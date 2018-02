La Vida Moderna es ir al catastro para cambiarte el nombre de Instagram

Voz 1623 00:00 podemos hacer todo esto porque hoy es jueves que hoy aquí no hay ni un Dios que gobierne el programa de hoy todavía más loco y más eh ya esta mierda no tenemos patrocinador así que hoy el programa te lo ofrece

Voz 1194 00:28 quién mamá Corey que es una

Voz 1 00:31 a una pasteles

Voz 1623 00:33 ya que fábrica tartas para veranos nos ha llegado una tarta un regalito de parte de una oyente me ganan Rebeca de Barcelona para que lo disfrutéis

Voz 2 00:42 la tarta de chocolate ver ahora

Voz 1623 00:48 un aplauso para no

Voz 1194 01:01 vamos a podría ser bonito eslogan tarta de chocolate gana para que los vean los también puedan comer como ergo raro

Voz 2 01:08 pero Abel pero Milán grande verdad quieren por un lado la tarta

Voz 1194 01:13 de chocolate Vegazana otro pero envió el autor de verdad paquetillo de trufas pero pegando todo eso como es el regalo verano porque sí sí sí chocolate lleva el chocolate entonces gente viene acabo hablando de lo de los mayores mal entendido que hay es que se relaciona el realismo con comer bien

Voz 2 01:31 es verdad

Voz 1194 01:32 por eso no es bueno pero no tienen para comer como ocho grados ahora la pregunta que nos hacíamos se sitúa como verano voy a comer y aumento que te sabias que yo ya no puedo más claro que seguramente siempre pero lo lo lo más lo más guarro de patatas fritas chocolate no no cualquier cosa que tuvo que no sea porque procedente de un animal tu puedes comerlo a lo loco bueno es que hay hay tres restaurantes Vega no que son la la la hostia son pues se puede muy bien sea de comiendo verano pero no es algo necesariamente

Voz 0470 02:06 estoy seguro que no es verdad

Voz 1194 02:08 es mala saña hay varios sitios de ganas de puta madre con compartimentos individuales además su deseo de esta muchacha de Rebeca que de que nos hagamos veranos trece David no todo lo que se besa abraza luego se come te refieres me imaginaba que esto que después así que deja de comer o reinos Yves a los On Live el partido Juan Ignacio también mensajes vuelve en la pedanía necesitamos a pollito Albright gracias al programa bollitos de otro juego de palabras no ha pollito pollito Héctor porque después de la enfermedad el señor ha perdido unos kilitos y compré a engordar con esto que no todo el porqué con Fatah vamos a comentar me están diciendo que yo cuando como chocolate en casa

Voz 0470 02:54 estoy comiendo algo verano porque dejo de comerlo

Voz 1194 02:57 la mitad pero ojo ojo a la Cámara vale chocolate real huele a chocolate a ver pero vamos a ver aprobarlo poco no claro esta está de puta madre sigue el gracioso pienso que si si quieres pero no puedes comer genial te digo yo estuve ahí a sitios verano la comida riquísima pero que no es condición sine qua non yo creo que el paso de la gigantesca

Voz 0470 03:22 igual sin sine

Voz 1194 03:24 sine quan non sin eco sine qua non sine quan non no se te pregunto de estas cosas que no sé cómo va a estudiar disfruto tanto Verger es sine qua non acaba

Voz 0470 03:41 no no es el cine no es base parados sean es

Voz 1194 03:43 Temas cine o Kate como compra las

Voz 0470 03:51 entonces si es que no es condición

Voz 1194 03:53 tiene cuando no es condición sine qua non Servi ganó innecesariamente comer bien tú puede ser me gano

Voz 3 04:02 mira

Voz 1194 04:05 estar ahí como si te hubieras comido un cochinillo paso de gigante del mismo será cuando haya comida basura de ahí ese es el tema vas a llamar como ellos también tienen derecho sí sí poner a tope humanizarlo la decadencia pero el megalitismo que no pertenezca a élites intelectuales sino que la gente de verdad que es un momento muy urbano e en el mundo rural Se da el paso de gigante es que no se una élite os lo tengo mucha autoridad moral vestido vale un aplauso para todos

Voz 2 04:52 eh

Voz 1194 04:56 a ver vamos a apartar ganó como experto en cosa que debería ser tú déjame déjame

Voz 0470 05:02 el el cuchillo parece chocolate verdad chocolate no a los oyentes

Voz 1194 05:08 de harina de arroz integral azúcar de bebida de arroz integral de pero esto qué es esto qué el campo algo Kaká por pueblos y sirope de azúcar de caña harina de coca contiene fruto se conjura claro que es lo que no iba a leche y leche está jugando a ser dioses no me gano sé que lleva no llevar leche sin lactosa pero no menos pues eh sin leche claro mi lactosa sin leche ni lactosa claros hojas sin levadura es que leche sin lactosa pero repito no hay que asociar venga mismo con sofisticación les falta hay hay que llegar al vitalismo desde el reo le faltan poco de carne animal de falta sufrimiento animal faltan gritos de desesperación echo de menos una

Voz 0470 06:09 ha caído Kepa Mis hijos

Voz 1194 06:14 me lo quite y joder le falta otro está buena es que no falta es Messi

Voz 4 06:22 hacemos no no de repente muchas chicas tapándose la cara como diciendo no no lo volveré

Voz 2 06:28 sí se lo que

Voz 1194 06:31 si no me gusto

Voz 5 06:33 no volveré a aprobar el Ensemble poquita declaración no de un nombre tan atractivo puede haber un sabor

Voz 1194 06:44 pero si ayer me dijo mi frase Luis piedra eximio tiene cola tiene con el paso de gigante para mecanismo a ver habla el micro será cuando yo al micro cuando yo haga si está mojando la cola del mono en el apartado de Ghana

Voz 2 07:00 vale que vaya Performance y ahora con eso que lloro con esto tú mismo te la comes con oro si quieres quieres este es el megalitismo del siglo XXI

Voz 1194 07:21 el libro de gente asquerosa

Voz 2 07:24 cuando cuando eso suceda

Voz 1194 07:26 sirve carlismo Bob por fin será popular

Voz 0470 07:29 a ver

Voz 1194 07:30 pero también lo es que esta buenas para comer chocolate a la chica que rechazó les me yo mi problema es ese que es ideológico que es que se que que tanto los animales muy agusto mientras yo esta tarta estoy tan acostumbrado culturalmente a que tampoco a creo que estoy el sabor rico estoy probando está asociado a la superioridad humana sobre los animarle por Dios que cuando no tienes elemento como me falta algo que alguien neutral

Voz 0470 07:56 cómo alguien alguien quiere probar vale adelante siento diciéndole a tu aquella como siempre

Voz 1194 08:03 hace mucho la capilla ATA cómo te llamas Paul vale coge coge el otro un nombre más guay

Voz 0470 08:19 es un hombre muy guay se de publicistas

Voz 1194 08:22 la publicidad debería que eres negro De Gea bueno también se doctor Paul el psicólogo vale atención que va Paul con un escenario B pero espera espera por la otra pista podemos ver mientras tanto en la profundidad de marines vale mente dado Kline no para limpiarse curiosamente la chica entendida en esmerada tiene muchos kleenex

Voz 2 08:52 la casualidad casualidad

Voz 1194 08:54 vale Paul Paul reviven de la de la tarta de ganó setenta setenta alguna en boca

Voz 2 09:05 ya está bien

Voz 1194 09:07 la rentrée gustan boca pero tampoco tocar bueno de falta se azúcar más bueno sube un azúcar blanco refinado ahí

Voz 0470 09:16 también ahí se que te que te DJ nadie mierda buena mi tú lo quieres

Voz 1194 09:22 tras esto pero con azúcar blanco y manteca de cerdo hasta los topes está mucho dice a mí mierdas verano un aplauso para poner el catador Conrado

Voz 2 09:33 gracias por ayudarnos a dilucidar no

Voz 1194 09:36 otra chica de Chile nos trae este regalo que dice que el souvenir típico de Chile se llama el indio pícaro se llama El indio pica como la figura de madera no de repente y cuando no tocas la casualidad el indulto sale un pene gigante grande bastante pícaro e muy claro homenaje a los españoles claro allí puesto que no respondieron los mexicanos cara que desafía más el otro día seis en México hay mucha gente que se lo ha contado ella misma esperando la respuesta empezarán la semana viene por ahora no del programa como era que

Voz 0470 10:08 eh qué importa importa vamos a joder hostia vaya a acometer llevamos ya un buen rato no

Voz 1194 10:15 sentado a los artífices lo cual todo esto esto esto no parado al sumidero de la sonda no

Voz 0470 10:22 eh todo todo lo que no hayamos contra una vez que todo lo que sé todo lo que decimos antes de que presente todo esto va a Radio Extremadura expresa lo lo lo cedemos y lo ponen no

Voz 1194 10:32 pero sólo en Don Benito de Don Benito

Voz 0470 10:35 sí que voy a presentar a los artífice de Faluya

Voz 1194 10:38 en Faluya a los artífices de

Voz 0470 10:40 el éxito de la vida moderna a los portadores

Voz 1194 10:43 la comedia a los estandartes

Voz 0470 10:46 quiero pedir un aplauso para Ignatius

Voz 2 10:48 el Arévalo para los Reyes Magos el uno

Voz 1194 10:57 voy a una representación de lo que fue la conquista hace quinientos años yo soy Hernán Cortés no me encuentro a este indio aborigen de Sudamérica ir voy aquí iba a ser así le digo que

Voz 2 11:10 claro

Voz 0470 11:16 al indio chileno casi hiere de gravedad a una persona que están en fila

Voz 1194 11:21 que acaba de esquivar a un indio Amaury más riesgo ya que de público debería firmar un discreto

Voz 0470 11:30 la chica de primera fila parece que hacen Guaita eh ha esquivado la figura de madera como has increíble bueno vamos a ver

Voz 1194 11:37 ya por tener reflejos ya ya hacer que yo no vaya a la cárcel

Voz 2 11:40 G

Voz 0470 11:40 vamos a empezar ya el programa eh estamos haciendo un día hacemos monóxido de la semana que otro día pijo sacado que llevamos tiempo sin hacerlo y siempre muy gracioso donde comentamos noticias directamente del del minuto de lo que sean aquí en la aplicación de minuto minuto de la Ser así que el arándanos con la temporada de verano que muy buena mezcla

Voz 6 11:58 que tiene por ahí ya no es que está él

Voz 1194 12:01 todos

Voz 6 12:04 no es de las mejores a lo desvió

Voz 7 12:09 el Caribe

Voz 8 12:12 nunca

Voz 0470 12:16 eh vale tengo bares noticia primera E L

Voz 2 12:28 quién bien a tope

Voz 0470 12:31 tiempo que hemos hecho ahora tiempo ya que el tiempo no pasa por Castilla pues prácticamente el tiempo nieve en esta mañana más de dos mil seiscientos alumnos sin clase por la nieve y el hielo en Castilla y León pero sí siento tan exagerados dos mil seiscientos que no han ido a clase

Voz 1194 12:51 tanto nevadas aquí no creo que haya tantos en Castelo Branco niños León no existe

Voz 0470 12:57 dice que que han dificultado la nieve hielo su traslado a centros docentes que por provincias Burgos y Ávila han acaparado el mayor número de accidentes sin acudir a las a las habló donde la jornada con ochocientos y pico pero

Voz 1194 13:07 Nos da igual porque sabe si esto es que salen los estudios estos de ranking de a ver qué comunidades autónomas son mal vistas en matemáticas no Castilla y León

Voz 0470 13:16 lo que no es matemática vincula a pesar de todo

Voz 1194 13:19 a pesar de mi gente como yo intentamos dinamitar el sistema de claro tú eres una antisistemas del principio soy la prueba de que algo fallaba en el sistema educativo sin llegar a la universidad y aprobó la Selectividad

Voz 0470 13:30 algo algo no está algo el filtro está mal puesto ahí está levantando la mano al monte eh pues que como hace frío no han ido al colegio

Voz 1194 13:38 ventaja de vivir ya no tiene el mismo mérito ser buena estudiante pero en Palencia que en la playa en Tenerife claro claro

Voz 0470 13:46 donde más fácil

Voz 1194 13:48 en Palencia era con el y yo siempre digo estas cosas decían los colegios

Voz 0470 13:54 al porque ha nevado y tal miro yo tengo aquí en la aplicación del tiempo tengo guardada en varias ciudades tengo aquí en Madrid Barcelona a Maicon es un halcón eh

Voz 1194 14:04 es el Estatut esas personas que tiene que consulta el tiempo todo el rato todo el rato si si tengo aquí

Voz 0470 14:09 Arda eh adecuando fuiste a Oimiakón que es el que es el sitio más frío del mundo que está en Siberia pero hay has estado aquí no está Ainhoa quién está tú si ver un poco más al sur e siempre miro qué temperatura hace y lo chiquillo van al colegio siempre y entonces ahora mismo lo hacen menos treinta y un grados los alimentos estamos hablando menos XXXI hoy eso y hoy es un día de puta madre en Oimiakón os lo juro porque hoy Land la máxima es donde menos veintinueve jul eh hoy eso voy a hacer un día para pasear esta semana de hecho que esta semana ojo que el miércoles los Cabra les pilla en menos diecinueve voy a aprovechar ve buscar Oimiakón en en Youtube son gracias y sin porque Besson a esos niños chicos Jason paso móviles e a cincuenta grados bajo cero yendo al colegio como un Palumbo alcohol

Voz 1194 15:02 estudia con el frío a sudar

Voz 0470 15:05 todos van como van como bolas inflar de plumas y ya estudiar su cosas rusas

Voz 1194 15:10 que no se que estudiarán allí en Rusia ámbitos

Voz 0470 15:16 y y bueno ahora mismo a estas horas hay dos mil seiscientos niños en Castilla y León

Voz 1194 15:22 totalmente a la salvajada privilegiado con

Voz 0470 15:26 con todo de la tundra tengo claro pero esos niños hoy claro que se hace el yo es que nunca ha dejado ir al cole por nieve y que sea procedía Quart Colaninno caro tener la suerte de no irá y eso pues hacer un apoya con

Voz 1194 15:39 bien yo naves el único día bueno yo dejé de ir al colegio por golpe de Estado cuando Tejero en serio aquí cosa que tú no habían nacido pues no sé qué cosa estaba una me acuerdo que días ocho años que celebramos que había habido golpe Estado celebrar si celebramos que no teníamos crease lo celebramos en Canarias claro no lo veíamos como una situación de emergencia hubo ya de haríais el uno el pedestal continua el golpetazo Se llama cannabis me acuerdo de celebra claro ya como otro más claro claro vendrá aquí saldrá bien de un avión el típico pero pero hoy claro

Voz 0470 16:21 porque allí en Canarias allí en Granadilla por nieve nunca ha dejado de ir a Alicia

Voz 1194 16:25 Nos por nieve no pero por lluvias si seremos lluvias se avisa lluvias tropicales claro y el trópico soledad bajan por los barrancos hay corrimiento de tierras hay ahí arrastró miento de tierras cuál es lo mismo no lo sé arrastra mientras bajaba alguien y la Sarrate se tira con un plástico según pasan los programas siempre encontramos algún decalaje no sí que nos no lo que yo quiero decir una palabra es exactamente igual exactamente igual a la palabra dada no existe en Butarque votante de gesta empujar y empujar arrastrar existe si así no no se puede decir que hable mal arrastra miento está arrastra viento de tierra no lo sé

Voz 0470 17:10 los bueyes en el cual hacen surco Carl eres

Voz 1194 17:13 surcos exacto eran sur con lo que se ve es lo que se formado como tú tú querías decir lo mismo no

Voz 0470 17:20 yo quiere decir un corrimiento de tierra cuando la montaña por lluvias total se cae una ladera nombre no hombre tú que cuartos

Voz 1194 17:27 eh tú has visto el movimiento de tierra alguna vez

Voz 0470 17:32 el pueblo uno kilo de paraíso interior entonces

Voz 1194 17:34 hostia desenmascarado algún programa turístico

Voz 2 17:40 bueno Paraíso Interior

Voz 1194 17:43 no ser que llueva a no ser que quede usted sepultado bueno ahí es más interior todavía el paraíso

Voz 2 17:55 beca descansar para atrás para sí

Voz 0470 17:59 pero eh Jaén el hogar del corrimiento bueno tengo otra noticia Moore porción robo vaya por Dios la casualidad Moore robo Jumilla que tenemos pocos tengo que ir poco a Murcia Cartagena se recuperan en Jumilla a recuperan usted la historia la tiene gran botín robado bueno es un botín se recuperan en Jumilla el tractor robado hace cuatro años en Cieza joven que competía en carrera te cuatro por cuatro en que os en los camiones robaron un tractor iban a hacer que hay Mimi min

Voz 1194 18:42 claro que cuarenta tractora equivalente del coche de Fernando Alonso

Voz 0470 18:44 no claro categoría abre un carreras cuatro por cuatro tú en un sitio jodido te metes con un tractor de esto tal y la días pasa por encima los otros coches te tiras pero terraplenes es la hostia eh dice que los romanos hace cuatro años en que estaban Jumilla al detenido se le acusa de un delito con robo de fuerza nunca eso que co que ha contado con la colaboración ciudadana

Voz 1194 19:04 dice que colaboración ciudadana un poquito inútil también porque es que no pasaron cuatro años

Voz 0470 19:11 una vez que ya ganó todos los títulos

Voz 1194 19:13 la gasolina

Voz 0470 19:16 te había dejado disfrutar con sus habilidades como piloto pero oye pues yo creo que el tractores robó dice que que el equipo de la Policía que lo ha desarticulado toda esta estrategia es el equipo rock sobre el equipo Roca eh pero saber de que eso el comando para es tal cual hay un equipo de un comando de la policía que se llama el equipo Roca

Voz 1194 19:36 ahora nada más es que el nombre Roca suena muy guay

Voz 0470 19:39 pero el equipo Roca es el equipo de robos en el campo

Voz 2 19:49 de nuevos iba sobre el caso es que

Voz 1194 19:54 equipo Roca robos campo muy bien muy bien un equipo especializado en los robos de campo en el que han pasado muchas cosas pero las cosas idiosincrasia Tica es esta palabra corrige gracias a perfecto para son cosas indio idiosincrasia del campo del campo

Voz 0470 20:11 la tractores calcula una unas

Voz 1194 20:14 correspondientes a ese campo semántico a no no no no estoy vaya giro dados with no quiero decir campo campos en campos el campo a es un campo semántico mira suben un campo semántico la casualidad que estaba hablando de campo sí pero es un campo semántico es por supuesto el campo es un campo Campania y ya hay policía especializada en las la que se roban dentro correspondiente en campos semánticos es Arturo Pérez Reverte el que yo no

Voz 0470 20:37 pero yo no sé yo no sé si si incluye cosas del campo semántico e saber que por ejemplo si es Roca robos del campo si de cosas del campo pero sabe el campo no todas las

Voz 1194 20:46 entonces un Apple un ordenador apela yo no yo no entra sí hombre sí edad él está en en la en la cabaña que tiene el hombre allí en las tierras

Voz 0470 20:54 claro si ésta es decir el capataz

Voz 1194 20:57 hay hay un conflicto de intereses y no de conflicto de semántico no hombre concierto de Facultad de de jurisdicción no quiero decir nada sí sí

Voz 9 21:08 roba un ordenador Apple en Jumilla que actúa eh

Voz 1194 21:14 claro claro la la delitos tecnológicos ahorró alcance no

Voz 0470 21:19 te pillo

Voz 1194 21:20 no lo sé los parece digo que podemos llamar a por eso digo que sí es decir yo no sabía que existía una policía que era Roca robos en el campo si esa gente tiene que tener las ideas claras porque a poco que aquello va a ser el nuevo Gal madre

Voz 2 21:37 claro empiezan a rescatar ordenadores Apple quiere desea esa nuevos al comando salvaje Roca los roca la Roqué

Voz 1194 21:49 a poco que ese les vaya la piensen sí está claro tanto rato tocando el cielo con las manos porque lo que les corresponde recuperar eso tractores claro material de herramientas dejarlos de aceitunas momento voy mal

Voz 9 22:00 allá un zulo en el campo claro quién lo lleva

Voz 1194 22:05 la terrorista la que sea lo lleva claro un zulo en el campo de eso se encarga Roca claro porque es usted

Voz 0470 22:13 es un robo porque han somos un ciudadano exacto no

Voz 1194 22:16 con lo metió ahí pero un ciudadano claro abrir como de Ciudadanos pude Campos sí tiene estudios universitarios ahí no no nos hemos por hecho que la gente del campo por favor no tiene estudios universitarios banda rurales terroristas que te da pena que la gente no las conozca más porque tenemos una elipsis sea propia todo eso es una banda rural en una banda mainstream pero rural del campo pero claro

Voz 2 22:52 claro

Voz 1194 22:53 por eso tienen problemas

Voz 0470 22:55 estoy muy puesto tienen envidia quiero decir de los rayos

Voz 1194 22:59 estoy estoy buscando bueno hay campo dice que habían encontrado que encontraron

Voz 0470 23:04 el vehículo en un almacén al parecer se trata de una práctica habitual en este tipo de robos que consisten de hostia esto rarísimo lo literal lo que poner en la aplicación Se trata de una práctica habitual usted es un es un

Voz 1194 23:14 es un hechizo un modus operandi no

Voz 0470 23:17 es que es un hechizo lo que pone operandi operandi

Voz 1194 23:19 Nos operandi Modus modus operandi

Voz 0470 23:22 modus operandi operan el otro hace aparecería ahí de la selva

Voz 1194 23:25 pero se trata de una precio habitual este tipo

Voz 0470 23:28 estos que consiste en dejar más Char guión XXXIX paréntesis más enfriar más Char XXXIX más paréntesis

Voz 1194 23:35 en Murcia hablan así Murcia

Voz 0470 23:43 es que ponen más Char XXXIX más enfriar marchar XXXIX

Voz 1194 23:46 pues el tractor al encontrarlo Char XXXIX

Voz 0470 23:49 intuyo que echar XXXIX es que el carácter el caracter de hasta numérico de de Comillas para poner comillas enfriar guiño guiño y entonces dice que dejan dejan el tractor ahí a enfriar en un almacén para que como en el GTA IV bajaban un rato las las estrellas que te iba

Voz 1194 24:04 claro

Voz 0470 24:05 claro y entonces ya ya puede volver a salir con el tractor allí ni ni ni ni la policía pasa como era como ese coche es el que ámbito hace un minuto

Voz 1194 24:14 ese trastorno pero como está

Voz 0470 24:16 fría de detenerlo debe ser otro

Voz 1194 24:18 sí sí se queda quieto no lo ven como lo usted lo pasa lo mismo que con los dinosaurios con los tiranosaurio rex adelante la película Parque Jurásico así que si te quedas quieto no te veía pues lo mismo pasa en este caso los tiranos serían los murcianos

Voz 0470 24:38 claro

Voz 1194 24:39 si a los niños no lo ven claro a poco que se mueva uno pueden detectar

Voz 0470 24:45 claro salga la policía va siguiendo el tractor se a cincuenta metros lo ven el tractor se mete en un almacén se queda quieto hiciera las puertas ya dice no podemos entrar porque propiedad privada claro se esperan a y media hora el tractor vuelve a salir yo dicen esto trastocó

Voz 1194 24:58 a otro que se ha enfriado no puede ser otro que estaba hecho dejemos que circula sabes quién haría bien el papel de jefe del comando Roca quién José Antonio Camacho el el el el ex futbolista el murciano murcianos ya no murciano de Cieza haría muy bien eh el papel si estoy alguna vez se lleva al cine

Voz 0470 25:21 el momento me dice una cosa al ex Pinocho la producción le he dicho que si podíamos llamar al grupo rota y me pone aquí por el chat interno dice en la Guardia Civil me han mandado a la mierda

Voz 2 25:35 vale vale

Voz 1194 25:38 qué puede mandar en este país

Voz 2 25:40 ya Sacyr la Guardia Civil te manda la mía

Voz 1194 25:43 la tú te callas y lo asimile claro pero me imagino que les manda a la mierda como el vídeo de Amanece que no es poco que has puesto aquí programas a la mirada hasta los gracias Rita de Larraz tengo otra noticia

Voz 9 25:58 pero como Can Cup comando TAV a vale

Voz 0470 26:02 es que es que calla mucho el visual e música trompeta el trompetista Hakan Harden Berger te vaya nombre de de por John

Voz 1194 26:15 tú con alambre de hombre Harden Berger sino un ramo como un demonio Harden verde es que me gusta mucho esa teoría joder va a escuchar quiere te desilusione que un jardín Berger no tuviera apoyo no no le Harden ver desde el cante representa tu esa teoría la plicas a todos los apellidos no hay algunos que son otros vale pero Hakan Jan Hardenne domingo cómo lo ves habría que verlo micro Arnau domingo sí será quién echar fuera habrá que verlo pues hay pocos nombres que son de Pollán Héctor de Miguel Martín neutral no no indica nada Daniel Broncano no David Mi hermano pollo

Voz 2 27:10 pero bueno

Voz 1194 27:13 la noticia era de un trompetista tu hermano es clarinetista eso sí no no todo iba más a tocaba un instrumento de viento

Voz 0470 27:19 vamos eh el trompeta

Voz 1194 27:22 esta cerraremos Juan Ignacio Delgado Alemany eso habrá que preguntárselo a los vecinos de malas ya para acabar Álex Pina

Voz 0470 27:37 el PIB Nacho eh cuidado Pinocho

Voz 1194 27:40 no está al límite podría polla mediana propina

Voz 2 27:43 Nacho qué planos personal

Voz 1194 27:47 Nacho mina ahí a tutiplén

Voz 0470 27:52 vale dice música trompeta en el trompetista hacen Hakan Hardenne Berger dará una clase magistral en musical

Voz 1194 27:57 en su clase magistral es ya Kevin Spacey

Voz 2 28:05 para todos los jóvenes actores plaza un buen método para

Voz 0470 28:15 es buenísimo pues aquel Hardenne Berger se traslada desde su Suecia natal

Voz 1194 28:20 de donde nunca debió salir

Voz 0470 28:23 se planta el musical que es una de las escuelas de música de de Europa y bueno esa me Manon Jones ya estaba allí pero el Valencia no no no no hemos y que en esta en Euskadi están censadas vale vale vale vale pero es muy buena muy bonito muy guay eh y entonces ha ido Hakan Harden ya tocará musical N

Voz 1194 28:40 pero a tocar en plan master class

Voz 0470 28:43 poca Emma toca más gente es bueno claro se sumará al ciclo de Master Class Music en IVA

Voz 2 28:49 qué te va

Voz 0470 29:00 a los violinistas Dimitri Martin Simón en la misma el pianista Nicolai Lansky y ojo el tenor Aquiles Machado por John

Voz 1194 29:08 a un grupo de la Cámara aquí qué pre pues ahí en esa talleres joder aquí lo dijo Berger de gira por ahí en Euskadi sueltos

Voz 0470 29:22 te vamos a ver en vez de buscar una última noticia por favor que sea ciencia queréis claro a ver si sale cuando Nebra Cedillo Salazar

Voz 1194 29:29 pues aleatorio bares te voy a pedir a esto

Voz 0470 29:32 sí cada aquí detrás que voy a hacer es Kroll con el ratón así parece bajo cuando tú digas ciencia

Voz 2 29:40 no pero dilo como

Voz 0470 29:41 en como en Breaking Bad Boy Science puede gritar Biggs o por John lo que quieras vale que prefieren decir pollo o Science Beach como de Beach vale pues pues yo yo voy haciendo es Kroll y cuando tú digas Salles Beach lo alto el micro vale la paro y ojalá sea ciencia pero pero la que salga la Lancelot la un poco para convertir en acciones

Voz 1194 30:03 todo se puede comer vale siempre se emplean el método científico vamos a intentarlo vale puede convertirle

Voz 0470 30:08 pues cuando tú quieras

Voz 2 30:10 se desvíe no

Voz 1194 30:21 han perdido en Big Bang Theory

Voz 2 30:24 vale pues la noticia

Voz 0470 30:26 la paciencia pero no se puede seguro

Voz 1194 30:28 pues esta Madrid Cercanías Madrid

Voz 0470 30:32 es clara el PSOE muestra su apoyo al PSOE la paciencia no ojo precioso el PSOE muestra su apoyo al PSOE apoya al PSOE

Voz 1194 30:43 la casualidad así para denunciar

Voz 0470 30:45 el caos en el Cercanías vamos a ver pero

Voz 1194 30:49 sí sí el PSOE muestra su apoyo

Voz 0470 30:51 al PSOE para anunciara el caos en Cercanías

Voz 2 30:55 claro nos apoyamos a nosotros mismos las cosa

Voz 0470 31:01 bien hoy al PSOE ya veremos a Pedro Sánchez

Voz 1194 31:04 ya verás ya es un poco ciencia porque R cursiva

Voz 0470 31:07 es un bucle claro claro el PSOE muestra su apoyo al PSOE es ciencia porque al final cabo estamos hablando de cercanías del Cercanías que dijo del decir a ciencia puro dice el caos que es entropía entropía no no estoy si esto es ciencia pura

Voz 1194 31:25 partido político tiende al caos Balbás

Voz 0470 31:29 Antonio científica un problema un problema

Voz 1194 31:32 cuando el problema como un o un un metro de Cercanías tarda en llegar al siguiente estación cinco minutos cuánto tardará el PSOE en ganar las próximas elecciones desarrolla la respuesta si un tren sale exacto exacto en el camino en este caso sería de cercanía sale de Pinto a las once y treinta de la mañana si el AVE

Voz 0470 32:06 la de Sevilla camina Madrid al al aquí alturas nadie allá las Thalía

Voz 1194 32:10 de Susana Díaz sale corriendo de Sevilla Madrid y Pedro Sánchez desde su casa sí que están a Sevilla Sevilla

Voz 0470 32:18 sí

Voz 1194 32:19 donde salían a Puertollano después de Despeñaperros bien

Voz 0470 32:27 la voy a ver la polémica real a las dice aquí la Comisión Ejecutiva del PSOE federal del PSOE Amos acaba aquí ya la cara ha mostrado hoy su apoyo a la campaña del lunes por el PSOE en Madrid para anunciar el caos de la red ferroviaria de Cercanías de Madrid que esto Carlos no lo lleva Carmena sino lleva Cifuentes

Voz 1194 32:42 esto detrás de la unidad de siquiera porque es Gobierno pero en de la comunidad no ya no no prueba acercar estoy no está apuntando aquí centro

Voz 0470 32:49 el del Ministerio está claro es que hay que Héctor de Miguel ministro el que han caído también será ministro de de Cultura porque de trenes salen mucho espero espero serlo en muy bonito por supuesto claro el secretario infraestructuras y transporte del PSOE sonido con la delegación para criticar la gestión pero y que pasa que bueno mejor Cercanías pasando que la C3 sin que por cierto la que llega la Escorial

Voz 1194 33:10 luego ya a Madrid global que es tu tema eh

Voz 2 33:12 sí

Voz 1194 33:13 luego en ese nevadas Guadalajara

Voz 0470 33:16 de de de oeste a este

Voz 1194 33:18 el problema está de Madrid al este ahí da muchos problemas al Corredor del Henares exactamente por sacerdote pinto pinto no no no no más tienen Pinto puede actuar Emma comandó Roca

Voz 2 33:30 sí

Voz 1194 33:31 este cercanía sería un caso para comando Roca

Voz 0470 33:34 sí pero no está mezclando la fetén

Voz 1194 33:37 de Alcalá o Alcalá Alcalá sí sí da problemas

Voz 0470 33:41 tú nunca has ido al este de Madrid no no yo al este de Madrid

Voz 1194 33:43 para qué voy a ir hay muchos sitios bonitos allí joder Estados Humanes Barajas Barajas muy mal

Voz 0470 33:49 en lo máximo no se más Payá San frenando nadie hubiera

Voz 1194 33:51 a caso debo tener alguna vez

Voz 0470 33:57 dice que la Ejecutiva Federal socialista ha esgrimido precioso

Voz 1194 34:03 es es cuando cuando un argumento lo esgrime Grimes es la hostia precocidad pagaba hay días en tu cara queda muy mal Si esgrime un argumento y lo bueno no es para ganar la claro exactamente un argumento sólo es para al acabar la conversación fines de argumento Nick Clegg ya sacaba si es crimen tal vez porque tienes la cara dice que

Voz 0470 34:21 ha esgrimido que Madrid necesita una red de cercanías del siglo XXI y lo madrileño ni pueden ni merecen soportar miles de incidencias al año en esta infraestructura fundamental base movilidad

Voz 1194 34:29 Javier reprimieron es que tiene razón si sería muy raro escuchar a alguien decir esgrime que dos más dos son sin ahí almejas y como cuando alguien te dice te insto te insto

Voz 0470 34:40 vas tú vas dije eso sí

Voz 1194 34:43 estado Juanjo como lo hemos cómo vas a desobedecer una instar

Voz 0470 34:45 hacia y luego dice que Rajoy hizo varias promesas dijo lince no ha cumplido dice dice el PSOE de Madrid que vuelvo a votar no le dice de todas aquellas promesas de Rajoy nada se ha visto punto nada sea visto

Voz 2 35:09 esto es una noticia que les Krohn Ballet de Bernarda Alba quién has visto apaga el foco y hago vacías y el amago redacta esta noticia

Voz 1194 35:19 entrecomillado es co entre comillas sí sí sí el portavoz ha dicho así no ha visto nada

Voz 2 35:28 la mutis por el foro

Voz 0470 35:31 luego ya luego ya para acabar dice por su parte Comisiones Obreras CC OO

Voz 1194 35:35 qué para existe todavía si te si ojo

Voz 0470 35:38 que siga ahí en los de Comisiones Obreras Pokémon Go

Voz 1194 35:41 no

Voz 0470 35:42 no se olvide de popularidad pero he presentó con el lema más con el Pokémon Go cazando

Voz 1194 35:49 sindicalista Un Cándido Méndez salvaje padecieron apareció un tocho de fuego claro me ha lanzado un convenio atención libros dice

Voz 0470 36:07 eso es Comisiones Obreras presentó con el lema más Char paréntesis treinta y nueve paréntesis más

Voz 1194 36:12 veré el lema se tendrán menos hable

Voz 0470 36:15 lo mío es lo mismo de antes ahora con los caracteres Alfa numéricos a Vargas Llosa siendo es el correcto Cercanías el tren de la clase trabajadora más Char guión treinta y nueve cuarenta sin más osea la la el lema de Comisiones Obreras ha sido cerca ni pues el tren de la clase trabajadora claro bueno yo también lo cojo yo también pocas yo no trabajo tú cosas más cercanas que Metro

Voz 1194 36:37 más mítines de clase trabajadora no para nada absolutas

Voz 0470 36:40 en contra de lo que dicen que los obreros hubiera opresor

Voz 1194 36:43 y aún así cojo el tren sí sí pago yo yo muchas veces a mi hijo cercanía es el tren de los padres separados queda el suta va muy bien eh yo cogía de claro depende de cómo te te a ver la C5 no la tuya en la que vamos es Soto si votamos el soto hace cinco sí sí pues eso pase por ahí pero te ha salido buenísima

Voz 0470 37:03 muy buenas eso lo que pasa por Méndez Álvaro

Voz 1194 37:07 sino cuando pasa por dejar claro sí

Voz 2 37:11 Nos ha jodido

Voz 1194 37:12 vaya filmación yo que no que no me quiero renombre normalmente pasaban amenazaba no pero como en Atocha tarda buenas noches ocho Méndez el atentado que yo he separado tiene que llegó allí con un perro lazarillo lleguen veamos caritativa veíamos

Voz 0470 37:36 tuvo hasta el andén ocho hice un día y de noche

Voz 1194 37:39 en A Coruña

Voz 4 37:43 ya ya del ocho ECU abocada amigos idea de Anne de poema amigos juegos de colegio y luego hala a juicio para acusarla compartía sabe problema a mí pum pum pum a final de mes pensión de alimento

Voz 1194 37:59 todo esto disfrazados

Voz 2 38:02 señor juez

Voz 1194 38:03 yo

Voz 2 38:06 las a mi abogada me defenderme

Voz 1194 38:11 eh

Voz 2 38:14 no paredes

Voz 1194 38:24 bueno pues ahora sí hemos hecho muy buen repaso a Picos acá así que creo que si os parece podemos empezar programa que ha puesto en un aplauso para Koke

Voz 0470 39:36 estamos escuchando tuyos Remember The Ramones últimamente sólo Rius en momentos puntuales y creo que esta lo merece porque la canción Remember rock and roll remedio estamos en la reina

Voz 1194 39:47 la Casa bonito rock and roll entonces

Voz 0470 39:49 venció el Ejecutivo también claro entonces hacemos embocó

Voz 1194 39:54 si vas a cien cien cien repito además fueron los invertí casi aquí alguna vez tuvimos la idea de decir bueno Ramón la verdad en el grupo que empezó a utilizar simbología nazi en plan irónico bueno el único un poquito facha es este metido en el personaje vale la vuelta a la ironía ya punk rock and roll Station

Voz 10 40:18 no creo que me parece eso

Voz 2 40:21 el locutor de Good Morning aquí también una doble sí

Voz 1194 40:29 los Ramone Los Chichos

Voz 2 40:32 por una descripción cortita dos minutos y medio de otras la calle

Voz 1194 40:41 no

Voz 2 40:43 balada vamos venga fuera luego la fusionar

Voz 11 40:48 a la batalla o porque tuve campeones de más de tres minutos Becara mierda

Voz 0470 40:55 pero vale doble la vida moderna es ir al Catastro para cambiar el nombre de Instagram muy buena definición de premiando la y muchas gracias por estar aquí pasar una semana entera como como como en la vendimia muchas veces venir un aplauso para Ignatius

Voz 12 41:20 Reyes más conocido la vida moderna meter en una semana repleta para ver apoyo al espinazo poco Peinado

Voz 2 41:25 Pablo para qué