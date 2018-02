"Si me dan un café frío... ¡me lo tomo!"

lo razonablemente si después de decirles que no pudo atender la llamada insisten mucho ya les digo que no es momento la va a llamar pero sólo ser bastante civilizado si con su trabajo

Voz 6

01:41

te comes los yogures y están caducados sin ropa de marca o low cost si es posible compras productos falsificados imitaciones nunca el pecado gastronómico que te das de vez en cuando hubo embuste cuando compre ropa mira si es de tinte Ozzie la vas a poder lavar en casa en su creo que toda la ropa que ir de caso de quién te firmas del Banco de la compañía de seguros de la compañía eléctrica de la compañía Telefónica puedo decir que ningún de sabes la comisión que te cobra el banco por las tarjetas que tienes ahí en la cartera no sobre cuando te piden el DNI en una tienda pagando con tarjeta te alegras opone es mala cara me alegro Colacao ninguno porque me gusta gazpacho salmorejo estás comiendo con tu pareja guaperas apenas lo dejas el móvil lejos no tengo hueso cuánto hace que no renegocien la tarifa de telefonía con tu compañía en la vida nunca tuvo un problema