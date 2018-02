"Tener muchas relaciones sexuales disminuye el riesgo de cáncer de próstata"

Voz 0401 00:00 buenas noches Eduardo García Cruz urólogo especializado en Sexología que gusta tenerte aquí porque nos quedamos con ganas de saber más de presta atención buenas

Voz 0683 00:08 muchas muchas gracias

Voz 0401 00:10 no dejamos de recibir sugerencias preguntas y testimonios en torno a la próstata esta entrevista bien merece que usted doctor Vela presente pero para acceder a ella no queda otra que conocer antes las posibilidades que Delano cuénteme doctor Elano entra también en este de conocimiento para conocer a la prostáticos

Voz 0683 00:30 para para hacer un tacto rectal la única manera es a través de planos y si yo estoy empeñada en convencer a los son

Voz 0401 00:36 abre es que estén escuchando este programa que si conocen lo suficiente eso nato mía la exploren porque siempre digo que las mujeres nos hemos quedado siempre con con esa historia de que no nos dejaron explorar nuestra anatomía así que puesto que no es con toda en la en su anterior visita que muchos hombres heterosexuales se plantean simplemente la posibilidad ante el hecho de dudar de su orientación sexual doctor cuanto bueno puede provocar que nos paremos a reconocer el ano

Voz 0683 01:09 ah yo creo que lo normal es lo normal que todos tenemos en general de nacimiento a no bueno pues es una cuestión personal el hecho de disfrutar o no de de esa parte nuestro cuerpo en cualquier caso lo que sí está muy claro es que el hecho de disfrutar de esa parte del cuerpo unos convierten homosexuales ni al contrario es decir es algo que es tan natural como cualquier otra parte del cuerpo si decir que muchos hombres vienen a consulta muy angustiados por si le El urólogo le va a hacer un tacto rectal etcétera etcétera la gran mayoría de veces creo que en general salen a Libia verificar si era menos de lo que pensaba es el comentario general porque claro porque le de acudirá el urólogo ya es es inmediata si a mayoría y no no es algo que que les que les gusta

Voz 0401 01:59 mucho no se había localizado en en su anterior visita que la próstata estaba cerca del Pirineo es decir estaba por dentro de la parte del Pirineo pero ya no indicó que realmente la la estimulación del Pirineo no tenía que verse reflejada en la estimular en en que la próstata disfruta se se distinguía y fácil que lo que me encuentro es la próstata en mi camino porque como

Voz 0683 02:23 bueno la la descripción clásicas del tamaño una castaña y tiene la consistencia del músculo que tenemos encima del pulgar a mano somos la mano palma arriba la parte la la la parte detenemos en la muñeca delante pues tiene esta consista instamos Villa

Voz 0401 02:39 estamos ya que que todos los que tenemos desde queremos smartphone la tenemos a Inter desarrollando

Voz 0683 02:45 arte con la que sujeta vamos el les Marjah bajó el pulgar esa es la consistencia de la estábamos solos

Voz 0401 02:50 qué es exactamente la la próstata porque qué qué tipo de órgano es ese

Voz 0683 02:56 la próstata es un órgano que está a la salida de la vejiga urinaria básicamente sirve para dos cosas una para ayudar a los hombres a la contingencia de la orina y la otra es digamos el esperma es cincuenta por ciento vamos a decir espermatozoides y el otro cincuenta por ciento es la gasolina de los espermatozoides pues esa gasolinas lo que produce la próstata

Voz 0401 03:16 por qué resulta tan placentero porque dicen que está en el centro yo llegado a leer que que una buena estimulación pro estática puede provocar un orgasmo hasta un treinta y tres por ciento más intenso que una un orgasmo con eyaculación a lo que estamos acostumbrados

Voz 0683 03:33 yo creo que sólo es una cuestión para ponerle números a eso me parece muy complicado porque el orgasmo es algo muy desconocido innumerables darlo no sé yo creo que al final lo que decía antes yo creo que te puede gustar o no gustar no están IVIE animales si quiere que sea sino dos probado nunca prueba lo Isa para si te gusta como las lentejas no si te gustan las comer sino las dejas

Voz 0401 03:55 me gusta lo que dicen que que como mínimo saber que existe que está ahí y que estimular lo puedes placentero

Voz 0683 04:03 es la analogía al punto G femenino no hay gente que dice que el punto G masculinos la próstata a pesar de que el punk la la anatomía el punto G es discutible pero bueno

Voz 1 04:12 sí hay gente

Voz 0683 04:14 la cultura popular dice que la estimulación de la Orotava puede aumentar el orgasmo es placentero etc

Voz 0401 04:20 desde el punto de vista médico hay alguna ventaja de estimular la próstata pues me acaba de decir si me acabo de dejar además maravillada porque pensaba que tanto hablar de la próstata digamos a sacarle rédito a médicos

Voz 0683 04:36 no creo que exista ningún estudio que demuestra que estimular la próstata perdón estimular directamente no sí está demostrado parece hay estudios que indican que el hecho de tener muchas relaciones sexuales disminuye el riesgo de cáncer de próstata pero este me gusta sí pero no el hecho de que sea a digamos estimulación aunque sea directo persista hay algunos estudios que se han publicado los últimos cinco años que dicen que la gente que los hombres que tienen más relaciones sexuales tienen menos riesgo de cáncer de próstata

Voz 0401 05:03 pero por una cuestión de las relaciones sexuales es decir lo que es la relación sexual en sí o fruto de la eyaculación

Voz 0683 05:10 probablemente fruto de la eyaculación vale vale

Voz 0401 05:12 el hecho de estar al cabo motivando todo el rato tu sistema reproductivo eso lo que hace es que tu próstata sufra menos

Voz 0683 05:20 yo creo que en general y sin ser dogmático la como el resto del cuerpo saciar deporte razonablemente está bien hacer demasiado hasta mal no hacer esta mal no llegas es una una curva de un poco es malo muchísimos malo y en el punto medio esta lo razonable y con el sexo probablemente también el punto que es excesivo es muy discutible pero para dar una idea a los oyentes pues gente ese más turba diez veces al día eso es excesivo sino eso es lo que echa un polvo diario gente que echa un polvo diario para el el artículo de este decía que más o menos o si no recuerdo mal punto de corte eran cinco cinco relaciones sexuales seis por semana por lo tanto vamos lo parece

Voz 3 05:59 pues me parece me parece ya viernes

Voz 0683 06:03 sí parece que un trabajo pero eso que era prácticamente una relación sexual al día es decir eso sería sano o en en en este tipo de estudios que son muy difíciles de interpretar pero este tipo de estudios disminuir el riesgo de cáncer de próstata

Voz 0401 06:19 más de una conversación que hemos tenido en torno a la próstata con con terapeutas congeló ese neurólogos que no eran tan valientes como usted también es verdad pero muchas veces hemos intentado o alguno de ellos nos lo ha llevado en el terreno de los juguetes sexuales el hecho de que un hombre se estimule la próstata con juguetes sexuales que le parece a usted el que metamos juguetes sexuales en la cama para para el hombre

Voz 0683 06:50 igual que me tener sexo sexuales para la mujer no veo ninguna diferencia probablemente hay una diferencia cultural a las mujeres les cuesta menos que a los hombres pero no le veo ningún nivel ni ventaja ni desventaja respecto

Voz 0401 07:01 a las mujeres con lo que nos ha costado a nosotras incluso todos estos juguetes por qué cree que culturalmente está tan mal visto por lo que siempre hablamos de las orientaciones sexuales

Voz 0683 07:16 pues porque vivimos en una sociedad machista donde el macho alfa tiene una cierta imagen que no ha sido siempre esta esto Tarque pues hace mil años o hace o del o mil kilómetros lejos de España pues la la la idea de macho alfa puede ser diferente a pero bueno la la social la que vivimos penaliza el hecho de según que prácticas en la cama especialmente para los hombres y penalizado otras en las mujeres entonces me parece un concepto cultural que bueno no es no tiene no tiene ninguna base científica ahí en la línea y en esa línea de ideas que no tienen base científica está toda la línea de investigación que que llevamos

Voz 1 07:55 sí estudiaron eficiente sobre pero está ahí

Voz 0401 07:57 insuficiente si hay muchísimas

Voz 0683 08:00 sobre todo porque no interesa perplejidad y hiper has y dos números rápidos a partir de los cuarenta años el cuarenta por ciento de hombres tiene algún síntoma urinario se es decir la gran mayoría de hombres a los cincuenta Irán e a al urólogo el cáncer de próstata afecta un nombre de cada cinco

Voz 0401 08:18 claro es que es un porcentaje muy alto es un campo inglés

Voz 0683 08:21 sí sí sí urge realmente realmente donde existe mucha mucha investigación sobre todo en cáncer y perversidad notan muchísimo menos en sexualidad porque obviamente son son campos donde existe la necesidad de eso

Voz 0401 08:34 volviendo otra vez así o sin irnos del todo de los de los juguetes sexuales a mí me preguntas en los juguetes sexuales que a mí me gustan me gustan por supuesto los del dos pero me gustan también muchísimo muchísimo muchísimo los vibradores el hecho de de utilizar un vibrador cree que puede ser perjudicial es que es otro mecanismo es meter introducirte en Elano algo que vida eso podría traer algún problema o cree usted que no

Voz 0683 09:01 son los en medicina general con sentido común va a todas partes yo pero en general lo sea así es de unas dimensiones humanas digamos

Voz 0401 09:08 sí pero no pero eso ya es por otros motivos no es porque no es por el hecho de

Voz 0683 09:11 a mí no no no veo motivo bueno ahora no se me ocurre ningún motivo por el cual el hecho de que algo sea malo he decir

Voz 0401 09:18 una pareja decide meter un vibrador en su en su Camacho lo decidan ellos porque lo deciden no

Voz 0683 09:23 yo en eso creo en general el lo transmito mucho a mis pacientes que en sexualidad sean hipertensión arterial entre comillas que mandase el médico porque es lo que tiene que estar bien es la presión no indica el médico y el paciente tienen demasiado que decir tiene que estar bien la presión arterial en sexualidad a final si quiere estar rodeado debido a dos en la cama pues es mi decisión no hago daño a nadie creo que en esto es una cuestión muy particular

Voz 1 09:47 la mía de mi pareja y de nadie más y nadie puede juzgarlo yo creo no

Voz 0401 09:52 con qué frecuencia recomendados doctor la visita por Urología para controlar el estado de la próstata porque con todo a las reticencias habidas y por haber yo quiero que usted tiene ahí un micro ilegal los señores que nos está escuchando cuando van a tener que pasar por el check in

Voz 0683 10:10 a es una pregunta muy complicada diría una que sin seguro que sí es si tienes algún problema tienes que ir al médico

Voz 0401 10:18 qué tipo de problemas puede ser no puede ser que no

Voz 0683 10:21 orinar mal infecciones de orina sangrar con la orina o con un programa de la esfera sexual al final médico está para eso si tienes un problema no desaparece en una semana no va a desaparecer o es poco probable que desaparezca por sí solo en segundo lugar que es el tema de la screening del cáncer de próstata que eso es algo que está con constantemente en revisión a día de hoy lo que se recomienda es un screening de base a los cincuenta es decir a los cincuenta ir al médico para que te hagan un pese a un análisis de sangre para dar la próstata en función de eso ver antes se decía una vez al año un a riesgo de

Voz 2 10:56 Del Bosque ahora algunos eh

Voz 0683 10:58 compañeros urólogos pienso que eso está un poco desfasado ya en función del PSA se puede relajar en algunos casos sobre todo en personas más mayores que es Screen anual y hacerlo cada dos años cada tres depende

Voz 0401 11:10 sí mi pareja yo bueno hemos conseguido llegar a ese momento en el que la estimulación pero estática en nuestra entre nuestros juegos sexuales yo podría detectar alguna anomalía en la próstata de mi pareja

Voz 0683 11:24 bueno a ver dos no no sé pero hay que ser especialista no sabría en el la la fiabilidad el tacto rectal es muy baja incluso entre entre especialistas entonces pensar que detectar hemos ahorrado yo creo que hay es una cuestión de sentido común si detecta algo raro yo creo que no mejor preguntar que no preguntar no ha pero creo que es muy difícil detectar detectarlos sin mucha experiencia haciendo tantos

Voz 0401 11:53 le pregunto esto porque le cualquier cosa en cuanto antes

Voz 1 11:55 los en Internet cosa que desaconsejamos

Voz 0401 11:58 encarecidamente pero una de las cosas es que llegado encontrarme también eh referente a los juguetes sexuales es que el uso de juguetes sexuales puede favorecer el hecho de que no se desarrolle un cáncer de próstata dígame doctor

Voz 1 12:11 se lo juro que luego no

Voz 0683 12:13 pero eso es como pensar que utilizando juguetes sexuales no tendremos zapatos no tendremos pies planos sonoros dolor a la cabeza eso es algo que bueno no sé si es una opinión médica es una opinión pero a día de hoy yo creo que es completamente irreal decir eso porque para para demostrar que algo disminuir la incidencia de cáncer tienes que hacer un estudio prospectivo Random es algo muy complejo de hacer hay que seguirlos muchos años esos pacientes te tienes que asegurar que utilizan el juguete sexual los otros que no somos muy complejo decir esas cosas nos

Voz 0401 12:45 ahora mismo no hay ninguna evidencia científica que diga acusando juguetes sexuales en la cama vayamos a impedir o a ralentizar baby o va a escapar no sé quizás de un posible cáncer de próstata

Voz 0683 12:57 hemos yo no era no he leído nada parecido a parece una noticia suficientemente grande no como para que los vecinos no vamos nos demos cuenta de ella por ejemplo en para para demostrar que algo un previene el cáncer de próstata o hipertensión o cualquier cosa hacen falta estudios larguísimos Se han intentado un montón de fármacos etcétera etcétera y eso es un muy complejos de son muy con muy complicado conseguir resultados positivos con juguetes sexuales vamos hasta donde yo sé nadie ha hecho es estudiar y por lo tanto es una cuestión científica no se puede decidir que entiendo el mecanismo no que lavando el PSA estimulando la próstata bajará el pese a que entiendo que debe ser un poco el racional de quién lo dice eso no significa que tengas menos cáncer ni ahora ni el futuro son no se puede decir

Voz 1 13:46 y me he dicho antes que uno de cada cinco hombres padece un cáncer de próstata se puede salir de un cáncer de próstata de hecho la gran mayoría

Voz 0683 13:54 el es el más frecuente incluso si incluye a las mujeres en la muestra es el más frecuente hay una trampa es decir una cosa es tenerlo la otra cosa es que el que el tumor sea significativo afortunadamente la gran mayoría de tumores de próstata nunca o casi nunca darán la cara los que dan entonces nuestro trabajo es encontrar los que dan la cara y esos tratar los hilos que no hay que encontrar pues o no buscarlos si los encontramos tranquilizar a los pacientes

Voz 1 14:22 hay muchísimos estudios que demuestran que

Voz 0683 14:24 si los excrementos y hacen bien del cáncer por ser un tumor del que tiene una experiencia larguísima especialmente con los últimos fármacos técnica quirúrgica etc etcétera las suplencias son larguísimas y la curación es altísimo

Voz 1 14:37 la vida sexual Se destrozar con cáncer de prestatario la vida sexual después de un cáncer

Voz 0683 14:44 próstata cambia la cirugía cambia mucho en radioterapia cambia también tal vez un poquito menos a probablemente cuanta más comunicación tengamos con la pareja cuanto menos que son muy masculino también no el coito centrismo erección etc etcétera cuanto menos estemos en eso más digamos más Arsenal tendremos para disfrutar de otras cosas pero eso es lo que hace falta mucha mucho a educación pero indudablemente el cáncer de próstata afecta mucho a la sexualidad