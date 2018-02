Hora 25 del 7 de febrero (22:00-23:30)

Voz 1 00:00 son las diez en las nueve en Canarias

Jones para Cataluña haya hecho público su plan para la investidura de Carles escuchamos una fórmula que prevé una reforma exprés de la Ley de la presión en ciudad para poder ser investido y quiero hacerlo por la misma vía exprés por la que se aprobaron las leyes de desconexión en aquellos convulsos pleno recordarán plenos del Parlament del seis y el siete de septiembre pero esta vez lo va a tener más difícil no todo el independentismo va una Esquerra Republicana ha dicho por activa y por pasiva que no quieren ninguna investidura que conlleve más procesos judiciales claro que la propuesta de jamón va a topar de nuevo frontalmente con los recursos judiciales y la CUP necesaria para la mayoría independentista ya habla hoy del posibles sacrificio de Puigdemont pero el ex president y su corte hacen oídos sordos a cualquier réplica sólo hay un objetivo objetivo que es investir a Puigdemont como si no supieran que esto es del todo imposible lo saben pero siguen enredando y enredando y mientras Cataluña paralizada sin actividad parlamentaria en autogobierno porque los responsables de la perpetuación del ciento cincuenta y cinco tienen nombres y apellidos aquellos que ponen obstáculos a la formación de un gobierno estable en Catalunya mientras los independentistas se ponen de acuerdo Cataluña sigue bloqueada Icon el fantasma de unas nuevas elecciones sobrevolando Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Eduardo Madina buenas noches hola Javier de Lucas que prontito prontito va a estar bien aquí con nosotros el que está seguros José Luis Sastre con sus pasos perdidos buenas noches

Voz 3 01:51 desde la última sesión de control al Gobierno en el Congreso ya cualquier gobierno la vuelta al control de habría provocado

Voz 1071 01:58 a Rajoy le iban a preguntar por Cataluña por la brecha salarial en la que dijo que mejor no meterse le iban a preguntar incluso por la corrupción mientras están las noticias Francisco Camps ni Francisco Correa piensa que era el propio Mariano Rajoy quién autorizaba a los gastos del PP no había vértigo sin embargo en Mariano Rajoy que esta semana se asomó a los jardines de la Moncloa fotografiarse con la nieve sigue atracado en esa escena puede nevar o puede llover mucho

Voz 1071 02:33 la distancia que existe entre la displicencia Illa con descendencia

Voz 1487 02:37 todo eso le trae sin cuidado parece que aunque coincidamos en nuestros objetivos porque incluso hemos votado lo mismo como usted recordaba aquí en el Congreso lo único que le importa es ver si yo critico al presidente del Gobierno porque no tengo nada mejor que hacer a estas horas de la mañana así no van muy bien

Voz 1071 02:53 la respuesta del presidente del Gobierno a la portavoz socialista mientras los diputados del PP aplaudían incluso se oía que alguno iba diciendo muy bien muy bien lo mismo han dicho después durante el duelo con Pablo Iglesias que ha ido a preguntar por la corrupción el presidente le ha respondido con la economía con la situación en Cataluña y entonces para acabar aparecido salir de un artículo de Larra

Voz 1487 03:13 muchas gracias por su amable intervención señor Iglesias se interesa por un tema que se ha producido hace más de diez años que está hoy en los tribunales usted decirle que sería bueno que aportase alguna idea creo que tiene usted se lo digo con franqueza ella sabe que con mucho afecto una cierta confusión así que va a tener usted que aplicarse a cambiar un poco los criterios que utiliza habitualmente tenga usted muy buenos muchas

Voz 1071 03:39 aplausos del PP Rajoy del que las crónicas han dicho siempre que se faja bien de los de los parlamentarios pero en ningún aplauso ha sonado tanto como el que le han dado tras su respuesta ver Rivera si se fijan podrán escuchar incluso no un muy bien de algún diputado del PP sino un puñado de halagos

Voz 1487 03:55 a veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que a quién debe criticar que sólo reforzado

Voz 1071 04:03 bueno esa ovación quizás sea la mejor señal de cómo están los ánimos de donde tiene puesto el foco ahora mismo el Partido Popular que ha leído el CIS trata de salir de ahí con los indultos o la prisión permanente revisable en fin Rajoy se ha quedado un poco más en el hemiciclo para escuchar todavía el mensaje de su vicepresidenta Joan Tardà que habló recuerden de la posibilidad de sacrificar a Carles Puigdemont

Voz 4 04:24 tanto cuesta sacrificaron catalán cuando han sacrificado sus empresas a sus servicios públicos a su bienestar

Voz 1071 04:30 después de eso Rajoy que apenas siente el vértigo se ha ido del Congreso de los Diputados con la mayor normalidad las preguntas y las sabía mejor hacerse a las a Guindos que ya sabía Rajoy que iba a ser el hombre del momento

Voz 1071 04:46 en una rueda de prensa ya les contara se puede explicar la jornada parlamentaria con esa frase de Rajoy a la salida pero quizás sea más gráfica todavía la imagen de Rajoy a su llegada a la Cámara tras tantos días sin sesión de control más de cincuenta el presidente del Gobierno ha entrado al Congreso en plena lluvia de pregunta pero lista le dijo una vez presidente le puedo hacer una pregunta en la miró con aires desesperados dijo es que es todos los días hoy como mes de una le han hecho muchas preguntas a la vez y apenas podía avanzar entre tanta interrogación Rajoy

Voz 1 05:16 Rajoy lo ha vuelto a ser presidente

es un espectáculo esa es la palabra que ha utilizado el presidente gracias Sastre hasta mañana buenas noches

Voz 0194 05:38 a culo decía el presidente del Gobierno me voy a poner antes de a Cataluña de la candidatura de Guindos quiero parar un poco un momentito en lo que ha sido la sesión de control esta mañana y sobre todo Mila en el tono del presidente del Gobierno entre yo no sé si pereza de tener que responder lo decía ahora Sastre como aquella vez que le contestó a la periodista es que es así siempre es bueno que ese es el presidente del Gobierno y tendrá que someterse a las preguntas de control no el Gobierno es ese ese tono que utiliza bueno

Voz 1587 06:06 es que aquí el lenguaje no no verbal hiel verbal coinciden no en una palabra yo lo calificaría una palabra que que creo que lo define bienes displicencia displicencia respecto del tema displicencia respecto del papel que tiene la oposición que es un papel importante porque un sistema democrático sea de basar precisamente en la dialéctica en la confrontación de ideas y de Hideo opciones para que los ciudadanos luego cuando voten pues puedan tener en consideración cómo ha actuado cada partido displicencia también para el propio cargo porque un presidente del Gobierno no puede olvidar que tiene unos deberes de explicación unos deberes de presencia unos deberes de At de atención a las al al a los asuntos públicos y entonces no es la palabra Pereza pereza creo que define

Voz 1 07:03 a sus personajes estoy de acuerdo contigo

Voz 1587 07:07 creo que pereza define al personaje esa desgana que aparenta que yo creo que es quizá una Ahmed una un un un defensivo que tiene porque sabemos que están muy preocupados en el PP sabemos que Rajoy quiere mostrar flema pero en el fondo está muy preocupado porque está empezando a ver cómo cargos intermedios concejales etcétera en su partido están empezando a abandonar el partido y están siendo ciudadanos entonces está displicencia que sea gastado en público bueno yo creo que que no le favorece nada desde el punto de vista tampoco de las perspectivas electorales pero pero no creo que se él de sede cuenta de que la imagen que da es esa

Voz 0194 07:48 pero tú has estado en esas sesiones de control

Voz 0515 07:50 estaba recordando ahora en muchos momentos previos en estos años atrás en los que es su tono era muy similar muy displicente muy no se despreciativo a veces no de las intervenciones de la oposición de las preguntas de otros grupos parlamentarios no bueno Rajoy por alguna razón que yo nunca he sabido entender tiene fama de buen parlamentario probablemente lo es pero tiene otras características que deberían haber configurado más su fama está que hoy estamos comentando que mina señalada muy bien lo de la pereza se queda corto yo creo que lo define más que el hecho de ser un buen dialéctico Zazo fajarse vienen algunos debates que es verdad que a veces lo hace esta es la primera sesión de control sino recuerdo mal desde el trece diciembre

Voz 0194 08:32 si desean desde Navidad casi dos meses

Voz 0515 08:35 hay suficientes materias tanto nacionales como internacionales como para tomarse en serio esa sesión de control no no yo creo que ya hemos visto en la la imagen el alma de Rajoy despreciativo con muchos temas despreciativo con otros puntos de vista que es un clásico en despreciativo con un Parlamento que este Gobierno no se toma en serio la excesiva utilización del meto la escasa actividad por no decir casi nula actividad regulatorio legislativa de esta de esta legislatura que casi todo el mundo da ya por amortizada en términos de producción legislativa de avances de modificaciones de mejoras algo que hay que comparto una sensación de fin de etapa que ya no sé si es tanto de su partido como seguro que sí es de él no sólo muchas veces cargos medios intermedias que se están yendo a otros partidos como mucha gente de su entorno que está empezando a pensar algunos lo dicen y otros no qué es mejor concurrir a las siguientes elecciones generales con un candidato distinto al señor Rajoy porque creen que la rémora electoral el principal lastre principal ya no son asuntos determinados da igual la corrupción la economía lo que sea que seguro que también como la propia figura al señor Rajoy que hacen bien en pensar porque es cierto que retrae mucho voto y frenan mucha posibilidad de voto al Partido Popular

Voz 0194 09:50 en la que convencer no porque él le he dicho en alguna ocasión ha manifestado su voluntad de volver a es es verdad que hemos hicieron

Voz 0515 09:57 no puedo decir que no porque queda mucho yo creo que va a hacer lo contrario de lo que hizo Aznar Aznar fue previsible anunció esta es mi última en lo lo dirá Aznar ha con su dedo decidió que el señor Rajoy era su sucesor y algo me dice que cuando llegue este momento hará todo lo contrario de lo que hizo Aznar porque creo que aquellos años de la sucesión de alguna manera imprimen parte del carácter y la personalidad política del señor Rajoy lo tiene marcado por decirlo en lenguaje más más de aterrizado no pero bueno como no puedo decir otra cosa yo sigo pensando que en su fondo empieza a pensarlo incluso él

Voz 0194 10:29 déjame que te pregunte que está Javier de Lucas al teléfono que tenemos un problema con la conexión Javier

Voz 1 10:33 buenas noches hola buenas noches menos se te escucha bien que la línea telefónica es bueno estaba vas a escuchar

Voz 0194 10:40 Eduardo Madina ya Milagros Pérez Oliva hablando de lo que ha sido la intervención las respuestas de hoy del presidente del Gobierno en esa sesión de control al Gobierno primera sesión como recordaba Marina desde el trece diciembre ha tenido dos meses como decía IS torno displicente que ha utilizado en sus respuestas

Voz 0873 10:57 sí yo estoy bastante de acuerdo con lo que señalaban ellos es decir aunque el tono displicente responde un poco a esa voluntad de aparentar que que que Ciudadanos no le hace mella ahí que el reto de de Ciudadanos se está lejos yo creo que hay una cierta convicción no sé si habéis utilizado vosotros dos esa palabra si no Avis una muy similar de agotamiento ir yo diría que la sensación de agotamiento es no tanto por por la parálisis legislativa que eso me parece que que que les da un poco igual al al al Gobierno y al partido sino por la convicción de que la la marea judicial en temas de corrupción le desgasta de una manera que no parece que puedan remontar la no y las evidencias que se acumulan en en relación con con el desgaste del propio Mariano Rajoy por las declaraciones testificales las pruebas en los diferentes procesos el hecho de que vienen todavía unos cuantos más yo creo que debe ir calando pese a todo pese a esa displicencia incluso más allá de la pereza pese a esa voluntad de resistir aparentando que no pasa nada yo creo que está calando fuerte y que estoy bastante de acuerdo en que la sensación no sólo desde la oposición claro que lo que le interesa la oposición sino al menos en una parte del propio partido es que estamos ante ante un fin de legislatura esa es mi impresión

Voz 1587 12:54 es decir yo creo que estoy completamente de acuerdo alguna veces algunas otras veces lo hemos comentado también por qué resistía tanto el PP porque se ha mantenido tanto teniendo el lastre de la corrupción tan tan presente diríamos tan extendido diríamos en en en en el territorio Baleares Madrid Valencia etcétera no bueno yo creo ahora se le puede dar la tormenta perfecta porque hay dos factores nuevos que quiero que son muy importantes uno es la propia la opción como ellos toda su estrategia ha sido presentarse como víctimas de unas ovejas negras sin internas que que que son los corruptos pero que al final acaban dañando el partido etcétera etcétera después al mismo tiempo decir que mientras la justicia no Se no se pronuncia o no sé no no no diga quién es culpable quién quién no pues no se pueden hacer juicios políticos eso ahora la corrupción está llegando a una fase resolutiva pero además una fase resolutiva un poco diferente de lo que habían planificado los estrategas del PP que no contaban con que las pruebas serían suficientemente sólidas como para que algunos de los acusados hayan decidido colaborar con la justicia en aras a rebajar un poquito llegaron a un pacto con con con Fiscalía y eso esta parte de que la corrupción está llegando a una fase resolutiva en la que será ya inevitable ineludible las consecuencias que tenga cuando empiecen a salir los los juicios se une al hecho de que por primera vez se vislumbra se visualiza que hay una alternativa al PP dentro de la derecha porque en anteriores elecciones ciudadanos era una fuerza un poco ambigua comía tanto del PP como de Ciudadanos mantenía todavía en sus estatutos se declaraba socialdemócrata en parte progresista etcétera pero de dos años hacia aquí la evolución de Ciudadanos no deja ninguna duda de que es el recambio del PP presenta como recambio del PP y por lo tanto es una alternativa en el ámbito de la derecha ya que estamos con la corrupción

Voz 0194 14:59 León y hablábamos antes de el tono utilizado por Mariano Rajoy en la sesión de control quiero que escuchen las intervenciones de Pablo Iglesias y de Mariano Rajoy porque esa es precisamente le preguntaba por esa corrupción Mariano Rajoy respondía algo lo que estamos habituados me está usted hablando de casos de hace más de diez años

Voz 5 15:20 a ustedes señor Rajoy no luchan contra la corrupción ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción y sabe porque porque si los delitos de corrupción no prescribirán algunos de ustedes a lo mejor dos acababa de mamá

Voz 1487 15:42 la intervención señor Iglesias se interesa por un tema que sea producido hace más de diez años que está hoy en los tribunales en el que están inmersos personas que ya no están en la vida pública usted mismo creo que tiene usted se lo digo con franqueza ya sabe que con mucho afecto una cierta confusión IESA Gerar is sobreactuar no le va a sacar de la misma así que va a tener usted que aplicarse a cambiar un poco los criterios que utiliza habitualmente tenga usted muy buenos días

Voz 0194 16:11 hay anclado en este mantra

Voz 0515 16:13 sí yo creo que tiene toda la razón aquí Pablo Iglesias es que justo el día antes había comparecido Correa por videoconferencia en el propio Congreso de los Diputados donde se produce este debate en la Comisión de Investigación de financiación irregular del Partido Popular por tanto no es un tema de hace diez años es un tema que desgraciadamente para Rajoy está presente hoy hay hay sobre lo que hemos escuchado de este debate lo que señalaba antes mira hay una hay una paradoja que se está produciendo por primera vez en nuestros últimos treinta treinta y cinco años y es que desde que hay serie histórica de análisis sociológico siempre que la economía crece la preocupación por la corrupción cae en las prioridades de los españoles siempre que la economía decrece o entrar el país en crisis la corrupción anualmente se dispara al primer o segundo puesto excepto esta vez que la economía llevados años creciendo al tres por ciento y la corrupción no baja el segundo puesto de prioridades por tanto el señor Rajoy cree que hablamos de una cosa de diez años cuando en este programa o en ese debate hablan ellos no es de ahora es de ahora y además es una matriz fundamental de voto junto con probablemente la política territorial la unidad del país etcétera etcétera que está modificando mucho del comportamiento electoral de muchos ciudadanos y ciudadanas que votaron al PP en las últimas elecciones que ahora ya en todas las encuestas dicen que van a votar muchos de ellos a un partido que se llama Ciudadanos el PP tiene un problema básicamente en esas dos líneas uno la aparición de un partido compenetración ya en territorios donde la sociología la demografía era clásicamente más era clásica de voto digamos para el Partido Popular y los casos persistentes de corrupción con una crisis crónica cada en Cataluña cuidado porque creo que tiene razón aparece por primera vez una alternativa al PP que este señor Albert Rivera y el partido de ciudadanos que está cogiendo una envergadura que es obvio aunque lo no lo cuente nunca al señor Rajoy que preocupa y mucho tanto

Voz 0194 17:59 Moncloa como la callejero insinuó les preocupa debería preocuparles es debería preocuparles que ellos hagan ver que no que no les preocupan de cara de cara fuera porque luego interiormente recordemos que este lunes se va a reunir Mariano Rajoy con todos los barones regionales del Partido Popular entre otras cosas porque los primeros que han lanzado la voz de alarma ante el ascenso al menos en las encuestas realidad en Catalunya pero para el resto de España en las encuestas los primeros que han lanzado esa esa voz de alarma han sido precisamente los barones regionales del Partido Popular

Voz 1749 18:27 y y vamos a ir con Cataluña porque

Voz 0194 18:30 que ya saben que sigue intervenida sin gobierno con el Parlament paralizado en un limbo jurídico que ni los letrados parecen capaces de resolver texto los grupos que conforman la mayoría independentista siguen enredados en una espiral de propuestas y contra propuestas para la investidura del próximo presidente de la Generalitat que en algunos puntos suena a ficción o que entre otros casos responde más bien a una estrategia opresión partidista la prensa catalana desvela este miércoles algunos detalles del plan que en Catalunya ha asegurado tener para investir a Carles Puigdemont y la estrategia de la formación pasa por una reforma exprés de la Ley de la presidencia de la Generalitat para forzar ese pretendido gobierno en el exterior por el que sigue apostando el ex president Barcelona Pol Foradada buenas noches

Voz 1749 19:13 buenas noches y después de horas de especulaciones Cataluña pone un poco de luz como mínimo a sus intenciones lo primero que se va a hacer con lo que se quiere empezar las

Voz 0194 19:22 es la altura es que el Parlament apruebe

Voz 1749 19:24 la propuesta de resolución eso es un texto sin consecuencias legales pero que sirva para que la Cámara catalana solemnemente rechace y Levante por una parte el ciento cincuenta y cinco también denuncie la deriva dice autoritaria del Estado y por último quiere también que sirva para restituir al president y al Govern cesados eso podría sería la semana que viene luego lo siguiente Junts per Cataluña insiste en la investidura de Puigdemont por parte del Parlament y por ello intentarán cambiar la ley de la presidencia para que por escrito se contemple la opción de una investidura a distancia Josep M

Voz 6 19:57 a la modificación a la ley de presidencia para bravura que esta posibilidad da una investidura capo quise no presencial no autos una emoción Instruments la gags apartado da fe positiva hay oca o Ciutadans a boutade

Voz 1749 20:15 así podremos respetar dice lo que han votado los ciudadanos pero esa reforma es más que probable que acabe en el Tribunal Constitucional y que por lo tanto por lo tanto acabe suspendida e inutilizado Lejeune ese caso Ruiz admite deberían abrirse otros escenarios pero hoy no ha querido aclarar si estamos hablando de esa doble investidura sobre la cual se ha estado hablando en los últimos días sería una simbólica en Bruselas

Voz 0873 20:40 ah y otra la oficial con otro candidato que

Voz 1749 20:43 no se apuntó de momento como decimos pero Junts per Catalunya quiere centrar los esfuerzos en la investidura de Puigdemont por parte del Parlament aunque sea a distancia gracias por buenas noches hasta luego

Voz 0194 20:54 en todas las preguntaré por esta fórmula de Jones para Cataluña pero de momento esa propuesta sigue sin convencer a Esquerra que ha venido repitiendo que no quiere más problemas con los tribunales a raíz de esta investidura tampoco parece convencer en las últimas horas a la CUP que también parece ser que se muestra dispuesta a sacrificar a Puigdemont investir a otro president para levantar la intervención sobre Cataluña Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 21:15 ya es la tercera vez en el último mes que Cataluña afirma sugiero filtra que existe un acuerdo con Esquerra que poco después los republicanos acaban desmintiendo hoy mismo se ha vivido un nuevo episodio de esta secuencia de meter presión por parte de unos mientras los otros se la quitaban de encima

Voz 1587 21:30 y explica

Voz 7 21:32 la chica se tarda Dama a una Cory para un bar

Voz 1673 21:34 o será que será una mientras en Cataluña firmaban TV3 que entre hoy y mañana ya se explicaría públicamente el acuerdo Sergi Sabrià d'Esquerra replicaba que no que en todo caso más adelante lo cierto es que fuentes republicanas celebran dicen que Cataluña se haya movido del investir a Puigdemont y luego ya vemos qué hacemos aunque advierten que algunas de las propuestas planteadas como reformar la ley de Presidencia para investir la distancia es entre muy difícil e imposible no serviría para tener un efectivo también se desentienden de las fechas que hoy publica La Vanguardia y hay quien recuerda que no es muy inteligente celebrar el acto de Bruselas el dieciocho de febrero pero cuando Marta Rovira Marta Pascal o Artur Mas tienen que declarar el diecinueve o el veinte

Voz 0194 22:17 no se cansa de hablar Joan Tardá de la cuadratura del círculo yo no sé si la propuesta de Jones para Catalunya Mila es esa cuadratura del círculo a pesar de que Esquerra no le gusta eh

Voz 1587 22:25 no a ver la propuesta de de Cataluña es inviable absolutamente no tiene ninguna posibilidad en el supuesto primero la modificación legal y es muy dudoso que se pueda hacerse poder unir al Parlament puede votar un cambio del reglamento pero inmediatamente va a ser recurrido probablemente suspendida por lo tanto es muy difícil que eso se lleve a cabo la posibilidad de esta doble vía de hacer un Gobierno efectivo aquí una especie de gobierno simbólico porque hay otro plan que es el de el de que una asamblea de cargos electos se despistó de ese plan se vaya a Bruselas y eso es un invento es un invento no existe ninguna figura política que contemple que una asamblea de cargos electos que incluye concejales diputados etcétera etcétera pueda dar lugar a un órgano político que no está contemplado ningún sitio

Voz 0515 23:21 excepto a él

Voz 1587 23:23 la imaginación la fantasía de de de de de los que están intentando encontrar una vía para aparcar a Puigdemont cuando pues de lo que está intentando hacer es no morir políticamente y en esas estamos esto está llegando a unos límites bastante enojoso porque bueno ya llevan tiempo con en esta dinámica pero es se está llegando a tal extremo que ahora ya la división está alcanzando a los letrados del Parlamento que están divididos sobre qué como informe tienen que hacer los letrados el Letrado Mayor hizo un informe que al presidente del Parlament no le gustó era un informe jurídico puede no tenerlo en cuenta pero el presidente para lo que ha hecho es decir este informe no me gusta hágame usted otro

Voz 0194 24:10 pero hay que pretende que le vayan haciendo informes de claro hasta que lo hagan al gusto

Voz 1587 24:13 es que es que esto es que esto está empezando a tomaría bueno hace tiempo pero es que no se nos acaban las palabras clave para

Voz 0194 24:21 es que para definir todo pero mientras tanto lo decía yo al principio es que no hay actividad parlamentaria cree que Catalunya está paralizada y nadie sabe exactamente en qué punto se encuentra porque ni siquiera sabemos esperando este informe de los letrados ni siquiera sabemos si el reloj se ha puesto a caminar si estamos contabilizando esos dos meses para de cara unas nuevas elecciones no se saben

Voz 1587 24:42 claro no hay acuerdo entre los letrados de que el reloj no ha empezado a contar la diferencia está entre si el president del Parlament ha de tomar alguna iniciativa qué tipo de iniciativas por lo que parece el president del Parlament prefiere dejarlo son poco en el limbo porque eso le da más margen de maniobra prevé yendo que necesite más tiempo para convencer a Puigdemont de que subía es inviable osea yo creo que empieza a haber ya un un eh la gente se ha perdido por completo ya no sabe de qué estamos hablando ni de qué estamos discutiendo a veces voy preguntando la gente me pregunto oye esto qué significa no tienen ni idea de cómo está la cosa hay mucha gente que se cree que que sí que se puede hacer eso de tener dos presidentes uno aquí otro allá osea es el el el grado de confusión sobre qué es posible que no es posible desde el punto de vista institucional y jurídico es tremendo yo creo que esto lo que está provocando un desgaste y una erosión tremenda de las instituciones de la clase política de los políticos de todo óseas que Easy para colmo esto acaba en unas nuevas elecciones no quiero John imaginar con qué estado de ánimo vamos a ir ahora

Voz 0194 25:57 a no ser merecerían que no votaran nadie se merecerían un cero por ciento de participación porque si ellos no han sido capaces de encontrar una solución que no les pidan a los electores a los ciudadanos que busque una solución por ellos no Javier

Voz 0873 26:09 bueno es que es exactamente lo que sucede es que el el desgaste en la calidad democrática y el desgaste y el desprestigio de algunas instituciones constitucionales como consecuencia de la presión de gobierno

Voz 8 26:27 Rajoy incluso de él

Voz 0873 26:30 lo que uno Si creo que crece entre los juristas la opinión alguno pensamos que es un llevar hasta el extremo de fuerza de interpretación por parte de el magistrado del Supremo en el mantenimiento de la prisión preventiva está encontrando un equivalente en el desgaste de las instituciones de la de la noción misma en legalidad del respeto a las instituciones propias empezando por el Parlament con con con esta táctica dilatoria que se entiende como decía Vila en clave de que de que el president quiere quiere ganar tiempo para forzar la negociación con con Puigdemont el president del Parlament pero claro a costa de un procedimiento de la legalidad que resulta difícilmente aceptable en términos de estándar porque pero a los los soberanistas hablar de pérdida de calidad de de de democrática o son democráticas de esta español pero claro de qué calidad podemos hablar cuando la es que que se están barajando son tan desde el punto de vista de legitimidad democrática tan absurdas como la de dos presidentes y dos gobiernos aunque uno se le dé el nombre Consejo República lo que resulta todavía digamos pues es más difícil de aceptar ir por supuesto el procedimiento lo decía Mila también la atribución aún no la inexistente y Asamblea de Electos de una competencia que no puede no tener más que el Parlament de Cataluña eso es inaceptable al mismo tiempo están en un callejón sin salida es el punto de vista la legalidad algunas de las iniciativas legales que quieren adoptar saben que serán inmediatamente impugnadas y más que probablemente suspendidas de manera que yo creo que de esta parte que que tiene que cuadrar un círculo que por definición es imposible y a lo mejor lo que el señor Tardà tendría que aceptar dentro de su buena voluntad es que cuadra el círculo no lo puede hacer el más imaginativo de soberanistas y aceptar que lo que hay que hacer es

Voz 9 29:02 a una vía que suponga que puse Mon se aparte porque si no la única salida son nuevas

Voz 0515 29:13 quiénes tenemos formación juvenil marxista siempre recordamos la apertura de un libro famoso de de más que dicen que es una mejoría de una frase original deje ver el dieciocho brumario de Luis Bonaparte que abre el libro diciendo la historia sucede dos veces la primera como tragedia

Voz 7 29:30 la segunda como farsa

Voz 0515 29:33 yo creo que esto ha entrado en una fase de farsa es una paranoia colectiva del entorno del señor Puigdemont de de de de lo que esté moviendo los hilos de esta decisión que si este es el proyecto que han sido contiene para el que fue su país su comunidad autónoma lo que tiene es un proyecto de enorme peligrosidad para aquello que dijo que representaba a quién quería conducir hacia la tierra prometida la tierra prometida de Puigdemont termina en esta farsa en este grave insulto a una tierra llena de prestigio institucional no sólo en el conjunto de España sino yo me atrevería decir que en toda Europa probablemente en todo el mundo muchos momentos de los años noventa y principios del cambio de siglo este es esta es la conclusión de todo esto que estamos viendo pretender una asamblea paralela al Parlamento de Cataluña una legalidad inventada orbitando alrededor de una sola persona que vive en Waterloo no yo creo que Esquerra Republicana y la CUP se tienen que plantar defender el derecho de Cataluña a tener futuro el suyo propio el legal El institucional el que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña decidan pero este señor ha empezaba a ser un peligro serio para ya lo era pero ahora mucho más incluso para todos aquellos catalanes y catalanas que quieran que algún día Cataluña sea un Estado independiente etc etc porque el desprestigio es de tal calibre la internacionalización de ese desprestigio es de tal calibre que yo creo que empieza a ser un problema grave que Esquerra empieza a verlo que la CUP empieza a verlo tique probablemente el presidente del Parlament de Cataluña lo ve por eso mi pregunta es qué van a decir los letrados van a decir que la suspensión de la investidura suspendida es el momento en el que el reloj empieza a contar para cuando termine el plazo y poder convocar de nuevo Cataluña o van a pretender tener a Cataluña así un año entero porque cuando empieza a funcionar el reloj para contar los días hasta la segunda investidura ya hasta la convocatoria automática de elecciones el panorama es desolador en Haití no culpable principal que es este señor el señor Puigdemont

Voz 0194 31:38 claro es que el reloj va dando vueltas esperando a que alguien diga que Puigdemont no puede ser investido mi pregunta Milan es no hablaba de lo de la farsa eh no es ya el momento es decir hasta cuándo hay que esperar o hasta cuándo va a esperar a Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 1587 31:59 yo siempre yo yo siempre pienso que las grandes rectificaciones necesitan cierto tiempo

Voz 0515 32:08 sin duda entonces aquí

Voz 1587 32:11 el drama que tenemos es que en esta situación en la que estamos ahora sería una ocasión muy buena para después de demostrarse claramente que la vía unilateral que la adulto era absolutamente inviable y que tiene las consecuencias que tiene es una salida política porque eso desarma haría definitivamente todo el la el victimismo todos los agravios etc etc en lugar de esto el problema es que la utilización de la justicia y las resoluciones de la justicia sean o no con intervención política eh los sino la hubiera la cuestión es que está haciendo más difícil esa rectificación porque el el independentismo tiene la impresión de que desde el Gobierno particularmente pero no sólo desde el Gobierno lo que se pretende es una derrota definitiva y una derrota con humillación y eso hace difícil que los dos actores principales den pasos para materializar la rectificación porque ninguno de los dos quiere aparecer ante la gente que se siente realmente muy agraviada y muy enfadada por la situación aparecer como traidores como que ceden como que diríamos me entiendes

Voz 0194 33:37 sí sí sí sí esta dinámica entre

Voz 1587 33:40 los dos pues hace que el president del Parlament fíjate no no nos acaba de decantar el dice que quiere que la vestiduras sea efectiva pero no acaba de decir que la de de Bono puede ser eh Esquerra Republicana está intentando reconducir la situación al terreno de la posibilidad política y al terreno del realismo yo Cataluña juega a la fantasía y juega a la fuga hacia adelante porque sabe que así tiene atrapada Esquerra Republicana y ahí estamos en ese juego en ese bucle pero claro también es decir que desde la otra parte no se está colaborando más bien al contrario más bien al contrario

Voz 0194 34:20 de dos cosas más sobre Cataluña hoy siete de febrero se ha celebrado en el Congreso la primera sesión de control al Gobierno lo decíamos después de ese parón aupado por las encuestas y después volveremos a Albert Rivera silla al ataque contra Rajoy que esta mañana interpelado por los gastos del referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 10 34:37 bueno eso Rajoy pues yo les diría que me quedemos tranquilos y no hubiera visto lo que dice el juez de instrucción del Juzgado número trece Barcelona que dice que parte o todo el dinero que fue alumno tú eres el destino del fondo de Liquidez Autonómico yo le tomó la palabra ser Rajoy lo construimos yo le preguntó si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al Fondo de Liquidez otro nuevo quién va a dimitir

Voz 1487 34:56 eso Earle no hay ningún informe de nadie que diga que con el Fondo de Liquidez Autonómica son pagado los gastos a los que usted hace referencia no se equivoque de adversarios el problema en Cataluña no es un problema que haya organizado el Gobierno sino los responsables de ello y a veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que a quién debe criticar que sólo reforzado

Voz 0194 35:19 en esta en el hemiciclo eh ya en los pasillos uno de los asuntos que ha generado más comentarios entre los diputados ha sido la enmienda que ha presentado el PP para prohibir los indultos a los condenados por delitos de rebelión sedición que son los que se atribuyen precisamente a los procesados por el desafío independentista catalán los nacionalistas lo interpretan como un intencionado ajuste de cuentas del Gobierno Mar Ruíz buenas noches

Voz 1441 35:41 buenas noches PDeCAT y Esquerra ven en la medida una persecución política al independentismo y darán la batalla en el Congreso con una propuesta dicen que sólo va a complicar la situación en Cataluña Carles Campuzano Joan Tardà

Voz 0515 35:53 forma parte de la idea de

Voz 1749 35:55 venganza con la que el Partido Popular pretende aplicar

Voz 11 35:59 justicia de puro franquismo lo que hace es manifestar una

Voz 1749 36:03 enorme debilidad sólo admite

Voz 11 36:05 fuerza la fuerza bruta el Gobierno sin embargo

Voz 1441 36:08 defiende su enmienda dice que responde a una demanda social Rafael Catalá ministro de Justicia

Voz 12 36:12 a mí me métrica parlamentaria requiere lógicamente de esas mayorías pero en todo caso me pasa que te hemos la fuerza moral de poder decir que queremos que la legislación se adecue a lo que es una verdadera demanda social en este momento

Voz 1441 36:24 el PSOE de momento no se pronuncia sobre el fondo de la medida pero acusa al PP de intentar desviar la atención con ella de la esencia de lo que es su reforma de la ley del indulto prohibir las medidas de gracia para los condenados

Voz 0814 36:36 por corrupción Margarita Robles es que se trata de tapar sus problemas de corrupción poniendo el foco en otros delitos ante los indultos que el Partido Popular está dando a los corruptos y su tolerancia con la corrupción

Voz 1441 36:48 Ciudadanos apoyarán la enmienda del PP mientras el PNV se opondrá a ella porque alega puedes

Voz 0194 36:52 ser inconstitucional hay demanda social para que los indultos no se puedan gozar indultos a los condenados por rebelión sedición eso

Voz 0515 37:00 debate como como de burbuja porque que Consejo de Ministros va a indultar a un señor da igual a quién a una señora del que un juez haya dicho que ya ha incurrido en un delito de sedición que tiene sino recuerdo mal quince años de atribución de nuestro Código Penal o que hoy con el clima que hay quién quién se quién que Consejo de Ministros se atreve a indultar a alguien encarcelado por corrupción están discutiendo de cosas obvias no va a pasar nadie va a atreverse a indultar a un corrupto nadie va a indultar al señor Correa si finalmente es condenado a todo lo que se le atribuye ni nadie va a indultar a nadie que tengan atribuido un delito de sedición por tanto obviamente es un debate para generar ruido alrededor

Voz 0194 37:45 sobreactuado de una sobreactuación

Voz 0515 37:47 lo déjame que termina diciendo una cosa si yo pensara si yo fuera Albert Rivera supuesto este que me cuesta mucho pero si lo fuera pensar a todo esto el señor Rajoy les retiraría inmediatamente mi apoyo porque si pienso todo lo que él dice que piensa que seguro que lo dice de verdad la consecuencia lógica retirar el apoyo básicamente hay un problema de malversación de fondos aparente que está en la causa instruida por el fiscal no sé si es muy menor muy relevante el hecho de que sea uno del FLA porque si ese delito Un juez lo de lo detecta no sé si tiene que dimitir alguien del Gobierno del señor Rajoy O'Shea a quién haya malversado fondos públicos tiene que ir a la cárcel que probablemente es lo que juega a dirimir pero el señor Rivera hundía podría explicar que si esto es cierto por qué no le retira el apoyo al señor Rajoy

Voz 0194 38:33 Milá bueno es que aquí hay dos planos

Voz 1587 38:35 uno es el el Rajoy tiene un problema con que se diga que se han gastado dinero del FLA para el referéndum porque todas las medidas que de una forma arbitraria tomó para el control de las finanzas de la Generalitat recordemos que modificó la legislación sobre la utilización del FLA precisamente para para conseguir el control de la Generalitat es decir que que que le hizo presentar las facturas de una manera determina etcétera como no estaba previsto precisamente para este control Si ahora se demostrara que se ha hecho un uso para el referéndum lógicamente sería un fracaso de las medidas que adoptó el Gobierno para precisamente argumentando que pretendía evitar eso pero yo quiero ir a la otra cuestión al tema del indulto es un ejemplo más de populismo penal es decir el PP nos tiene muy acostumbrados a resolver problemas políticos por la vía o bien de la judicialización o bien de las modificaciones legales a Doc pensadas para una determinada finalidad y en este caso introducir el tema de que no puedan tener indulto los delitos de rebelión sedición tiene esta característica por otras medidas que propone que tampoco los otros delitos que tampoco quiere que tengan indulto son también oportunistas por ejemplo qué sentido tiene decir que no pueda tener indulto un homicidio en el que no aparece el cuerpo que es peor un homicidio en el que parece un cuerpo que un homicidio en el que el cuerpo parece troceado

Voz 0194 40:08 ya lo que pasa es que hay un caso Marta del Castillo con entonces claro en el nombre y apellidos

Voz 1587 40:12 esta ese caso porque tenemos un oportunismo venal que hace que haga este populismo penal respecto del tema del indulto gustará mucho la opinión de de Javier pero yo creo que quién como el PP ha abusado de manera persistente sistemática en todas las legislaturas que lleva de la figura de gracia que prevé la legislación para el Gobierno indultado a gente por corrupción por torturas policiales etc etcétera ya ha sido un abuso permanente ahora se ponga estupendo diga que hay que prohibir el indulto para para para una gran cantidad de delitos general incluido el de los malos tratos a mujeres que parecería que te dice las bonos con un asesino que ha matado los hijos y todo esto bueno yo creo que el indulto es una medida de gracia prevista porque en el sistema penal que tenemos es un sistema penal orientado a la reinserción puede haber casos en el que incluso con una condena justa la pose los cambios de circunstancias o la actitud de la persona o X elementos puedan llevar a dictar una medida de gracia que faciliten esa reinserción de de decretar por ley que hay una serie de delitos en las que no es posible aplicar el indulto es negar la posibilidad de que un delincuente pueda ser merecedor desagracia y entonces es negarle la esperanza por por el hecho de que el delito por el por el tipo de delito que ha cometido esa persona y eso no es la finalidad del indulto yo creo que no se Javier tú qué opinas

Voz 0194 41:52 claro Javier que además te tenemos con buen sonido con mejor sonido

Voz 0873 41:56 sí estoy estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Mila me permito recordar que no ha habido gobierno de ningún signo que no haya hecho uso digamos en cualquier caso excesivo de una medida que tendría que ser excepcional y Sima pero está claro que el partido en el Gobierno del señor Rajoy no el partido de Gobierno señor Rajoy ha hecho un uso abusivo la verdad es que la propia institución lo ha resumido muy bien Mila la propia institución repugna a una concepción del derecho igualitarias repugna al hecho de que una decisión judicial desde la separación de poderes pueda ser corregida desde el Gobierno que que es un poder diferente pero tiene un fundamento basado en la absoluta excepcionalidad en efectivamente la posibilidad de reinserción en casos excepcionales casi intuí tu persone cuando en lugar de esa excepcionalidad de una medida para el caso concreto lo que se pretende es hacer una regulación del indulto con carácter general y además como también ha explicado hoy esta clarísimo con una división discriminatoria y arbitraria en cuanto al tipo de delitos que pueden ser objeto de la medida excepcional pues claros estar retorciéndose el sentido juré Deacon en el en el en la peor de las posibilidades evidentemente aquí han tenido razón quienes han señalado desde la oposición que el primer ámbito delitos que sí que tienen digamos una un grave impacto en la sociedad que son los de corrupción a que era algo absolutamente excluido eso tiene que ver también con última argumento que no es el más fuerte pero que tampoco me parece que que se debe descartar porque el populismo también se SS puede achacar en un sentido de de de un manejo completamente arbitraria yo no científico de los datos que dicen que dan sentido a esa petición como una demanda popular absoluta ante la necesidad de castigar a los que atenten no intenten la secesión por vía unilateral porque del mismo modo que que el señor Rajoy se apoya en una apreciación

Voz 13 44:29 el padre de

Voz 0873 44:31 Diana Care que que con todo el respeto que que que me merece pues claro no sé cuál es el fundamento científico para su afirmación de que ocho de cada diez españoles quieren quieren el el la prisión sable en su noción más extrema es decir dónde está el fundamento científico de esa de esa apreciación y dónde está el fundamento científico de la apreciación que ha hecho el señor Rajoy por la cara en el debate de que la inmensa mayoría de la sociedad española está pidiendo digamos ese castigo contra contra los el reos confesos de un delito que evidentemente es grave ese cesión por tanto a mi me parece que estamos ante el populismo penal de la peor especie para Ademar manejado con con absoluta irresponsabilidad desde el punto de vista de la de de los datos reales y además con un perjuicio para el derecho y la división de poderes y gravísimo que me parece irresponsable

Voz 0515 45:32 pero ahora sí lo último de Cataluña

Voz 0194 45:35 hemos a De Guindos se porque la Conselleria de Interior de la Generalitat que actualmente está en manos del Gobierno de Rajoy ha abierto expediente al agente de los Mossos d'Esquadra que se hablado del en muchas ocasiones es el que acompaña a Carles Puigdemont en Bruselas las sanciones que se barajan pueden dejar a la gente fuera de la carrera policial durante una buena temporada Ana Terradillos buenas noches

Voz 0125 45:56 buenas noches y el escolta de Puigdemont recibió el pasado veinticinco de enero la notificación de una apertura de expediente disciplinario la Dirección de Asuntos Internos de los Mossos decidió abrirle este expediente después de una información reservada que apunta la idea de que facilitó la huida del ex presidenta Bruselas dos días después de aquella declaración simbólica de la república catalana

Voz 1587 46:14 según fuentes de la policía autonómica la Day que es la Direcció

Voz 0125 46:17 de Asuntos Internos baraja ahora la posibilidad incluso de sancionarle con una falta muy grave según el reglamento de los Mossos una sanción de este tipo puede suponerle hasta seis años de inhabilitación del cuerpo además de la retirada del sueldo a pesar de que durante tres meses he mantenido la idea de que este sargento estaba en excedencia lo cierto es que está de vacaciones el sueldo que es ejercida lo ido pagando la Generalitat de Catalunya

Voz 0194 46:39 para dejamos ya Cataluña era si íbamos con Luis de Guindos porque ya es oficial es el candidato español a la vicepresidencia del Banco Central Europeo digamos semanas incluso meses con este asunto pero ya saben que Mariano Rajoy fiel a su estilo ha decidido esperar y esperar hasta que no ha podido retrasarlo más porque hoy

Voz 0515 46:55 acababa finalizaba el plazo para presentarlas

Voz 0194 46:58 candidaturas desde el Gobierno y desde el propio De Guindos se muestran confiados en conseguir esta plaza creen que la tienen segura de todos modos el actual ministro de Economía ha dicho que no va a dimitir del cargo de ministro hasta que no se conozca quién va a ser el nuevo número dos del

Voz 1749 47:11 CC no vaya ser que mi coche

Voz 1468 47:14 Luis de Guindos cree tener los apoyos necesarios para ser vicepresidente del Banco Central Europeo su candidatura Se enfrenta en principio a la del irlandés Philip Lane necesita el respaldo de catorce países que representen el sesenta y cinco por ciento de la población europea por los contactos diplomáticos que mantienen estas semanas el propio ministro y el presidente del Gobierno el camino hacia el BCE parece fácil

Voz 14 47:35 Nos apoyo se cuenta con ellos no no se cuentan de alguna forma en en público pero vuelvo a repetirle en estos momentos nuestro cálculo es que queremos perfectamente para cumplir con las condiciones de una mayoría cualificada

Voz 1468 47:51 no es habitual que los candidatos al BCE hayan desempeñado un cargo político justo antes de entrar en este organismo porque se interpreta que puede influir en la independencia del Banco pero a Luis de Guindos no les parece un problema

Voz 14 48:02 por supuesto que es un tema vital lo vuelvo a repetir estoy convencido que va a ir avanzando de forma clara hay en estos momentos una únicamente una consejera prestación de de que fue denominada hay propuesta por el Gobierno alemán y estoy convencido que cuando acabe este proceso dice renovación en los próximos dos años ahora mucho mayor equilibrio no que es algo que como decía anteriormente es imprescindible

Voz 0194 48:28 ha agradecido el apoyo de Ciudadanos a su candidatura

Voz 1468 48:31 querido contestar a las críticas del PSOE por su elección fuentes gubernamentales y muestra el malestar por la actuación de la actual dirección socialista en contraste con el apoyo que brindó Zapatero a la candidatura de Rodrigo Rato al FMI

Voz 0194 48:42 esta candidatura sólo cuenta con el apoyo de uno de los principales partidos de la oposición en este caso ciudadanos tanto PSOE como Unidos Podemos han decidido desmarcarse los socialistas dicen que es un ejemplo más de que el Gobierno desprecia a las mujeres al no apostar por una candidata en lugar de un nombre para el grupo que lidera Iglesias De Guindos sólo representa los bancos y se olvida de las personas Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 49:04 sí buenas noches a pesar de que las relaciones entre el PP y Ciudadanos no pasan por su mejor momento el partido naranja es el único de la oposición que ha expresado su apoyo a Guindos José Manuel Villegas ha llegado a decir que es el ministro con más nivel del Gobierno y que a ver cómo solucionar Rajoy el hueco que deja el apoyo de Ciudadanos es claro

Voz 15 49:20 lo que nos toca como partido que piensa en el país es apoyar al candidato que ha decidido el Gobierno y no poner palos en las ruedas para que un español pueda acceder a ese cargo de responsabilidad

Voz 1916 49:31 el PSOE ya había avisado de que no apoyaría quién no cumpliera dos condiciones tener un perfil técnico Isère una mujer Guindos no cumple ninguna de las dos los eurodiputados del PSOE aseguran en un comunicado que la Candy genera muchas dudas y que por eso temen que no sea elegido para el Banco Central Europeo Margarita Robles considera además que esa candidatura refleja una forma de actuar del Gobierno