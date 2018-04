Margarita Robles: "Si De Guindos no es elegido, sería un bochorno para España"

Voz 2

no bueno no es un problema la hacer campaña en contra nosotros les dijimos claramente desde la lealtad y sentido de la responsabilidad del Partido Socialista qué condiciones debería tener la persona que iba a representar en la candidatura España las las instituciones europeas en ya dijimos claramente que tenía que tener un perfil técnico y que tenía que es una mujer a de una lealtad ese planteamiento después de seis años de que España no tiene la presencia en las instituciones europeas que debería tener nos nos resulta un poco sorprendente que por parte del Gobierno español no haya hecho un esfuerzo en presentar a alguien con un mayor consenso y evidentemente para nosotros ese consenso hubiera pasado porque habiendo mujeres en España como hay en técnicas y preparada tan preparada So más como el señor Indo cosa haya optado por un listo con look todo lo que eso ocurrió y con nota bueno pues se presente un candidato que evidentemente el nombramiento pero hay dudas más que razonables por tanto no se trata de hacer campaña respecto del que evidentemente no se va a hacer pero si de pone de relieve que una vez más el Gobierno de España palabra hacer propuestas en este caso propuesta que tanta relevancia para España pues se deja lado aspectos tan importantes como es el del las mujeres tengan presencia que creo que exigimos las mujeres españolas que desde luego el Gobierno de Mariano Rajoy está dejando tan preterida muchísimos ámbitos