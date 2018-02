Pepe Castro: "Mi preferencia es jugar en el Sánchez Pizjuán"

Voz 1 00:00 aunque cuando quieras quizá el hombre por favor radiante y feliz presidente del Sevilla que que que se trata de hacer oiga es que todas las que me preguntes por qué porque estaba lanzado no me extraña al presidente buenas noches Pepe abren

Voz 2 00:13 se policiales hombre muchísimas gracias enhorabuena sufrió o no bueno siempre se sufre no cuando casi todo el partido está a un gol que te puedan e igualar la eliminatoria pues siempre se está sufriendo pero es verdad que el Leganés que yo creo que ha sido un muy digno rival ocasiones tampoco ha tenido no tanto bueno había que hacer ese segundo gol ha llegado tarde pero llegado tiró y que golazo como la pegado al mudo eh sí yo creo que el mundo además hoy ha hecho un extraordinario partido lo he dicho yo he estado muchos mudos que si lleva unos partidos en una línea ascendente enorme bueno te lo he dicho antes los compañeros repito ahora esto debe ser el punto de inflexión con para mejorar en la Liga que estamos haciendo una Liga pues bastante mejorable ahora a partir de no tener que jugar miércoles domingo miércoles domingo y tener ya en la final de la ilusión de esta final para final de abril pues tenemos que mejorar en la en la Liga y bueno en la Champions que tenemos también un reto ilusionante dónde quiere jugar la final de Copa el presidente del Sevilla bueno la verdad es que no hemos pensado nada todavía hay este lunes una reunión en la en la Federación Española también otros temas y seguro que hablaremos de esto y bueno tiempo habrá alguna preferencia bueno la preferencia mía es igual al Sevilla

Voz 3 01:29 en el Villamarín no no no ensanchado vale vale digo a lo mejor le pone jugará en el Villamarín no habrá más pijo aquí lo va al Villamarín ahora estamos hablando el Sevilla pero en el Pizjuán si le gustaría jugar la final lo que además es día de feria estaba estaba diciendo ortigas quería dejaría

Voz 2 01:46 quedó temporada se jugó la final te Barcelona Atlético histórica no eso es porque da Sevilla Sevilla para proponer que sea él

Voz 3 01:53 Juan por supuesto eh y el metropolitana les gustaría hablaremos ya es una cuestión de que hay que hablar perfecto hoy que os ha salido bien de momento la puesta es un entrenador que viene cesado en Italia que lo coge el Sevilla hay que lo mete en la final de Copa la puesta es bueno

Voz 2 02:08 no sí bueno hemos acertado cuando se trabajas generalmente te traerá muchos acierta el veinticinco de diciembre nosotros estábamos haciéndose con algunos compañeros en Castilla y el Cutty parece que salió bien

Voz 3 02:20 a los que le critican la Pepe Castro quiere usted decir algo esta noche

Voz 2 02:23 a mí no me importa en este momento el presidente me importa la entidad la entidad que en dieciocho años que llevamos

Voz 4 02:30 n diecisiete diecisiete finales

Voz 2 02:33 el presidente es el primero de los evidentemente

Voz 3 02:36 pero un trabajador más para ayudar colabora en estos se va satisfecho a la cama hoy muy satisfecho pero hoy duerme tarde le cuesta coger el sueño no

Voz 2 02:45 no no me acostarte tarde seguro porque llevo mucho no se pensando en esto así que me voy a costa tarde

Voz 1 02:50 nota contaba Manuel grito de guerra de otra vez y otra vez no no me lo ha contado que te lo cuente porque esa era una vida pues el PP lleva lleva usando años no tiene el el copyright

Voz 2 03:01 esto es bueno siempre que me dice una final otra vez yo digo sí otra vez habiendo ojalá que lo sigue diciendo muchas veces hoy al Valencia o al Barça quién prefiere da igual que lo he dicho ante cualquiera yo no sé la verdad diga lo que quiera de los dos van a ser rival es muy difícil porque está en bastante en un momento de juego extraordinario pero repito hay que tener cuenta el Sevilla porque el Sevilla no a finales la gana

Voz 3 03:27 ahí está ahí queda eso lo Pepe Castro enhorabuena por la noche muchas gracias buenas noches a través de

Voz 1 03:33 el siguiente el Sevilla reflejando un momento de felicidad que vive el sevillismo

Voz 3 03:37 no me extraña otra final más otra final lo pasábamos en casa o madre otra final para para del Sevilla pues nada cerramos Ortega Chavarri Alfaro que a disfrutar el momento y a esperar al rival mañana mañana te escucho y dio en el larguero también por la tele y vemos cuál es el rival del Sevilla que va a tener su humor mucho atractivo también claro mañana veremos a ver qué pasa en ese proceso

Voz 5 03:57 detalle nada más simplemente que decirte que a Sandro lo ha sacado adelante como matiz que tenia

Voz 3 04:03 tenía una carrito a Ben Yedder la carita que tiene en el banquillo como diciendo voy a jugar poquito temporada si habrá que ver qué tal Banega que en principio no parecía nada grave aunque se ha marchado porque se parecía molestia muscular parece que no era nada grave no te has quedado muy buena tarjeta pero que eso creo que tiene un pequeño programa muscular si un abrazo todo hasta luego adiós

Voz 6 04:22 Orozco Alfaro Santi Ortega

Voz 3 04:24 Harry nos vamos a hablar de el Valencia Barça de mañana y además en Palencia ávido reunión de árbitros hoy os quiero contar una cosa Nos quieren contar una cosa aquí en El Larguero

Voz 8 04:42 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura Torrigo y todo los mantenimientos incluidos te presentamos el paro

Voz 9 04:52 no no hubo Riis todos Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesita sin entradas sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día a una Irrintzi consulta condiciones aunque en punto es falsa

Voz 10 05:05 este viernes hay un bote de noventa millones de euros en el euro y Chuck Todd de la ONCE

Voz 11 05:15 Eurojust tutela un bote de noventa millones y además un segundo premio de veintisiete millones de euros Eurojust tutelado

Voz 9 05:22 C

Voz 13 05:28 así quieres hablar compartir tu historial en Hablar por hablar es muy fácil

Voz 14 05:33 Nos de enviar también una nota de voz un audio al Whats App seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para compartir sus reflexiones en Twitter arroba Hablar por hablar eso

Voz 13 05:47 Nuestro también puedes llamar al número de que cuando quiera puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa quieres compartir quieres hablar te escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias

Voz 3 06:13 son las doce y diecisiete una menos en Canarias enseguida estamos con la última hora del Valencia Barça pero precisamente hoy en Valencia ha habido reunión de árbitros allí hemos visto a todos los árbitros españoles que una de las reuniones habituales que suelen hacer pues para unificar criterios para ver qué tal está yendo la temporada pruebas físicas en algo habitual esta hay nuestro Árbitro Iturralde González a la hito muy buenas hola muy buenas noches esto es algo que tú hiciste dos las temporada lo que se hace habitualmente los colegiados