Garitano: "Esto nos va a ayudar a ser mejores"

Voz 1 00:00 Nos pide paso Óscar Egido con protagonista Óscar con Asier Garitano el hombre que ha llamado al Leganés a la Copa es lo más lejos posible en su historia casi casi casi a la final la faltado de un minuto cuando Sevilla ha sentenciado sino como me ha dicho en rueda de prensa no le ha gustado nada está ya en sintonía de El Larguero humano para que le preguntan entre otras cosas como es que Mantovani ha acabado de nueve al final del partido hola Garitano relacionadas Se acabó el sueño

Voz 2 00:22 no teníamos esa ilusión lo hemos intentado hemos creído que podía ser pero bueno al final hemos jugado con un rival que yo creo que ha sido mejor que nosotros eh

Voz 3 00:34 mí felicitarle y estoy yo creo que también que en el global de la eliminatoria yo creo que es justo feliz finalista el Sevilla pero es verdad que habéis hecho una una gran semifinal y que había estado vivos hasta el ochenta y nueve que ha marcado el Mudo Vázquez el segundo no

Voz 4 00:45 sí bueno se podía dar no lo queríamos recibir un gol muy temprano con que ellos estaban acostumbrado que iban a tener un inicio muy fuerte ya ocurrió contra el Atlético de Madrid lo hemos evitado pero bueno es una situación de de de talento porque tiene muchos jugadores buenos pues bueno Muriel la jugada ponernos en uno cero pero eso también pues bueno que podía podía ser no lo que queríamos era poderle hacerle un poquito más de daño pero el rival no nos ha dejado no no no es sencillo

Voz 3 01:14 aguanta muy bien es en Sevilla ahora está muy bien está bien

Voz 4 01:17 eh bueno sin balón también aprietan dominan muchas situaciones de de de partido que en que en en nosotros a veces solíamos tener ventaja y contra Sevilla Nos ha costado mucho pero bueno hemos estado ahí hasta el final creíamos que se podía dar alguna jugada para poder empatar y alargar esto pero me no se ha dado y está

Voz 3 01:37 hasta el final al final las dejado defensa de tres tenías que arriesgar a Mantovani hay Alexanco no para jugarte lo que fuera a buscarla

Voz 2 01:43 ahora se lo habíamos trabajado no ayer la idea de hacer

Voz 4 01:47 situaciones de unos contra unos y con Diego y con Nabil poder sacar algún centro y Martín Claudio que que igual podían tener algo de de ventaja o por lo menos equilibrar centímetros con Gabri por detrás pero no el Estado un poquito de fuelle no para llegar a ir bien bueno y lo hemos intentado creíamos que eso no se podía dar que no se ha dado porque el rival también e insisto ha estado muy bien bueno cuando uno lo intenta cree iba hasta el final pues pues poco se le puede decir no no servirá de experiencia intentaremos eh yo creo que ir mejorando y que todo esto no salga nos haga mejores a todos

Voz 3 02:23 qué te ha pasado con el árbitro sobre todo en el cuarto

Voz 5 02:25 el cuarto gol bueno pero es normal creo yo no nosotros

Voz 2 02:29 no no bueno es no muchas faltas e pues bueno lo normal no estaba en el banquillo de hecho yo se hablaba mucho bueno no no no es fácil no a todo esto pero no no tenemos ninguna queja de de los árbitros al final no deja de ser una semifinal un partido de bueno no sé si de tensión pero de estar muy enchufados todo el mundo

Voz 6 02:52 ya está yo creo que el Sevilla ha sido

Voz 2 02:54 me mejor que nosotros insisto felicitarle

Voz 6 02:57 eh poca cosa más

Voz 3 02:59 pues así es felicidades por la temporada pero estás poniendo el listón cada año más arriba de la temporada que viene a decir que te metas en Europa aunque juegue la final de Copa se este tecno ten cuidado

Voz 2 03:09 yo creo que que el objetivo siempre siempre para Leganés va a ser el mismo el intentar de conseguir el objetivo de salvarse y si te olvidas de de de eso yo creo que lo pasa muy mal seguro pero aunque el gran objetivo sea ese pues oye pues pero siempre hay que querer más y hay que querer competir no se da no es sencillo no para perfil de de equipo como nosotros poder llegar aquí el camino ha sido duro Valladolid B Villarreal Real Madrid

Voz 3 03:34 ahora sin nada bueno espero

Voz 2 03:37 E insisto que todo esto eh nos haga mejores a todo el mundo

Voz 3 03:41 tampoco sabemos si tú estarás en Leganés la temporada que viene no era

Voz 2 03:44 así mañana espero que también ya está

Voz 3 03:47 no lo digo ahora si mañana mañana en marido creo que mañana no te presentes mañana estará seguro será presentado mañana la vamos a liar pero la temporada que viene no se puede asegurar

Voz 2 03:55 nada hasta el quince de mayo no quince mayo como todos los años eh veremos a ver damos un análisis de de todo y luego vemos pero ojalá ahora nos centramos otra vez en ese gran objetivo de intentar mantener la categoría que para nosotros sería fundamental y sería un gran una gran temporada otra vez

Voz 3 04:12 la última que le dices a la gente que te escucha en Leganés y a esos quinientos que han ido en autocar a Sevilla los te escuchan en leones

Voz 2 04:17 bueno pues que ellos se que a la vuelta va a ser triste complicada pues la ilusión era grande y nosotros también eh la teníamos pero bueno cuando paseó pues espero que estén orgullosos creo que de todos los jugadores que que que han defendido la camiseta de Leganés y lo han defendido hasta al final y al final Leganés es eso no oí bueno espero que sigan como como están saben que somos son fundamentales eh para nosotros parte increíblemente importante y estoy convencido de que van a seguir así eh bueno pues darles la enhorabuena de ellos también por el comportamiento por como está ni nada felicitar a seguir