una sección en la puta se que que mucha gente lo haría gratis digo pero que gente tal y como se puede ser tan traidora a la clase obrera hijo de ser tan cabrón y debería que hace a trabajar gratis pero estamos locos

Voz 0470 13:07 no entonces claro me hace muchas

Voz 0759 13:09 hacia porque la gente es estafando en serio conmigo y entonces ya entra una variable en la ecuación que es gente enfadada se dio que a mí me hace muchísima

Voz 0470 13:16 es sí cuando la gente se enfaden sería algo puede haber algo

Voz 0759 13:18 más gracioso que gente enfadada por gilipollez yates y no habrá motivos para pagarse Rajoy que

Voz 0470 13:27 aprovechando esa ese así

Voz 0759 13:30 exacto eso púlpito eso es que me apasiona

Voz 1194 13:33 las intervenciones en el club de la comedia mal acostumbrado desde hace todo esto yo estaba

Voz 0470 13:42 pensar reflexionando muy fuerte ha dicho examen de canción

Voz 0759 13:45 si esta mañana perdón Calvo que he visto la trabajan poco cabrón vamos a ver si es que esto yo lo llevo oyendo desde que yo era pequeño esto es la versión millennials de lo que a mí yo llevo escuchando desde tercero de Jerez si el niño no es tonto lo que pasa que no se fuerza mi puta vida eso ha sido el lema vital desde que yo estoy llevo yendo a profesores delante Mike esa cosa vamos a hablar ante el que no Center esa cosa que los mayores de tonto no es lo que pasa que las matemáticas le dan igual un par de tetas

Voz 0470 14:26 hoy es tu madre a día de hoy Twitter mi madre

Voz 1194 14:28 por eso me hace gracia porque se lleva repitiendo trabaja hijos la misma historia

Voz 0759 14:32 desde el desde que tenía dos tres tres cuatro años de tu vida exactamente yo para evitar todo eso yo hace muchos

Voz 0470 14:38 años y luego te sacaban los los cursos Instituto no bueno pero para eso sin esfuerzo de ningún tipo yo iba a cinco al seis nada igual te ibas a a rascando límites millonario porque claro el rollo es no esforzarse porque yo estoy en contra

Voz 0759 14:50 el esfuerzo de la desgracia de la no se puede ser eficaz sin esforzar teclado es decir cuál es mi mi ídolo en la vida Romario

Voz 1194 15:02 Romario el ex futbolista

Voz 0470 15:03 el delantero del Barça que salía toda la noche

Voz 0759 15:06 hace ponía nerviosísimo dónde está este hijo de puta otra vez aliado efectivamente Romario oral las doce la mañana jugaban a las cuatro y estaba entrando al hotel cuando muchachas y luego llegaba al partido y metían tres goles por qué porque no lo necesitaba trabajar verla

Voz 1194 15:20 tenía un margen de cinco metros saltó lo que fuera más allá de eso

Voz 0759 15:23 cinco metros pero tenía cinco metros muy bueno yo para evitar todo esto porque me di cuenta enseguida desde pequeño de que efectivamente yo era nulo para el trabajo no estaba capacitado o no tiene que ser consciente de sus límites por supuesto esto no valgo vale bien cuál es la vida no trabajar yo no trabajo

Voz 0470 15:40 pero sí pero bueno

Voz 1194 15:43 ojo quiero trabajar

Voz 0759 15:47 cotizar lo máximo pero dónde está ese equilibrio entonces en esta puta

Voz 1194 15:52 la profesión de torero torero o colgado grito pero pero ese juega la vida yo creo que más o eurodiputado o cromos rascar

Voz 0759 16:03 de lunes a jueves ya disfrutar al fin de semana eso se está al gato yo no no es que me esté yo no me estoy aprovechando de nada yo estoy cogiendo lo que es mío lo que ya estaba Josep Perlas ella yo pertenezco a esta profesión donde se puede vivir cotizando muchísimo sin trabajar y eso estoy haciendo de hecho cuando vamos de sección David

Voz 0470 16:24 eh llevamos ahora mismo no sé si minutos llegamos a siete y corto eh a los siete cortes va siete ocho a lo mejor treinta segundo es que quiero enfadar mucho

Voz 1194 16:37 te diga no cuando porque usted también quiero decir tú tú pones de tu parte quiere ser justo contigo mismo y sea consecuente con tus convicciones pero la gente en este caso los cómicos necesitamos al público y que el público juega limpio también no saudita exacto que el público cuando se de cuenta de que se está entreteniendo más de lo que les

Voz 0470 16:55 claro que eso no se habla nunca claro

Voz 1194 16:57 porque nosotros esto que se hable esto todo el mundo esa que la gente sí se ve que está riéndose demasiado lo que diga para el paro

Voz 0759 17:08 sí sí sí

Voz 0470 17:10 yo estoy robando

Voz 1194 17:11 reírme más reírme va a ser ya robártelo

Voz 0759 17:14 pero en todo yo para acabar toda esta disertación lo que he hecho

Voz 0470 17:16 el nivel de enmienda si acabas en treinta segundos ya sé yo lo estoy

Voz 0759 17:19 exactamente yo hecho manifiesto un decálogo sí por supuesto de cinco puntos para trabajar en él que quiero expresar de todo mi ideología para que todos esos haters que quieren verme trabajar porque ellos trabajan y quieren que nos juntamos todos vamos a ver primer punto del manifiesto anti trabajo decálogo que

Voz 0470 17:41 esto no te preocupes si por por ahí

Voz 0759 17:45 no no es que quiero que cuente la selección levantó todo el tiempo que podamos añadir hasta bien pero primer punto fundamental de buscando la del manifiesto dale dale sí puede ser algo de Can Canet porque no no no de de de decálogo tienen que sería una música de decálogo de Page lo del que que ya son cinco estallaron dos estrellas de regalo estrella de regalos yo ya las pero quiero demostrar a España porque habrá mucha gente mucha gente joven que somos su faro y Suiza a esa gente que no trabaje quiero que todos nos unamos en es verdad que entre todos juntos destrozó esa puta mierda que trabajo el trabajo el trabajo es verdad tienen muy buena fama y es una puta mierda

Voz 0470 18:32 no se la hizo exactamente primer punto

Voz 0759 18:35 no trabajarás por presión social es decir si ya tienes que aguantar no trabajes que la gente me dice que tal y que no se que aguanta que se jodan y esto nos lleva directamente al punto dos desconfía siempre de la gente a la que le gusta trabajar esa gente es la culpable de todos los males de nuestra sociedad España además un país donde se da mucho trabajo presencial hasta que no se vaya al jefe no te puedes ir tú el jefe no se quiere ir por qué porque sabe lo que le espera en casa pues fíjate cómo será que prefiere trabajar el hijo de puta esa gente a la que está provocando los atascos ese jefe cabrón que no quiero llegar no quiero llegar sería más feliz en la oficina desconfía de toda esa gente tres sabes a quién le gustaba mucho trabajar

Voz 1194 19:24 a Franco Olic era un cajón mal

Voz 0759 19:35 muchísimo hay que obligar a España a ser como él ejes y con esa mierda de trabajo libera el trabajo dignifica el trabajo de realiza

Voz 1194 19:47 vamos acabando cuatro Si alguien delante dice la expresión cultura del esfuerzo o salir de tu zona de confort o meritocracia huye porque es un hijo de la gran aún madridista

Voz 0759 20:07 el quinto no hay nada más revolucionario ni más de izquierdas ni más antisistema ahora mismo que no trabajar vamos a una sociedad donde los putos robots nos van a quitar el ochenta por ciento de los trabajos que trabajen ellos

Voz 1194 20:22 renta básica universal ya de tres mil euros para todos

Voz 10 20:36 Israel Delgado Alemany de Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres

Voz 1194 20:48 a hablar Nacho sólo quiero apuntar que paradójicamente gracias perdón perdón he contagiado contagiados esta falta de profesionalidad ya me suelo los paradójicamente la sección que más me currabais meses negativa

Voz 0470 21:02 el puesto nunca te he visto algo tan tan trabajado como es verdad que hoy ya estaba especialmente te oye pues pues no trabajen nunca ya me siempre sin trabajar se lo que yo es faltaba mi promesa es verdad pero siempre en traje verdad y hoy no a mierda

Voz 1194 21:22 es las promesas disculpas toma la macabra gracias gracias al que que pues levantarme el ánimo sabía cómo hacer mi sección pero después la tuya me bebida Riis miedo ayer ayer hizo la mudanza que había anunciado en su día que yo Nos mudamos a doscientos metros quedó claro

Voz 0470 21:46 recordemos que dijiste porque no te piden Malasaña en un sitio muy jaleos se hace unos meses dijo mudarnos y te más tranquilito citas corte a ahora vive en la plaza de mayor sí Manha le Oso de toda España

Voz 1194 21:58 sí pero yo me mudo en función de cuando me han visto ya él apoya demasiado los vecinos

Voz 1 22:06 hecho esto es verdad

Voz 1194 22:09 una amiga de Miguel novia se encontró a un chico por el barrio y empezar a hablar de las cosas que les comentó este chico sin saber que esta chica amiga de mi novia también amiga mía comentó pues hoy veintiuno Ignatius estoy harto de verdad

Voz 1 22:29 entonces dijo

Voz 1194 22:30 es el momento de mudarse a doscientos metros

Voz 0470 22:34 Baleares también pueda velar es una belleza

Voz 0759 22:37 más gente que el derecho a verla entonces yo

Voz 1194 22:39 metí tu polla como bien cultural hay que llevarla

Voz 0759 22:42 yo es que como BIC

Voz 1194 22:44 del de interés cultural algo algo de la ducha desnudo hasta ahí normal deambulan no me voy a vestir enseguida a a ver qué te da por tu casa allá donde queda la Constitución yo lo que prometí si todo el mundo se acuerda es que no iba a venir de traje todos los días hasta final de temporada a no ser que yo era disfrazado para interpretar algún personaje

Voz 0470 23:11 claro pero hoy no viene al caso de Elvis Presley

Voz 1194 23:14 por Elvis está os de Mista examen pero hoy no vienen de Nava de chándal pero es que hoy busqué el traje y como fue tenemos el piso luego lleno de cajas puertos las está todo como seis cuando algo no se puede localizar

Voz 0470 23:29 y localizable eso

Voz 1194 23:37 gracias por no dejar que descarrile esta sección nunca entonces era me me fue imposible localizar en la chaqueta con la camisa blanca como mínimo para aunque sea para ser el mínimo paripé entonces la gente a que he comprado es exquisito

Voz 2 23:56 quita el pantalón personaje sobre lo mide con día de moda bueno no te mono de trabajo cuidado con la transformación ultraje Lemuno

Voz 1194 24:19 sí

Voz 3 24:24 tu yo les presento

Voz 2 24:33 pero un momento un momento un momento

Voz 0470 24:35 empezar punto uno es un mono y la casualidad que Earle mono mono de mono es un bono pero ha puesto careta disfraz de Montoya tras acusarle Oltra que puso claro psiquiatra capuchas

Voz 2 24:53 pero todo quedó ahí

Voz 1194 24:57 hombre a mí me he esforzado más de lo que se te queda así mucho mejor entonces los presentó socios y me sí

Voz 0470 25:07 calor da calor el mono de de franela

Voz 1194 25:09 más que yo soy yo soy como un el primer simio cómico profesional eh el dejar de es una mezcla entre entre un poco no promete demasiado poco sobre la marcha

Voz 0470 25:30 es vetar la cremallera

Voz 1194 25:34 chicas de Mona no sale a la calle vas un camión la plata como iguala

Voz 0470 25:42 tocaba Mona Lisa

Voz 1194 25:47 hay hay una película

Voz 2 25:51 no es un requisito este tipo

Voz 1194 25:55 control a Benito el cuadro se llama el mono que sólo cree en un verdadero Dios

Voz 0759 26:01 hostias monoteísta

Voz 1194 26:06 si esto vale la pena o no si no la gente quiere maquinaría tales Pepe sumiendo taxi viéndola rojo que supera

Voz 0759 26:18 tambien se por ser políticamente incorrecto gorilas exhibiendo su los orangutanes son cobró ciudadanos no de los monos chimpancés exhibiendo su inteligencia

Voz 1194 26:32 no no me vengo abajo porque lo hombre no pero es que no

Voz 0470 26:36 pero se estaba quedando muy gracioso el mono monologuista en series como no lo visto

Voz 2 26:47 el monologuista no no no

Voz 1194 26:49 bueno está que la casualidad que es humor me cuenta amoroso estoy perdiendo la cabeza yo me dicen pensado traer toda mi novia haciéndolo muy exacta día mi novia me dijo que he encontrado cosa haciéndola mulas pasé toda mudanza claro empieza a revisar un montón de cosas que estaban ahí como él segundo plano y de repente vio señales de que soy un psicópata y me dijo me dijo después a predijo otras cosas dice he encontrado miles de Libera que tienes que tengo yo escrita sólo las dos primeras páginas empieza iba Diarios dos mil catorce

Voz 0759 27:23 no

Voz 1194 27:25 llegué hasta el dos de enero tal Iveta es es ir con garantías Remírez de conocerme más de mejor lo que hemos hablado tras otra voy a ver qué dice está libreta encuentro más información y luego dice que otra cosa que encontró son clarificadores que tengo al lado una Tonga se hizo Tonga

Voz 0759 27:42 con una Tonga un país no una Tonga que sólo canario Flash Player como si hay una palabra guacho cuando son muchos uno uno montañita mansito un montón sito en una pila pila vale como he dicho una Tonga

Voz 1194 28:05 sí hay clasificadora Tonga correspondiente que nunca llegue a poner en las anillas ya seco cinco cinco clasificadora consultora correspondiente a la mudanza era una mudanza de proyectos por hacer me compro cajas de kleenex que intruso no uso pero compra otra acá yo yo uso pañuelo de tela Nimes y muy bonito líderes quemar acompañado ya en cuatro mudanza el claro

Voz 0470 28:38 de hecho eco en con bambú de papiros egipcios

Voz 1194 28:41 a ello para Kline comportó como nuevos ricos que compró un kleenex el partido la cara Cage declina la baja se ha coño todo este tiempo haciéndolo con pañuelos de tela la gente que no la he visto que ha ensayado como si no hubiera prueba suficiente así que no sé yo que yo creo que para digamos no no enloquecer con todo con todo lo que se me ha venido encima entrara mudanza el Elvis Canal ahora el míster Chapman esos estoy muy de circo yo creo que voy a hacer comedia de mono pero de un mono de Club de la Comedia

Voz 0759 29:24 es que eso es que así si te veo para el club

Voz 1194 29:27 sí ahora es el momento de llevar a José José ni Miguel contra

Voz 0470 29:32 le llamándole llamamos a un par de años si te metían escruta comedia dijo que si lograba hablamos de coche

Voz 1194 29:39 pero le mandé una foto así lo voy a decir que me llamó Luis piedra sin le hablo de cositas cotidiana pasan cada día como mono piedra hay que está yendo la olla oye el sistema el cacahuete hay utilizando los platos lo pasa comedia con nuestra alimentación es si si éstos como Luis Piedrahita sí pero pero permítame el el chiste mítico de Luis Piedrahita del fruto con una piscina sigue siendo una cáscara de plátano

Voz 0470 30:16 pero no tiene gracia lo que dice es un frutos secos origina sigue siendo un fracaso una vez que la pues sí

Voz 1194 30:21 no hay duda no sería demasiado obvio ostias pues eso

Voz 0470 30:29 HTC de Luis piedras simios serán

Voz 1194 30:32 fijado en que una cáscara de plátano a veces no se ayudadme

Voz 0470 30:42 hace algún chiste si te ríes porque

Voz 1194 30:45 claro con un juego de palabras con veces la cáscara de plátano

Voz 0470 30:49 Luis Luis que es un es un orfebre de la comedia siempre igual de palabras pero usan lenguaje claro sea el lenguaje si pasa algo de Luis piedras y algún palabras

Voz 0759 30:58 toma ahora parece el os

Voz 3 31:03 Bono padres plata

Voz 1194 31:08 en su opinión que es que venía dando mono pero es un plátano la respuesta sino oro parece plata plata no

Voz 0470 31:19 claro pero es pela

Voz 1194 31:23 tengan un tu propio Terrassa

Voz 0470 31:27 eso la cámara es esa la otra derecha cuáles no te vea te coronada en la de arriba arriba arriba

Voz 3 31:35 así que yo Silvio decía

Voz 0470 31:39 también cambiando bajo ahí

Voz 3 31:41 De5 desafía a Luis Piedrahita o con sus propias armas oro para flauta

Voz 2 31:50 un aplauso para piedra

Voz 0470 33:00 la vida moderna es escoger Java como segundo idioma vamos a ver es un chiste claro es que informática está bien pero para es un chiste de nicho tarros de nicho los chicos de monos claro pillarlo decimos es el momento de de de de nicho primero Conchita te monos y ahora chistes con lenguaje de programación

Voz 0759 33:21 para minorías para minorías pero lo que hacemos

Voz 0470 33:23 en cada saque Juan muchas gracias arroba Antonio Rodríguez que no ha enviado un chico informáticos y un aplauso un día más para hay Nati que que él