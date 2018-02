Eneko Sagardoy, Goya al mejor actor revelación y en el paro

Voz 0313 00:00 con el acuerdo no trece premios trece boyas la historia de Miguel Joaquín Eliseu el gigante

Voz 1 00:13 ha hecho un vasco que vivió a mitad del siglo XIX casi dos metros y medio y que se paseó por media Europa con una atracción de feria

Voz 2 00:23 era el señor coloso fue entran los patos y Cruz

Voz 3 00:27 que ustedes comprueben los lejos que quedan de sus

Voz 2 00:29 sí

Voz 0313 00:49 pedazo de gigante con una historia que hasta aquí más o menos todos sabido todo conocido lo que me imagino que muchos oyentes desconoce es que de Eneko Sagardoy que ganó el Goya al Mejor Actor Revelación

Voz 5 01:02 actualmente está cobrando el paro

Voz 0313 01:05 así como suena no ya hemos invitado a asomarse a la ventana Eneko buenas tardes arratsalde on

Voz 3 01:11 sabes qué tal y como hoy el primer

Voz 0313 01:13 la felicidades eh ya que podemos decirte la persona personalmente enhorabuena te vimos te escuchamos muy muy emocionado además en su discurso de agradecimiento provoque que recuperar un párrafo porque hay una parte que quiero que quiero comentar contigo ya sé que a ti te parecerá bueno algo bueno tan extraño no porque en un sector como el vuestro donde más del ochenta por ciento de la gente está en el paro pues tampoco tampoco es tan raro pero acabar de ganar un premio quiero enteremos de esto

Voz 3 01:40 sí sí bueno ha sido como titular ya corrió como la pólvora no a veces pasa o simplemente ya eran tantas entrevistas que me estaban preguntando hoy estarás a toque de abajo si era bueno pues ahora mismo estoy entre trabajo y trabajo y pronto volver a trabajar así que no me puedo quejar porque soy un privilegiado la va

Voz 0313 01:58 en los últimos años es esta fluctuación de ahora Curro ahora no ahora cobro del paro ahora viene un proyecto como ha sido en tu caso cuéntanos un poco el día a día Eneko

Voz 3 02:08 pues la verdad es que he tenido bastante suerte de trabajado muchísimo ir conectando provistos con proyectos tanta cine como en teatro como en euskera como en castellano hasta en inglés sí aquí y la verdad es que empecé muy joven hace cinco años os seis años

Voz 0313 02:25 seis ha

Voz 3 02:27 yo ya no me puedo quejar estoy feliz de tener proyectos para el futuro honor

Voz 0313 02:34 si además se que tienes cosas pendientes no te pregunta cuál es pero el de de cine de de teatro y eso en los tiempos que corren es practicamente una practicamente una una bendición oye si tiene sentido del humor

Voz 3 02:46 yo creo que si tú crees que si mira el otro día

Voz 0313 02:48 los compañeros de El Mundo Today justo el día después de vamos el lunes después del fin de semana de los de los Goya no sorprendieron con esta noticia escuchará el K

Voz 6 02:57 Marrero de los Goya es atendido en un bar Ford uno de los actores a los que sirvió en la gala como cada año los premiados ya han empezado a recibir llamadas de cafeterías y restaurantes interesados en sus servicios

Voz 0313 03:09 tú has llegado a trabajar de camarero

Voz 3 03:12 pues ya fue el primer trabajo que tuve con creo que con dieciséis años un verano de Terra pero sirviendo cenas

Voz 7 03:21 los actores cuando contratan de camarero preguntáis por cuántas temporadas

Voz 3 03:26 pues creo que desgraciadamente eso no ha cambiado mucho no hay que suele ser un uno fijo bastante manido para muchos de los que necesitan trabajar pero bueno esperemos esperemos que es de los bares Si iremos a la gente trabajar en lo suyo no es lo que se necesita

Voz 7 03:45 Eneko te estás trabajando en lo tuyo aunque era estás cobrando el paro esperando a esos proyectos de mayo has dicho que te da igual trabajar en proyectos pequeños que en proyectos grandes en teatro o en cine prosperaron un actor tienen que cuidar también su carrera también hay que decir que no a veces a ciertas cosas no

Voz 3 04:00 eso es es es totalmente a veces no es fácil porque claro dices ahora me ha venido esta oferta que a lo mejor no me interesa por diferentes razones no puede ser porque el guión no te interesa porque el director que ha sido una historia quería que hay que moverte de donde vi a saber no hay factores la cuestión es que hay tienes que tener muchísima confianza en ti mismo VRAE pero bueno no pasa nada si digo que no ya vendrán otras cosas no que yo tengo claro que evidentemente si necesito trabajar si sí o lo que sea Claire mientras pueda elegir la verdad es un privilegio no elegir el vino siempre pero me ha pasado a veces sí y la verdad es que no es fácil pero más difícil tiene que ser no tener ninguna opción

Voz 0313 04:49 oye con una curiosidad haber tu papel en en Andilla pues es el que comentado todos los oyentes ya conocen el de gigante el gigantón de de also el próximo dos de marzo Se estrena remató en la que hace ese diablo hacer de días de gigante y luego te abro es encasillarse raro o son personas que es muy distinto

Voz 3 05:08 miras y me encasillen en lo raro no estaré feliz si quieres que te diga alguien me toreo a la verónica pero yo es que de verdad y el director de la envía Jon Garaño uno de los directores decían con el puede estas del gigante ahora el diablo que vas a tener que abrir un museo de horror sea demasiado pero la verdad es que muy muy contento porque son dos personajes como de cuento con una expresividad muy diferente entre ellas y además le han dejado jugar sobre todo porque el personajes más expresivo todo lo que quería y entonces ha sido una experiencia maravillosa estoy deseando de que la de Haití

Voz 8 05:45 oye con la sensación que tenemos desde fuera a parte de las trabas por el iba al cine y todas estas cosas es que la cosa va bien que el cine español bueno pues va a buena marcha y las series de televisión españolas que no paran de producirse de estrenarse da la sensación de

Voz 9 06:01 que hay mucho trabajo pero no sé si está bien repartido algo hay muy pocos haciéndolo todo ese es otro

Voz 3 06:08 pues no los siempre suele haber temporadas no decir esa misma actores

Voz 10 06:14 muchas cosas pero

Voz 3 06:17 no sé lo que está claro es que si están saliendo dicho es además muy muy muy diferentes que creo que son necesarias es para también dar trabajo actores muy muy diferentes nadie perfiles muy diferentes y creo que además este año en la gala de los Goya el peliculón por ejemplo ya yendo Nos al campo idiomático no Nobel a casa en inglés de terror del drama de Rajoy yo creo que está surgiendo una diversificación de todo que creo que puede ser pues más que buenísimo no es muy ricos

Voz 0313 06:51 estoy de acuerdo en una última cosa que quiero comentar contigo antes hacía alusión a tu discurso de agradecimiento en en la gala de los Goya nota además a parte de la familia a los amigos que es lo que es lo clásico hiciste un canto a la diferencia de acordarse también de alguien muy especial

Voz 11 07:04 a todos mis amigos que estaban contentos a mi familia a Carrick cáncer quitarle a H que me enseñaron el teatro me enseñaron a cargar furgonetas por eso esto yo hoy aquí quiero agradecer a mis padres porque son súper luchadores y me gustan mucho y tengo muchísima suerte mi hermano que es el más guapo del mundo que siendo gemelos está un poco mal que lo diga pero es verdad hombre me acompañan y a todas las personas que se sientan identificados con miga

Voz 12 07:37 Joaquín que con esos en diferentes eso

Voz 11 07:39 es que no se sienten entendidos va por ellos por esas identidades incomprendida así sus cuerpos raros que vivan

Voz 0313 07:50 ahí sonaba la música de fondo pero esa parte final de discurso muy importante de Eneko mucho o a mí me lo pareció desde luego

Voz 3 07:56 sí totalmente totalmente de acuerdo quería acabar con eso no me comí una frase que decir pero ya hoy la música divisa Gemma tengo que ir al final ya pero la frase que me comí del día que sigamos haciendo películas y sin en euskera en catalán en gallego porque los idiomas pequeñas no sin antes no quería

Voz 0313 08:15 el Elche aquí en dedicaba Cell el el profe de teatro que que que murió horas después de la ceremonia además no

Voz 3 08:22 sí sí sí la vida es increíble haber entonces dentro de la gran tristeza e intenta buscar la belleza también de ese modo es más o menos como cuando muere algún familiar cercano y de repente la hermana tiene un hijo de repente más se pues un poco esa sensación no salvando las diferencias por supuesto pero sí fue para mí como un cierre de ciclo comienza de ciclo no toda la oye con mira así es

Voz 9 08:51 más guapo del mundo suponemos que tú eres el segunda más guapo del mundo con

Voz 1 08:54 a lo haga Ryan entre los dos igual tienen el título a Ecuador

Voz 3 09:00 jo pues no lo sé es avergonzado montó con barra para de que no es diferencia eran pero la verdad es que no surgió ningún efecto porque para la gente se sacaba fotos con él aunque él dijera que era el hermano a la que le daba igual pero bueno yo creo que ya no es muy anoche disfrutó mucho

Voz 0313 09:18 bueno Eneko Sagardoy Hoyo muchísimas gracias por estar en La Ventana hay un abrazo muy grande amigo de verdad