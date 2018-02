¿Gusto o muerte a usar chandal habitualmente?

Voz 1 00:00 vivan en la lonja

Voz 2 00:09 Melanie duda me la trae al fresco Wood que miedo

Voz 3 00:13 la pregunta es será clara así que yo os propongo que de aquí digamos dando claro es si nos parece un razonamiento

Voz 4 00:20 no

Voz 2 00:21 a una tan fama

Voz 5 00:40 su amigo una asamblea de concejales del PP deciden hacerme presidenta lo Estados Unidos empezando porque no soy American es segundo por Canobbio allí nos trae engañando no engaña que no diga la verdad

Voz 2 00:52 ah

Voz 6 00:58 vamos a ver Toni Martínez Especialistas secundarios Ana Alonso Blanco Nerea nos

Voz 7 01:04 Roberto servidor teníamos que pedir oyente no Javier Coronas era realmente necesario Javier imprescindible bueno está oyente para desempatar en el gusto o muerte u oyen nueve cero huyendo

Voz 8 01:15 nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta a la voz de ya

Voz 9 01:23 sí con Javier Coronas ya

Voz 0230 01:26 una cosa es una cosa inesperada el Fondo de Liquidez Autonómica es es el nombre que recibe el dinero destinado a pagar los servicios públicos que gestionan en España los gobiernos autonómicos son la sanidad la educación el sueldo de los funcionarios las prisiones quién tiene traspasada lo que sí a todo lo que se todo eso se paga con un fondo que se llama de Liquidez Autonómica por mal nombre el FLA Fondo de Liquidez Autonómica las discusiones públicas por ahorrar tiempo se utiliza esta expresión el FLA FLA por aquí por allá hoy se ha hablado del FLA en las Cortes Mariano Rajoy ha hablado del FLA ha hablado mucho del FLA que es una de estas palabras a veces las palabras pierden su significado de tanto repetirlas y hay palabras que por mucho que lo repitas no tiene significado el FLA es una palabra bien absurda tengo un FLA podría Sira a un bar y pedir que póngame dos pero es una expresión de discusión política Rajoy ha hablado mucho del FLA sin el FLA no podrían hacer frente a sus obligaciones sí no podían hacer frente a sus obligaciones con el FLA con el flamenco

Voz 9 02:28 si el dinero del FLA el dinero

Voz 0230 02:33 inflama más optimista ni un solo euro

Voz 10 02:35 más ni un solo euro del FLA y fijaros en este último FLA

Voz 9 02:39 qué sugiere el inicio de una canción el flash

Voz 11 02:45 a tan tan tan tan

Voz 0230 02:49 no no caemos en que Cancio una pista

Voz 12 02:53 la planta

Voz 13 02:58 está perfidia

Voz 14 03:00 ven vídeos atención silencios clarísimo

Voz 15 03:03 eh

Voz 2 03:08 el FLA

Voz 16 03:17 no

Voz 2 03:24 cinco

Voz 16 03:34 pero ya

Voz 0230 03:37 en cuanto a Cataluña así creía hemos que lo habíamos conocido todo todavía nos quedaba algo un par de vueltas que hay que dar todavía el plan es que la mayoría parlamentaria independentista modifique la semana que viene la ley del presidente de la Generalitat para introducir un nuevo artículo que diga todos aquellos ciudadanos que se llamen Puigdemont podrán presidir desde Bruselas el Consell de la república catalana

Voz 17 04:00 sí

Voz 0230 04:03 con esto entramos ya en fase Mago de Oz la república catalana tendrá un consejo en el exterior y lo presidirá Puig de Mon como Elton no está previsto vamos a cambiarle esta mañana Pepa Bueno planteaba al republicano Joan Tardá sobre esta posibilidad la Constitución española ampara que exista un Consell de la república catalana con poder ejecutivo en Bruselas

Voz 2 04:24 a tú esto pero muy se considera República

Voz 0230 04:32 en Bruselas en honor de Joan Tardà hay que decir que le costaba dar la respuesta bien en primer lugar esto es un síntoma de lógica racional Si te cuesta explicar esto es que no estás del todo mal sigue tardar razonado vamos

Voz 18 04:48 pero hasta qué punto tiene poder ejecutivo tiene poder simbólico y por último acaba con una propuesta yo lo he dicho no no me escondo yo le he dicho que hay que cuadrar el círculo

Voz 0230 04:58 hasta ahora se consideraba que cuadrar el círculo era el paradigma de los problemas sin solución desde la Grecia clásica se han interesado los matemáticos por la cuadratura del círculo y ahora lo vamos a resolver de Hipócrates a Puigdemont

Voz 19 05:16 una

Voz 20 05:17 hoy eh bueno empezamos las librerías la gente cuando llega a una edad pues le pide a la vida

Voz 14 05:22 cosas diferentes a es joven le está pasando a Alice cambia por fiesta por algo más tranquilo

Voz 20 05:29 otro ejemplo de esto nos lo da concejalas

Voz 14 05:31 desde lejos madurar es aceptar que no te cabe el culo en el columpio

Voz 20 05:36 hablamos como una supuesta conversación que se produjo en el antiguo Egipto será imaginado la nada Nadia

Voz 14 05:41 somos alienígena súper avanzadilla vimos queréis que os enseñemos a viajar por el espacio o hacer pirámides pirámides pirámides a

Voz 20 05:52 un tuit de esto supone estos pura honestidad desde ve vanidoso

Voz 14 05:56 adoro ser bipolar es una puta mierda que estoy teorías con una noticia importante que nos pasa chispas ha muerto el inventor del auto corrector descanse un pez

Voz 25 07:06 a ver si el ministro Luis de Guindos ya ve más cerca el final del túnel es candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo es conocido su deseo de abandonar el Gobierno y tener otra dedicación

Voz 0230 07:19 profesional pero ciertamente es curioso que presenta su candidatura pero no dimite como ministro esto tiene un punto

Voz 26 07:26 claro que la dimisión es una cuestión de semanas no creo que haga mucha mucha diferencia no

Voz 0230 07:32 el tema de la dimisión asegura Guindos que si es elegido vicepresidente del Banco Central Europeo dimitirá bueno dimitirá esto es lógico sería algo extraño que fuera ministro de Economía de España desde Frankfurt como Puche Mono Carlos V

Voz 26 07:45 sí definitivamente soy elegido por el Consejo inmediatamente dimitirá

Voz 0230 07:48 inmediatamente sin Luis de Guindos deja el Gobierno se perderá una etapa de la política española que se anuncia apasionante el Partido Popular se ha puesto en formación de combate con la agresividad política cada día hay más metáforas políticas que aluden a la muerte vamos a escuchar a Rafael Hernando portavoz parlamentario decir que hay cadáveres políticos con patas

Voz 27 08:09 cadáveres políticos e con patas pero nada más

Voz 0230 08:13 otros son políticos zombis

Voz 27 08:15 una pandilla de zombis políticos

Voz 0230 08:17 leonés vemos muertos está claro Soraya Sáenz de Santamaría vicepresidenta del Gobierno no entiende por qué es tan difícil sacrificaron catalán que podría ser un tema para Salvados de Jordi Évole cuánto cuesta sacrificaron catalán

Voz 23 08:30 no cuesta sacrificar un catalán se desconocía

Voz 0230 08:32 que hubiera un baremo de sacrificios por Denominación de Origen vamos a poner la frase entera porque con el contexto tampoco pierde dureza

Voz 23 08:41 no cuesta sacrificaron catalán cuando han sacrificado sus

Voz 28 08:44 presas a sus servicios públicos a su bienestar

Voz 0230 08:46 pues ya qué más da un catalán estamos en modo palabras gruesas en modo ataca

Voz 10 08:50 ver al ataque ataques contra ciudadanos también Rafa Hernando en modo chiquito ciudadanos en este tema

Voz 27 08:58 está teniendo menos cintura que una figura de escayola

Voz 7 09:01 ahí señoría señoría

Voz 0230 09:04 es usted un Dios penal sería la continuación lógica es usted un dio de Nadal tiene menos cintura que una figura de escayola de Ciudadanos también se las está teniendo tiesas con el PP Juan Carlos Girauta se siente

Voz 29 09:17 alarmado pues nos va decepcionando poco a poco oí empezamos a estar muy alarmados

Voz 0230 09:23 bueno empezamos a estar alarmados luego todo esto Mariano Rajoy lo resuelve en un plis plas llega al Congreso de los Diputados se dice a Ciudadanos

Voz 30 09:30 yo a veces tengo la sensación de que usted critica más al

Voz 0871 09:32 viernes de España que aquí quién debe criticar

Voz 30 09:35 que son los responsables

Voz 0230 09:37 a la portavoz socialista muchas gracias a Pablo Iglesias lo despacha en cuatro segundos ha dejado usted muy corto porque Matas y en general les dice a todos tenga usted esto ahora es todo un poco igual digamos en los debates parlamentarios les da un poco igual a todos porque después de muchos años de monólogo humorístico en España hay monólogos políticos cada político habla para los suyos propios para los partidarios y cada cual habla del tema que le interesa

Voz 31 10:08 lo mío

Voz 0230 10:10 con su Hadi habla con nadie es asombroso pero esto está pasando

Voz 32 10:14 ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción y sabe porqué porque si los delitos de corrupción no prescribirán algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel

Voz 0230 10:30 empiece por dónde empiece la frase acaba Pablo Iglesias en corrupción y Pedro Sánchez sigue con sus frases sobre el Gobierno que no hace nada el Gobierno vacío pero atención juegos de palabras juego de palabras serviría

Voz 33 10:41 de que este Gobierno está vacío de ideas pero también es evidente que está lleno de corrupción

Voz 7 10:46 ah bueno bueno sobre sobre la corrupción

Voz 0230 10:49 mira más metáforas oscuras más metáforas oscuras siniestras Rafa Hernando las manzanas podridas crían gusanos en los tribunales chasco frase que sugiere bueno una referencia de cabecera en el surrealismo el cadáver exquisito verá el vino nuevo

Voz 27 11:06 oiga nosotros somos gente honesta que hemos tenido manzanas podridas pero lo que hemos hecho ha sido sacarlas del gesto imponerlas a criar gusanos en los tribunales

Voz 34 11:15 Nuestras cómo estás Rafa Payán aquí lleva de treinta años

Voz 0230 11:21 pues con pata políticos zombis y hemos puesto hemos puesto a criar

Voz 0545 11:27 gusanos en los tribunales

Voz 35 11:30 sí

Voz 13 11:34 no

Voz 0230 11:36 por encima o por debajo de todo este ruidos preguntabais que ha hecho hoy la Bolsa más verdad que ha hecho ayer se desplomó os acordáis que se desplomó que luego moderó perdido se pues hoy se ha reclamado pero han moderado su replicó me también al final así es la vida de la bolsa un frenesí un día te plomo desploman macho radican Nerea Aróstegui

Voz 13 11:58 a ver traigo tres noticias como siempre pero queda la prenda

Voz 28 12:04 hombre y aunque era vamos la primera cancelan

Voz 0545 12:07 una final de boxeo por una conjuntivitis la segunda retirar un cuadro del apóstol Santiago por ser demasiado sexy hola tercera expedientará a un médico por recetar para el estreñimiento café hiciera

Voz 34 12:21 es no es buena unas dos médicos bueno porque es la pura verdad

Voz 0545 12:37 ya sabéis porque porque es de Cadena SER básicamente y aislada

Voz 13 12:40 el gusto por esto gusto exacto es una noticia

Voz 0545 12:42 cadena SER que ha ocurrido en Membrilla una localidad de Ciudad Real y es del pintor Antonio Jiménez Muñoz que es también conocido como el pintor de la felicidad que ha donado una pintura de gran tamaño que el encargo el antiguo párroco de la localidad el pintor que vive en Miami ha percatado en su última visita a la localidad que ya no está el cuadro la sacristía resulta que es porque los feligreses los visitantes lo consideran demasiado sexy aeróbico El cuadros vía explicar cómo es combina paisajes de Santiago de Compostela Eden Menbrilla aquí en el centro está la imagen de la puesto de Santiago con una túnica que está por encima de la rodilla

Voz 28 13:14 ya claro con una pierna

Voz 0545 13:17 que tiene una regía y abierta el lateral entonces sede la pierna también tiene un poquito de escote o entonces claro está partido demasiado sexy mirada sucia

Voz 20 13:31 bueno no hay nada más sexy que que vender no que vender productos como

Voz 13 13:35 en el lado totalmente por la no

Voz 36 13:40 sí

Voz 20 13:41 bueno vamos a abrir nuestro espacio comercial hoy acompaña el señor no tengo

Voz 14 13:44 el señor Jesús Gallego Jesús Gallego y sus suele padre francófono

Voz 20 13:52 mi madre gallega supongo no gallegos y Gallego vale

Voz 14 13:57 señor Señor Jesús Gallego ex director comercial de la empresa artículos para el invierno rasca y gana si no no engañamos a con el nombre para nosotros cuando de rasca sinónimo de ganar ganancias venís varios fracasos empresariales anteriores no comenzaba fuera de micro minutos hola Tony me comentabas todo eso la verdad es que el año pasado hicimos una mala jugada comercial eso es una situación basta ante precaria nosotros no somos como la Coca Cola que pueden sacar esa de la cola Cherry llenarse tan pancho pasa no es poquito nuestra cola Cherry Ésa fue la bufanda ya la bufanda ya a ya una bufanda con el logo de los cuarenta lo pensada para la bufanda ya era para el público juvenil pero esto juvenil de cuarenta lo hicimos sin perder sin pedir permiso a nadie y nos denunciaron por apropiación de marcas será esa gente de Los cuarenta Principales ojo yo no sé quiénes son ni quiero saberlo

Voz 0230 14:52 pero puedo decir que es una rata Jonas Malí

Voz 37 14:55 por la vida de guays

Voz 14 14:57 nosotros en la Cadena Ser en prisa oye

Voz 20 15:01 ya hace dos años tampoco fue demasiado bien con la moto

Voz 14 15:03 vaya si no que incluso ha asistido aquella observamos que cuando llega el frío los motoristas se bajan de la moto con cara de frío y pensamos hacer una tienda de campaña acoplada a la moto una tienda de esas que se utiliza para ir al Everest canadiense

Voz 20 15:16 no no no parece mala idea aquí que falló que no pusimos

Voz 14 15:19 en tanto el motorista iba dentro de la tienda subida la voto pero no había un carajo lo que pasaba fuera la tienda eso hacía peligrosa verdad la la conducción

Voz 20 15:27 bueno estamos haciendo repaso de tu fracaso lo cual no es un buen preámbulo para vender pero bien es muy entusiasmado muy optimista con lo que viene

Voz 14 15:34 sí sí sí sí sí hoy es un día grande para remontar no sí porque vengo a presentaros la máquina quita bienes quitanieve ni Keita bienes quitemos sí sí de forma es igual que la quitanieves vale es una mini excavadora adelante pero está pensada para otro uso ir a casa del vecino o del que sea arramblar con todos los sofás la nevera el ordenador el móvil las billete era la lámparas alfombras armario joyas tú entras en su casa montado en la quita bienes la palabra amontonando todo delante osos bien en sí y cuando haces vacía al piso te vas por la puerta no hay quien te tenga además es muy discreta porque en invierno nadie sospecha de un tío montar una máquina quitanieves

Voz 13 16:15 casi nadie sospechó ni aunque te metes en una casa

Voz 14 16:19 ajena no no lo hemos probado y muy bien los está dando muchos beneficios incluso antes de ponerla a la venta

Voz 7 16:25 pero yo tenía tres años y claro claro claro

Voz 14 16:27 pero yo me pregunto esto es legal que un saqueo

Voz 0230 16:30 legal

Voz 14 16:31 es un saqueo viniendo yo de la crisis del año pasado que te con Tapia haber escuchado esto por favor yo lo consideramos que uno

Voz 38 16:37 cada a mi me gustan mucho

Voz 14 16:41 el primero no lo digo yo lo dice Rodrigo Rato pasa llevarle la contraria tú a Rodrigo Ramos no

Voz 20 16:48 bueno pues te quiero las maquinas quita bienes por favor que ya me impida ahora ya en este número de teléfono

Voz 30 16:53 no es de las cuarenta tridente hecho sin doy yo

Voz 14 16:56 el gallego regalos sí regalo para esas llamadas para las seis primeras llamadas me ochenta fusil como el que usaba en la mili pero con el logo de ochenta

Voz 13 17:08 bueno estampar otra vez

Voz 0545 17:12 el caso es que rodó con el pistolero con un jugador tramposo pero nunca de un periodista

Voz 33 17:18 estoy empezando a creer que todos los periodistas está ensaladas quiénes

Voz 28 17:21 actuaciones Alonso al ruedo si seguimos hablando de obras públicas en esta sección bueno es la sección de todas porque con el dinero de quién se está construyendo todo esto que narra cada semana os acordáis del Plan E de Zapatero que era plan está en el paradigma de la economía el empleo se pidieron muchas subvenciones con cargo a este plan para hacer proyectos que luego se lograron y claro nuestros dignos la misma lograron dos mil nueve año de esta canción no hablo de otro plan Lady Gaga no pensaba todavía en retirarse un tiempo por aquel entonces

Voz 2 17:50 hola

Voz 28 18:02 bien pues además del planeta ha habido otros muchos planes en España algunas comunidades crearon sus propios planes autonómicos y los hemos tenido de todos los tipos regionales municipales hoy nos vamos a Valencia para hablar de unas obras que se planearon al abrigo de valga la redundancia un plan ideado por Camps el Plan Confianza con fianza

Voz 13 18:24 mira

Voz 28 18:27 porque en la misma frase lo presentó en dos mil nueve el Consell que dirigía Francisco Camps para destinar una cierta cantidad de dinero a los municipios de la Generalitat valenciana según su población que te dan dinero para hacer obras pues lo coges claro y luego ya veremos qué hacemos con las obras pensaron en Valencia en aprovechar los dinerito es que les daban construyeron unas cuantas guarderías por distintos barrios hoy os hablo dedos la guardería además arrojos que es una pedanía de Valencia que pertenece al distrito de los poblados norte Illa guardería del barrio de Mestalla bueno guardería escuela infantil ya sabes que ahora las cosas no se llaman como se llaman por si acaso penden a alguien a quién no le gusta que se llamen como siempre han llamado en fin Un dos tres respondan con la sintonía de Se ha escrito un crimen otra

Voz 13 19:10 que no se ha construido costó triple bien sean

Voz 28 19:17 minado las guarderías de masas rojos y del barrio de Mestalla a si las dos ve en cuencas hoy no hay ninguna P una si está terminada pero la otra se quedó a medias

Voz 34 19:26 bueno no no ningún ninguna de las dos

Voz 23 19:32 pues sí las dos Jackson aclamada

Voz 28 19:36 están terminadas desde hace cuatro años y además han costado entre las dos tres coma dos millones de euros uno coma siete millones ha costado la guardería además arrojos IU millón y medio de euros aproximadamente la del barrio de Mestalla de enero estas debiera no estoy

Voz 14 19:52 nunca falla nunca falla

Voz 28 19:54 con los tiranos balísticos están abiertas funcionando a pues claro que sí hombre sí están terminadas ve pues claro que no hombre total que importa que estén esté una sí pero la otra no están las dos son a trabajando que niños acudiendo

Voz 7 20:11 ha añadido una de las dos funciones algunas queda bien

Voz 28 20:16 efectivamente ve pues claro que no hombre total que importa que estén terminadas de hecho se terminaron hace cuatro años la demás arrojos ya sufrido actos vandálicos Se estima las reparaciones entorno a cuarenta mil euros pero ya tiene alarma y Servicio de Vigilancia bien porque no se abrieron pero por qué pero espero por ordenar ah porque no hay demanda real B porque se quedaron sin dinero para personal por un cambio de Gobierno la número años la la

Voz 7 20:43 demanda siempre eh

Voz 41 20:45 bueno la normalidad ahí yo la

Voz 34 20:48 no se cambia hace Belén

Voz 7 20:52 pero no hay no hay demanda como las autopistas como yo creo que sí hay pues no sé por un cambio de los cambios de Gobierno

Voz 28 21:01 las las guarderías se construyeron bajo mandato del PP que quería que una empresa concesionaria las

Voz 23 21:06 cuestiona si que fuese otra empresa externa la que bueno esto es cierto

Voz 28 21:12 es que determinaron bastante antes de que el PP saliese de Valencia pero tardaron más de un año en sacarlas a concurso oye de repente contra todo pronóstico ni Rita se lo esperaba cambió el Gobierno el tripartido ha el tripartito actual no quiere que esas guarderías sean de gestión privada entre uno las cosas y otras ahí están los dos centros cerrados a cal y canto con el mobiliario y todo fue muy bien pero adivinación no

Voz 34 21:38 no

Voz 13 21:39 de hecho es los niños ya están en Bachillerato todos sus años adivinación cromática queridos

Voz 28 21:46 de qué color es el futuro de estos dos centros infantiles a verde esperanza mezclado con ocre ven esto es bueno ve negro no fiche mezclado con marrón gris obra mezclado con amarillo sol que reducirá el este excesivo

Voz 7 22:04 bueno yo digo esto barrocas porque ella aquí me permito marrón acá ha dicho pues mira verde esperanza mezclado con no cree vecino

Voz 0419 22:18 no

Voz 28 22:18 hay intención de abrirlas pero todavía no se sabe cuando el Ayuntamiento me hasta hoy contando pero todavía no saben exactamente cuándo en vejez porque los niños de Pepis de los niños que iban a ir a Primaria ya están camino de la selectividad que tampoco se llama así ahora la semana que viene no más

Voz 13 22:36 ni día hablaré proyectos que me

Voz 28 22:39 esto oyente que Olletas por Twitter obras a la carta queridos La Ventana

Voz 42 22:45 Carles Francino

Voz 13 22:48 a él siempre nos ayuda eh por cierto hablando de madrugada

Voz 7 22:54 el próximo martes día trece es el Día Mundial de la Radio bajito vamos advirtiendo en redes ya hace días pero hay una antena ya empiezo a recordar Roberto recordemos la gente que quiera venir a ver cómo hace un ratito es tal que puede hacer cuando tiene que entrar ahora mismo encadena bueno para en Cadena Ser punto com buscar ahí el reclamo de El día de la radio vía de pues

Voz 18 23:15 las abiertas entonces entras a un formulario donde puedes escoger a qué programa quieres venir Mamá yo escogería a La Ventana porque me va mejor de horaria que tú dicho en Cadena Ser punto com ahí ahí

Voz 20 23:26 estaremos eh muy bien hecho será el próximo martes

Voz 8 23:29 me acuerdo que esperamos un oyente oyentes nueve cero dos catorce sesenta sesenta para desempatar en el gusto o muerte con Javier Coronas

Voz 44 23:41 esto

Voz 34 23:48 ya no

Voz 6 23:51 claro claro la que desde Pamplona Sergio buenas tardes hola hola

Voz 7 23:58 hola Sergio Ledo cómo estás amigo Corona saluda a Sergio

Voz 13 24:00 yo te saludo porque me ha mandado Frantino pero bueno qué te estás bien

Voz 7 24:06 he oído hablar con vosotros muy bien

Voz 0871 24:09 sabes que les la la parte imparcial que va a decidir lo que es justo y lo que es muerte de la vida sabes que puedes ofender a mucha gente con tu decisión

Voz 29 24:16 tampoco muy débiles

Voz 0871 24:18 esa es la actitud oyente que buscamos para todos así que cuando tú digas empezamos

Voz 29 24:24 queréis no que hubiera

Voz 0871 24:35 vamos una prenda de vestir de una actitud ante la vida estoy hablando de esa gente que lleva chándal aunque no vaya a hacer deporte estoy hablando de utilizar el chandal

Voz 29 24:43 como como como a actitud como como uniforme

Voz 0871 24:46 me para un sábado para un jueves

Voz 7 24:49 pero eso eso tiene muchos matices eh a ver no bueno no sólo fin de semana

Voz 34 24:58 es raro no nos metemos en terrenos que no no son espinosos

Voz 13 25:05 hay que salir de salir a la calle con el que a lo mejor ir al súper viernes cuanta con el matiz que apunta Francine da igual el día de la semana

Voz 0871 25:19 la semana no tengo pero es pijama vale Madrid gusto o muerte el hacer cosas

Voz 37 25:29 pero si hay tal buenas pero con el matiz

Voz 13 25:39 pero para hacer deporte

Voz 0871 25:41 como aquí perdiendo como el albornoz el vídeo Sergio gusto o muerte a comprar aunque se

Voz 34 25:48 muy muerte muerte también porque porque introducido no

Voz 0871 26:02 vamos vamos con un alimento que lo que sí que es cool muy cool muy guay no se juró nada va bien y de hecho no lo estoy hablando sopa de mis amigos cerquísima sopa de Miso no sabe lo que es directamente que diga muerte yo he que buscar en Internet porque no no lo controlaba Barcelona gusto o muerte la sopa de Minsk

Voz 45 26:27 con una prueba pero como acogida yo digo gusto hay que probarla

Voz 0871 26:32 división de opiniones vale aquí cincuenta por ciento

Voz 34 26:35 conseguimos todas bueno muerto ha probado pues no me acuerdo

Voz 13 26:40 bueno entonces muerte Íñigo me dice que no muerte me dicen gusto gusto haciéndose mano vale salvo que bueno que no sé si estás acostumbrado tomar sopa de diques gusto o muerte

Voz 7 26:58 no acostumbro porque la gastronomía navarra tenemos gusto

Voz 20 27:04 has dicho gusto mucho que no que no

Voz 13 27:07 nos gusta los Sergio vale

Voz 0871 27:18 vamos ante una situación climática aquí ha ocurrido estos días y que puede que haya gente que no les guste normalmente les gusta todo el mundo estamos hablando que nieve pero que nieve en la ciudad no que tiene en los sitios que nieva habitualmente que tenía vive en la ciudad entre semana por ejemplo aquí sí que pongo el día entre semana

Voz 13 27:34 a gusto o muerte Barcelona Chase gusto Gustavo hombre si no estamos porque es un cambio en esta gustando justo cuando estás a veces claro cada día del invierno una vez ha dicho nosotros no éramos Ciudad Bella me vale me parece que un par de días que no se la coreografías

Voz 0871 28:03 es que a mí personalmente me gustaría sesenta días seguidos será me parecería mucho más divertido de lo que son dos sesenta días sin parar sin poder salir de casa te obliga a hablar con tufo

Voz 13 28:13 Emilia a cambiar la vida en chándal decía que cuelgue Whatsapp de nieve que hay en la red

Voz 0871 28:22 de eso sea estudio sobre todo yo a tope Sergio gusto o muerte de nieve en tu ciudad

Voz 29 28:29 te hacen exposición muy bonita a que gusto

Voz 13 28:31 claro que sí se entiende no es sensible single

Voz 0871 28:37 vamos con el con el cuarto y el uno más uno estamos hablando de dos ítems que los tiene que gustar los dedos para que sea gusto para que se ha muerto uno a uno es ver la serie de El secreto de Puente Viejo de Antena tres si nieva hombre yo creo que Cervantes

Voz 29 28:57 dice con voz por simple como voz con voz así con con chándal compongo

Voz 0871 29:02 la siguiente es un viaje a Bali gratis de siete días después os llamo

Voz 13 29:07 nosotros no no gusta todo no todos no si no hubiese El secreto de Puente Viejo lo pueda ver toda la serie entera no contempla besen el avión con que te guste y lo veas luego tú vale vale también no no lo ha entendido que hay que verla con el mira muerte yo elegí las dos muertos y me entiendes

Voz 34 29:25 así lo entiendo

Voz 13 29:27 no conozco poco tampoco lo que dice

Voz 0871 29:32 yo lo entiende Arman fuera de todo por la radio ya sea por radio Sergio a gusto o muerte muerte muerte

Voz 13 29:41 muerte por principios dignidad

Voz 44 29:46 no

Voz 0871 29:52 llegamos dos mazazos muy muy buenos muy buenos el autor es José Luis Perales o José Luis Perales desde aquí lo digo pero en dos versiones de dos canciones de José Luis Perales dos míticas la primera es de los Peter Sellers y es de un velero llamado Oliver

Voz 2 30:10 esta web en formato revienta de Linde

Voz 0871 30:26 vale ya tenemos ahí un poquito pero vamos es un te Masako y el segundo es la canción de Icomos El Mazo también de Moncho Luis pero cantada por el chaval de la peca más eh

Voz 11 30:39 los ojos

Voz 13 30:53 bueno vale los dos las dos mola mucho

Voz 0871 30:56 pero pero tenemos que elegir una unas Busto y otras muerte así que empezamos por Barcelona gusto chaval de la peca Peter Sellers si tercer piso

Voz 0419 31:05 a la pesca

Voz 0871 31:07 no es el chaval de la peca está todo muy empatado Sergio al final decides tú chaval de la pena

Voz 13 31:13 el chaval de la

Voz 46 31:25 adiós

Voz 13 31:30 está está muy bien pero si hubiese crecido tras sonaría sí

Voz 2 31:45 yo hola

Voz 13 32:11 Pamplona muchísimas gracias

Voz 47 32:12 la verdad

Voz 2 32:26 hoy

Voz 13 32:36 oye podemos hacer un poquito más de música pero con la hombre Podemos no no claro unas camisas fuera abajo y aparte Marita muy bien

Voz 48 33:04 no

Voz 2 33:10 la

Voz 48 33:13 eh eh

Voz 0419 33:24 mira son los Travel in Brothers parecen americanos pero son de Bilbao y tienen entre otros títulos el de mejor banda de blues

Voz 28 33:33 Europa está formada por varios hermanos

Voz 0419 33:36 es un primo amigos pero además van sumando componentes si la ocasión lo pide esto que suena forma parte de su noveno disco el octavo tiene de todo blues gospel jazz soul country según sus estimaciones van a dar mil conciertos este año dentro y fuera de España para que os hagáis una idea

Voz 2 33:55 a media docena en Suiza viajando

Voz 48 34:09 eh eh Genma

Voz 2 34:28 bueno sí a La Ventana sí

Voz 45 34:35 teníamos olvidada la sección que hacíamos Cierco es sí un poquito de respeto hombre mujer

Voz 20 34:46 a bestias que quiere que trabaja para hacer más felices pero sí si tenemos a si tenemos a sonrisas Guillerme al teléfono que es el Chapman en el de Payasos sin Fronteras y sonrisas

Voz 1610 34:59 a ver qué tal buenas tardes malas noticias tenemos del mundo del circo pierda el payaso escolar tras estonio el otro Sami color como muerto ha pasado

Voz 51 35:16 por causas naturales provoca una mala elección ver programa de lavado el ropa delicada porque acumula mucha agua para evitar arrugar pero esa cantidad incompatible con la vida humana payaso no

Voz 1610 35:28 metió la gigante pero queda tenía ochenta y dos

Voz 0871 35:37 verde

Voz 20 35:38 con ochenta y dos tacos emitía una lavadora gigante para seguir haciendo el payaso

Voz 1610 35:43 iba mal no está para las articulaciones

Voz 28 35:47 hola

Voz 1610 35:49 en Irán y me medicado no

Voz 0871 35:52 claro

Voz 1610 35:53 madre mía donde se lo entierro miras mañana en el Valle de los Caídos eh como digo que Elvira Mínguez cambia sí

Voz 51 36:04 pero antes habrá una misa por la mañana en la iglesia de Nuestra Señora del payaso

Voz 20 36:08 vale pues ahí ahí estaremos sonrisas Guillermo muchísimo esta noticia pero vamos a vamos a sonreír vamos a sonreír porque me llevan unos hablan y otros en cambio salen a flote había una vez un circo atrapado por la nieve este fin de semana tenemos San Mateo tres pistas dueños del circo tres pistas Don Mateo qué tal buenas tardes

Voz 51 36:24 sí la verdad es que están atrapados

Voz 20 36:27 lleve este fin de semana no importa bien por tiempo cero

Voz 51 36:29 hemos visto la luego del domingo pasado en plena función cayó la de Dios es Cristo en forma de nieve dejó sepultados

Voz 7 36:37 nieve bajo la nieve sí sí sí sí sí

Voz 20 36:39 tres días han estado la carpa resistido afortunadamente siguen

Voz 51 36:42 hacía gracias a la carta hemos sobrevivido setenta y tres personas

Voz 20 36:45 de tres personas público incluido si setenta

Voz 51 36:48 la son personal del circo y tres público

Voz 20 36:50 el público ir escuchas durante estos tres días ahí enterrados bajo la nieve que habéis hecho

Voz 51 36:55 bueno pues el circo tres pistas federal público entonces es un juramento sagrado que tenemos nosotros con nuestra gente no estaba en los tres días actuando para ellos actuando para ellos desde dice una público sarta dicho yo no puedo aguantar más y prendió fuego al circo

Voz 0871 37:09 bueno ya que mal genio no y qué mala suerte también

Voz 51 37:13 mal genio sí pero buena suerte porque gracias a a aprender el fuego la nieve ha ido fundiendo hemos podido

Voz 13 37:18 las

Voz 20 37:21 bueno pues el final feliz muchísimas gracias a unos Mateo tres pistas final vamos a acabar la sección estoy en circo con con unas unos breves circenses que nos va a traer ni más ni menos que Mister Cocomocho

Voz 45 37:35 Mister Cocomocho qué tal está breves circenses de bueno en el mundo del circo unos dice aquella noticia

Voz 14 37:47 Irina Vivanco han completado por primera vez en la historia el triple mortal hacia atrás ha acabado en cópula

Voz 13 37:55 el circo ruso siempre vanguardia e en ese caso a fondo en la retaguardia más vale la Unión Internacional de circo ha demandado a los leones marinos para que dejen de degradar su nombre el sustantivo León representa grandeza y majestuosidad eso son botas pocas ha dicho soportamos para agarrar para acá cuando nosotros les daban para acabar regalamos entradas

Voz 14 38:23 el circo pero esto es que tenías en de dos mil uno pues no regalamos no

Voz 45 38:30 a las pruebas a las gracias mister Cocomocho

Voz 20 38:36 bueno yo creo que esto es esto es un buen momento Frantino para cerrar la ventana del circo con una sonrisa verdad

Voz 7 38:55 no

Voz 0419 38:58 os traigo un par de de rasgos vocales de cantantes de los ochenta y principios de los noventa más o menos como identidades vocales por las que tú escuchas un cantante dices a este es ese no pues pues vamos a hablar de eso vamos a cantar beso buena ver cómo vais de culturilla musical os doy tres pistas de la primera cantante uno es irlandesa no es pedales dos va rapada y tres esta versión del tema de Prince la cama multó a la fama mundial

Voz 13 39:23 bueno eso sí bueno cómo se llama bueno bueno bueno

Voz 0419 39:40 es un poquito la carrera no si esta fatal la pobre sí pero bueno esto es otro asunto bueno siempre ha sido para mí la cantante fuerte y flojo me encanta lo de fuerte y flojo porque tiene como muchas veces y me suena muy bien por qué cuando el trabajo muy payaso cuando muy por qué porque ya tiene una forma de cantar muy particular que es que a veces aprieta

Voz 0871 40:03 vosotros y es verdad sí sí sí sí sí

Voz 0419 40:05 aprieta pero intercalando lo muy bien que ahí es donde está la gracia el mérito no bueno vamos a poner la estrofa la segunda estrofa de este que no lo he dicho antes lo escuchamos y os voy diciendo fuerte flojo mira mira es lógico también como ya que contrarresta ya sí dejó claro ahora viene fuerte no Cambó y ahora viene el golazo de la canción de todos sprays no vale verdad no estilo bipolar bueno os imagináis os imagináis porque esto es una cantante y bien pero os imagináis tú locutor de la radio hablas así como siempre sí es verdad es bastante el rollo deportivo no no no no me pues sí podría había pragmático venga pues me voy a animar Yoigo os voy a hacer un fuerte flujo con este con el karaoke aquí de Nothing compares a ver qué tal me suelo

Voz 53 41:27 vamos allá

Voz 54 41:29 no ven que la chef

Voz 55 41:37 sí

Voz 54 41:42 perdón por saturar chicas BOE

Voz 55 41:53 de de me manda ahora estoy cansado fue lógico eh

Voz 7 41:57 bueno esto

Voz 54 41:59 algo fuerte flojo va bien

Voz 38 42:16 hola a ver si sale

Voz 36 42:23 él

Voz 0419 42:25 bien salió bien

Voz 7 42:28 te haces daño me hago daño

Voz 0419 42:30 no hay que apretar ahí sabiendo aprender daño gusto da siempre siempre que se pueda hacerlo sabiendo apreciar venga voy Conde segundos el otro cantante saber su nombre es de nota pero la cazuela conocéis todos seguro también los alaridos estos tirones es que hacen el estribillo lo sabéis muy bien

Voz 56 42:50 eh eh

Voz 13 43:06 bueno muy bien

Voz 0419 43:07 quizás por ahí parece pero si el tema es que Games bueno yo lo llamo cariñosamente a Larios pero se alaridos no tienen nada que en realidad tiene su miga Gallo Claudio pero bueno haber ahí hay vengo os voy a explicar un poquito que luego tecnicismo ajustado luego os metáis conmigo pero a ver es cómo va su brusco de voz de pecho Le Monde pecho forma de cabeza es como ah sí es verdad que suponga igual por su que conocí como pues voy pecho cabeza técnica tiró les como el de las pizzerías bueno que me decís si hacemos la conquista del título al español y cantamos quién paga a ver como Adrià

Voz 13 43:52 pero

Voz 0277 43:57 te pido te digo

Voz 54 44:02 me voy

Voz 0277 44:06 a mediados paddock con tu tu cara que se note Pekín no me quiera frito

Voz 0419 44:33 Lope