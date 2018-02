La ventana del cine (07/02) | ‘The Crown’ también fascina a Boyero

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama en cine una historia de amor

Voz 0313 00:47 Roberto esta tarde para saludar a ponerse firmes e así que por ese filme sí de pie Caro buenas tardes viene después de su intervención estelar en la gala de los Goya del pasado sábado que ha sido calificado unánimemente como uno los mejores momentos mejor porqué estaban Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla en plena gala espectáculo que si sí que si todos los gustará no nos gustará a la gente mirando y le preguntaron a quién joder al crío dijo pues dijo esto

Voz 4 01:15 a de premiando me aburre nuevo llevan esa actitud catastrofista que que tenéis cuando yo creo que que está siendo un espectáculo maravilloso pues algo así como el parto de un caballo que es una cosa bonita pero que también da

Voz 5 01:38 tampoco da un poco de asco

Voz 4 01:41 además estoy reivindicando que otro concepto de la pareja cómica

Voz 6 01:49 que ya no sois él

Voz 4 01:51 tonto y el listo sino que que los dos sois tontos general en concepto muy moderno investido que os va

Voz 0313 02:04 la gente se rió con muchas ganas como pocos momentos de verdad y al final lo paradójico de todo lo que eso no era mío al hijo la frase pero que al mismo ha

Voz 0324 02:17 al final ha sido el crítico más benévolo con la gala que no al escribir de ella no escribí nada lo digo con esto que viene a ya que parecía ya allí me limite a valorar

Voz 7 02:31 los los previas

Voz 0324 02:34 para mí el momento más grandiosos podéis imaginar cuál fue Julita Mi amiga Julita allí en el en el escenario que es fantástica repitiendo dos veces yo soy una persona insignificante en Ulster es una es una señora atípica un ser humano completa atípico hoy para mi gusto maravilloso y divertido y vamos a demostrar

Voz 0313 02:59 dos de los personajes del momentos en sí sí

Voz 0324 03:02 sí sí sí total quién quién se lo iba a decir vamos a aparcar los Goya que Carlos Boyero ha tenido una revelación a tiene una revelación la ha tenido

Voz 8 03:12 yo creo que lo comenté ayer

Voz 0313 03:13 bien porque no tenía estaba aquí por la radio en un día lo tocaba pero a veces cuando nos viene a ver ya una bolsita con su nueva adicción cuyo interior figuraba toda la primera temporada entera de la serie The Crown en las series sobre la reina segunda Isabel Segunda Inglaterra no que ayer cumplió sesenta y seis años de reinado ayer se escribió no está mal oros olímpicos récord mundial no bueno qué te ha parecido esta serie pues me me tiene te has de que está a la Ventana del cine pero no me ha series del City no está mal

Voz 0324 03:46 sabes

Voz 0313 03:47 qué voy con mucho retraso en las series espero a que salgan en DVD Blu Ray a comprármelo

Voz 9 03:54 es creo que ha habido un punto de saturación de las series que he visto varias que me parecen un espanto sabe que me habían contado que era muy buenas una que se llama Nurse Word las visto que es un parque temático

Voz 0324 04:06 que en el mes de ahí vivir que me no lo ha visto inaguantable la la segunda temporada de Fargo no me gusta nada

Voz 0313 04:16 a mí me gusta menos me gusta ataques a más bien

Voz 0324 04:19 eh que también me pareció a mí me gusta sí a mí no nada porque tenía muchas ganas de encontrarme con una serie magnífica hay de Crown que he visto la la primera temporada te ha gustado me parece que es un trabajo de una ambientación primorosa unos guiones unos actores eh una complejidad para entender a la a la monarquía inglesa con con sus luces y sus múltiples sombras no me parece modélica esa esa sería hablo de la de la primera temporada supongo que la segunda la sacarán dentro de quince

Voz 0313 04:58 que para Netflix pero si no lo saben pero haciendo ahí ya se puede comprar bueno no sólo personajes tramas argumentos bueno yo episodios históricos como aquel del invierno del cincuenta y dos cuando una niebla además tuvo by plantada sobre Londres no sé cuánto tiempo provocando la muerte de doce mil personas fueron

Voz 10 05:21 huy Chat de escasa tío Has

Voz 0313 05:26 en sí

Voz 10 05:29 si consideraba que se trataba de un año

Voz 0313 05:31 lo de Dios estos la versión original hay una versión doble necesito

Voz 10 05:36 su consideración en persona su puesta dispuesto si su puesto como primer ministro en ese momento luego me dijo que escogiera entre Joaqui das Body de Pakistán de Nueva Zelanda para sentarme a su lado

Voz 11 06:09 yo no

Voz 10 06:12 yo creo que me convocó para tirarme a los leones por digestión de la niebla ha levantado y tuvo que tomar una decisión galleguismo en el escalón ya han girado los engranajes y entonces cambió de táctica sin pestañear

Voz 0313 06:32 fantástico eso es cierto ocurrió además no ocurrió doce mil personas murieron donde te muestran la personalidad poliédrica de que ese señor llamado a Winston Churchill que al final el reacciona no sé si recuerdas el capítulo por algo personal por su secretaria no no voy a desvelar no ver puede hacer es posible porque esto lo estrenaron hace pues yo estoy y lo que quieras pero la el enfrentamiento con la reina esas este tío volcánico cínico sabio a alguien con una capacidad para llegar al pueblo hoy para movilizar a la gente tremendo no que está ya muy viejo y muy cascada o que intentan largar lo de su propio partido que los los laboristas aprovechando lo de la niebla van a tomar el poder y al final como desbarata toda la toda la movida

Voz 0324 07:30 sus conversaciones con la Reina son prodigiosas es una serias que es estoy colgada o con con ella damos estoy deseando

Voz 0313 07:39 digo bueno Sagarra también la interpretación tal Churchill este no

Voz 0324 07:43 nada mal verdad está muy mal John light pero es que hay otro Churchill y que está en el cine ahora precisamente de Derio Altman que se han hecho varias sobre Churchill y no sé pero este este hecho esta está muy bien pero sobre todo una dirección impecable unos diálogos Si una atmósfera de de creerte pues que estás ahí en el Palacio de de

Voz 0313 08:09 aquel que bien qué bien que venía a ver lo lo jodido

Voz 0324 08:12 de que debe de ser reina porque es es muy crítica la serie pero también es comprensiva a un una tía pues que acaba enfrentándose a su marido a su hermana sus va de Ossa que es la responsabilidad de Estado lo que quiero hacer y lo que debo hacer no pero es es bonita bonitas y además los personajes

Voz 0313 08:35 bórico cuando están bien tratados cuando están bien bien perfilados son una auténtica delicia ahora por ejemplo en Italia este es otro tipo de personaje pero histórico también en Italia anda la opinión pública bastante revuelta con el regreso de de Mussolini Se me entienda eh el dictador fascista pero no él ve el cine en la lo medios no me asusta ornato que es una peli que ha dirigido Luca minero que plantea bueno pues en clave de humor la llegada el retorno del ducha a la Italia de dos mil dieciocho

Voz 1 09:11 el fondo actores

Voz 12 09:14 Nos Vitalia lo novísimo el rostro no me Benito Mussolini conquistarla sureste de Córdoba una dictadura buena dictadura pero una dictadura no estatura

Voz 0313 09:30 la cinta es un remedo de la alemana ha vuelto en la que como recordará en el que regresaba era Adolf Hitler y que provocó en su momento en dos mil quince una gran polémica en Alemania en Italia

Voz 3 09:41 corresponsal Joan Solés buenas tardes bueno serán buenas tardes

Voz 0313 09:44 esta es que que que que dice en la prensa y la opinión pública sobre esta sobre esta pelea tanto ruido como parece desde lejos lo está más asimilado la cosa

Voz 13 09:52 bueno hay una buena acogida en los cines la critica ha sido bastante Bonet benévola con esa película cómica pero es evidente que no se trata de una obra de arte de cine está claro no solo

Voz 0946 10:04 entretenimiento eso sí a Honda en las contradicciones del espectador de la sociedad lanza un mensaje inquietante por supuesto ochenta años después Benito Mussolini ha regresado afortunadamente sólo es la pantalla ornato de regresado es una película cómica como habéis dicho su vistosa pero conlleva una reflexión seria que obliga al espectador a preguntarse si realmente Mussolini y el fascismo han regresado camuflados en democracia el dictador nacido en el siglo XIX encuentra en el siglo XXI una Italia la del espectador confusa artificial ignorante triste decepcionada con la democracia y con la Unión Europea el caldo de cultivo en definitiva que necesita este señor para que la gente vuelva a considerarlo duché mariscal del imperio Caballero de Honor las condiciones idóneas para obtener

Voz 0313 10:57 adhesiones inquebrantables casualidad en esta película cuando falta menos de un mes para las elecciones en Italia

Voz 0946 11:03 no no es casual que esta película aparezca ahora en los últimos tres años se han registrado en Italia nada menos de ciento cuarenta y dos al hace sólo unos días en en la costa adriática cuando un pistolero de la extrema derecha abrió fuego indiscriminadamente contra inmigrantes con ello

Voz 0313 11:20 tenía en su casa por cierto

Voz 0946 11:23 con ello la campaña electoral de las generales del próximo cuatro de marzo pues ha dado un vuelco y sólo se discute ahora de inmigración ni de seguridad pública a raíz de ello déjame contar Carles que Berlusconi ha anunciado que si la derecha gana las elecciones el Gobierno expulsará a seiscientos mil inmigrantes el derechista Salvini ha dicho que si gobierna no quedará ni un clandestino así llamada El a los inmigrantes y la tercera candidata de esta coalición melón y ha asegurado que no hay neo fascismo ni racismo en Italia y esta coalición Berlusconi Salvini melón y sería la ganadora hoy de las elecciones según las encuestas de intención de voto

Voz 0313 12:03 qué miedo la verdad

Voz 0324 12:05 pobrecitos los de las pateras lo que les faltaba no

Voz 7 12:09 que que vinieron parado como como Berlusconi ha pues a quitarles

Voz 0324 12:16 toda la esperanza no a masacrar los más porque hay que estar pero muy jodido para cojera tu familia tus bebés y meterte hay un bicho de éstos que te que te vas a ahogar que te basa Osalan Ibiza no vamos a que no se ensaña en más con ellos no es es

Voz 0313 12:34 es una barbaridad oye Swan el el equipo de la de la peli de son anotó ornato ha ha dicho algo ha salido a decir alguna cosa mitad de todo el debate y la polémica yeso

Voz 0946 12:44 que sí por supuesto su director Luca minero pues ha lanzado un mensaje inquietante podemos escucharlo reconoce que lo he considerado uno de no sorprende Delfín ha explicado vinieron es que el dictador Zia considerado uno de nosotros mismos figuras se ha olvidado o el padre han pasado mucho tiempo y Mussolini parece aquel compañero que se equivoca pero en realidad no es así la película se centra en las reacciones de los italianos esperando que a Mussolini le haya juzgado la historia historia

Voz 3 13:23 la historia seguro que le ha juzgado ya corresponsal Joan Solés un abrazo compañero gracias a pues hasta luego

Voz 11 14:28 es normal que pronostica hoy

Voz 16 14:32 una niña de seis años y sus amigos pasan el verano

Voz 0313 14:35 con un pequeño Motel cerca de de Disney en Orlando mientras sus padres y el resto de adultos de del entorno sufren los efectos de la crisis económica

Voz 11 14:45 hombre te diré aquí podemos entrar mira vamos a entrar

Voz 0313 14:57 la prenda fue Carlos que debe estar como siempre en un papel de esos así turbio Esa es una gran

Voz 0324 15:04 sorpresa este este tío con ese rostro ángulos esos ojos que que yo creo que ha pasado la vida interpretando a a malvados no y aquí es todo todo lo contrario yo creo que es una de las primeras veces que vemos el otro en la otra parte de Willem de Bono es un personaje que se ocupa es como el guardia de de esta parte de Florida que no vemos nunca que es que son moteles ínfimos donde sobrevive gente que está a punto de entrar en el lumpen no de Yeste que es el guardia de eso es pues es todo tolerancia generosidad de comprensión bondad es un el personaje más positivo que era raro fletado nunca sí porque te suena un poco extraño bien vale pero lo hace muy el Oscar no y luego la película La películas interesante y es es muy sensibles tan son niños no niños espléndidamente dirigidos en versión original repito que te con una naturalidad niños pues que se pasan el el día dando vueltas por ahí intentando

Voz 17 16:21 lo pillar algo

Voz 0324 16:24 porque las familias pues son sólo un o un desastre osa concretamente la niña protagonista la madre pues es prostituta más una madre adolescente no hay y en el fondo es es muy desolador la vida de estos niños pero tienen una especie de de inocencia de de ilusión no es un Miami que yo no había visto nunca en el cine pero siempre lo relacionamos con pues bueno lo que es lo que es Miami el colonialismo los hoteles las lujo

Voz 0313 16:59 a día no

Voz 0324 17:02 aquí no cuento el final porque está relacionado con con Disneylandia

Voz 18 17:07 que tiene

Voz 0324 17:09 tiene un punto muy entrañable ya te digo estos estos críos que que viven un un

Voz 17 17:15 mundo desamparo no

Voz 0324 17:18 y que son pues que desde chiquitines tienen que aprender a contárselo para seguir tirando

Voz 16 17:56 hemos sabido que cierra Le Beverly que es el último cine porno de la capital francesa porqué por razones económica los ingresos se han reducido en la última década del orden del del cincuenta por ciento poco me parece estando como está el porno accesible ahora mismo en en Internet

Voz 0313 18:12 bueno la última sala de Madrid que se dedicó al porno a lo mejor te acordarás cerró hace un par de años y creo que lo comentamos un día quién si no en la verdad es que no las yo no las frecuentaba mucho la freak

Voz 0324 18:24 de cuando era muy joven cuando pasaban a Francia

Voz 0313 18:28 sí aprovechaba para ver algún porno que aquí estaba estaba prohibido te hablo comienzo de los años setenta pero en el momento que dejó de estar prohibido los montaron

Voz 0324 18:38 aquí fue CM fue el interés

Voz 0313 18:41 no me he encontrado que ahora en Internet que que pillas no dejando claro se consume bueno pues la última sala dedicada al cine porno cerró en Madrid hace dos años pero el pasado mes de noviembre reabrió como centro multicultural merece la pena que hoy no se tengamos para ver cómo cómo les van las cosas unidad móvil Julio Hernández Pepe Rubio buenas tardes

Voz 19 19:04 hola buenas tardes Carlas Carlos bueno pues yo creo que vais a asistir un momento histórico porque será la rehabilitación de una letra que se nunca ha hecho la radio a rehabilitar a X que siempre es una especie de letra maldita que que nada intriga suspense este es una entrada de una especie de incógnita un símbolo de lo desconocido pero también es el objetivo de tus operación e investigaciones la que marca la casilla que define tu vida o la de la renta mira mira por dónde en la que tacha la que en borrón a la que prohibe accesos en el mercado de los casos en un empate entre ganadores y perdedores también la puerta de acceso al lado oscuro donde sin aquí hace dos años pues podría estar este lado no como él era una la última sala de cine porno justo donde estoy ahora la todavía se pueden ver algunos títulos en la taquilla porque lo han mantenido el fontanero

Voz 0313 19:52 su mujer y otras cosas de meteros un pote de la Mancha

Voz 19 19:55 se mantienen todavía en en la en la taquilla imagino pero si tú me decía hay una posibilidad sí sí eran estupendos pero como decía que hay una pues ya de rehabilitar una letra en este caso este espacio que se ha creado lo que fue el antiguo Cine cine X en la que también fue antes fue también el cine Alba el antes de ser un cine porno pero lo han rehabilitado manteniendo el nombre pero con toda su letra Q U es es un espacio abierto en el antiguo espacio de El Imparcial irreal cubriendo un poco al imparcial lunes imparcial donde colaboraban Azorín Baroja no todas aquellas firmas tan importante Unamuno pues podríamos decir que esto es como un unos lunes del imparcial pero del siglo XXI donde se puede ver muy buen cine Boyero esta noche se quiere cambiar los planes y te vienes a la CIA El padrino que sé que te has enganchado alguien una vez más de la doscientas regenta oyente pero ponen a las me imagino

Voz 0313 20:53 no paran cambiado las butacas completamente hola sabrán limpia

Voz 1 20:56 por no preguntar al al al

Voz 19 20:59 Laura Suárez que una de las esquinas o propio

Voz 1 21:01 en los trenes por no pasaba de todo Claire Laura Suárez buenas tardes hola qué tal buenas tardes oye lo primero lo quería preguntar por qué

Voz 20 21:22 de no que no haya ningún sonido no te tienes que ir

Voz 19 21:27 el queman Se mantiene el se mantiene el nombre X

Voz 21 21:30 bueno pues es precisamente por por ese valor de incógnita que tú comentabas nuestra intención era rehabilitar este espacio y hacer que no cayera en las garras de los últimos destinos de este tipo de salas no de convertirse en Carrefour esos supermercados o tiendas multimarca queríamos mantener el espacio como la como espacio para el cine para sorpresas vinculadas al Zimmer entonces pues tenemos una programación explícita y otra menos explícita gana habiendo sorpresas charlas improvisadas con lo cual pues el valor de X mantenía esa esa eficacia de la incógnita Él Xetra atractivo del del no saber no

Voz 1 22:12 Laura buenas tardes hola qué tal buenas tardes una curiosidad

Voz 0313 22:19 sigue acudiendo a algún espectador despistado pensando que era que la sala X era de la de antes otro o Llano

Voz 21 22:25 siguen acudiendo bastantes espectadores despistados y tenemos varias anécdotas al respecto bastante similares vienen no sólo espectadores sino pues el otro tipo de personajes frecuentes de estas salas como eran los chulos no nos ha pasado de tener a algunas figuras

Voz 22 22:45 el de este de este estilo

Voz 21 22:48 en la sala haciendo guiños y con miradas gestoras lasciva y hubo que explicarles que bueno que había que buscar otro lugar para sus menesteres

Voz 0313 22:58 oye Laura yo quería preguntarte sólo una cosa y siete considera una heroína por haber reabierto esto con la clave y los códigos que lo habéis hecho Easy invertir en cultura hoy puede ser un negocio rentable

Voz 1 23:13 la primera pregunta qué ordinariez sería el considera

Voz 21 23:18 E n el buenos tiempos que corren no en todo caso nuestro nuestro proyecto de rehabilitar sala X es un proyecto que nace a la vez que pleito de El Imparcial era un poco el en la vocación cultural desde el proyecto y necesitamos tres años para ponerlo en marcha no entonces por supuesto era arriesgado porque es una iniciativa completamente privada

Voz 23 23:39 unos hizo falta pues hacer muchos números emborracharse es mucho

Voz 21 23:44 yo también para que no nos asusta sede en aquello en lo que nos vamos a meter tener muchas ganas que eso nunca nos faltó lo cierto es que si es un negocio una actividad rentable si se sabe volver contemporáneo no sale pues no no sólo es suicida hoy que existan los tienes por nos porque hay muy buen porno en Internet sino que hay excelentes televisiones el cosas maravillosas como uno pueda tener experiencias muy buenos en su casa pero lo cierto es que se ofrece es una experiencia contemporánea la define con salas de bonitas que puedas compartir con otras actividades pues tomarte una cerveza charlar con con amigos ah encuentros comentar también películas que salvo que se estaba perdiendo un poco no con gente vinculada al cine con directores con actores con críticos pues es algo que la gente valora mucho sobre todo a nivel de de de compartir la experiencia no no es lo mismo pues estar en tu casa viendo una película estupenda que que Kabir respirar al de al lado en una sala y compartir una risa o una emoción no

Voz 0313 24:47 Laura Suárez muchísimas gracias por las tomarte este ratito La Ventana hay ya ánimo con el proyecto sala X eh

Voz 23 24:54 bueno muchas gracias encantada

