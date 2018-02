Elisa y Marcela dos mujeres casadas en el XIX

Voz 0313 00:00 a ver algo una historia otra historia colateral todavía con la con la huella de los de los Goya porque en fin el nombre propio de esta ceremonia a la hora de hacer lista de triunfadores triunfadoras pues sin duda el de ISAF pues es por la librería hermoso magnífica no han tenido oportunidad de ver la merece la pena de porque dentro de esa de esa cosecha que subrayaba Isaías de cosas buenas que hacer tiene español la librería ocupa un lugar un lugar destacado pero Isabel Coixet que no para que no para en absolutamente nada ya tramando es una película sobre y se Marcela y Elisa hay Marcela tiene una historia muy interesante en Galicia pero ya la tenía en mente ella hace unos años en dos mil doce cuando en el Festival de Cannes no de Cannes de Cannes sino de que sale no Porriño en Pontevedra leyó para los asistentes una parte del guión

Voz 1 00:48 secuencia XXXI interior habitación Elisa anterior día Elisa hay Marcela entran corriendo en la habitación de esta última un camastro libros pocos vestidos una ventana con cortinas blancas un ajo faena Marcela lo mira todo fascinada Elisa es pequeño Marcela está muy bien Elisa aquí hay menos va a dejar en paz Marcela quiero es que me vaya Elisa no no todo por favor las monjas quiero decir mi tía sabes qué me dicen de la mañana a la noche Marcela no Elisa que busque un hombre me casé pronto porque tengo veinticuatro años tarde que si no lo hago tendré que quedarme aquí con ellas así día sí día también Marcela Hipatia dice que no pierda el tiempo la escuela que las maestras tienen mala fama que me case ya antes que me que me case antes que me escuche la barriga día sí día también Elisa y tú qué dices Marcela Itu qué les dices tú esa yo prometo primero parcela contrastar

Voz 2 01:51 la ver lo que lo que contestaría a Narciso de Gabriel buenas tardes es bueno Narciso de Gabriel es catedrático de Teoría e Historia de Educación A Coruña

Voz 0313 01:59 investigó acerca de ellas escribió el libro Elisa hay Marcela más allá de los hombres casi que prefiero que contestó la Historia profesor catedrático sí

Voz 3 02:07 bueno la la Historia ese público efectivamente en un libro que con el que se encontró Isabel Coixet en el dos mil doce no ir desde el primer momento vio que había hay una una película no se empeñó en sacar ayer ante una una película no en principio no pudo ser por las dificultades que por las casaba pasando la industria cinematográfica que parece que por lógica comentabais hace un momento están empezando a Se está están pensando recuperar Iggy bueno parece que ahora podría ir adelante no la historia bueno la historia se desarrolla para no perdernos básicamente en tres eh escenarios no hay un primer escenario que se desarrolla en la ciudad de A Coruña hay varios municipios de los municipios de Indians corista incluido umbría en la ciudad se conoce se conoce porque ambas estaban estudiando Magisterio es importante esta este dato no porque en ese momento estamos en mil ochocientos ochenta y cinco aproximadamente a las mujeres españolas estaban excluidas de la enseñanza secundaria superior y uno de los pocos unas pocas oportunidades que tenían de de cursar estudios más allá de la escuela primaria era era convertirse en maestros no esto fue lo que hicieron las doce conocieron aquí en la en la en la ciudad de A Coruña donde estaba donde radicaba la Escuela Normal de Maestre se hicieron amigas Se enamoraron decidieron prolongar su convivencia no y eso fue posible porque bueno podían ejercer la profesión sobre todo que acabó ejerciendo la profesión durante más tiempo fue Marcela no Elisa de la acompañaba la acompañado en los distintos destinos aunque esporádicamente también ejerció de forma interina en alguna escuela no

Voz 4 04:00 Bono prolongaron esa convivencia

Voz 3 04:03 a pesar de la oposición sobre todo de los padres de de Marcela Marcel era era hija de un militar Marcela prócer de la era de uruguayo Si en al poco de nacer fue ingresada en un orfanato un orfanato del que no salió hasta los diez años cuando se casaron aquí E A Coruña el padre que era militar in bueno la la legitimar o no esta circunstancia yo creo que que sin duda marcó su vida no más

Voz 5 04:35 sí de hecho en algún momento

Voz 3 04:37 en una entrevista que se deshizo posteriormente pues en fin Se lamentaba no del trato que había recibido por parte de los de los padres

Voz 0313 04:46 pues la abuela la boda de Lisa Marcela es es lo que es lo que da sobre toman más pie a la Historia no una porque son las primeras mujeres que se casan España por la Iglesia además hombre contra puyas verdad contarlo pero se casaron

Voz 3 04:58 sí efectivamente ellas no se no se conformaron con un con formaron una pareja de hecho sino que quisiera un en fin formar una pareja con todos los requerimientos legales no es la única forma de de de conseguirlo dado que todavía no se nos había aprobado hay trece dos mil quince es Zapatero del Gobierno de Zapatero era que una de ellas se convirtiesen en hombres viste si esto fue lo que hizo lo que hizo Elisa convirtiéndose en Mario no adoptando una identidad masculina incluso legalmente para ello tuvo que engañar al aún a un cura el sacerdote de la iglesia de San Jorge de A Coruña no presentándose como hijo es lo lógicamente como hombre dijo de protestantes que había vivido en Londres una buena parte de su vida y que deseaba abrazar el catolicismo el sacerdote que estaba preocupado eh espetó la preocupado por la difusión del protestantismo aquí en la ciudad pues hace

Voz 4 05:56 le dio la victoria seguida por ella

Voz 3 06:00 de esta forma pues consiguió el primer documento que acreditadas

Voz 0313 06:03 a ver si de tíos y como como las pillaron después en las Ciço quién quién quién las descubrió

Voz 3 06:08 bueno el travestido fue un éxito no porque efectivamente consiguieron consiguieron casarse pero cometieron

Voz 5 06:15 sí lo sabía devolver a la al mismo pueblo donde

Voz 3 06:19 había estaba ejerciendo como maestra en la hay Elisa como acompañante no

Voz 6 06:26 y entonces ya en el camino de la diligencia

Voz 3 06:28 aquí que las conducía de Coruña de Umbría pues ya la

Voz 5 06:32 se identificaron en en Vimianzo oí

Voz 3 06:34 bueno llegara de Umbría de deshacer adopte las amenazó con entregarlas a la Guardia Civil sino sino abandonaba el pueblo pero quién tuvo que abandonar el pueblo realmente fue Mario no Elisa Mario no Marcela pudo continuar y de hecho continuó durante un tiempo como como maestro de cuál es el que quién concentraba en fin el las iras de la de la población y sobretodo entre los jóvenes

Voz 4 07:01 era varios ex jugador

Voz 0313 07:04 cuántas iras que hasta la intentaran linchar al grito de

Voz 7 07:06 algo y macho no sí sí

Voz 3 07:09 la izaron una lo que se llama unas encerrada no que era una forma de censura popular de determinadas conductas consideradas

Voz 5 07:16 no adecuadas no eh entre ellas eh

Voz 3 07:20 entre ellas estaba este evidentemente en que seguramente no no habían tenido la oportunidad de protestar contra ella nunca porque efectivamente es un caso singular no no es el único caso a lo largo de la historia en el siglo XVI en España así por ejemplo se registran en otros casos llegó días países mucho se descubre únicamente post mortem no se descubrieron únicamente post mortem en el caso de y si Marcela bueno el travestismo pudo tener continuidad pero insisto que tuvieron la estaban seguras no estaban tan satisfecha del éxito conseguido que pensáramos maestras entonces las descubrieron la esas empezó a ocupar del caso especialmente la Voz de Galicia después toda la prensa española y de otros países hubo una especial competencia entre Remedios las revistas gráficas estaban empezando a aparecer en España pues blanquinegro tenía pocos años de vida por esos mundos Nuevo Mundo el sucesiones

Voz 4 08:16 es una vía redes sociales no oye

Voz 5 08:20 pero bueno todos todos

Voz 3 08:22 peleaban entre ellos por conseguir la fotografía que fue una fotografía decía hizo un Celler un fotógrafo francés ha sentado aquí a cuando ya que al parecer fue el primero Pierro en España una película el el entierro del del general Sánchez a ver cómo

Voz 0313 08:38 saca a ver cómo saca la peli de Isabel Coixet porque la verdad es que la historia tiene tiene muchísimo cuajo Narciso de Gabriel muchísimas gracias por asomarse a la ventana ha sido un placer

Voz 3 08:47 dadas gracias a vosotros adiós ganancia o de hecho

Voz 8 08:49 no hacemos expolio del final no dejarlo claro es que aparte que es la parte más desconocida de la historia e cuando desde Portugal sale